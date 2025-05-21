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Вступление

Отгремели анонсы видеокарт NVIDIA 5000-й серии. Всё прошло в традиционном формате. Многие раскритиковали Дженсена Хуанга за штатный объем видеопамяти. Но самым громким событием стал анонс мультикадрового генератора. Все немного пошумели и поняли, что эта штука не всегда работает должным образом. Если базовая производительность прихрамывает, то добавление сгенерированных кадров не сильно добавляет комфорта в геймплей. Могут проявиться статтеры или артефакты. Поэтому многие владельцы видеокарт 4000 и даже 3000 серии выдохнули с облегчением и не торопятся бежать в магазин за новинками, и мы видим, что цены заметно поползли вниз.

Пока это не коснулось моделей GeForce RTX 5060 Ti, которые вышли недавно, но уже сейчас можно приобрести такую карту в версии на 16 Гбайт за 50 000 рублей, и я думаю, что это не предел. Ну а брать модификацию на 8 Гбайт – это всё равно, что использовать GTX 1060 на 3 Гбайт. В целом такое уже бывало в истории, когда чипмейкер выпускал проходное поколение и тогда приходилось выкручиваться непосредственно производителям готовых изделий. Похожие ситуации были не только с видеокартами, но и материнскими платами. Тогда производители придумывают новую линейку, подключают маркетинговый отдел и начинают продвигать фантастическую идею.

Как ни странно, но в последнем поколении графических процессоров меньше всего вопросов к флагману – GeForce RTX 5090. Дорого, но аналогов пока не видно, а профессиональные карты на этом же чипе стоят баснословных денег. Вот со следующей моделью, которая находится на ступеньку пониже, всё не так однозначно. Возможно, в каких-то сценариях она может оказаться лучше RTX 4090. Однако сейчас цены на GeForce RTX 5080 практически упали до уровня RTX 4080 Super, и поэтому огорчать может всё тот же объём памяти в 16 Гбайт. Всё же на модели такого уровня хотелось бы видеть 24 Гбайт. Возможно, именно такой вариант дядя в куртке припас для GeForce RTX 5080 Super, но мы этого не знаем.

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Пока приходится выкручиваться производителям видеокарт. Например, компания MSI представила новые линейки Vanguard, Inspire и Shadow (уже была пара моделей в 4000-й серии). При этом уже знакомые Gaming, Suprim и Ventus никуда не делись. Таким образом ассортимент продукции расширился и теперь пользователю стало «гораздо проще» сделать выбор. Мы рассмотрим одного представителя из линейки Vanguard на примере MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition).

Версия Launch Edition подразумевает богатую комплектацию, которая включает подарки, бонусы и акции, и поэтому поставляется в огромной коробке. Посмотрим на эту модель детальнее и посмотрим, чем она отличается от Suprim в техническом плане.

Упаковка и комплектация

В моём распоряжении оказалась версия Launch Edition. Можно сказать, что это лимитированный продукт, но сама видеокарта при этом как-то особо не выделяется, как какой-нибудь Dhahab Edition. Здесь всё немного скромнее и золотого покрытия нет. При этом коробка действительно огромная и не лёгкая. Это неудивительно, поскольку сама видеокарта весит практически 2 кг, а ещё ведь там скорее всего внутри находятся всякие эксклюзивные подарки от MSI.

Кстати, внешнее оформление достаточно лаконичное, хотя упаковка выглядит не совсем традиционно. Снаружи находится короб из тонкого, но плотного картона с цветной полиграфией, который сложен особенным образом, для более эффектного представления содержимого.

Сверху мы видим специальную полоску для её отрыва и распаковки устройства, а точнее отделения этой цветной внешней оболочки. Спереди мы видим крупную надпись Vanguard крупными серебристыми переливающимися на свету буквами. Фон чёрный, матовый, но можно заметить, что глянцем проступает какой-то узор или изображение. Под названием линейки указано обозначение версии Launch Edition.

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В правом верхнем углу есть небольшой значок с надписью SOC Edition. В данном случае речь скорее всего идёт уже о повышенных частотах графического процессора RTX 5080, о котором упоминается ниже.

