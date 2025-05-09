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Вступление

Ещё до официального выхода видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 ходили слухи, что они будут оборудованы сразу двумя разъёмами 12VHPWR (12V-2х6). Это выглядело логичным, учитывая, что флагман прошлого поколения потреблял в штатном режиме около 450 Вт. Теперь потребление выросло практически до 600 Вт, проблемы с оплавлением разъёмов никуда не делись и на коннекторах указано, что 600 Вт – это предел. Поэтому два таких разъёма могли бы лучше распределить возросшую нагрузку и предоставить пользователям дополнительный запас. Однако на такой шаг решились немногие, поскольку это потребовало бы изменений со стороны блока питания.

Сейчас БП с двумя и более разъёмами 12VHPWR (12V-2х6) не так много по вполне понятным причинам. Начнём с того, что ныне далеко не все устанавливают несколько видеокарт в систему. Технология SLI ушла в прошлое и теперь многие используют лишь одну видеокарту. Самих графических ускорителей с двумя разъёмами 12VHPWR (12V-2х6) тоже не так много. Я, например, знаю одну – Galax GeForce RTX 5090D HOF OC LAB XOC Limited Edition. Даже у модификаций чуть попроще всего один такой разъём. Однако добавление второго разъёма в блок питания теоретически могло бы обеспечить запас на будущее. Поэтому такая компоновка наблюдается в основном на мощных устройствах от 1600 Вт и более.

Многим такой мощный блок питания просто не нужен. Обычно пользователь прикидывает показатели потребления связки процессор+видеокарта, берёт небольшой запас, чтобы БП не работал на пределе, и выбирает подходящую модель. Если позволяют финансовые возможности, можно ещё обратить внимание на стандарт энергоэффективности 80 Plus. Золотой серединой сегодня является как раз 80 Plus Gold. Даже в спецификации к видеокарте RTX 5090 обычно указан блок на 1000 Вт. Именно такого номинала я нашёл устройство с двумя разъёмами 12VHPWR (12V-2х6). Модель называется MSI MPG A1000GS PCIE5.

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Этот блок основан на новой платформе CWT CTE. Посмотрим, что ещё интересного реализовал производитель в этом устройстве и как оно работает.

Упаковка и комплектация

Коробка блока питания не очень крупная и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона. Оформлена красиво и с цветной полиграфией в современном геймерском стиле. Снаружи нас встречает намек на киберпанк, хотя сам БП выглядит спокойно и строго.

Похожее оформление мне уже встречалось на других упаковках моделей серии MSI MPG последнего поколения. Для этого достаточно посмотреть обзор материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI, а потом уже на коробку блока питания.

На передней стороне коробки находится большое изображение самого БП. Кабелей не видно. Известно, что сам блок полностью модульный, так что удивляться не приходится. Ниже указана модель устройства, а ещё значок 80 Plus Gold, Cybernetics и AI PC. В правом верхнем углу есть упоминание о том, что это блок ATX 3.1.

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С обратной стороны информации больше. Здесь есть изображение кабелей с отмеченной длиной, таблица с количеством разъёмов и спецификация. Всё это также можно найти на сайте производителя. Кроме этого, продублирована информация о том, что блок соответствует ATX 3.1 и поддерживает разъём 12VHPWR в модификации 12V-2х6.

Если коротко, то 12V-2х6 – это небольшая работа над ошибками. Сигнальные контакты укоротили, а силовые, наоборот, удлинили. Поэтому оба стандарта совместимы, но не все проблемы исчезли до конца. Уже вышло множество разоблачений на этот счёт, и многие сходятся к тому, что за разъёмом нужно следить. Наибольший риск возникает при частом использовании разъёма и коннектора, когда контакт со временем ослабевает. Это приводит к росту сопротивления, увеличению температуры и, возможно, даже оплавлению. По сути с таким в быту сталкивались многие, когда наблюдается плохой контакт в розетке. Также происходит нагрев, который приводит к оплавлению с возможным замыканием фазы на ноль. Похожий эффект может наблюдаться в трёхфазных сетях, когда выгорает ноль.

