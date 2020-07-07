Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Wargaming закрывает Pagan Online спустя год после релиза

+
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Компания Wargaming выпустила Diablo-подобный проект Pagan Online в конце августа прошлого года. Популяризировать игру среди фанатов жанра не получилось — уже 4 августа нынешнего года неудавшейся «убийце Diablo» отключат серверы и превратят в одиночный проект. На самом деле, мы имеем дело с «мягким закрытием» игры. Разработчики просто дают дополнительное время немногочисленным представителям неравнодушной публики в Steam оценить все составляющие Pagan Online. К слову, в том же Steam у проекта просто ужасающий рейтинг на основании недавних обзоров — 15%.

реклама

анонсы и реклама
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Общую непопулярность Pagan Online среди игроков сложно не заметить. «Онлайн» проекта в течение последних нескольких месяцев регулярно опускался до 1 человека. Что до Wargaming.net, то она заключила с девелоперами из Mad Head Games соглашение о том, что Pagan Online будет не только доступна в Steam как одиночный проект, но и получит соответствующую техническую поддержку. Правда, не совсем понятно, на протяжении какого времени эта самая поддержка будет обеспечиваться.

реклама

Всем тем игрокам, кто успел вложить деньги в Pagan Online, после 4 августа выдадут 7 дней премиум-аккаунта и 1 единицу премиум-техники в каждой их крупных игр Wargaming. Речь, видимо, идёт о World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. У последней, кстати, тоже всё плохо: сайт игры толком не обновляется, новых акций нет, YouTube-канал давно заброшен.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

wargaming.net mad head games pagan online
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Wargaming закрывает Pagan Online спустя год после релиза
+
Благодаря моддерам в Dark Souls III теперь можно пострелять из АК-47 и M16
+
Похоже, оглашение даты выхода Dying Light 2 уже не за горами
+
Слух: продолжительность Resident Evil Village будет на несколько часов выше, чем Resident Evil 7
1
Аналитики: Pokemon GO заработала уже более $3,6 млрд
+
«ИгроМир» и Comic Con Russia в этом году пройдут в онлайн-формате
1

Интересные материалы

В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 31
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 95
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 78
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 112
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
2 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
95
Как рос объем видеопамяти видеокарт Nvidia. Часть первая, от Nvidia NV1 до GeForce 8800 Ultra
42
Моё мнение об ASUS TUF B450M-PRO GAMING - не все так хорошо спустя несколько месяцев использования; разгон и тестирование с замерами температур VRM
243
Недорогая сборка ПК для Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn
47
Не включается компьютер - самостоятельный ремонт и диагностика ПК своими руками без сторонней помощи мастеров и сервисного центра
67
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator TRX40
23
ИгроМир 2020 может стать самым значимым игровым событием в этом году
7

Сейчас обсуждают

nonses84
15:48
Угу, угу, уже было лет пять назад
До 2022 года Intel не планирует выпуск настольных процессоров на 10-нм техпроцессе – новая дорожная карта от 14-нм до 7-нм
Def
15:43
Ага, такие как IBM, Intel и Apple. Ахахаха.
Власти Великобритании не считают, что изгнание Huawei негативно скажется на деловом климате
ubnt2020
15:38
Я тоже фантазер, почему меня не опубликовали, свой как никак не забугорный. Даже 2 версии плат под разный тип памяти
Фантазёры заглянули под кожух NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
1injener
15:37
Кэш компенсирует задержки IF в том числе
Процессоры AMD Ryzen 4000-серии Renoir получат высокий разгонный потенциал и отличную производительность
Vent_Engine
15:36
Хорошие у тебя друзья раз целую консоль могут подарить. Какую-нибудь игру хотя бы одну типа Bloodborne, которой нет на PC, смог бы себе позволить.
PlayStation 5 за 23 000 рублей – опрос от известной компании предположил будущую стоимость приставки
1injener
15:36
Так есть ещё шина IF, которая не очень быстра и кэш может это скомпенсировать
Процессоры AMD Ryzen 4000-серии Renoir получат высокий разгонный потенциал и отличную производительность
Jack Reacher
15:34
Отличный вариант для работы для большинства сценариев -и в дотку можно погонять Но если планируется дискретная видеокарта -переплата за встроику нецелесобразна Но работа бывает разная -бывает что лу...
Процессоры AMD Ryzen 4000-серии Renoir получат высокий разгонный потенциал и отличную производительность
Diogar Neo
15:33
Видюха , мать, SSD (SSD побольше Sumsung - HDD поменьше WD) ,проц и оператива - неверные решения !!!! Лучше докинуть 7-8 тыр и обратиться к спецу!!!
Недорогая сборка ПК для Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn
Artur Mustafin
15:33
Вообще смахивает на проплаченные отзывы и накрутку потому что 96 проценов за такое - ну, это уже черезчур
Тираж промышленной «песочницы» Satisfactory превысил 1,3 млн копий
iZes
15:32
Вроде бы и прогресс есть, но какой-то небольшой сильно, всё конечно же ещё будет зависеть от финальных цен, но пока это не выглядит сочно, если конечно же им не удастся значительно повысить частоты, к...
Стали известны цены, технические характеристики и сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем