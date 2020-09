Если вам в своё время пришлась по душе ролевая игра The Outer Worlds от Obsidian Entertainment, то у разработчиков для вас отличные новости: крупный сюжетный аддон Peril on Gorgon уже доступен для прохождения всем желающим на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.

По сюжету дополнения, мы отправимся на астероид Горгона. В прошлом астероид был объектом различных научных экспериментов, теперь же там обосновались бандиты всех мастей и монстры всех мыслимых и немыслимых видов. Нам предстоит разобраться, что здесь происходит, и попутно сохранить колонию Альциона.

Вместе с новой сюжетной линией дополнение добавляет в игру новую экипировку, оружие и способности. Прохождение Peril on Gorgon ориентировочно займёт восемь часов.