Кстати, ручки для переноски сверху нет и в данном случае это не совсем удобно. По традиции основная информация находится сзади. Здесь же мы можем увидеть небольшое изображение видеокарты, чтобы немного представить её внешний вид. Заметно, что карта оборудована модулями с RGB подсветкой, а ракурс немного приуменьшает габариты самой карты.

Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: Hyper Frozr Thermal Design, Stormforce FAN, Core Pipes, Advanced Vapor Chamber.

В правой части нам частично раскрывают комплект поставки, демонстрируя фигурку, которую можно обнаружить в комплекте. Всего существует 9 стандартных разновидностей этой статуэтки и ещё одна секретная.

При этом абсолютно не факт, что, купив десяток этих карточек, получишь полный набор потому, что они распределяются в случайном порядке. Понятно, что фанаты впоследствии могут обмениваться этими фигурками и собирать свою коллекцию. Разумеется, у персонажа звучное название – Lucky. Если денег не хватает, то будешь unlucky, что логично.

Внизу есть очень компактная спецификация, а системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 850 Вт.

Открыв верхнюю оболочку, внутри можно обнаружить крупную чёрную коробку из плотного картона. Сверху на крышке расположены серебристые надписи и узоры.

Открыв коробку, сверху видим лист из вспененного полиэтилена. Под ним находится огромный лоток, в котором упакована коробка с игрушкой и крупная картонная карточка, за которой скрыта ниша с комплектом поставки.

Далее всё стандартно: каркас из вспененного полиэтилена, где в антистатическом пакете зажата видеокарта. Под ней есть отсек, где упакованы инструкции. Также в комплекте есть поддерживающая карту штанга и легендарный переходник 12VHPWR (12V-2x6).

Последний находится в отдельном пакете, где снаружи чётко показано, что от блока питания к каждому разъёму должен идти независимый кабель.

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Также контактная группа на конце коннектора, который устанавливается в разъём видеокарты, выделена жёлтым цветом. Это сделано специально для того, чтобы пользователь мог визуально убедиться в том, что коннектор установлен полностью.

Как монтировать штангу из комплекта, показано в инструкции.

Конструкция штатной опоры не совсем простая. Она оборудована телескопическим выдвижным механизмом, но разобраться с ним не так просто. Необходимо повернуть верхнюю часть по стрелке и далее выдвинуть направляющую втулку на необходимую длину. Фиксация осуществляется также закручиванием верхней части, но уже в противоположную сторону. Также на обоих концах подставки есть мягкие площадки.

А вообще лучше подумать, как эту карту разместить вертикально потому, что она очень тяжёлая.

Статуэтка находится в отдельной коробке. По бокам можно посмотреть, какие существуют 9 вариантов фигурок (и одна специальная не показана). На прилагаемой карточке также можно обнаружить только 9 фигурок.

Поскольку тут разыграны какие-то мировые локальные мемы, то можно предположить, что секретная фигурка будет с бутылкой, балалайкой и медведем, но это всего лишь предположение.

Дизайн и особенности

Внешний вид устройства вызывает странные ощущения. Сперва кажется, что всё это уже было и это очередная генерация модели Gaming Trio. К тому же не нужно быть телепатом, чтобы предугадать использование точно такой же печатной платы, как на модели MSI RTX 5080 Suprim SOC, которую я уже рассматривал. Основное отличие – внешнее оформление. Пластиковый кожух, подсветка и различные декоративные элементы.

Габариты видеокарты составляют: 357 х 151 х 66 мм, а вес – 1945 г. Для сравнения те же характеристики у MSI RTX 5080 Suprim SOC: размеры - 359 х 150 х 76 мм, а вес – 2614 г.

Размеры и вес стали заметно меньше, а это значит, что система охлаждения тут немного проще. Однако это вовсе не означает, что она слабая, её будет недостаточно и она будет шуметь как трактор.

На примере MSI RTX 5080 Suprim SOC было заметно, что там охлаждение было сделано с заметным запасом. Однако, и здесь он также присутствует. Согласно характеристикам, модель Vanguard должна вклиниваться между версией Suprim и Gaming Trio.

На практике, на мой взгляд, вышло немного иначе. Vanguard пришла на смену Gaming Trio, а Gaming Trio опустилась до уровня Gaming Slim, а может и ещё ниже. Почему так? Например, габариты MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio уже составляют: 338 х 140 х 50 мм, а вес – 1362 г. Поэтому если посмотреть на модификации в прошлом поколении, то можно провести соответствующие параллели.

Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты пластиковыми заглушками. Кстати, сам разъём PCI-e x16, а точнее его контакты, выполнены достаточно необычно. Возможно, всё это необходимо для работы в режиме PCI-e 5.0. На обеих платформах всё работает отлично. Как я уже говорил, карта достаточно огромная, и по длине и высоте больше даже, чем RTX5090 от Palit.

Как я уже говорил, какая-то преемственность во внешнем оформлении прослеживается. Это не точная копия, но, если можно так выразиться, вариация на тему. Во всяком случае, узнаваемые черты есть. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Здесь также используется новый разъём питания 12VHPWR (12V-2x6), как всех адаптерах последнего поколения. Переходник из комплекта подключается к трём коннекторам 8-pin PCI-e.

Карта занимает почти четыре слота расширения. Для поддержки устройства в горизонтальном положении в комплекте поставляется специальная металлическая телескопическая подставка.

Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину. Она также выполняет функцию теплоотвода, но достаточно умеренно. Для этого есть только одна термопрокладка в области графического процессора. В некоторых местах наклеена специальная защитная плёнка. С обратной стороны печатной платы устройства распаянные чипы памяти отсутствуют. В данном случае производитель решил не организовывать передачу тепла от их мест на печатной плате на заднюю пластину. Здесь уже инженерам виднее.

Видеокарту лучше вообще не разбирать, чтобы не расстраиваться. Продолжается тенденция по уменьшению площади печатной платы. Здесь она достаточно компактная, но у модификации Suprim она абсолютно такая же. При этом вся задняя поверхность практически пустая. Есть лишь основной ШИМ контроллер и куча мелкой керамики в области GPU.

Кулер снимается не так просто и делать это самостоятельно я не советую. Сперва нужно открутить защитную пластину. Тут уже придётся что-то делать с гарантийной пломбой. Далее нужно будет снять заднюю стальную рамку в области видеовыходов. Затем уже открутить несколько винтов и основную прижимную рамку GPU.

После этого уже аккуратно приподнимать печатную плату с разных сторон потому, что «приклеена» она очень хорошо. Она приклеена не в прямом смысле, а хорошо держится на терморезинках чипами памяти и застывшим термоинтерфейсом на графическом процессоре. Действовать нужно аккуратно даже несмотря на то, что видеочип приклеен специальным компаундом по углам. Защитной рамки у него нет и его можно повредить.

Также к плате подключаются сразу пять кабелей через специальные разъёмы. Зачем-то каждый вентилятор индивидуально и две группы подсветки. Коннекторы вентиляторов защёлкнуты очень надёжно и отстёгивать их трудно. Поэтому нужно 10 раз подумать прежде, чем пытаться что-то тут разобрать.

В отличие от версии Suprim, здесь нет металлической рамы, а весь крепёж печатной платы и задней пластины осуществляется к переднему кожуху и радиатору. Вместе жёстко между собой они не соединяются и радиатор можно легко вынуть из кожуха.

Сам кулер изготовлен по знакомой схеме. Исключение – огромных размеров испарительная камера. Секций несколько, но здесь они кажутся одной из-за особенностей конструкции. Сверху от испарительной камеры расходятся тепловые трубки и пронизывают массивы пластин. Здесь есть трубки диаметром 6 и 8 мм.

Процессор контактирует с испарительной камерой через специальную затвердевшую термопасту с фазовым переходом, а с чипами памяти через дополнительную пластину и термопрокладки.

Пластина, трубки и камера изготовлены из меди и покрыты слоем никеля. От камеры расходятся тепловые трубки и пронизывают два крупных массива алюминиевых пластин. Все трубки медные, никелированные диаметром 6 и 8 мм. Можно заметить 5 трубок по 8 мм и 4 трубки по 6 мм.

Также на радиаторе есть зоны контакта с транзисторными сборками и катушками индуктивности. Для этого есть дополнительная пластина и площадки. Контакт осуществляется через термопрокладки. Сам радиатор тяжёлый, отчасти потому, что все элементы пропаяны. Система обязана быть тихой и производительной и здесь всё реализовано должным образом.

