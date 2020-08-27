Age of Empires III Definitive Edition представлена официально, релиз — в октябре
Этого дня любители стратегий в реальном времени ждали долгих три года: о планах по выпуску Age of Empires III Definitive Edition было известно ещё с лета 2017 года. И вот, сегодня игровое крыло Microsoft наконец-то полноценно представило долгожданный проект, показало анонсирующий трейлер, поделилось подробностями и огласило точную дату выхода.
реклама
Перед нами полноценный ремастер, в состав которого также войдёт дополнительный контент. Age of Empires III Definitive Edition порадует улучшенной графикой и звуковым сопровождением, добавит две новых игровых цивилизации — инков и шведов, а также два новых игровых режима: исторические битвы и «Искусство войны». Кроссплатформенный мультиплеер — в наличии.
Исторические битвы представляют собой небольшие сценарии, помогающие в изучении истории, «Искусство войны» же — серия специальных заданий, нацеленных на развитие игровых навыков в Age of Empires III. Аналогичный режим был впервые применён в Age of Empires II Definitive Edition и многим помог не только разобраться в азах геймплея, но и стать настоящими мастерами экономического развития и сражений.
реклама
реклама
Релиз Age of Empires III Definitive Edition состоится 15 октября.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила