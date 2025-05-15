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Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI

Стали появляться модели на чипсете среднего уровня – Intel B860. Как там обстоят дела с поддержкой нового типа памяти и достижением высоких частот?
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Оглавление

Вступление

Мы уже рассмотрели несколько материнских плат для новой платформы Intel LGA 1851, но все они были основаны на флагманском чипсете. Это такая традиция, когда происходит анонс новой платформы, то в первую очередь появляются флагманские продукты, а потом уже начинают потихоньку появляться устройства, ориентированные на массовый сегмент.

С этой платформой у Intel немного не заладилось, и производительность местами получается не очень высокая. Я уже попробовал самые производительные процессоры: Intel Core Ultra 9 285K и Intel Core Ultra 7 265K. Не могу сказать, что они меня чем-то поразили. Разве что под это поколение процессоров появилась оперативная память CUDIMM. Про неё я тоже уже рассказывал и даже использовал её в тестах материнских плат с чипсетом Intel Z890.

Однако теперь стали выходить модели на чипсете среднего уровня – Intel B860. Как обстоят дела там с поддержкой нового типа памяти и достижением высоких частот? Также хотелось бы посмотреть в работе процессор Intel Core Ultra 5 245K. Чтобы собрать всё это вместе я решил использовать материнскую плату MSI MAG B860 Tomahawk WIFI.

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Модули памяти взял с частотой DDR5-8800, чтобы проверить возможности платы и процессора сразу. По традиции начнём с упаковки и комплекта самой платы.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена в привычной стилистике, несмотря на то, что оформлении немного поменялось по сравнению с предыдущим поколением. Если бы не зелёные вставки и какая-то тревожная наклейка, то коробка была бы совсем невзрачной.

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В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. В правом верхнем углу находятся четыре значка компании Intel, на двух из которых есть надпись Intel Killer. Посередине крупными символами обозначено название материнской платы. Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо.

Заднюю сторону снова представляют маркетологи, чтобы они перечислили важные достоинства и нужные технические решения в этой материнской плате.

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Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного ниже мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы Intel. По центру находится крупное изображение платы, а по бокам две небольшие таблицы, где представлены ключевые особенности устройства. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Теперь, посмотрим, что внутри.

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Сверху на картонном лотке лежит сама материнская плата, которая дополнительна упакована в антистатический пакет. Над ней немного нависает ещё одна небольшая белая коробочка. В ней по традиции скрывается антенна для беспроводного модуля.

Вынув устройство, обнаруживаем отсек внизу, где находится комплект поставки.

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Здесь он не очень большой. Информационные компоненты представлены следующим набором.

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  • Краткое руководство пользователя;
  • Буклет с какой-то акцией от MSI;
  • Нормативное уведомление для стран ЕС.

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Список аксессуаров тоже не очень большой.

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  • Один кабель SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводной сети;
  • Кабель для разъёма EZConn;
  • Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;
  • Ключ для фиксаторов накопителей M.2.

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Скромно, но терпимо. Заглушка задней панели уже установлена на плате, поэтому её нет среди аксессуаров.

По сравнению с MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI тут отсутствует комплект наклеек, один кабель SATA и флешка. На момент подготовки материала разница в стоимости между платами была 15 000 рублей, поэтому я не сильно расстроился по поводу уменьшения комплекта.

Дизайн и особенности платы

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Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют практически 305 х 244 мм. По дизайну плата сильно напоминает MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI. Это объясняется наличием ярких кислотных надписей на радиаторах. В целом с первого взгляда что-то новое заметить невозможно. Схожих моментов очень много, а радиаторы вообще кажутся аналогичными.

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Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё относительно увесистая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не очень лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат.

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Это не флагманская модель в своей линейке MAG потому, что есть модификация с чипсетом Intel Z890. Мы видим развитую систему охлаждения, а над разъёмами задней панели находится не кожух, а продолжение бокового радиатора.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. Здесь уже можно заметить, что компания MSI в этом поколении устройств передвинула дополнительные коннекторы питания ближе к правому верхнему углу платы.

Возможно, так удобнее, но проблема в том, что все уже привыкли к стандартному расположению. И даже эти чудо платы Project Zero были оборудованы этими разъёмами в нужном месте с обратной стороны. Поэтому по поводу удобства ничего конкретного сказать не могу, тут всё индивидуально.

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Такое сочетание дополнительных разъёмов встречается на очень производительных платах, которые теоретически предназначены для разгона процессоров, а практически из процессоров всё уже давно отжали на заводе и остаётся только экстрим с всякими жидкими азотами. Тем не менее, производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

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Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. Распаяны они по новомодной технологии, когда контакты не проходят насквозь через печатную плату. Cверху находятся фиксаторы, а снизу защёлки.

Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Intel рекомендует на этой платформе начинать с режима DDR5-6400. Сегодня такие планки вполне доступны. Продвинутым пользователям уже советуют брать DDR5-8000+, но я бы пока не торопился потому, что такие планки не очень дешёвые.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 9200 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 256 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гбайт.

Есть поддержка модулей CUDIMM. Это планки, которые оборудованы собственным тактовым генератором, чтобы улучшить стабильность на высоких частотах.

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Здесь питание процессора выполнено по схеме 12+1+1+1 (Vcore+Vsa+Vccgt+Vnnaon). У модели MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI было 16+1+1+1. Кроме этого там были SPS-сборки по 90 А, а здесь уже по 60 А. Другими словами, разница по питанию процессора тут есть, но так ли это принципиально? Семь каналов сверху и ещё восемь сбоку.

Это хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA 1851, особенно если не использовать процессоры с буквой K, ведь чипсеты среднего уровня разгон не поддерживают. Можно разгонять без проблем только память.

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На каждый из 12 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной SPS-сборке Monolithic Power Systems M87661, которые обеспечивают по 60 А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей фаз я также не заметил, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP29005-A.

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MSI MAG B860 Tomahawk WIFI позиционируется как геймерское решение, судя по линейке устройств. Подсистема питания выглядит неплохо и определённо может справиться даже с флагманом - Intel Core Ultra 9 285K, особенно если он будет зажат в лимиты. Тут же в BIOS их можно снять, но есть ли в этом смысл?

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Тепловой трубки нет. Боковой радиатор большой и закрывает разъёмы задней панели.

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Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

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Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже расположены три радиатора: два для накопителей SSD M.2 и один для чипсета.

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Самый нижний отводит тепло сразу от двух накопителей, а всего здесь их может быть установлено три штуки, чего для большинства будет вполне достаточно.

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Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Сверху указаны ярко-зелёные надписи. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности. У верхнего радиатора быстросъёмный механизм, а нижний крепится двумя винтами к втулкам на плате.

Остался только радиатор чипсета. Он изготовлен из алюминиевого сплава и также окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется четырьмя винтами с обратной стороны жёстко.

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В качестве термоинтерфейса используется серая пластичная термопрокладка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel B860. Принципиальных отличий от флагмана не так уж много.

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В данном случае реализовано всего четыре порта SATA 3 и все они выведены вбок.

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Выше портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить коннектор ARGB LED 5B для подключения подсветки и контакты для сброса настроек ClrCMOS.

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Левее расположены две колодки USB 2.0, разъём 4-pin FAN, коннектор дополнительного питания PCI-e 8-pin и разъём EZConn.

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Далее расположен коннектор Thunderbolt 5 для подключения к дочерней плате. Затем можно увидеть два разъёма для подсветки. Один обычный 12В, а другой адресный ARGB LED 5B.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC897.

Между верхним и средним слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Выше по левому краю распаяна микросхема 5G сетевого контроллера Intel Killer E5000B.

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На этой плате мы видим всего три слота расширения: два - PCI-e x16 и один PCI-e x1. Только верхний получает свои линии PCI-e x16 Gen5 от процессора. Он выделен стальной рамкой по периметру. Остальные слоты обеспечиваются чипсетом, причём нижний ограничен режимом PCI-e x4 Gen4.

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Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся три разъёма M.2 для установки накопителей.

