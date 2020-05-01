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Официально поиграть в The Elder Scrolls Online на русском языке можно будет с 26 мая

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В начале этого года руководители ZeniMax Online заявили, что официальная русская локализация в The Elder Scrolls Online обязательно появится уже в этом году. Конкретных сроков не называли, но отмечали, что русское сообщество стало настолько крупным и важным для игры, что вопрос о подготовке её официальной локализации — решённый.

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Некоторое время назад локализация появилась на тестовом сервере, и вот, теперь разработчики объявили точную дату её появления в основной игре — 26 мая. Речь идёт о полной локализации всех текстов, диалогов и субтитров в версии для PC (Windows и macOS); на консоли локализацию не завезут, по крайней мере, пока. Всё, что от вас потребуется — это лишь сменить язык локализации на русский в соответствующих настройках. При желании можно оставить английский язык, никакой «принудиловки».

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Напомним, что в этот же день — 26 мая — PC-версия The Elder Scrolls Online пополнится главой «Греймур», добавляющей в мир игры западную часть любимой всеми провинции Скайрим. До консолей глава «Греймур» доберётся спустя две недели — 9 июня.

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