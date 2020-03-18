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Первое геймплейное видео The Last Campfire — нового проекта от авторов No Man’s Sky

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Разработчики из Hello Games, которые подарили нам No Man’s Sky, параллельно работают ещё над одним проектом. Это The Last Campfire — небольшая игра, работать над которой в своё время начали буквально двое людей из команды. Её анонс случился ещё в 2018-м году, но Hello Games очень много времени потратили на внесение правильных изменений в No Man’s Sky. Поэтому с датой релиза долгое время была полная неопределённость. На сегодняшний день известно, что The Last Campfire должна поступить в продажу уже этим летом. Причём, пока только на PC.

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Эстетически и технически данный проект — типичная инди-игра. Она расскажет историю маленького, представьте себе, уголька, который отбился от своих соплеменников и попал в загадочное место, где полным-полно загадок. Ещё этому угольку нужно пробраться через мрачный лес и найти дорогу домой. А ещё найти смысл жизни. Вот мы и говорим — инди как оно есть. Только очень милое, да.

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Так вот, The Last Campfire показали на видео, которое мы и спешим здесь разместить. Попытаться оценить задумку автором можно прямо сейчас.

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