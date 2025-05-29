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Обзор умного кошачьего лотка AmiCura X1

Такой лоток ориентирован на взрослых кошек и вкупе с автоматической кормушкой позволяет без особого труда уехать на несколько дней из дома, не переживая за своего питомца.
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Оглавление

Вступление

Темп современной жизни очень высок, и времени иногда не хватает на себя, не говоря уж о домашних питомцах. Тем не менее, люди продолжают заводить четверолапых друзей, за которыми требуется уход. В первую очередь нужно обеспечить базовые потребности питомца: покормить и убрать отходы его жизнедеятельности. При проживании в частном доме таких проблем обычно не возникает. Барсик и Жучка гуляют где-то там по двору и делают свои дела, где могут. В квартире такой трюк не пройдёт, и поэтому со своим питомцем придётся гулять или периодически чистить лоток.

Однако люди настолько ленивы, что любую грязную работу с охотой делегируют всяким гаджетам. Давно уже по квартирам катаются пылесосы, которые чистят пол, существуют автоматические поилки/кормушки, и, разумеется, есть автоматические лотки, которые несколько упрощают процесс уборки отходов. Для собак таких устройств пока не придумали, а вот для кошек они давно существуют и ими давно пользуются. Я как-то рассматривал одну модель, но она была дорогая и громоздкая. И вот сегодня мы рассмотрим ещё одну, но сначала будет небольшое лирическое отступление с рассказом, как я дошёл до такой жизни.

Сам я не держу домашних животных именно по причине того, что банально нет на них времени. У моих родителей была кошка, которая жила у них в квартире около 10 лет. Разумеется, вечного ничего нет, и они с ней попрощались. Они собирались завести новую или небольшую собаку, но без особого энтузиазма. Я живу в частном доме и у меня в распоряжении есть небольшое хозяйство. Однажды зимой я пошёл кормить живность и обнаружил около клеток небольшого котёнка. Он был достаточно взрослый и, судя по бантику на шее, был домашний, и это была кошка. Судя по всему, его кто-то потерял или выкинул, но попасть на мой участок просто так невозможно, особенно зимой, поэтому я до сих пор удивляюсь, как он там оказался.

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Первым делом я полез на всякие форумы района искать объявления о пропаже. Облазил всё возможное и невозможное, периодически также ездил по району и читал объявления на столбах. Таким образом этот кот у меня подвис на какое-то время. Однако все мои поиски хозяина оказались безуспешными. При этом котёнок был достаточно дикий и испуганный, поэтому бант сразу снять не удалось, хотя он ему уже давил на шею. Разумеется, он был голоден. В тот же день я приобрёл миску и корм. Соответственно стал его кормить, а жил он в тёплом сарае. Уже через пару дней он привык и стал ходить за мной, при этом постоянно тёрся об ноги. Только тогда я уже смог взять его и срезать бант, никакой бирки на нём не было.

Я рассказал эту историю родителям, но при этом не предлагал его забрать. Они настояли, чтобы я его привёз, и вот так у них появилась очередная кошка. Разумеется, ее помыли (как ни странно, но она не боится воды), съездили в ветклинику, сделали прививки, пропоили, я купил пару мешков сухого корма по 10 кг и сегодня это просто огромный пушистый котяра. Лоток и миски у них оставались от прошлой кошки, и я оказался в поисках автоматического лотка.

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Сильно долго не искал, а зашёл на обычный маркетплейс и увидел модель, которая мне показалась недорогой и привлекательной. Это устройство называется Amicura X1. Отзывы вроде неплохие и я решил попробовать его в деле, облегчив свой карман на 22 000 рублей. А наши читатели могут воспользоваться промокодом X10507001 на 4000 рублей и приобрести AmiCura X1 на AliExpress.

Предлагаю посмотреть, как сегодня выглядит автоматический кошачий лоток на примере этого устройства.

Упаковка и комплектация

Устройство поставляется в большой картонной коробке. Её габариты составляют 585 х 560 х 715 мм, масса – 18,6 кг. Одному придётся тяжеловато и самое грустное, что нет ручек. Зато картонная коробка снаружи с цветной полиграфией.

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Однако это вовсе не означает, что получится полюбоваться на устройство во всей красе, а точнее в цвете. Спереди информации вообще по минимуму. Тут есть только чёрно-белое изображение, описание на английском: Self-Cleaning Cat Litter Box, название модели и три значка.

