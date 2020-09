Когда начинает справедливо казаться, что игры в PlayStation Store и так стоят совершенно диких денег в рублёвом эквиваленте, появляется новость о том, что цены повышаются. Сегодня внимательные посетители магазина игр PlayStation обратили внимание на то, что на целый ряд проектов, причём, прошлых лет, цены увеличились на тысячу рублей.

Так, например, с 3 999 рублей до 4 999 рублей подорожали Sekiro Shadows Die Twice, Call of Duty WWII, Code Vein, Anthem, Call of Duty Black Ops 4 и другие проекты.

Любопытно, что цены на новые игры, например, на Call of Duty Black Ops Cold War или Crash Bandicoot 4 It’s About Time, остались прежними и составляют 4 499 рублей. Возможно, это временно, и повышение цены настигнет и наступающие релизы.