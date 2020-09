Группа замотивированных энтузиастов, которые трудятся под патронажем Valve, в скором времени выпустят The Last Stand — бесплатное обновление для нетленной Left 4 Dead 2. Совсем недавно был представлен первый тизер фанатского DLC, а теперь вот опубликован второй ролик, который проливает свет на заготовленный контент.

Итак, The Last Stand основывается на одноимённой карте для режима «Выживание» из первой Left 4 Dead. В случае со второй частью мы будем иметь дело с сюжетной кампанией. За создание The Last Stand отвечают авторы популярных пользовательских модификаций.

Одной лишь кампанией дело не ограничится. Разработчики также работают над другим контентом, который войдёт в The Last Stand. К сожалению, тут никаких деталей названо не было — видимо, всё ещё впереди.

Релиз The Last Stand должен состояться в самом ближайшем времени. По крайней мере, так заявляют его создатели.