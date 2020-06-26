Focus Home Interactive приобрела студию-разработчика The Surge
Последние несколько лет регулярными отчётами о покупке той или иной игровой франшизы или даже целой студии нас в основном баловало издательство THQ Nordic, но и другие тоже вполне себе расширяются и радуются хорошим приобретениям. Так, несколько часов назад издательство Focus Home Interactive, выпустившее огромное количество очень достойных и качественных продуктов, объявило о том, что теперь под её крылом находится студия Deck13, которую мы хорошо знаем по The Surge, The Surge 2 и Lords of the Fallen. Цена сделки составила 7,1 млн евро.
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Также издательство напомнило о росте выручки в минувшем финансовом году и с оптимизмом смотрит в будущее. Причины для оптимизма имеются: в этом году Focus Home Interactive выпустила SnowRunner и Hardspace Shipbreaker, игры объективно на большого любителя, и они показали превосходные результаты за очень короткие сроки.
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