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Самый верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen5. Это всё тоже обеспечивается процессором независимо от слота видеокарты. Пожалуй, это одна из ключевых особенностей новой платформы. Ещё два слота M.2 могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Один разъём Thunderbolt 4 Type-C;
  • Четыре разъёма USB 3.2 Gen2 Type-A;
  • Четыре разъёма USB 2.0;
  • Один разъём USB 3.2 Gen2 Type-C;
  • Один сетевой разъём RJ-45 (5G);
  • Два аудиоразъёма типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Одна кнопка BIOS Flash;
  • Одна кнопка Сlr CMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x.

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Индикатора POST-кодов тут нет. Вместо него есть привычные четыре светодиода, которые играют схожую роль. Тут это в основном нужно для разгона памяти.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры Intel Core Ultra 200 под LGA 1851
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel B860
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 UDIMM, CUDIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 – 9200 МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
1 - PCI-e x1 Gen4;
1 - PCI-e x16 Gen4 (x4)
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel B860; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
3x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen5 + 2x PCI-e x4 Gen4
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да
Сеть 1 x Intel Killer E5000B (5G);
1 x Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x
Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel B860)
USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B860)
USB 3.2 Gen2 5 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel B860)
Thunderbolt 4 1 x Type-C
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x Thunderbolt 4 Type-C;
4 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;
4 x USB 2.0;
1 x RJ45;
2 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flash;
1 x Clr CMOS;
1x HDMI;
1x Display Port
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

На этот раз оболочка заметно изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Теперь она называется CLICK BIOS X. Заметно переработана страница EZ Mode, на которой можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона оперативной памяти и теперь по одному клику можно не только разогнать процессор и активировать XMP профиль, но и разогнать NPU. Поскольку это плата на чипсете Intel B860, то функциональность разгона процессора отключена. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Последний работает только при перезагрузке устройства, чтобы войти в специальный режим прошивки.

Структура меню не поменялась, что будет удобно при переходе с другой модели MSI.

И, конечно же, здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё материнская плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. И мне очень понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core Ultra 5 245K;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: MSI MAG B860 Tomahawk WIFI, версия BIOS – B.42;
  • Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (SKhynix);
  • Видеокарта: GeForce RTX 4060;
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

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Память я нашёл немного порезвее, чтобы проверить будет ли работать сам процессор в таком режиме и будет ли работать сама плата? Заявленные характеристики в спецификации – это одно, а как это работает фактически – совсем другое.

Тестирование

Тестовый стенд все видели. Бюджетный процессор и CUDIMM память. Обычную память я не стал использовать потому, что в этом нет смысла. Очевидно, что она работает. Смысл в использовании слабого процессора – это скорее просто любопытство. Вдруг там в Intel их просто как-то отбраковывают, и они хуже работают с памятью? По факту, никаких проблем не возникло.

Я снял с процессора все лимиты, но в этом нет никакого смысла потому, что это модель среднего уровня, производительность которой не самая высокая. Пора переходить непосредственно к результатам тестов.

Почему я ничего не сказал в этот раз про установку накопителя MSI Spatium M570 Pro? Потому, что он встал нормально и говорить тут нечего.

AIDA64 GPGPU:

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AIDA64 Cache & Memory:

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AIDA64 CPU CheckMate:

450x325 48 KB. Big one: 1378x994 327 KB

AIDA64 AES:

450x325 49 KB. Big one: 1378x994 319 KB

AIDA64 SHA3:

450x325 48 KB. Big one: 1378x994 318 KB

AIDA64 FP64 RayTrace:

450x325 48 KB. Big one: 1378x994 323 KB

Cinebench R20:

450x362 43 KB. Big one: 1478x1189 279 KB

Cinebench R23:

450x392 38 KB. Big one: 1268x1105 202 KB

Cinebench 2024:

450x399 25 KB. Big one: 1495x1325 168 KB

3DMark Steel Nomad Light:

450x282 29 KB. Big one: 1500x939 179 KB

3DMark Speed Way:

450x283 31 KB. Big one: 1500x942 181 KB

3DMark CPU Profile:

450x258 31 KB. Big one: 1500x860 185 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x319 36 KB. Big one: 1500x1064 229 KB

Winrar 7.01:

450x438 39 KB

7-Zip 24.08:

450x290 32 KB. Big one: 1097x708 158 KB

CrystalDiskMark:

450x234 40 KB

AS SSD:

450x448 49 KB

Anvil’s Storage Benchmark:

