Оглавление

Вступление

Среди мобильных устройств постоянно меняются тренды. В эпоху сотовых телефонов они становились всё легче и меньше. Со смартфонами уже началось обратное движение. Размер экрана стал постепенно увеличиваться и сегодня уже достиг размера первых планшетов с диагональю 7”. Сами планшеты тоже стали увеличиваться и одно время этот рост прекратился, пока Apple не выпустила версию iPad Pro с экранчиком побольше. Дальше уже другие производители начали подтягиваться и соревноваться в гигантомании. Так скоро дойдёт до того, что придётся носить с собой практически телевизор.

На мой взгляд, оптимальный размер для планшета – 10-11”. Им удобно пользоваться, а в корпусе можно разместить достаточно ёмкий аккумулятор, чтобы заряда хватала надолго. Сейчас производители стараются делать узкие рамки и поэтому экран занимает около 80-85% площади. Всем известно, что чем крупнее панель, тем обычно она потребляет больше энергии. И получается какая-то бесконечная гонка. Ставишь крупнее экран – нужно увеличивать аккумулятор, чтобы в итоге устройство работало хотя бы столько же.

Планшет с крупным экраном предлагается как замена компактному ноутбуку. Поэтому для таких устройств обычно продаются дополнительные клавиатуры. За более крупным экраном действительно удобнее работать, а манипуляторы типа клавиатуры или мыши можно подключать через Bluetooth. Неоспоримым плюсом таких устройств также является наличие лотка для SIM-карт и карт памяти. Поэтому с таким устройством можно работать там, где есть мобильные сети. Есть сервисы VoIP и VoWIFI. Также есть текстовые и графические редакторы для операционной системы Android. Сама OC тоже периодически обновляется и сегодня это уже 15-версия.

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Внешние изменения не всегда заметны, но иногда появляются какие-либо интересные режимы. Поэтому сегодня я хотел бы рассмотреть большой планшет на новой системе, который называется Blackview MEGA 8.

Характеристики смотрятся очень привлекательно. Это 12 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 36, встроенный накопитель на 256 Гб, поддержка карт microSD, поддержка двух SIM-карт и 4G сетей, WIFI 802.11ac и Bluetooth.

Blackview MEGA 8 доступен для покупки в официальном магазине на AliExpress.

Технические характеристики

Модель Blackview MEGA 8 Дисплей 13 дюймов, IPS;

1920 x 1200 точек, 175 dpi, емкостный мультитач Защитное стекло н/д Процессор Unisoc UMS9230S (Tiger T620) восемь ядер (2 x Cortex-A75, частота 2.2 ГГц + 6 x Cortex-A55, частота 1.6 ГГц) Графический контроллер Mali-G57 MP1 Оперативная память 12 Гбайт LPDDR4X Flash накопитель 256 Гбайт Поддержка карт памяти Да (micro SD) Разъемы USB Type-C, OTG, 3.5 мм джек SIM-карта Две nano-SIM, GSM: 2/3/5/8 Сотовая связь 3G WCDMA: 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE (B34/38/39/40/41, B1/3/5/7/8/20/28A/28B) Сотовая связь 5G Нет Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) Bluetooth 5.0 NFC Нет Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС Модуль с основной камерой 50 Мпикс, f/3,7, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 13 Мпикс, f/4,22, фиксированный фокус, без вспышки Аккумулятор Несъемный аккумулятор: (11 000 мА·ч, 3.8 В) Габариты 302 x 198 x 7.6 мм Масса 758 г Защита корпуса Алюминиевая задняя панель Операционная система Android 15 Актуальная цена ~22 000 рублей

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Все характеристики выглядят современно и актуально, однако заметно, что модель основана не на флагманском «железе». Об этом свидетельствует и стоимость устройства.

Есть ещё одна интересная особенность. Устройство можно использовать как пауэрбанк с мощностью заряда 10 Вт. Всё это благодаря ёмкому аккумулятору на 11 000 мА ч. Для дополнительной защиты в комплекте предусмотрено чехол и стекло для экрана, а штатно на нём уже наклеена плёнка.

Упаковка и комплектация

Устройство поставляется в белой коробке из плотного картона. По размерам она достаточно крупная, хотя в длину и ширину не сильно превосходит само устройство в чехле. Высота заметно больше, но нужно было защитить устройство и разместить комплект поставки.

Само оформление достаточно лаконичное и стильное. Изначально коробка обтянута прозрачной плёнкой. Она защищает поверхность от влаги и грязи. Это особенно актуально, когда фон преимущественно белый, а текстура матовая и на ней легко остаются следы.

