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Borderlands 3 в Steam можно предзаказать с 50-процентной скидкой

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EGS-эксклюзивность PC-версии Borderlands 3 подходит к концу, и несколько часов назад в Steam появилась возможность приобрести игру заблаговременно. Поскольку в предзаказах в наше время нет абсолютно никакого практического смысла, разработчики решили стимулировать покупателей пятидесятипроцентной скидкой, которая будет действовать вплоть до 20 марта. Непосредственно релиз Borderlands 3 в Steam, напомним, состоится в эту пятницу, 13-го марта.

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Напомним, что Gearbox позаботилась о кроссплее в Borderlands 3 на PC, поэтому если вы покорно ждали релиза игры в Steam, а ваш друг купил её в Epic Games Store, то вы всё равно сможете объединить свои усилия и проходить игру вместе.

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Также стоит напомнить, что на 26 марта в Borderlands 3 запланирован релиз нового сюжетного дополнения под названием Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock, которое должно порадовать нас появлением хорошо знакомых персонажей, новыми заданиями, внедрением нового оружия и многим другим. Пострелизная поддержка на этом не заканчивается: Borderlands 3 получит ещё как минимум два дополнения.

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2k games gearbox software borderlands 3
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