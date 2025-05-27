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Вступление

Рабочего пространства не всегда бывает достаточно для размещения классического системного блока и постоянно пинать его под столом тоже не хочется. Поэтому давно придумали «тонкие клиенты», которыми люди часто пользуются в офисе. Эту же роль выполняют компактные коробочки а-ля NUC. Я сам давно использую подобные устройства, ведь это банально удобно и есть неплохие возможности расширения. Обычно можно нарастить объём оперативной памяти или заменить накопитель на более ёмкий. Зачастую этого хватает, хотя я стараюсь сразу подобрать нужную конфигурацию или покупаю устройство вообще без памяти и накопителя, если такая возможность есть. Накопитель иногда проще переставить с уже рабочей машины, чем заново ставить операционную систему и настраивать кучу приложений.

Ранее в некоторых моделях «тонких клиентов» можно было заменить даже процессор, но сегодня всё чаще стали распаивать оперативную память, и она может оказаться не самого распространённого формата, например, LPDDR5X. Можно подумать, что возможности расширения сокращаются. Однако некоторые производители решили пойти другим путём и предлагают расширять возможности подобных устройств за счёт дополнительных модулей. Нужна видеокарта помощнее? Плати денежки и будет отдельный модуль. Не хватает портов? Производитель готов решить вопрос за дополнительную плату. В целом сама идея не новая, но пока я не сталкивался с подобной реализацией. Поэтому мне захотелось попробовать нечто подобное и выяснить, как это будет работать.

Пока на рынке таких устройств не так уж много, но я нашёл производителя Khadas, который предлагает широкий ассортимент различной продукции. В том числе у него есть необычные решения серии Mind, которые сама компания позиционирует как портативные рабочие станции. Возможно, это связано с тем, что для устройств выпускаются отдельные модули, которые представляют собой различные док-станции, расширяющие функциональность основного компьютера. Особенностью данного устройства является встроенный аккумулятор, который выполняет роль ИБП или поддерживает режим длительной гибернации устройства. Сегодня мы изучим второе поколение этих устройств и заодно док-станцию для него.

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Я выбрал модель среднего уровня на процессоре Intel Meteor Lake, хотя сейчас уже появляются новые устройства на более современных платформах Intel: Lunar Lake (Intel Core Ultra 7 258V) и Arrow Lake (Intel Core Ultra 7 255H), которые банально стоят дороже. Да и модель, которую я выбрал, не раздают на распродаже бесплатно и просят за нее приличные деньги. Полностью она называется Khadas Mind 2 Portable Workstation, док-станция – Mind Dock. Рассмотрим комплект более детально.

Технические характеристики

Модель Khadas Mind 2 Portable Workstation Тип устройства Мини-ПК Процессор Intel Core Ultra 7 155H Видеопроцессор Интегрированный Intel Arc Graphics Операционная система Microsoft Windows 11 Home Оперативная память До 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 6400 МГц Накопители 2 x SSD M.2 2230 PCI-e Gen4 x4 (штатно установлен один накопитель на 1 ТБ) Интерфейсы 1 x Thunderbolt 4 Type-C;

1 x USB 4 Type-C;

1 x HDMI 2.1 TDMS;

2 x USB 3.2 Type-A;

1 x Mind Link interface Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11 ax); Bluetooth v5.3 Размеры 146 x 105 x 20 мм Масса 435 г Цена н/д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Это средняя модификация. Есть младшая версия с процессором Intel Core Ultra 5 125H и старшая с тем же процессором Intel Core Ultra 7 155H, но с 64 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X-7467 и накопителем на 2 Тбайт. Также недавно вышли обновлённые версии на новых процессорах Intel, где используется более быстрая память LPDDR5X-8400.

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Использование двух накопителей SSD M.2 2230, скорее всего, подразумевает поддержку RAID, иначе практического смысла в этом мало, поскольку ёмкость у моделей такого формата не очень высокая. Исходя из информации о типе оперативной памяти, можно сразу предположить, что она распаяна прямо на плате (просто нарастить её не получится). Поэтому для кого-то целесообразнее будет брать флагманскую версию.

Упаковка и комплектация

Устройство поставляется в небольшой картонной коробке, которая изначально обтянута прозрачной плёнкой, что указывает нам на то, что оно абсолютно новое (далее это будет важно). Фон упаковки белый, поэтому неудивительно, что производитель позаботился о дополнительной защите. Снаружи информации по минимуму.

Спереди мы видим чёрный прямоугольник Малевича. На самом деле это изображение самого устройства при виде сверху, причём в натуральную величину для того, чтобы оценить габариты.