Спереди мы видим изображение устройства. Производитель сделал удачный коллаж, где есть изображение устройства спереди и сзади. В левом верхнем углу находится логотип производителя Blackview. В правом есть маленькая вставка с указанием объёма встроенного накопителя и оперативной памяти. Последней всего 12 Гб, но есть популярная технология её расширения. В данном случае сразу до 36 Гб, чтобы не мелочиться.

Некоторые пользователи наивно полагают, что эта технология позволяет подключить дополнительные модули, распаянные на плате. Как бы производитель их просто отключает, чтобы экономить энергию, но это не так. Просто резервируется соответствующий объём в накопителе, и он работает как буфер памяти. Однако скорость накопителя и оперативной памяти LPDDR4X заметно отличается, поэтому особо не обольщайтесь таким щедрым подарком.

Название модели указано крупными серебристыми буквами по бокам коробки.

Больше всего информации представлено с обратной стороны. Мы видим характеристики устройства, информацию о производителе, список комплекта поставки, наклейку с серийным номером и двумя IMEI потому, что поддерживается сразу две SIM-карты.

После открытия коробки сверху в белом пакете можно найти дополнительное защитное стекло. Под ним в пластиковом лотке лежит планшет в чехле.

Под планшетом можно обнаружить ниши в пластиковом каркасе, в которых упакован остальной комплект поставки. Защитная плёнка уже нанесена на экран с завода и остаётся снять лишь верхний защитный слой, для чего есть специальный выступ.

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Комплект не очень богатый, но есть всё необходимое:

Кабель USB Type-A - USB Type-C;

Адаптер питания на 12 В, 1.5 А;

Документация;

Скрепка для извлечения SIM-лотка;

Стилус.

Чехол уже надет на планшет. Это классическая модель с откидной крышкой, которую можно использовать в качестве подставки. Цвет этой крышки сочетается с расцветкой задней панели устройства. В данном случае это такой зелёный мятный оттенок. В чехле предусмотрены технологические вырезы для динамиков и гнезда USB Type-C.

Другая его сторона полупрозрачная и сквозь неё можно наблюдать заднюю панель устройства.

Ещё в комплекте есть стилус, но не совсем обычный. Наконечник у него не острый, а на его месте предусмотрена специальная площадка, которая имитирует пятно контакта пальца. Для пружинящего эффекта есть специальное резиновое соединение. Сам наконечник вынимается и, скорее всего, его можно заменить на другой.

Адаптер питания не самый мощный, особенно учитывая ёмкость аккумулятора. Самое грустное, что более мощный блок не заряжает устройство быстрее. Поэтому разумнее всего осуществлять зарядку ночью или в другое время, пока вы отдыхаете, поскольку на неё может уйти более 4 часов, если устройство уже разрядилось до 15%.

Дизайн

Планшетный компьютер выглядит красиво и современно. Всю переднюю поверхность занимает защитное стекло, которое изначально заклеено плёнкой. Расположение экрана может быть альбомным и книжным.

Однако не всё так просто. Традиционно некоторые приложения могут работать при любой ориентации экрана, а некоторые – только в каком-то определённом положении. Это не всегда удобно. Например, фронтальная камера ориентирована на альбомное использование, поэтому будем ориентироваться на неё, чтобы понять строение устройства.

Корпус выполнен из металла, если точнее, то из него изготовлена крышка. Все элементы хорошо подогнаны, зазоры минимальны, всё сделано ровно и аккуратно. Сзади поверхность матовая и ровная, над ней возвышается только островок модуля с камерой. Грани скруглённые, но ощущаются, и устройство уверенно лежит в руках. Сам корпус достаточно тонкий, как у современных смартфонов, вес соответствует габаритам устройства.

На задней крышке можно обнаружить наименование модели, характеристики зарядного устройства, серийный номер и два номера IMEI. Всё это находится на отдельной наклейке, которую можно снять.

Планшет оборудован четырьмя динамиками: два – сверху, два – снизу. Звук очень громкий и местами ощущается объём, что не всегда можно наблюдать на мобильных устройствах.

Основная камера размещена на отдельном островке, что типично для современных устройств, где несколько камер объединены в один модуль. Здесь похожая, картина, но камера всего одна. Остальные два кружочка – это вспышка и ик-подсветка. Модуль немного выступает из корпуса, но это едва ощутимо.

Сверху есть качелька регулирования громкости и кнопка включения. С правого торца расположен отсек для установки двух SIM-карт и одной карты памяти microSD. Одновременно можно установить одну SIM-карту и карту или две SIM-карты.

И пусть уже давно научились делать сэндвичи, но, на мой взгляд, одной SIM-карты достаточно, а вот дополнительный накопитель может пригодиться, хотя встроенный объём тоже не такой маленький. Ближе к верхнему углу есть разъём для гарнитуры 3.5 мм.

В середине правого торца расположен разъём зарядки USB Type-C. Поддерживается зарядка других устройств и OTG. Что в первом, что во втором случае, обязательно потребуется специальный кабель, например Type-C - Type-C. В комплекте его нет, поэтому приобретать всё это придётся самостоятельно.

Экран у планшета ровный и прямой, с закруглениями по углам и отверстием сверху под фронтальную камеру. Сверху нанесена заводская защитная плёнка. Рамку экрана нельзя назвать тонкой. Она по периметру составляет около 1 см.

Дисплей

Многие берут планшет как раз из-за большого экрана, и он играет важную роль. В данном случае характеристики его не самые выдающиеся, что можно было заметить ещё по спецификации. Кому-то душу может подогреть наличие сертификата TUV SUD low blue light. Однако в остальном ничего необычного.

Здесь используется IPS панель. Соотношение сторон классическое – 16:10, разрешение 1920 х 1200. Максимальная яркость заявлена 300 кд/м2. Про охват цветового пространства ничего не сказано, как и про защитное стекло. В первом случае можно предположить, что это приблизительно sRGB, а со вторым остаётся только гадать. Фронтальная камера находится выше экрана, поэтому она не мешает.

Диагональ экрана по современным меркам достаточно большая. Рамки относительно широкие и составляют 1 см по периметру. Мне кажется, что это сделано больше для защиты матрицы, иначе бы пришлось использовать металлическую рамку по периметру и вес был бы больше. На ярком солнце работать не совсем комфортно, даже учитывая, что есть антибликовое покрытие, а защитная плёнка не блестит как зеркало.

Информации про саму матрицу мало, но качество приемлемое. Скорость обновления может составлять 90 Гц и это положительно влияет на плавность, а вот какие-либо настройки, кроме, уровня яркости отсутствуют.

По всем характеристикам видно, что это недорогая IPS панель. Разрешение не самое высокое и это связано с аппаратной платформой.

Тачскрин устройства работает достаточно шустро, а ещё он легко распознаёт одновременно 10 нажатий.

Цветопередача не совсем корректная. Углы обзора максимально широкие, точность цветопередачи при взгляде под углом заметно не нарушается.

C помощью колориметра я провёл замеры яркости подсветки и протестировал точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость черного, cd/m2 Яркость белого, cd/m2 Контраст, x:1 100 2.44 378.19 252.7 75 1.16 297.66 250.2 50 0.97 193.58 248.4 25 0.45 105.53 247.3 0 0.22 11.64 247.1

Запаса яркости почти нет. Особых затруднений не возникает и с читаемостью дисплея в условиях яркого окружающего освещения.

Цветовая температура немного завышена – это делается для создания эффекта большей контрастности.

Цветовой диапазон также типичен для матриц IPS последнего поколения – покрывается практически весь диапазон sRGB.

Аппаратная платформа и производительность

Планшет базируется на платформе Unisoc Tiger T620. Это восьмиядерный чип, который изготовлен по 12 нм техпроцессу. Несмотря на то, что он моложе Unisoc Tiger T618, его характеристики не вызывают восторга. Достаточно посмотреть на базовые частоты в 1,6 ГГц и уже можно загрустить. Правда, есть небольшой буст по двум производительным ядрам до 2,2 ГГц.

Графика тоже далеко не самая резвая. Поэтому производитель решил банально снизить разрешение экрана, чтобы пользователь не сильно страдал. Кстати, это одна из причин, почему нельзя сравнивать некоторые модели устройств напрямую.

Unisoc Tiger T620 содержит два производительных ядра Cortex-A75 с частотой до 2,2 ГГц и шесть эффективных Cortex-A55 также с частотой 1,6 ГГц. За обработку графики отвечает видеоядро Mali-G57 MР1. Производительность этого решения скорее начального уровня, поэтому рекордов ждать не стоит.

Планшет оборудован солидным объёмом оперативной памяти для модели такого уровня. Здесь используется память типа LPDDR4X объёмом 12 Гб. Посмотрим на результаты бенчмарков и оценим общий уровень производительности получившейся конфигурации.

Уровень производительности не самый высокий, но для большинства повседневных задач этого некоторым пользователям будет вполне достаточно. С играми дела обстоят хуже. Такие как Genshin Impact лучше вообще не запускать, чтобы не расстраиваться.

