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В годовом финансовом отчёте CD Projekt подтвердила планы на сентябрьский релиз Cyberpunk 2077

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Компания CD Projekt опубликовала отчёт за 2019—2020 финансовый год, в котором поделилась несколькими важными для всех, а не только для заинтересованных в покупке акций компании людей новостями.

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Самое главное — компания сохраняет планы на сентябрьский релиз Cyberpunk 2077, на который игра переехала с ранее предполагавшегося апрельского релиза. И хотя CD Projekt RED в эти непростые вызванные коронавирусной пандемией времена также вынуждена работать удалённо, руководство компании уверено, что у разработчиков к указанному сроку всё получится.

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Также The Witcher 3 Wild Hunt продолжает пользоваться популярностью. За минувший финансовый год было приобретено более шести миллионов копий The Witcher 3 и дополнений к ней. Это самый высокий показатель с момента релиза, и решающую роль в его достижении сыграла премьера сериала «Ведьмак», после которой The Witcher 3 несколько раз обновила свои релизные рекорды «онлайна». Больше половины всех проданных копий игры приходятся на версию для персональных компьютеров. Наибольшей популярностью третий «Ведьмак», что любопытно, пользуется в Европе: на Старый Свет приходится более 37% всех продаж игры.

Сама компания продолжает расти и развиваться: в минувшем финансовом году она заработала на 44% больше денег, чем за позапрошлый финансовый год, а штат компании увеличился на 18 %.

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