С обратной стороны находится наклейка Microsoft Windows и другая – процессора Intel Core Ultra 7. В правой части присутствует наклейка побольше, и на ней представлена основная информация.

Подробной спецификации нет, но перечислены основные элементы конфигурации.

Что касается док-станции, то здесь всё упаковано и выглядит похожим образом. Только сама коробка получается крупнее, а оформление очень похоже.

Спереди есть изображение устройства, а сзади одна наклейка с информацией.

Внутри коробки ПК сверху находится само устройство, которое обёрнуто в белую бумагу. Под ним скрыт конверт с инструкциями, а в самом низу лоток с углублениями, где можно заметить кабель и адаптер питания.

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Комплект поставки скромен. Например, нет привычных креплений к монитору, но это просто не предусмотрено конструктивно.

Адаптер питания на 65 Вт. Не думаю, что сам компьютер такой прожорливый. Скорее он просто с запасом, чтобы через порты Type-C можно было запитывать другие устройства.

Док-станция упакована похожим образом в белую бумагу. Под ней можно обнаружить две похожие инструкции и всё.

Внешний вид, конструкция и особенности

Khadas Mind 2

Через мои руки прошел не один мини-ПК, но эта модель немного отличается от них. В данном случае она получилась заметно вытянутой. Для своих габаритов устройство кажется достаточно тяжёлым. Это не удивительно – весь его корпус изготовлен из металла.

Изначально он выглядит монолитным и даже трудно понять, разбирается ли вообще. Другими словами, производитель не планирует, что данное устройство кто-то будет разбирать, поскольку в этом нет никакого смысла, что мы увидим далее.

Пока же мы видим, что верхняя часть корпуса изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в серый цвет, который называется Lava Gray. Сверху присутствует надпись в виде логотипа производителя. На верхней передней грани есть небольшое углубление, где размещена кнопка питания со встроенным индикатором.

Спереди устройства ничего нет, а кнопка включения находится на срезе между передней и верхней поверхностью.

На двух боковых торцах есть прорези, которые выполняют функцию вентиляционных отверстий.

Здесь мы видим два порта USB 3.2 Gen2, один USB 4 Type-C, один Thunderbolt 4 Type-C и один HDMI. Набор не очень богатый, если использовать только сам ПК без док-станции. Кому-то этого может быть достаточно, а на крайний случай можно подключить какой-нибудь USB хаб.

Сложнее дела обстоят с аудиоразъёмами. Их просто нет и звук может выводиться через HDMI, но это если в мониторе есть встроенные динамики.

С нижней стороны с первого взгляда ничего не бросается в глаза, поскольку всё хорошо спрятано. По центру находится информационная табличка. На самом деле это крышка люка, которая фиксируется на магните. Под ней скрывается разъём M.2 для установки дополнительного накопителя SSD M.2 2230 PCI-e Gen4 x4.

Ещё за одной резиновой заглушкой прячется разъём Mind Link interface, который используется для соединения с док-станцией.

Ещё мы видим две тонкие резиновые полоски, которые выполняют функцию ножек опоры. Компьютер стоит на них на столе более устойчиво, зазор получается меньше миллиметра. Эти резиновые полоски приклеены на тонкий двухсторонний скотч. Они отклеиваются и под ними прячутся винты крепления.

Откручиваем четыре винта с шлицом Torx и снимаем крышку. Кстати, на одном из них предусмотрен гарантийный стикер. Он был целый и я его аккуратно снял.

С обратной стороны нижней крышки можно обнаружить несколько магнитов. Они нужны для фиксации на док-станции.

Внутри основного корпуса установлена системная плата с портами, разъёмами и прочими интерфейсами. Чтобы её вынуть, необходимо сначала отсоединить маленький шлейф кнопки включения.

Также на этой стороне можно заметить два слота M.2 для установки накопителей. С этой же стороны распаян беспроводной модуль, от которого расходятся два кабеля к антеннам.

Здесь же есть коннектор для подключения встроенного аккумулятора. Сам он расположен с противоположной стороны. Номинал 11.1 В, ёмкость всего 500 мАч. Сразу понятно, что это просто резервное питание, а не полноценный источник как в ноутбуках. Основная его роль – поддерживать режим сна и выполнять функцию ИБП.

Далее мы видим крупную алюминиевую раму с кулером турбинного типа. Максимальная скорость его вращения 5000 об/мин, поэтому при интенсивной нагрузке шум может быть отчётливо слышен.

