Rainbow Six Siege получит бесплатное обновление для PlayStation 5 и Xbox Series X
В преддверии релиза консолей нового поколения представители игровой промышленности то и дело сообщают о том, что их проекты будут обновлены для систем нового поколения вместе со всеми причитающимися улучшениями. Не стала исключением и Ubisoft, которая в рамках сентябрьского выпуска Ubisoft Forward сообщила о готовности Rainbow Six Siege к пришествию «некстгена».
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По словам разработчиков, Rainbow Six Siege на PlayStation 5 и Xbox Series X порадует поддержкой разрешений вплоть до 4K при частоте кадров в 120 fps. На каких настройках качества при этом будет функционировать игра, авторы не пояснили, но зато объявили, что все обладатели Rainbow Six Siege на PlayStation 4 и Xbox One получат обновление для «некстгена» бесплатно.
Стоит напомнить, что вчера в Rainbow Six Siege внезапно стартовала новая операция под названием Shadow Legacy, главным нововведением которой стал оперативник с позывным Zero, являющийся не кем иным, как Сэмом Фишером, главным героем серии Tom Clancy’s Splinter Cell.
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