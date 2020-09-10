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В Rainbow Six Siege стартовала операция Shadow Legacy с Сэмом Фишером

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Когда Ubisoft в прошлом месяце официально подтвердила слухи и представила для Rainbow Six Siege обновление под названием Operation Shadow Legacy вместе с новым оперативником в лице Сэма Фишера, она не сказала, когда именно можно будет поиграть за знаменитого специального агента серии Splinter Cell. По всей видимости, так и задумывалось, и сегодняшний старт Operation Shadow Legacy стал приятным сюрпризом.

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Непосредственно в Rainbow Six Siege Сэм Фишер носит позывной Zero, а помимо нового героя в игре также появилась обновлённая система маркеров, изменились правила укрепления стен, были ослаблены электромагнитные гранаты, и многое другое.

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