Khadas Mind Dock

Конкретно от этого устройства я ожидал немного большего. Оно заметно расширяет функциональность, но мне не хватило слота для установки полноформатного накопителя SSD M.2 2280. На мой взгляд, это можно было реализовать и это не такая огромная проблема. Видимо, производитель посчитал достаточным то, что он смог предложить пользователю за эти деньги ($179). Что нам предлагают?

Интерфейс Mind Link с возможностью горячей замены обеспечивает бесперебойную передачу питания между Mind Dock и Khadas Mind, обеспечивая удобное и бесперебойное использование.

Благодаря 9 портам ввода-вывода Khadas Mind Dock предлагает широкие возможности подключения нескольких внешних устройств, обеспечивая многозадачность.

Док-станция поддерживает возможность управления четырьмя дисплеями 4K/60 Гц одновременно при подключении к Khadas Mind.

Встроенный считыватель карт SD для быстрой и надежной передачи данных (до 200 МБ/с).

Сканер с миллисекундной задержкой поддерживает распознавание отпечатков пальцев на всех рабочих станциях Mind.

Встроенные качественные динамики и разъем для наушников 3.5 мм с микрофоном.

Ручка физической регулировки громкости.

Гигабитный Ethernet.

В целом получается неплохое расширение возможностей за эти деньги, но это ещё одно устройство, поэтому пострадает компактность. А запитываться это чудо будет от основного блока и при отключении питания вся дополнительная нагрузка ляжет на аккумулятор.

Корпус аналогично изготовлен из металла и выполнен в стилистике основного устройства, чтобы они гармонично сочетались.

Спереди находится только один порт USB Type-A, 3.5 мм разъём для гарнитуры, индикатор и слот для карт памяти типа SD. Соответственно можно устанавливать microSD через специальный адаптер.

Слева сверху есть небольшое круглое углубление – это сканер отпечатка пальца, а справа в этом же месте расположена вращающаяся шайба регулятора громкости. Если на неё нажать сверху, то это просто отключит звук.

Основная часть разъёмов находится сзади. Тут видно два разъёма HDMI, один Ethernet, два USB Type-A и один USB Type-C. Вот и всё.

Разбирать это устройство бессмысленно, так как внутри нет никаких разъёмов для расширения. Тем не менее, можно отклеить нижнюю площадку, обнаружить там четыре винта, открутить их и снять нижнюю часть корпуса.

Перед нами откроется вид на крупную печатную плату с множеством контроллеров и двумя динамиками слева и справа. Больше ничего интересного тут нет.

Тестирование

В данной конфигурации я не стал ничего менять, поскольку накопитель и так с интерфейсом PCI-e Gen4 x4. Операционная система Microsoft Windows 11 уже предустановлена и нужно лишь установить последние обновления.

Разумеется, в первую очередь я полез в BIOS. Функциональность не очень широкая, но самые необходимые моменты присутствуют. Понятно, что разогнать тут ничего нельзя.

Изображение выводилось на 4K монитор, и с этим никаких проблем не было. После загрузки операционной системы все работает чётко и плавно. В нагрузке устройство работает относительно тихо, нагрев очень умеренный.

CPU-Z:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

AIDA64 FP64 Ray-trace:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Solar Bay:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

PCMark 10:

Winrar 7.01:

7-Zip 24.08:

Anvil’s Storage Benchmark:

CrystalDiskInfo:

AS SSD Benchmark:

Corona 1.3:

Помните, я вначале говорил о том, что устройство абсолютно новое и было полностью запечатано и упаковано? Если посмотреть на информацию о накопителе через утилиту, то создаётся впечатление, что на нём работали 100500 человек и здоровье его пошатнулось со 100 до 98%. Что пишут про аккумулятор?

Ещё у данного устройства есть фирменная утилита, которая называется просто Mind. Обычно мне не нравится фирменный софт – он перегружен кучей всякой рекламы и зачастую ненужных функций. Здесь всё сделано максимально красиво и аккуратно.

Оформление простое и понятное, а все функции связаны с режимом работы устройства или обновлением прошивки и драйверов. Поэтому приложение скорее полезное, чем вредное.

Здесь также есть информация о системе и уровне заряда аккумулятора, но это не мешает. Основное меню расположено слева, сразу же вторым пунктом идёт настройка поведения устройства при отключении питания.

Далее можно выбрать один из трёх режимов производительности.

Обновление драйверов.

Обновление прошивки.

Поддержка. Также снизу есть изображения доступных вариантов дополнительных модулей с подробным описанием и даже ценой.

