После того, как Telltale Games скоропостижно скончалась осенью 2018 года, дальнейшее развитие игрового «сериала» The Walking Dead перешло под контроль игрового подразделения компании Skybound, основанной создателем вселенной «Ходячих мертвецов» Робертом Киркманом.

С тех пор многое изменилось: Telltale воскресили, напомнили о возобновлении работы над The Wolf Among Us 2, а теперь Skybound поделилась ещё одной радостной вестью: все четыре сезона The Walking Dead вернутся в продажу в Steam уже сегодня, 22 января.

Возвращаясь к теме воскрешения Telltale, стоит помнить, что за этот тёмный ритуал ответственна команда ветеранов игровой индустрии из LCG Entertainment. Впрочем, по факту от Telltale там осталась лишь вывеска: сотрудники «оригинальной» студии теперь работают в Skybound, поэтому хоть к LCG Entertainment формально и перешли права на The Wolf Among Us, им предстоит изрядно постараться, чтобы воспроизвести привычный стиль Telltale.