450x302 43 KB. Big one: 1273x855 207 KB

Geekbench AI (ONNX):

416x450 26 KB. Big one: 1297x1402 142 KB

Geekbench AI (OpenVINO):

416x450 26 KB. Big one: 1297x1402 142 KB

PCMark 10:

450x325 30 KB. Big one: 1500x1083 185 KB

Corona 1.3:

450x219 36 KB. Big one: 1500x730 273 KB

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

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Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

450x200 29 KB. Big one: 1500x667 143 KB

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

450x164 19 KB. Big one: 898x328 64 KB

Заключение

Глядя на MSI MAG B860 Tomahawk WIFI, вообще трудно понять, зачем нужна плата на флагманском чипсете. Поддержка накопителя M.2 PCI-e 5.0 есть, высокочастотная память поддерживается. Что ещё нужно? Интерфейсы? Здесь они тоже поддерживаются в полном объёме. Thunderbolt 4 – есть, PCI-e x16 Gen5 – есть, WIFI7 – есть и даже Ethernet 5G. Таким образом здесь, по сути, отсутствует только возможность разгона процессора и блока NPU, хотя лимиты на потребление можно снять.

На момент подготовке материала я находил в рознице MSI MAG B860 Tomahawk WIFI за 25 000 рублей. Материнская плата MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI стоила в районе 40 000 рублей. Есть ли смысл переплачивать 15 000 рублей? Лично, на мой взгляд, его нет абсолютно. Я не нашёл ни одной причины, по которой бы мне оказалась предпочтительнее плата на флагманском чипсете. Особенно если разгон процессора не планируется, а наоборот, его потребление будут снижать.

Ладно бы разница в цене была 5 000 рублей или функциональность заметно отличалась, тогда можно было бы подумать, а в данном случае всё очевидно.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MAG B860 Tomahawk WIFI получает награду:

200x109 15 KB

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lion77815
09:59
там такой же эльбрус как тот "летающий" бай-кал
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
guanokot
09:45
яркость 500, контрастность 1800:1, про Local Dimming ни слова какой-то всратый HDR получается
EIZO представила профессиональный монитор ColorEdge CG3100X для HDR-работы
Evgeniy Tikhonov
09:39
А если торговая война начнется?
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
Диман
09:21
А если загорится то как смотреть?😂 и жпс трекер заодно впаяют?
Gigabyte готовит видеокарту RTX 5090 со скрытым разъемом питания
Raselss
09:21
Она и сейчас многим нужна. Я на майских купил у товарища за 6000 руб. Slim версия, для детей 5 и 8 лет. Им нравится.
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Том Райт
09:20
А я не понимаю, Чимбал вроде "разработчик" своего формата, он его продвигает, но при этом не хочет собирать софт из исходников и паковать в свой формат, чтобы любой чел, который скачает установщик мог...
Почему распространение софта для Linux исходным кодом в реальности практически невозможно
Иван Иванов
09:01
Реально большая ржака, в 200 раз быстрее аналогичных процессоров, в прямом смысле аналогичных, то есть на том же техпроцессе, а с учётом того что эти пока ещё не изготовленные процессоры работают как ...
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
Pustotnik
08:57
Ну так у вас есть возможность сделать такой самолёт за 50 лямов и стать богатым. Они за 500, а вы за 50, и ТТХ у вас лучше... Потом Intel процессоры за $300 а вы лучше и за $30... второй Илон Маск.....
Вице-премьер Трутнев сообщил, что разработка самолета «Байкал» зашла в тупик
Pustotnik
08:54
Немцы в США продали 7 штук мерседеса суперкар, чел купил, отъехал от автосалона сломалась. Отвезли в сервис, там говорят из Баварии должен прилететь спец, но он сейчас в ОАЭ. Короче за два года "экспл...
Вице-премьер Трутнев сообщил, что разработка самолета «Байкал» зашла в тупик
ebatoryi
08:44
Путин вчера вынул договор 2022,за подписью делегации украины.Украина не договороспособна и потому едут замы министров в стамбул сегодня.Договор есть и так этот.Замминистры-это значит уже эти переговор...
Стал известен состав делегаций России и Украины на переговорах в Стамбуле
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