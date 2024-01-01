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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Epic Games Store раздают бесплатную копию киберпанк-боевика Ghostrunner
Забрать можно в том числе с российского аккаунта — это важно.

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В этом (пардон, уже в минувшем) году мы в редакции практически не освещали предшествовавшую новогодним и рождественским праздникам раздачу бесплатных игр в Epic Games Store. Причина этого весьма проста: многие игры относятся к проектам издательств, которые недальновидно ушли с российского рынка, поэтому большая часть розданных в EGS подарков попросту не были доступны в РФ. Под занавес серии раздач случилось редкое исключение: в сервисе в качестве подарка стали предоставлять киберпанк-боевик Ghostrunner от разработчиков из One More Level и 3D Realms.

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Ghostrunner вышел в 2020 году и получил очень высокие пользовательские оценки. Проект столь полюбился геймерам, что спустя три года — в октябре 2023 года — на свет появилась Ghostrunner 2, которая практически во всех аспектах превзошла свою предшественницу.

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Забрать подарок в Epic Games Store можно вплоть до 19:00 (по московскому времени) сегодняшнего дня.

#epic games #epic games store #505 games #3d realms #ghostrunner #one more level
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