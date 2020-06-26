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Focus Home Interactive приобрела студию-разработчика The Surge

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Последние несколько лет регулярными отчётами о покупке той или иной игровой франшизы или даже целой студии нас в основном баловало издательство THQ Nordic, но и другие тоже вполне себе расширяются и радуются хорошим приобретениям. Так, несколько часов назад издательство Focus Home Interactive, выпустившее огромное количество очень достойных и качественных продуктов, объявило о том, что теперь под её крылом находится студия Deck13, которую мы хорошо знаем по The Surge, The Surge 2 и Lords of the Fallen. Цена сделки составила 7,1 млн евро.

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Также издательство напомнило о росте выручки в минувшем финансовом году и с оптимизмом смотрит в будущее. Причины для оптимизма имеются: в этом году Focus Home Interactive выпустила SnowRunner и Hardspace Shipbreaker, игры объективно на большого любителя, и они показали превосходные результаты за очень короткие сроки.

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В скором времени Focus Home Interactive поведает о четырёх новых партнёрских соглашениях как с небольшими инди-студиями, так и с известными представителями индустрии. Что же касается серии фермерских симуляторов Farming Simulator, то студия Giants Software впредь будет издавать её самостоятельно.

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