Вчера вечером на церемонии открытия gamescom 2020 состоялся официальный долгожданный анонс Age of Empires III Definitive Edition. Нам показали трейлер с демонстрацией улучшений в ремастере, но многим этого оказалось недостаточно. Специально для тех, кто не разглядел графические изменения, разработчики опубликовали сразу несколько изображений моделей юнитов из оригинала (слева) и ремастера (справа).

Хотя бытует распространённое мнение о том, что Age of Empires III до сих пор, спустя пятнадцать лет после выхода, выглядит современно, на практике предела совершенству не существует, и всегда есть, куда стремиться.

Напоминаем, что помимо улучшенной графики в Age of Empires III войдёт обновлённое музыкальное сопровождение, весь контент из оригинальной игры и дополнений The WarChiefs и The Asian Dynasties, а также две новых игровых цивилизации (Швеция и Империя инков) и два дополнительных игровых режима — исторические сражения и «Искусство войны».

Релиз Age of Empires III Definitive Edition состоится 15 октября. При желании на «обновку» уже можно оформить предварительный заказ; ценник в Steam приемлемый — всего 435 рублей.