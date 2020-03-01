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6 минут игрового процесса киберпанкового боевика Ghostrunner

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Разработчики из небольшой польской студии One More Level нечасто радуют публикациями материалов на тему своего киберпанкового боевика Ghostrunner, но несколько часов назад в рамках выставки PAX East они вместе с издательством All in! Games расщедрились и предоставили журналистам и посетителям возможность сыграть в демонстрационную версию. Собственно, записью прохождения демонстрационного уровня и поделился портал Gamespot. Технически прохождение этого уровня мы уже видели, однако за прошедшие месяцы игра заметно преобразилась.

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Стоит напомнить, что действие Ghostrunner разворачивается во мрачном антиутопическом мире, где кибернетические импланты возведены в столь высокую степень важности, что определяют положение в обществе. Так, если вам в детстве повезло получить «дворянский» имплант — всё у вас будет хорошо. Если же не повезло — впрочем, всё и так понятно.

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Сама игра будет происходить в гигантском городе-башне, власть в котором захватил некто Ключник, который и ввёл в башне столь несправедливые порядки. Нам в роли кибернетического борца за свободу предстоит бросить вызов тирану.

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Релиз Ghostrunner запланирован на этот год.

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