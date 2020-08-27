Этого дня любители стратегий в реальном времени ждали долгих три года: о планах по выпуску Age of Empires III Definitive Edition было известно ещё с лета 2017 года. И вот, сегодня игровое крыло Microsoft наконец-то полноценно представило долгожданный проект, показало анонсирующий трейлер, поделилось подробностями и огласило точную дату выхода.

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Перед нами полноценный ремастер, в состав которого также войдёт дополнительный контент. Age of Empires III Definitive Edition порадует улучшенной графикой и звуковым сопровождением, добавит две новых игровых цивилизации — инков и шведов, а также два новых игровых режима: исторические битвы и «Искусство войны». Кроссплатформенный мультиплеер — в наличии.

Исторические битвы представляют собой небольшие сценарии, помогающие в изучении истории, «Искусство войны» же — серия специальных заданий, нацеленных на развитие игровых навыков в Age of Empires III. Аналогичный режим был впервые применён в Age of Empires II Definitive Edition и многим помог не только разобраться в азах геймплея, но и стать настоящими мастерами экономического развития и сражений.

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Релиз Age of Empires III Definitive Edition состоится 15 октября.