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Из них можно понять, что очистка происходит автоматически, им могут пользоваться несколько котов и есть приложение для мониторинга.

С обратной стороны информация в основном о производителе. Адрес и прочая контактная информация. Также тут есть наклейка с описанием на русском языке.

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Что касается характеристик, то все они представлены в таблице на боковой поверхности. Указаны габариты, вес, потребляемая энергия, материал изготовления, объёмы и прочее по мелочам.

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Открываем коробку и начинаем квест. Устройство поставляется в разобранном виде, поэтому для начала нужно прикупить простенький набор лего и потренироваться. Ничего сложного в сборке нет, производитель просто хотел всё аккуратно и надёжно упаковать, поэтому практически каждая деталь тут упакована отдельно. Сверху всё закрыто огромным картонным лотком.

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Инструкций тут две. Одна из них представляет собой толстую книгу потому, что переведена на несколько языков, включая русский. Там всё подробно расписано что, как и в какой последовательности собирать, как подманивать туда кота и прочее. Без преувеличения всё достаточно подробно на пальцах объясняется. А ещё есть зелёная цветная листовка из тонкого картона, на которой перечислен комплект поставки и также есть инструкция по сборке. Только она уже на английском языке.

Кстати, на листке и в той самой толстенной книге есть QR-код для скачивания приложения. Листовка находится прямо сверху, а вот полная инструкция запрятана в недрах под горой пластиковых запчастей.

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Убрав верхний лоток, можно заметить по углам специальные треугольные вставки для защиты, которые выполнены из картона. Смысл в том, что основная часть представляет собой сферу, которая состоит из двух половин. Каждый элемент упакован отдельно. Только сверху без упаковки лежит мягкая внутренняя ёмкость из плотного тканевого материала, который с обратной стороны покрыт чем-то наподобие силикона и пластиковым обручем по периметру.

Сверху первой чаши есть лоток, где находятся более мелкие элементы конструкции. Это четыре ножки, три панели, одна из которых сетчатая, для фильтрации комков и ещё нижний выдвижной лоток для отходов. Последний также до верху забит всякими аксессуарами.

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Именно там находится адаптер питания на 12 В, 1 А, мешки для отходов в рулоне, комплект плотных наклеек, та самая толстая инструкция в пакете, штанга для крепления сферы и две из четырёх пластиковых ножек. Практически всё упаковано в индивидуальные полиэтиленовые пакеты.

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В основании ножек прдусмотрены опоры из мягкого пористого материала, чтобы конструкция стояла устойчиво и не скользила по скользкой плитке.

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Самые крупные элементы – это пластиковый казан, ещё один такой же только с отверстием для входа/выхода и само основание, где внутри прячется мотор, «мозги» и сенсоры.

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Элементы управления выведены спереди на корпусе, а гнездо подключения адаптера расположено сзади. Все элементы упакованы отдельно и хорошо защищены для беспроблемной перевозки.

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Дизайн и особенности устройства

Автоматический лоток Amicura X1 поставляется в разобранном виде и для начала его необходимо собрать, чтобы изучить всю конструкцию в сборе. В комплекте есть инструкция, по которой нужно осуществлять эту процедуру. В целом тут и так всё понятно, поскольку в соответствующих местах на частях присутствуют специальные маркеры.

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Самое простое – это сначала в основание установить четыре ножки. Они просто вставляются в соответствующие места и основание стоит устойчиво. Внутри него есть специальная полусферическая ниша.

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В ней можно заметить основную шестерню привода и несколько роликов с боков, чтобы оболочка сферы опиралась на них. Однако это ещё не всё и далее нужно установить заднюю поддерживающую штангу с замком. Замок со скобой обхватывает опорное кольцо на втулке и фиксирует его.

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Само опорное кольцо, а точнее это даже опорный подшипник, находится на пластиковой втулке, расположенной сверху одной из внешних полусфер, образующих вместе ёмкость самого лотка. На одной из этих крышек ближе к краям находятся зубцы, за которые цепляется основная шестерня, а на другой есть специальные защёлки, чтобы половинки не разламывались в процессе эксплуатации.

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Сферы эти также нужно соединить вместе, но при этом внутри необходимо разместить различные вспомогательные панели и тканевую ёмкость под наполнитель. Одному собирать не очень удобно, ведь приходится придерживать элементы, чтобы правильно их разместить в соответствующих пазах и технологических отверстиях.