Сверху над радиатором нависает блок с вентиляторами. В данном случае это пластиковый кожух с ARGB модулями подсветки. Всего их два, и они независимо подключаются к печатной плате, также как каждый из вентиляторов. Для их крепления предусмотрена тонкая стальная рамка, которая крепится к этому кожуху, а уже на неё винтами прикручиваются вентиляторы.

Кулер действительно получился очень тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10020B12H с техническими характеристиками 12 В, 0.65 А. Диаметр крыльчатки составляет 105 мм.

Их максимальная скорость достигает 3200 об/мин, а максимальный шум на расстоянии 30 см – 55,2 дБ. В конструкции вентиляторов применяются двойные подшипники скольжения.

Эти вертушки оборудованы специальной крыльчаткой, соединённой ободом по периметру. Поток получается более направленным. Технология называется Stormforce FAN.

Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

Над радиатором здесь также немного поколдовали и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь не воздушный поток легче проникает и шума меньше.

После демонтажа кулера, видно, что на плате нет больше никаких дополнительных пластин или защитных элементов. При этом плата достаточно компактная.

Производители уже давно стараются делать их как можно меньше, преследуя цель экономии.

На мой взгляд, тепло равномернее распределяется по медным слоям устройства и компоненты чувствуют себя комфортнее, успевая справиться с рассеиванием тепла, если печатная плата крупнее. Однако никто в здравом уме не будет выпускать 100500 печатных плат под различные модификации. Можно сделать всего одну и дальше уже играться с количеством фаз.

Подсистема питания разделена на две части. Всего здесь разведено 18 фаз. 15 на GPU и 3 на память.

Основной ШИМ-контроллер распаян сзади. Это микросхема Monolithic Power Systems (MPS) MP29816. Видимо это какой-то стандартный набор для всех карт семейства RTX 5080.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке Monolithic Power Systems MP87993 (90 А) и одной ферритовой катушке индуктивности.

По центру находится графический процессор NVIDIA GB203-400-A1, он же RTX 5080. Чип изготовлен на 46 неделе 2024 года. Защитной рамки нет даже пластиковой, поэтому рекомендуется всё делать аккуратно и бережно.

378 кв. мм по тому же самому 5 нм (N4P) техпроцессу TSMC. По площади кристалл сопоставим с AD103, но вместе с подложкой получился более прямоугольным. По памяти всё также без изменений. Мне кажется, что на сегодняшний день более уместным на устройстве такого уровня было бы наличие 24 Гб, но кто я такой, чтобы давать советы инженерам NVIDIA. Конечно, я допускаю, что на момент начала производства не было не бинарных чипов GDDR7 и есть какой-то расчёт выпустить через годик версию Super с увеличенным объёмом памяти. Но это всё только теория.

Микросхемы памяти также распаяны только спереди. Их также 8 штук, но расположение их немного изменилось. Произошёл небольшой поворот на 90° по часовой стрелке? причём вместе с чипом. По нагреву памяти пока сказать ничего не могу, но судя по отсутствующим термопрокладкам сзади, он не увеличился.

Здесь используются микросхемы GDDR7 производства компании Samsung.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через разъём 12VHPWR (12V-2x6). В комплекте есть переходник на 3 линии по 8-pin PCI-e. Во время работы разъём здесь нагревается не сильно, до 43-47°C.

На задней панели находится классический набор видеовыходов.

3x - Display Port;

1x – HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания находится переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой. Для тестов я использовал последний, но разница между ними не велика.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI RTX 5080 Vanguard SOC 16 Гбайт проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 7700;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: MSI MAG B850 Tomahawk MAX WIFI;

Память: 2 x 16 Гб DDR5-6000 CL28, KingBank (SKhynix);

Видеокарта: MSI RTX 5080 Vanguard SOC 16 Гб (2295 / 2730/ 1875 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: MSI Spatium M570 2 Тб;

Блок питания: Deepcool PX1000G.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 21°C, а шум составлял 27,2 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Тестировать производительность тут уже нет смысла, хотя на этот раз я взял платформу от AMD. Все основные результаты я уже получил при обзоре видеокарты MSI RTX 5080 Suprim SOC. Ждать здесь каких-то чудес можно, но следует вспомнить, что перед нами полностью аналогичная печатная плата за исключением одной фазы питания, поэтому тут гораздо интереснее посмотреть на нагрев, шум и разгон.

