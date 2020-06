Многие современные разработчики игр периодически упоминают о том, что на прохождение их игры уйдёт «N часов», недвусмысленно намекая тем самым на то, что продолжительность и качество — понятия чуть ли не взаимозаменяемые. Конечно же, на деле это даже близко не так, и у «длинных» игр имеются недостатки, о которых в беседе с изданием GamesIndustry.biz рассказал экс-руководитель Sony Interactive Entertainment (SIE) Worldwide Studios Шон Лейден (Shawn Layden).

По мнению Лейдена, сейчас в игровой индустрии в сегменте высокобюджетных (AAA) проектов наблюдается проблема раздувания их продолжительности. Так, например, первую часть The Last of Us можно было пройти примерно за 15 часов, тогда как на прохождение The Last of Us Part II уйдёт порядка 25 часов. На создание первой части ушло три года, на производство сиквела — шесть лет. Как следствие, увеличивается и стоимость разработки, при этом ценники на финальные продукты вот уже многие годы сохраняются теми же — $60.

Как считает Лейден, на новом поколении консолей проблема будет лишь усугубляться, ведь помимо масштабов возрастут и требования к качеству игр, к уровню их технического (в частности, графического) исполнения и так далее.

Лейден полагает, что представителям игровой индустрии следует оглянуться назад и делать AAA-игры на 12—15 часов прохождения. Это позволит не только снизить раздутые расходы на их производство, но и даст возможность игрокам пройти больше проектов за то же время.