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Все элементы изготовлены из твёрдого и прочного ABS пластика серого цвета. Поэтому после сборки всё устройство получается серое. После того, как сфера собрана, её можно разместить на основании.

Не обязательно класть её идеально ровно потому, что при первом запуске происходит калибровка. Система автоматически определяет крайние положения и потом уже работает в штатном режиме согласно заданным алгоритмам.

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Сверху устанавливается специальная крышка, которая издалека напоминает уши. На самом деле это просто две выпуклости в двух отдельных деталях, которые соединяются друг с другом вместе, а потом уже устанавливаются поверх сферы и фиксируются на специальных площадках основания магнитами. Поэтому верхняя часть легко снимается и при перемещении устройства за ней лучше не хвататься, а брать устройство сразу за основание.

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Снизу под основание задвигается лоток для отходов, в который предварительно необходимо заправить пакет. Можно взять из комплекта, но потом придётся подыскивать какие-то аналоги согласно размерам этой ёмкости.

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В её верхней части проходит силиконовое уплотнительное кольцо, которое плотно прилегает к нижней части основания и обеспечивает необходимую герметичность.

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На самом деле даже сам наполнитель неплохо удерживает запахи, а здесь уже получается, как бы ещё одна степень защиты и это хорошо.

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В корпусе основания установлено множество различных датчиков. Например, нельзя снимать верхнюю часть во время уборки, иначе процедура остановится. Также дела обстоят с нижним контейнером и даже если просто засунуть руку внутрь барабана, то он также остановится. Соответственно есть датчики на проникновение и на учёт веса.

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В собранном виде этот умный лоток больше напоминает домик для питомца или конуру. Теоретически питомец может там жить и иногда покидать его.

Габариты этого чуда составляют 536 х 500 х 670 мм, а вес – 8,9 кг. Устройство стоит на четырёх цилиндрических ножках, с мягкими опорными площадками для лучшей устойчивости.

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В правой части корпуса основания находится блок управления, который состоит из нескольких индикаторов, пары кнопок и небольшого экрана, закрытого затемнённым пластиком.

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После сборки всей конструкции можно переходить к тестированию.

Тестирование

Чтобы пользователь сильно не волновался и не переживал за своего пушистого друга, здесь предусмотрено несколько степеней защиты.

  • Первый уровень защиты: открытая конструкция. Когда лоток находится в процессе очистки, вход в лоток всегда открыт, и кошки могут безопасно входить и выходить в него в любое время.
  • Второй уровень защиты: инфракрасная сенсорная система. Обнаружение динамики движения кошек в режиме реального времени для предотвращения их травмирования. Обнаружение скопления наполнителя в лотке.
  • Третий уровень защиты: датчик веса. Если датчик обнаруживает случайное изменение веса в лотке, он автоматически приостанавливает работу и возобновляет ее только после устранения всех угроз безопасности.
  • Четвертый уровень защиты: режим котенка, "безопасный" замок. Приостанавливает функции автоочистки при включении режима котенка. Нажмите "безопасный" замок, чтобы заблокировать кнопки во избежание случайного нажатия.

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Для лотка в помещении нужно выделить большое пространство, чтобы не только разместить его, но и обеспечить хороший доступ для питомца, а также последующего обслуживания устройства. Места нужно прилично, поэтому санузел может не подойти.

Кроме этого, в санузлах не рекомендуется устанавливать розетки и электрические колодки на полу потому, что есть риск попадания воды и замыкания. Да, сейчас ставят повсеместно УЗО, но лучше перестраховаться. Если нужно разместить удлинитель, лучше положить его на верхнюю крышку.

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Сначала нужно настроить устройство и подключить его не только к электрической сети, но и беспроводной. Для этого сперва нужно скачать приложение по QR-коду из инструкции и пройти регистрацию.

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После этого добавляем устройство и пытаемся к нему подключиться. Для этого на смартфоне должен быть включен WI-FI и Bluetooth.

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Опять же согласно инструкции зажимаем кнопку со значком WI-FI и далее проходим процедуру сопряжение и добавления устройства в сеть.

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Само приложение простое и понятное. В меню есть различные вспомогательные материалы и справочная информация.

