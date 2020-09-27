Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В PlayStation Store резко поднялись рублёвые цены на игры

4
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя

Когда начинает справедливо казаться, что игры в PlayStation Store и так стоят совершенно диких денег в рублёвом эквиваленте, появляется новость о том, что цены повышаются. Сегодня внимательные посетители магазина игр PlayStation обратили внимание на то, что на целый ряд проектов, причём, прошлых лет, цены увеличились на тысячу рублей.

реклама

анонсы и реклама
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Так, например, с 3 999 рублей до 4 999 рублей подорожали Sekiro Shadows Die Twice, Call of Duty WWII, Code Vein, Anthem, Call of Duty Black Ops 4 и другие проекты.

Любопытно, что цены на новые игры, например, на Call of Duty Black Ops Cold War или Crash Bandicoot 4 It’s About Time, остались прежними и составляют 4 499 рублей. Возможно, это временно, и повышение цены настигнет и наступающие релизы.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

sony playstation 5
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Слух: в Сети появился первый скриншот Starfield от создателей The Elder Scrolls
+
В PlayStation Store резко поднялись рублёвые цены на игры
4
Рыбалка, охота и подводное плавание в свежем геймплее Assassin’s Creed Valhalla
22
5 минут игрового процесса Observer System Redux для платформ нового поколения
3
В PC-версии платформера Spelunky 2 на старте не будет сетевого кооперативного режима
1
Особенности PC-версии Watch Dogs Legion показали в отдельном трейлере
5
СМИ: ремастер трилогии Mass Effect выйдет, но не в этом году
14

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 114
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 40
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 86

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 5 дешёвых мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Распродажа инструментов на AliExpress
10
Необычные материнские платы - сделанные по фен-шую, пустые, с водой и медными трубами и многие другие
17
Цены продолжают расти — собираем оптимальный игровой компьютер дешевле 60000 рублей
47
Разбираем мифы о техпроцессах 14 и 7 нм с техноблогером der8auer и размышляем о будущем индустрии
84
Разбираем основные причины поломок компьютера
90
5 лучших игр этой осени на ПК и консолях – моё мнение
12
Необычные материнские платы - с древним разъемом, под мобильные процессоры, трансформер и многие другие
6
Выездной компьютерный мастер починит ваш компьютер - разбираем индустрию мошенничества в подробностях
26
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
2
Обзор и тестирование процессорной СВО Fractal Design Celsius+ S24 Prisma
22

Сейчас обсуждают

Каа
12:20
Пофиг какие частоты, главное, чтобы в 2 раза быстрее 3090 и вдвое дешевле!
Частота видеочипа AMD Navi 21 может достигнуть 2.3 ГГц
ОвEрКл0keРс
12:20
Ну не спроста же он мне "землю стекловатой" желает. Значит обиделся на меня.
Частота видеочипа AMD Navi 21 может достигнуть 2.3 ГГц
Zmey1945
12:19
У меня из коробки 5700хт в бусте 2000 выдаёт, немного разогнав 2100. На воде 2200+
Частота видеочипа AMD Navi 21 может достигнуть 2.3 ГГц
fantazer
12:17
Самосбор если нормально собрал будет работать годами. И да там есть фитинг который можно подтянуть. Сам на таком сижу, за 10 лет еще не чего не протекло. Единственный косяк охлаждайку менять регулярн...
EK Water Blocks предложила водоблоки для видеокарт Asus GeForce RTX 3080/3090 серии TUF
Gunnar
12:17
Кто-то говорил, что ты здесь самый умный. Постой, вроде ты говорил это.) Тогда бох с ними, с нанометрами. Провангуй лучше, сможем ли мы эти нанометры к новому году вообще купить или придётся покупать ...
Разбираем мифы о техпроцессах 14 и 7 нм с техноблогером der8auer и размышляем о будущем индустрии
Zmey1945
12:17
Ну считай, 7 в майнинге выдаёт 90мх, а 3090 -120мх. Достаточно вроде. На майниг лучше не проводить параллель, там многое зависит от псп памяти. На 7 это быстрая хбм2. У биг нави, не будет хбм-памяти.
Частота видеочипа AMD Navi 21 может достигнуть 2.3 ГГц
Юра Репченко
12:15
Ни все ядра одинаково полезны.
Частота видеочипа AMD Navi 21 может достигнуть 2.3 ГГц
DOaG
12:14
Дык вот и я подозреваю, что глюки ещё и от банального перегрева и выхода из строя микросхем памяти, работающих при 110+ градусах цельсия при критической температуре в 95 градусов по спецификации. На с...
Некоторые RTX 3080 и RTX 3090 имеют недоработки - не стоит гнаться за дешевизной
Alexandr Krylov
12:13
Готовятся сворачивать лавочку.
HUAWEI завершила жизненный цикл для недорогих смартфонов 2019 года и флагманов 2018 года – список телефонов, которые не получат новую прошивку EMUI 10.1
fantazer
12:13
Чет тебя не туда понесло!!! или завидно что он порнуху смотрит
Частота видеочипа AMD Navi 21 может достигнуть 2.3 ГГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем