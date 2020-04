Вчера вечером Activision наконец-то официально анонсировала и тут же выпустила Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered. К сожалению, проект оказался временным эксклюзивом PlayStation 4, который, к тому же, Sony по аналогии с прошлогодней Modern Warfare отказалась распространять на территории России. Обладателям PC (Battle.net) и Xbox One придётся ждать месяц — до 30 апреля — а пока в Battle.net при желании можно ознакомиться с системными требованиями новинки и даже оформить предварительный заказ.

Минимальные системные требования:

процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670/GTX 1650 или AMD Radeon HD 7950;

80 Гбайт свободного пространства на накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 10 с последним обновлением.

процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen 5 1600X;

12 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970/GTX1660 или AMD Radeon R9 390/RX 580;

80 Гбайт свободного пространства на накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 10 с последним обновлением.

Рекомендованные системные требования:

На PC ремастер обойдётся в 1 399 рублей. Учитывая объём изменений, возможно, цена оправдана. Но об этом в следующей заметке. Напомним, что ремастер коснулся исключительно сюжетную кампанию; мультиплеер Modern Warfare 2 не трогали по причине того, что и так уже имеются прошлогодняя перезапущенная Modern Warfare и новая королевская битва Warzone.