Какого-то сильного нагрева устройства не наблюдается. Он ощущается чуть тёплым. Планшет успешно проходит нагрузочные тесты и сопротивляется изо всех сил появлению троттлинга, но он его настигает. Все тесты были проведены при обычной комнатной температуре 23 градуса по Цельсию. Никакого дополнительного охлаждения не использовалось.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы выступает Google Android 15. Оболочка чистая, интерфейс классический.

Всё выглядит привычно, и что не характерно для планшета, есть даже встроенная звонилка. Понятно, что ушного динамика нет и можно использовать только громкую связь.

Оболочка работает плавно, оптимизация хорошая и всё работает очень чётко. Никаких зависаний, лагов или задержек при использовании я не обнаружил. Я ставил разные приложения, из «маркета» и с накопителя, при этом никаких проблем не возникло.

Операционная система почти голая, есть только базовые приложения от Google. Российского софта нет. Поэтому неплохо для начала установить RuStore, а дальше уже всё то, что нравится от отечественных разработчиков. Браузер по умолчанию Chrome.

Ещё у данного планшета есть функция перехода в ПК режим. После этого рабочий стол преображается, и он становится даже чем-то похож на обычную Windows. Появляется возможность использования окон и также использовать клавиатуру с мышкой.

Беспроводные интерфейсы и связь

Все поддерживаемые беспроводные интерфейсы уже знакомы. Это стандартный набор для современного устройства. Есть поддержка мобильных сетей 3 и 4G. Что касается известных стандартов GSM и LTE, то тут нет каких-то сюрпризов.

Всё работает отлично. Уверенный приём и приемлемая скорость там, где сеть хорошая. Здесь можно установить сразу две карты nano-SIM.

Резинового уплотнителя в лотке для SIM-карт нет. Также я не нашёл в спецификациях ничего про класс защиты от пыли и влаги. Приложение телефона простое и понятное, позволяет быстро ориентироваться в списке контактов. NFC здесь нет.

Со смартфоном я прокатился по трём областям: Московской, Тульской, Липецкой и проблем со связью, которые бы зависели от устройства, я не заметил. Если по пути не было сети, то её не было и у других моих попутчиков. Связь в целом хорошая, но скорость интернета не очень высокая. Трудно сказать, с чем это связано, но даже через Wi-Fi она не дотягивает до 100 Мбит/с.

Спутниковая навигация работает в полном объёме. Устройство быстро обнаруживает множество спутников. Заявлена поддержка всех современных навигационных систем, среди которых GPS, ГЛОНАСС и другие.

Планшет хорошо справляется с функциями навигатора. Спутники устойчиво обнаруживаются, подвисаний и задержек нет. Всё работает корректно, и с этой стороны никаких нареканий нет. Кроме того, большой экран облегчает восприятие. Однако в автомобиле придётся задуматься о креплении.

Файловая система

Планшет поставляется с объёмом постоянной памяти 256 Гбайт. По современным меркам – это хороший показатель, но здесь производитель сделал сказочный подарок и добавил поддержку карт памяти microSD. Теперь можно записывать аудиокниги, много видео, а фотографировать можно очень много. Заполнилась карта – вынул её из смартфона и вставил новую, при этом можно пользоваться только одной SIM-картой.

Знаю, что гении уже давно научились делать «бутерброды» из SIM и MicroSD. Лично мне достаточно одной SIM карты и встроенной памяти.

Скорость работы встроенного накопителя не очень высокая, но в большинстве этого достаточно потому, что явных задержек нет. Также нет каких-то выдающихся значений, но быстро и стабильно.

Время автономной работы

Теоретически с этим не должно возникнуть каких-то проблем потому, что начинка не очень мощная, а аккумулятор здесь на 11 000 мАч. Ключевая проблема – крупный экран, который потребляет много энергии. Также здесь не очень быстрая зарядка. Штатное устройство на 12 В и 1,5 А. Показатели неплохие, но зарядка происходит не быстро. На это может уйти более 4 часов.

Посмотрим на результаты тестирования автономности. В качестве теста я использовал приложение PC Mark и тест Work 3.0 battery life.

23 часов и 15 минут – это очень хороший результат. Заряд займёт гораздо меньше времени. В моём случае на это ушло больше около 4 часов. Поэтому здесь рекомендуется оставлять устройство на ночь, чтобы оно подзарядилось.

Тем не менее, при обычном повседневном использовании: 2 часа веб-серфинга, 1 час игр, 2 часа чтения книг и 2 часа прослушивания музыки через Bluetooth и что-то ещё по мелочам мне хватало заряда на четыре дня и ещё оставалось 15%. При более интенсивном использовании устройство нужно будет заряжать чаще.

