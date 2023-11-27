Грамотное управление бюджетом разработки и первоклассное исполнение — вот и все тонкости.

Разработчики из польской студии One More Level совместно с издательством 505 Games выпустили в прошлом месяце красочный и технологичный слэшер Ghostrunner 2. Проект был крайне тепло принят публикой — как журналистами, так и простыми игроками. Теплый приём ожидаемо положительным образом повлиял на продажи.

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Представители One More Level дали понять, что их проект уже полностью окупил расходы на создание. Здесь стоит упомянуть, что бюджет сиквела Ghostrunner составил 16,7 миллиона злотых (около 4,2 миллиона долларов). Выручка от реализации базовой версии проекта на 31 октября достигла 22,2 миллиона злотых. Общий доход компании от продаж Ghostrunner 2 оценивается в 24,4 миллиона злотых (около 6,13 миллиона долларов), валовая прибыль составила 7,7 миллиона злотых (чуть меньше 2 миллионов долларов). Ghostrunner 2 с момента своего релиза, который состоялся 26 октября, собрала в Steam свыше 2 тысяч отзывов, 91 % из которых является положительным.

Действие Ghostrunner 2 происходит через год после событий первой части. Антураж и вселенная хардкорного слэшера остались неизменными с первой части — постапокалиптическое киберпанковое будущее. В мире, где власть Хозяйки Ключей над Башней Дхармы — последним оплотом человечества — пала вместе с её тиранией. Главный герой Джек, знакомый по первой части, вернулся, чтобы сразиться с жестоким культом киберниндзя, возникшим на задворках Башни Дхармы, и определить будущее человечества.

«Овладейте Кибербездной, если хотите выжить. Сражайтесь с новыми непростыми противниками, перемещаясь по интерактивному окружению, и используйте взрывающиеся бочки, разрушаемые стены, нейтральных существ и многочисленные улучшения, которые помогут сделать бой захватывающим и разнообразным. И этого мало? Погрузитесь в историю и мир игры еще глубже благодаря новой диалоговой системе», — гласит официальное описание проекта.

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В Ghostrunner 2 игроков ждут невероятные схватки с боссами, глубокое исследование мира за пределами Башни Дхармы, комплексные нелинейные уровни с передвижением на мотоцикле, новые режимы и узнаваемые ещё по первой Ghostrunner геймплейные аспекты. А ещё тут есть бои с боссами — они теперь отличаются большей интерактивностью, что должно предоставить игроку возможность самим решать, как разобраться с противником.