Тут же указано, что новинка оборудована сразу двумя такими коннекторами. Здесь, скорее всего, подразумевается профессиональное использование устройства для создания рабочих станций с двумя современными видеокартами компании NVIDIA, которые могут использоваться для разных задач. Например, для работы с ИИ моделями. Однако «не только лишь все» могут понять, что две GeForce RTX 5090 данный блок на постоянной основе просто не вытащит. Всё же для штатного режима работы такой видеокарты нужно закладывать хотя бы 600 Вт. Соответственно две таких – это уже 1200 Вт, а ещё что-то должно остаться на процессор и остальные компоненты системы. Да и не рекомендуется брать БП впритык.

Внутри предусмотрен каркас из вспененного полиэтилена, куда упакован сам блок. Рядом размещена сумочка с кабелями и аксессуарами. В комплекте ещё есть инструкция и памятка о подключении кабеля к новому коннектору.

Сумка на липучке, на ней изображён фирменный логотип MSI Gaming.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой и четыре крепёжных винта.

Все основные кабели выполнены из медного провода 16 и 18AWG. Например, у кабелей для видеокарт 12V-2х6 основные жилы 16AWG, а сигнальные – 18AWG.

Оплётки нет, но сама изоляция каждого провода её имитирует. Это похоже на какую-то мелкую чешую.

Все кабели достаточно длинные, но без фанатизма. Длина стандартная – 600-750 мм.

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Кстати, полное количество кабелей, их длина, и количество разъёмов указаны на упаковке.

Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 150 х 150 х 86 мм, масса без кабелей около 1.74 кг. Корпус стальной, толщина металла около 0.7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют декоративные вставки с узорами и надписями. При этом блок выглядит достаточно строго.

В основном здесь встречаются надписи MPG и MSI. Вентилятор один размером 135 х 135 мм. Для него в корпусе проделаны отверстия. Какой-то специальной решётки тут нет.

С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Gold. Рядом расположена наклейка с серийным номером и штрихкодом.

Сзади устройства предусмотрены вентиляционные отверстия. Здесь же присутствуют разъём для подключения силового кабеля, выключатель и кнопка бесшумного режима.

При включении этого режима вентилятор начинает работать после достижения 40% мощности, что в данном случае составляет 400 Вт.

Блок питания полностью модульный, поэтому с противоположной стороны расположены коннекторы для кабелей.

По всем внутренним компонентам перед нами новая платформа CWT CTE, которая визуально отличается от CWT CSZ. Также заметно, что логотип MSI нанесён даже на печатную плату, что свидетельствует о тесном сотрудничестве двух компаний.

Все блоки питания MSI, которые я рассматривал, были на платформах CWT и этот не исключение. В моём понимании модель MSI MPG A1000GS PCIE5 – это обновление БП MSI MPG A1000G PCIE5, который был основан на платформе CWT CSZ.

Компоновка внутри немного свободнее, чем в прошлом поколении. Это заметно даже по 12 В линии, транзисторы которой распаяны непосредственно на печатной плате, а не на вертикальной дочерней. Топология тут полуцифровая.

Фильтрация состоит из четырёх конденсаторов Y, двух конденсаторов X, двух дросселей CM и варистора MOV. Он также оснащен защитой входа, для чего используется термистор NTC модели SCK207R0 и ещё есть реле, которое издаёт характерный щелчок при включении. К каскаду фильтрации подключены два крупных выпрямительных моста GBJ1506, размещенных на собственном крупном радиаторе.

Пассивными компонентами схемы APFC являются огромный конденсатор APFC Nippon Chemi-CON 420 В/820 мкФ и такая же большая фильтрующая катушка в корпусе.

Активные компоненты APFC находятся на самом длинном радиаторе блока. Они представлены двумя транзисторами Vishay SiHA105N60EF 600 В, одним диодом Vishay VS-3C10ET07T-M3 и ШИМ-контроллером MPS HR1280, который распаян на отдельной плате неподалёку.

На вторичной стороне размещены шина 12 В, реализованная при помощи шести МОП-транзисторов Infeneon BSC014N04LS (40 В, 205 А), а также шины 5 В и 3.3 В. Последние реализованы при помощи двух транзисторов UbiQ QM3054M (30 В, 97 А) и двух UbiQ QN3107M (30 В, 115 А). Все конденсаторы на вторичной стороне производятся компаниями Nippon Chemi-Con и Nichicon.