Тест камеры Blackview MEGA 8

В планшете используются две камеры: фронтальная и основная. Это не самая сильная сторона устройства и они обеспечивают не самое высокое качество снимков. Также оперировать таким крупным устройством с таким весом не так просто. Поэтому маловероятно, что кто-то будет покупать этот планшет именно из-за его камеры. Скорее это просто приятный бонус в комплекте, который просто есть и просто работает. Тем не менее для повседневных задач этого будет достаточно. Причём к фронтальной вообще нет нареканий, и она показывает хорошую картинку при общении через неё. Я уже говорил, что она не совсем подходит для селфи потому, то устройство крупное и держать его сложно. К основному модулю претензий больше. Разрешение не очень высокое, а запись видео ограничена разрешением FHD.

Примеры снимков с фронтальной камеры

Примеры снимков основной камеры (дневные). Основной модуль:

Заключение

Blackview MEGA 8 отличается от большинства устройств диагональю своего экрана. Благодаря этому его можно использовать в качестве ПК, для чего тут предусмотрен специальный режим работы в самой операционной системе. Причём внешне оболочка сильно напоминает привычную Windows, да так, что с ходу трудно понять, что это Android. Можно работать с несколькими окнами и переключаться между ними. Идея очень хорошая и для кого-то это действительно окажется решением. Экран очень крупный, разрешение Full HD. Цветопередача не самая лучшая, поэтому для работы с графикой он, скорее всего, не подойдёт. Углы обзора дисплея большие, он достаточно яркий и с хорошими цветами. Однако откалиброван не самым лучшим образом, а настроек для улучшения цветопередачи нет.

Тачскрин работает хорошо. Также производитель как следует позаботился о защите экрана. Штатно уже наклеена плёнка, а в комплекте ещё есть стекло. Вместе с устройством поставляется стилус. Однако кончик у него не острый, как обычно, вместо него небольшая круглая площадка, которая имитирует пятно контакта пальца. С одной стороны, пользоваться достаточно удобно, но вот пролистывать уже трудно, особенно по плёнке. Кроме того, на ней потом остаются следы. Какое-то время я пользовался этим устройством, а потом уже понял, что пальцем ничуть не хуже, учитывая, что разрешение небольшое, а сам экран, наоборот, крупный.

Качество изготовления очень хорошее. В комплекте с планшетом поставляется защитный чехол, который складывается в подставку. Поэтому нужна лишь Bluetooth клавиатура и мышь, которые можно приобрести отдельно. Аккумулятор емкий - на 11 000 мА*ч. Есть поддержка мобильных сетей 4G, а также возможность установки карт памяти microSD. Производительность для 8-ядерного процессора не самая выдающаяся, но при этом мы видим относительно низкий нагрев, незначительный троттлинг при высокой нагрузке и хорошее время автономной работы. Для ресурсоёмких 3D-игр он не подходит, о чём говорят результаты тестов, но с любыми другими приложениями он отлично справляется. В планшете есть две камеры со всей нужной функциональностью. Есть запись видео, а фронтальная больше нужна не для селфи, а скорее для общения через различные приложения, например, Skype.

Беспроводная сеть работает уверенно, но скорость не очень высокая. Для веб-серфинга этого будет вполне достаточно, IPTV тоже работает. 4G у меня уверенно работал как на улице, так и в помещении. Скорость хорошая. Оболочка очень простая, приложений установлено по минимуму и сама система Android абсолютно чистая. Поэтому всё работает быстро и плавно, несмотря на не самый высокий объём памяти.

При среднем использовании устройства (2 часа веб-серфинга, 1 час игр, 2 часа чтения книг и 2 часа прослушивания музыки через Bluetooth) зарядки хватило на 3 дня при половинной яркости экрана, которая была вполне приемлема в помещении. За ночь бездействия потреблялось только 6% заряда, но я просто не отключал беспроводной модуль. Сама зарядка происходит не очень быстро по двум причинам: недостаточно мощное зарядное устройство и ёмкий аккумулятор. Самое грустное, что более мощное зарядное устройство её не ускоряет. В планшете есть четыре динамика для вывода звука. Он здесь действительно очень громкий и хороший для такого устройства.

В моём понимании данное устройство больше подходит как замена ноутбука. Это такой мини-моноблок, к которому нужно добавить клавиатуру и мышь. Он не предназначен для ресурсоемких игр, поскольку железо не самое мощное. Веб-серфинг, просмотр видео, общение через мессенджеры и офисные приложения – вот его стихия.

Наши читатели могут приобрести Blackview MEGA 8 в официальном магазине на AliExpress.

Андрей Понкратов aka wildchaser