При подключении док-станции сразу же предлагается обновить её прошивку в случае такой необходимости. Процедура проходит легко и не занимает много времени.

Похожее меню есть у самой док-станции, но там настраивать особо нечего.

Нагрев и шум

Система охлаждения сделана удачно, а фирменная утилита позволяет устанавливать один из трёх возможных режимов работы. Наибольший нагрев и шум можно наблюдать в производительном. В нём процессор пробует «бустить» больше своего номинала. Причём начинает он бодро и сразу с 45 Вт. Потом быстро сдувается до 35 Вт и так держится.

В режиме энергоэффективности алгоритм сильно отличается и там всё в рамках теплопакета процессора. По очевидным причинам док-станция на нагрев никак не влияет. Воздух проходит сквозь корпус устройства через отверстия по бокам. Часть тепла передаётся на корпус, и он немного разогревается.

В целом ничего криминального. В производительном режиме при прогреве в Prime 95 фиксируется шум около 40 дБ с расстояния 30 см. При этом вентилятор вращается на скорости 4500 об/мин. В режиме простоя или слабой нагрузки в привычных офисных задачах шум отсутствует вовсе, а вентилятор вращается на минимальных оборотах.

Заключение

Khadas Mind 2 Portable Workstation и док-станция Mind Dock – это интересный и очень специфичный набор, доступный на AliExpress, который в первую очередь ориентирован на профессионалов. Для дома можно подобрать что-то попроще и подешевле, ведь далеко не всем нужны современные интерфейсы для передачи данных.

Khadas Mind 2 Portable Workstation – это очень компактный ПК, который демонстрирует хорошую производительность для своих размеров. Кроме того, он оборудован небольшим аккумулятором, который позволяет ему непродолжительное время (около 30 минут в зависимости от нагрузки) работать автономно. По сути это встроенный ИБП, который позволяет использовать сон или гибернацию для того, чтобы можно было в таком режиме перенести устройство, например, из дома на работу или наоборот. Идея эта неплохая и мне всегда казалось, что её можно реализовать в ПК типа NUC, поскольку есть ряд специфических приложений, где важным является резерв по питанию. Пусть он небольшой, но он есть и иногда это выручает.

Используемая платформа Intel Meteor Lake уже хорошо знакома и чего-то особенного в плане производительности ожидать нельзя. Система охлаждения тихая и производительная, несмотря на габариты устройства. В целом всё действительно неплохо продумано, и воздух, поступая с одной стороны корпуса, проходит сквозь турбинный кулер и выходит с другой стороны. Металлический корпус также немного участвует в охлаждении, что заметно по показаниям тепловизора. Такой вариант отлично подошёл бы для крепления к монитору сзади, однако этого не предусмотрено.

Вместо этого на нижней стороне устройства есть специальный порт Mind Link interface, который предназначен для установки блока на док-станцию. Изначально этот проприетарный интерфейс закрыт резиновой заглушкой. Сама док-станция не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. Я использовал устройство совместно с Mind Dock. Она дополняет компьютер не только дополнительными портами USB и Ethernet, но ещё двумя HDMI и картридером. Также спереди есть 3.5 мм миниджек для гарнитуры, хотя внутри корпуса скрыты два динамика. Думал, что внутри можно будет установить ещё один полноформатный SSD M.2 2280 накопитель, но этого не предусмотрено. Также док-станция не обеспечивает устройство дополнительным питанием, а наоборот, питается от него.

В целом возможности расширения довольно ограничены. В этом ПК можно сменить накопитель на более ёмкий, а также установить ещё один. Однако формат не самый популярный – SSD M.2 2230. Даже беспроводной модуль тут впаян, заменить его не удастся. Зато качество изготовления всего устройства очень хорошее. В основном используется металл и смотрится всё отлично. Крепёжные винты скрыты за резиновыми ножками и корпус кажется монолитным.

Устройство поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11. Перед использованием её лучше обновить. BIOS проста и понятна, настроек не очень много, но все основные присутствуют. Также в операционной системе уже установлен простой и функциональный фирменный софт. Есть возможность выбора режима производительности и работы встроенного аккумулятора, функции обновления ПК или док-станции, а также установленных драйверов в системе. Интерфейс понятный, в нем можно разобраться даже без перевода.

В итоге перед нами отличное устройство, но совсем не дешёвое. В первую очередь оно рассчитано на профессионалов, но можно использовать дома как рабочий инструмент для офисных приложений.

Андрей Понкратов aka wildchaser