Вентилятор размера 135 х 135 мм производства компании Zeta модель ZFF132512H. Он оборудован гидродинамическим подшипником, максимальная скорость составляет 2300 об/мин, но на практике он её не достигает. Сам блок работает достаточно тихо, а ещё у него предусмотрен гибридный режим, когда при нагрузке до 40% вентилятор не работает.

Управление реализовано при помощи контроллера Nuvoton MS51FB9AE. Он распаян непосредственно на основной печатной плате.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5 проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;

Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid A15 360;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S, версия BIOS - 1501;

Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-6800 KingBank (SKhynix M-Die);

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;

Блок питания: MSI MPG A1000GS PCIE5, 1000 Ватт.

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а уровень шума составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это почти 900 Вт, для чего пришлось просто снять лимиты с процессора.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной ламы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 19 таких ламп, которые в совокупности потребляют 1045 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке

%





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Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки

3.3В, 5В, 12В





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Скорость вращения крыльчатки вентиляторов

об/мин





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Уровень шума

расстояние 1 м, дБ





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Тепловизор показывает, что при нагрузке блок питания греется не так сильно. Заметно сильнее он нагревается в пограничном режиме, когда вентилятор ещё не работает, а потребляемая мощность уже около 400 Вт.

Что касается разъёма 12VHPWR (12V-2х6), то здесь он греется больше на видеокарте, чем в месте подключения к блоку питания. Возможно, в первом случае на него просто дует горячий воздух от системы охлаждения. Однако я бы не сказал, что тут всё критично.

Заключение

MSI MPG A1000GS PCIE5 – это модель, которая пришла на смену MSI MPG A1000G PCIE5. Отличия в первую очередь кроются в разных платформах. Предшественник был основан на CWT CSZ, а новая модель базируется на платформе CTE того же бренда CWT. На ней также могут выпускаться модификации на 850 Вт и 1250 Вт. Разумеется, элементная база будет отличаться в зависимости от мощности.

В данном случае качество изготовления хорошее, вся пайка аккуратная и используются качественные конденсаторы именитых брендов. Однако наличие второго разъёма 12VHPWR (12V-2х6) я так и не выкупил до конца. Допустим, у меня уже есть одна GeForce RTX 5090 и процессор на 300 Вт. И по мощности система при полной нагрузке практически упирается в потолок. Зачем мне тогда ещё один разъём под видеокарту? Возможно, чтобы переключиться на резерв при оплавлении первого. Тут тоже не клеится. Обычно разъёмы плавятся в области подключения видеокарты. Поэтому, либо последняя придёт в негодность, точнее её разъём, либо можно будет просто заменить кабель. Поэтому данный вариант отпадает.

Остаётся лишь предположить, что будущие видеокарты RTX 100500 будут всё же массово оснащаться двумя такими разъёмами, но… Тогда ведь и в рекомендациях к ним может выясниться, что блок нужен мощнее, если уже сейчас для GeForce RTX 5090 просят 1 кВт. С другой стороны, в комплекте всего один кабель для видеокарт с коннекторами PCI-e 6+2-Pin. Поэтому любителям флагманских видеокарт AMD придётся искать себе что-то другое или использовать обратный переходник с 12VHPWR (12V-2х6) на PCI-e 6+2-Pin, что выглядит достаточно сомнительной затеей.

В остальном придраться не к чему. Упаковка отличная, провода длинные, комплект хороший. Нагрев при работе умеренный. Есть возможность отключения вентилятора при небольших нагрузках. При потреблении 400 Вт вентилятор включается автоматически и работает достаточно тихо, хотя его максимальная скорость может достигать 2300 об/мин. Оба кабеля 12VHPWR (12V-2х6) оборудованы жёлтыми коннекторами, которые выполняют функцию индикаторов правильной установки. Также на каждом кабеле указано, что он может работать с устройствами до 600 Вт.

КПД блока высокий на всём диапазоне мощности. Самый заметный нагрев наблюдается при выключенном вентиляторе при потреблении около 400 Вт, когда он вот-вот должен включиться. Поэтому я бы не пользовался этим режимом, ведь шум от вентилятора при малой мощности очень слабый. Зато компоненты всегда хорошо охлаждаются, а сам блок питания при таком подходе прослужит дольше.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора блок питания MSI MPG A1000GS PCIE5 получает награду: