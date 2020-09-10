Когда Ubisoft в прошлом месяце официально подтвердила слухи и представила для Rainbow Six Siege обновление под названием Operation Shadow Legacy вместе с новым оперативником в лице Сэма Фишера, она не сказала, когда именно можно будет поиграть за знаменитого специального агента серии Splinter Cell. По всей видимости, так и задумывалось, и сегодняшний старт Operation Shadow Legacy стал приятным сюрпризом.

реклама

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Непосредственно в Rainbow Six Siege Сэм Фишер носит позывной Zero, а помимо нового героя в игре также появилась обновлённая система маркеров, изменились правила укрепления стен, были ослаблены электромагнитные гранаты, и многое другое.