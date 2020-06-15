Разработчики Divinity: Original Sin 2 подготовили бесплатное дополнение для игры
В рамках мероприятия Guerilla Collective компания Larian представила The Four Relics Of Rivellon. Это бесплатное дополнение для ролевой игры Divinity: Original Sin 2. Его релиз должен состояться (или уже состоялся) сегодня на всех актуальных платформах.
В дополнение включили стандартный набор контента: новые враги, квесты, четыре комплекта брони и некое сильное оружие.
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Помимо контентного дополнения, разработчики также анонсировали Godwoken — это графический роман на 300 страниц, действие которого, как вы понимаете, будет происходить в той же вселенной. Мы уже точно знаем, что в книге найдётся место Красному Принцу и Фейн.
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