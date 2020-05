Исторически (и маркетологически) сложилось, что серия Gears of War выходила исключительно на платформах от Microsoft: либо эксклюзивно на Xbox, либо на Xbox и PC под управлением Windows. Однако девять лет назад Epic Games подготовила внутреннюю версию Gears of War 3 для PlayStation 3, записи геймплея с которой периодически всплывали в Сети. Сегодня, однако, на просторах YouTube появился почти 8,5-часовой видеоролик прохождения предназначенной для PlayStation 3 версии Gears of War 3.

По словам автора записи, скрывающегося под псевдонимом Proto, нижеуказанный геймплей записывался с девкита PlayStation 3 с дополнительной установленной оперативной памятью. Без неё игра попросту не воспроизводится.

Естественно, портированная версия не лишена фундаментальных огрехов: и производительность хромает, и графика порой «артефачит», не говоря уже о критических ошибках, сильно затрудняющих прохождение.

Ранее записи с PS3-версии Gears of War 3 уже всплывали в Сети, но если верить инсайдерской информации, которой располагает портал Kotaku , то именно опубликованный сегодня видеоролик записывался с «билда», полностью подготовленного в Epic Games; предыдущие записи якобы создавались на базе фанатских сборок на основе «слитого» исходного кода.