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Далее снимаем верхнюю крышку и через отверстие засыпаем наполнитель. Чтобы его равномерно распределить или разравнять, необходимо нажать на кнопку уборки или в приложении запустить очистку в ручном режиме и тогда лоток начнёт цикл очистки, при котором наполнитель сначала пересыплется в специальный бункер, а на обратном пути уже заполнит ёмкость и будет ровно распределён по поверхности.

Далее кот проникает внутрь и делает там свои дела. После того, как он устал там находиться, он покидает помещение. Затем через определённый интервал запускается механизм самоочистки. Эту функцию можно отключить или настроить интервалы. Всё это делается через приложение.

Для приучения кота к новому устройству необходимо убрать из поля зрения его старый лоток, а в это устройство засыпать старый наполнитель. Тогда кот будет ориентироваться по запаху. Иначе он просто будет интересоваться им, но пользоваться старым, уже проверенным лотком.

После использования кот вылетает из него как ракета и готов дальше заниматься своими привычными делами. Принцип действия я уже объяснил, только забыл добавить, что на конечном этапе происходит процедура разравнивания наполнителя.

В штатном режиме на экране ничего не отображается. Вся статистика по использованию устройства находится в приложении. Функционал устройства рассчитан не только на одного питомца, их может быть несколько, и все могут его использовать. Устройство очень прочное, надёжное и простое в использовании. В приложении есть множество подсказок по уходу за животным, по его приучению к лотку, а также несколько разных режимов: для взрослых котов, котят и беременных кошек.

Подсказки помогут пользователю легко и быстро разобраться с функционалом и особенностями работы данного устройства. Также есть система уведомлений о заполнении лотка отходов, о недостаточном уровне наполнителя.

Заключение

Amicura X1 оказался простым, понятным и эффективным устройством. Основные трудности у пользователя могут возникнуть с его сборкой. Я столкнулся с этим только в одном месте, когда необходимо было соединить две половины сферы и зафиксировать при этом внутри детали, попав в пазы на двух половинках. Однако тут достаточно один раз потратить немного времени и собрать с кем-то в паре, тогда процесс будет заметно проще.

Производитель пытался уменьшить объём упаковки для транспортировки, поэтому максимально эффективно использовал внутреннее пространство для размещения всех деталей. В итоге получилось всё компактно и надёжно, но вот обратно это сложить будет трудно, и при перевозке лучше транспортировать в уже собранном виде. В таком состоянии устройство нельзя назвать компактным и лёгким, однако это связано с тем, что оно ориентировано на взрослых кошек.

Перед покупкой нужно убедиться, что у вас в квартире или доме есть достаточно места для размещения этого автоматического лотка. Также он идеально подойдёт тем, у кого несколько питомцев, и кому приходится часто за ними убирать. Достаточно приобрести такой лоток и автоматическую кормушку, и у вас появляется относительная мобильность, позволяющая без особого труда уехать на несколько дней из дома, не переживая за своего друга.

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Лоток Amicura X1 изготовлен преимущественного из ABS пластика. В моём случае это был обычный серый нейтральный цвет, который с лёгкостью вписывается в любой интерьер. Новое устройство лишено посторонних запахов, которые присущи любой новой аппаратуре, что приятно удивило. Все детали изготовлены качественно и точно, что впоследствии облегчает сборку. Также производитель предусмотрел специальные маркеры, для соответствия мест соединений элементов.

В комплекте изначально уже всё есть, кроме непосредственно наполнителя. Дело в том, что наполнители все используют разные. Я пробовал древесный и глиняный. Всё работает отлично. Также есть мобильное приложение, которое позволяет отслеживать частоту походов вашего питомца. Можно в ручном режиме осуществлять очистку, отслеживать уровень наполнителя и даже вес питомца. Есть история, которую потом можно изучать на досуге.

По автономности в моём случае получилось, что хватило практически на две недели на одну взрослую кошку. Абсолютно никаких запахов, а потом просто выдвинул лоток, достал пакет, заправил новый, подсыпал наполнитель и дальше ещё две недели. Устройство работает тихо, посторонние шумы в основном только от пересыпающегося наполнителя при повороте барабана.

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В моём случае такой вариант оказался выходом еще и потому, что кошка сильно роет и раньше наполнитель приходилось собирать по всей комнате. Сейчас эта проблема полностью решена, родители довольны, Барсик сухой и чистый, а я просто счастлив.

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Андрей Понкратов aka wildchaser

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