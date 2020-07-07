Wargaming закрывает Pagan Online спустя год после релиза
Компания Wargaming выпустила Diablo-подобный проект Pagan Online в конце августа прошлого года. Популяризировать игру среди фанатов жанра не получилось — уже 4 августа нынешнего года неудавшейся «убийце Diablo» отключат серверы и превратят в одиночный проект. На самом деле, мы имеем дело с «мягким закрытием» игры. Разработчики просто дают дополнительное время немногочисленным представителям неравнодушной публики в Steam оценить все составляющие Pagan Online. К слову, в том же Steam у проекта просто ужасающий рейтинг на основании недавних обзоров — 15%.
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Общую непопулярность Pagan Online среди игроков сложно не заметить. «Онлайн» проекта в течение последних нескольких месяцев регулярно опускался до 1 человека. Что до Wargaming.net, то она заключила с девелоперами из Mad Head Games соглашение о том, что Pagan Online будет не только доступна в Steam как одиночный проект, но и получит соответствующую техническую поддержку. Правда, не совсем понятно, на протяжении какого времени эта самая поддержка будет обеспечиваться.
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Всем тем игрокам, кто успел вложить деньги в Pagan Online, после 4 августа выдадут 7 дней премиум-аккаунта и 1 единицу премиум-техники в каждой их крупных игр Wargaming. Речь, видимо, идёт о World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. У последней, кстати, тоже всё плохо: сайт игры толком не обновляется, новых акций нет, YouTube-канал давно заброшен.
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