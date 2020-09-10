Крупное сюжетное дополнение Peril on Gorgon к The Outer Worlds уже доступно для прохождения
Если вам в своё время пришлась по душе ролевая игра The Outer Worlds от Obsidian Entertainment, то у разработчиков для вас отличные новости: крупный сюжетный аддон Peril on Gorgon уже доступен для прохождения всем желающим на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.
реклама
По сюжету дополнения, мы отправимся на астероид Горгона. В прошлом астероид был объектом различных научных экспериментов, теперь же там обосновались бандиты всех мастей и монстры всех мыслимых и немыслимых видов. Нам предстоит разобраться, что здесь происходит, и попутно сохранить колонию Альциона.
реклама
Вместе с новой сюжетной линией дополнение добавляет в игру новую экипировку, оружие и способности. Прохождение Peril on Gorgon ориентировочно займёт восемь часов.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила