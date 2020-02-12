Когда студия Riot Games в середине октября прошлого года отметила 10-летие со дня появления на свет League of Legends, она анонсировала сразу несколько проектов, наибольшее внимание среди которых привлёк перспективный шутер под рабочим названием Project A.

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Информация на тот момент была только самая базовая: сеттинг — Земля недалёкого будущего, геймплей — смесь классического шутера с элементами геройских шутеров, продвинутый сетевой код и ставка на соревновательную составляющую. Теперь же ситуация изменилась, и Riot разрешила сыгравшим в раннюю версию проекта журналистам поделиться с общественностью своим мнением.

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Итак, Project A представляет собой тактический шутер, в котором сражаются две команды по пять участников в каждой. В игре будет представлено несколько режимов, однако журналистам показали основной, по правилам которого одной команде необходимо разместить взрывчатку на карте, а второй — воспрепятствовать этому.

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Будут в Project A и элементы геройского шутера — те самые спецспособности. Однако журналисты отмечают, что в отличие от типичных геройских шутеров, игровой процесс Project A крутится не вокруг «ультимейтов», а вокруг классической стрельбы (в игре очень низкий TTK (time to kill), особенно при стрельбе в голову), позиционирования, тактики и выполнения поставленных задач. Оружие, экипировку и способности надо выбирать и «закупать» в начале раунда. Доступ к оружию у всех игровых классов единый, что дополнительно подтверждает вторичность спецспособностей в игровом процессе.

Журналистам понравились местные поля боя, при проектировании которых разработчики явно ставили во главу угла игровой процесс, а не эстетические решения. Дополнительной информацией поделятся уже в начале марта. Точной даты выхода у Project A пока нет, но по предварительным данным, релиз должен состояться в этом году.