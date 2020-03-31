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Ремастер Call of Duty Modern Warfare 2 вышел на PlayStation 4 (кроме России), на других платформах релиз через месяц

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С ремастером Call of Duty Modern Warfare 2 случилась забавная история: о его существовании и подробности мы знаем уже больше суток, на YouTube уже загружены видеоролики прохождения, а анонс (и одновременно релиз) состоялся только несколько минут назад. Что ж, пора посмотреть теперь уже официальную версию анонсирующего видео и почитать свежие подробности.

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Итак, ремастер затрагивает исключительно одиночную кампанию Modern Warfare 2: от обновления мультиплеера отказались по причине «две в одной» — прошлогодний перезапуск Modern Warfare и королевская битва Warzone отлично справляются со своими задачами, и дробить аудиторию ни к чему.

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Ремастер на протяжении месяца будет эксклюзивом PlayStation 4: версии для PC (Battle.net) и Xbox One выйдут 30 апреля. Как и в случае с прошлогодней Modern Warfare, Sony приняла решение не выпускать ремастер Modern Warfare 2 на территории России. Причины не называются, но мы догадываемся.

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Напомним, что ремастер Modern Warfare 2 порадует улучшенной графикой, поддержкой «нестандартных» соотношений сторон мониторов и другими привычными сегодня в PC-гейминге «плюшками».

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