Даже в кулере используются аналогичные вентиляторы, а вот радиатор другой и он заметно меньше. Однако, тут получается ситуация, что тот был сделан с огромным запасом, а этот просто с запасом по мощности.

Здесь также применяется испарительная камера и много тепловых трубок, поэтому система охлаждения демонстрирует хорошие результаты. Очевидно, что тут карта будет просто чуть более шумной, но разница настолько незначительна, что я не знаю есть ли смысл переплачивать.

С кривой частот и напряжений в этом поколении уже не так всё просто. График со старта уходит резко вверх. Мы уже убедились, разобрав карту, что система охлаждения тут немного проще, чем на флагманской версии, но тем не менее она неплохо справляется.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3200 об/мин, шум при этом составляет 55,2 дБ с расстояния 30 cм. В «бублике» вентилятор работает только на 50% от полной мощности, что составляет 1530 об/мин. Шум при этом составляет 36,8 дБ. Стоит напомнить, что система охлаждения видеокарты Suprim работала тише потому, что там вентиляторы крутились со скоростью 1060 об/мин. В «волосатом бублике» карта потребляет около 330 Вт. Это не мало, но смотря с чем сравнивать.

Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB подсветкой логотипа Gaming надписи MSI. Также есть ещё три модуля с RGB подсветкой спереди на кожухе: две небольшие вставки около вентиляторов и одна в верхнем углу в виде логотипа.

Вся эта подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много и можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой. Также через приложение можно отключить функцию остановки вентиляторов.

Пора переходить к тестированию.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

Superposition 4K Optimized:

Разгон у видеокарты есть, причём очень неплохой. В моём случае удалось получить почти 3 ГГц по чипу. При этом потребление увеличивается ориентировочно до 370 Вт.

Именно поэтому здесь такая мощная система охлаждения. Однако, при обычной игровой эксплуатации, я бы всё же не разгонял карту. Особенно я ничего не ощутил от разгона памяти. Видимо, пропускной способности уже наконец хватает, а в объём я не упирался.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

Superposition 4K Optimized:

Посмотрим на карту через тепловизор.

Специально даже проверил разъём 12VHPWR (12V-2x6), который здесь практически не греется.

Вообще ничего криминального по температурам нет. Система охлаждения практически всегда работает на средних оборотах и при этом отлично справляется с охлаждением. В итоге карта достаточно холодная, а вот с шумом уже можно немного поиграться вручную или использовать режим Silent.

Заключение

MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC – это практически та же Suprim, но немного в другой обёртке. Версия Launch Edition добавляет в комплект одну игрушку и большую цветную карточку. Производитель мог бы добавить инструменты или коврик для мыши, либо расширить функциональность устройства, добавив какой-то экран или улучшив охлаждение парой вентиляторов на 120 мм. Однако мы получаем просто пару сувениров, которые можно поставить на полку, но при этом коробка по размерам с компактный игровой компьютер. Лично мне хотелось бы чего-то большего.

Если смотреть с технической стороны, то тут у версии MSI GeForce RTX 5080 Vanguard мы видим на одну фазу питания меньше, чем у MSI GeForce RTX 5080 Suprim, что некритично. В остальном печатная плата и компоненты на ней аналогичны. Охлаждение? Эта карта получилась побольше некоторых версий GeForce RTX 5090, поэтому его тут с запасом. Кулер огромный и работает достаточно тихо даже при высокой нагрузке. Дизайн во многом перекликается с версией Gaming Trio из-за подсветки в области вентиляторов.

Помимо отличного внешнего вида и оснащения, у видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC предусмотрено два режима работы: тихий и производительный. В производительном режиме вентиляторы останавливаются, а частоты при переходе в silent mode снижаются незначительно. Есть ли какие-то недостатки? Их просто нет. Высокое качество изготовления сочетается с отличными материалами.

Новинка получилась огромная и тяжёлая, но с задачей сделать как можно более тихое и холодное устройство инженеры компании справились на отлично. Ещё тут отлично реализована подсветка и штатный режим её работы мне очень нравится. Для любителей настроек есть свой фирменный софт MSI Center, а саму подсветку можно синхронизировать с другим оборудованием.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора видеокарта MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition) получает награду: