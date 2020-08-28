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Авторы Age of Empires III Definitive Edition сравнили модели юнитов из ремастера с оригиналом 2005 года

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Вчера вечером на церемонии открытия gamescom 2020 состоялся официальный долгожданный анонс Age of Empires III Definitive Edition. Нам показали трейлер с демонстрацией улучшений в ремастере, но многим этого оказалось недостаточно. Специально для тех, кто не разглядел графические изменения, разработчики опубликовали сразу несколько изображений моделей юнитов из оригинала (слева) и ремастера (справа).

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Хотя бытует распространённое мнение о том, что Age of Empires III до сих пор, спустя пятнадцать лет после выхода, выглядит современно, на практике предела совершенству не существует, и всегда есть, куда стремиться.

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Напоминаем, что помимо улучшенной графики в Age of Empires III войдёт обновлённое музыкальное сопровождение, весь контент из оригинальной игры и дополнений The WarChiefs и The Asian Dynasties, а также две новых игровых цивилизации (Швеция и Империя инков) и два дополнительных игровых режима — исторические сражения и «Искусство войны».

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Релиз Age of Empires III Definitive Edition состоится 15 октября. При желании на «обновку» уже можно оформить предварительный заказ; ценник в Steam приемлемый — всего 435 рублей.

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xbox game studios age of empires iii age of empires iii definitive edition
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omoikane
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Судя по последним кадрам больше не ремастер похоже.
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