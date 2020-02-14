Соскучились по новому сетевому экшену, где во главу всего поставлен сбор «лута»? Разработчики из студии People Can Fly считают, что да. Они готовят для нас Outriders — сессионный шутер, вобравший в себя всё лучшее и худшее от самых видных представителей жанра.

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Тут, как раз, спало эмбарго на публикацию роликов с реальным игровым процессом — есть на что посмотреть и что оценить. Но сами авторы проекта выложили несколько ознакомительных видеороликов, освещающих разные составные элементы Outriders. С них и начнём.

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Опубликован видеролик, рассказывающий о мире игры и его истории. People Can Fly позиционирует свой продукт как кооперативный ролевой шутер для 1-3 человек. Его действие происходит в фантастическом мире, «полном мрака и отчаяния». Игроку нужно будет создать Первопроходца, авангарда колонизации планеты Инок, которую изменил анормальный шторм. Герой отправится на поиски источника таинственного сигнала.

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Первопроходец покинет трущобы Первого Города и вынужден будет пройти в поисках сигнала через леса, горы и пустыни. Знаете, на что это всё похоже? Anthem. Или Destiny 2. Или любой другой сессионный «лутер-шуттер». В комментариях к роликам на YouTube пользователи высказывают недовольство по данному поводу, вполне заслуженно. Но нам пора переходить к новому ролику от People Can Fly.

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«Классы и способности» — тут всё понятно из названия. На старте игроку в Outriders предложат выбрать один из нескольких уникальных классов, каждый из которых отличается индивидуальными способностями и стилем игры. По легенде здешнего мира, люди, пережившие Аномалию, получили уникальные способности, выходящие за пределы физических возможностей человека. Именно поэтому «прокачанных» бойцов правильно называть Другими. Пироманты могут управлять взрывной вулканической энергией и разрушительным пламенем. Трикстеры способны использовать в своих целях пространство и время, заставая противников врасплох. Разрушители могут сотрясать землю вокруг себя, используя силу самой планеты.

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Или вот ролик про элементы ролевой игры и персонализацию. Если честно, во время его просмотра мы испытали очень сильное чувство дежавю. Локации и модели персонажей в трейлере настолько бесстыже походят на всё то, что мы видели в промо-материалах по Anthem и Destiny 2, что становится страшно неловко. Только вот ролик про персонализацию — один из самых важных. Он сразу даёт понять, что «лут» в Outriders значит очень многое. Игрокам разрешат собирать оружие и доспехи, торговаться, покупать более совершенные детали личной экипировки. Сбор и обмен деталей актуален не только по отношению к личному снаряжению, но и ко средствам передвижения. Да-да, кастомизацией последних тоже разрешат заниматься.

Напоследок оставим для вас ролик с реальным игровым процессом Outriders. Его, опять же, опубликовали сами сотрудники People Can Fly. Видео позволяет в деталях ознакомиться с боевой системой (без перекатов никуда), способностями персонажей, дизайном мира, поиском и сбором предметов. А еще оценить соотношение «лайков» и «дизлайков» на YouTube, сделав соответствующие выводы. Если представленного разработчиками геймплейного ролика вам будет недостаточно, то в Сети вы прямо сейчас уже сможете найти множество видеоматериалов от профильных изданий — эмбарго-то спало.

Вместе с трейлерами по Outriders также были опубликованы свеженькие скриншоты. Они где-то тут рядом, демонстрируют всю уникальность проекта. Релиз намечен на осень 2020-го года. Список целевых платформ обширный: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X.