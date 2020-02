Разработчики из небольшой польской студии One More Level нечасто радуют публикациями материалов на тему своего киберпанкового боевика Ghostrunner, но несколько часов назад в рамках выставки PAX East они вместе с издательством All in! Games расщедрились и предоставили журналистам и посетителям возможность сыграть в демонстрационную версию. Собственно, записью прохождения демонстрационного уровня и поделился портал Gamespot. Технически прохождение этого уровня мы уже видели, однако за прошедшие месяцы игра заметно преобразилась.

Стоит напомнить, что действие Ghostrunner разворачивается во мрачном антиутопическом мире, где кибернетические импланты возведены в столь высокую степень важности, что определяют положение в обществе. Так, если вам в детстве повезло получить «дворянский» имплант — всё у вас будет хорошо. Если же не повезло — впрочем, всё и так понятно.

Сама игра будет происходить в гигантском городе-башне, власть в котором захватил некто Ключник, который и ввёл в башне столь несправедливые порядки. Нам в роли кибернетического борца за свободу предстоит бросить вызов тирану.

Релиз Ghostrunner запланирован на этот год.