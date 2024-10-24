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Вступление

Оперативная память типа DDR5 появилась давно, но ее популярность заметно улучшилась с выходом платформы AMD AM5. Там, в отличие от Intel LGA 1700, альтернативы нет, поэтому приходится пользоваться только таким типом памяти. Однако есть и положительные моменты. Покупать высокочастотные планки не обязательно. Можно вполне обойтись модулями, которые работают в диапазоне 6000-6400 МГц.

Здесь выбор сейчас очень большой, но пользователи в основном покупают планки на микросхемах Samsung или SKhynix. Однако одними из первых на рынке появились планки, основанные на Micron. Правда, частоты у них не очень высокие, а вот тайминги как раз большие. Для платформы AMD это тоже не такая большая проблема, но всегда хочется лучшего. Самый большой выбор модулей, которые могут работать в режиме DDR5-5600 потому, что там могут быть абсолютно любые чипы. Кстати, может оказаться, что там будет SKhynix A-die. Я однажды покупал такие планки производства компании A-DATA. Это были обычные модули без радиаторов и подсветки.

Разумеется, такую память можно разогнать по частоте и снизить тайминги. Ограничения тоже есть и на большие результаты можно не надеяться, но это всё равно неплохо. Хуже дела обстоят с большим объёмом. Например, двухсторонние планки гонятся хуже. В основном это модули по 32 Гбайт, но мне попадались и на 16 Гбайт с микросхемами Samsung. Как обычному покупателю понять, что планки основаны на чипах SKhynix, если частота у них небольшая, допустим, DDR5-6000? Такие планки легко распознать по низкому первичному таймингу – CL30.

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Также есть вариант купить высокочастотные модули, но они будут заметно дороже. Например, комплект 2х16 ГБ DDR5-8000 может стоить как 2x32 ГБ DDR5-5600. Поэтому не хочется тратить лишних денег, особенно для платформы AMD. Обычно уже куплены самая бюджетная материнская плата и самый доступный процессор, и на память денег уже не осталось. Понятно, что придётся потратить 10-12 тысяч рублей за комплект 2х16 Гбайт, но это всё же не 20 000 рублей. Поэтому выбираем модули с низким первичным таймингом. Например, XPG Lancer Blade DDR5-6000 CL30.

Полностью артикул модели такой: AX5U6000C3016G-DTLABRWH. Заводской разгон до 6000 МГц, тайминги практически обычные 30-40-40-76, кроме первого, напряжение, увеличенное до 1.35 В. Ещё здесь есть RGB-подсветка с возможностью синхронизации.

Упаковка и комплектация

Я уже рассматривал модули линейки XPG Lancer, и они заметно отличались от этих. Это касается не только упаковки, но и внешнего вида. Можно счесть, что это модель уровнем ниже, но на самом деле она также рассчитана на массового пользователя, а производитель просто упростил некоторые моменты.

Например, упаковка. Какая бы красивая она не была, но она всё равно будет пылиться на полке или отправится в мусор. Нет смысла делать яркие коробки, если практичнее использовать обычный пластиковый блистер с наклейкой. В нём модули будут также хорошо защищены, их будет сразу видно, а на наклейке можно будет разместить полезную информацию. Мне уже встречались обычные планки A-DATA, и они также поставлялись в простом пластиковом контейнере. Причём это касается не только модулей, которые продаются поштучно, но и комплектов.

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Тут мы видим прозрачный пластиковый контейнер, состоящий из двух половинок, а чтобы они случайно не раскрылись, он перетянут широкой наклейкой по периметру. Спереди находится информация о модели, логотип XPG и название линейки Lancer Blade. Также здесь указано, что память оборудована RGB-подсветкой. Другим важным сообщением является то, что модули оборудованы низкопрофильными радиаторами. Планки получились не такими высокими, но это смотря с чем сравнивать.

В правой части сообщается о поддержке профилей EXPO и XMP, а также о возможности синхронизации подсветки с материнскими платами. Ещё здесь указан объём и скорость. Теперь уже не модно указывать частоту DDR5-6000. Наверное, это связано с тем, что это не реальная частота памяти DDR5, а результирующая и поэтому производители не хотят вводить людей в заблуждение. Вместо этого указана скорость 6000 МТ/с. МТ/с — это сокращение от Мега (миллион) Трансфер (передача данных) в секунду. Считается, что это более точное измерение эффективной скорости передачи данных памяти SDRAM DDR при вычислениях.

Ещё здесь указано PC5-48000, что вообще может ввести в ступор. Таким образом зашифрована пропускная способность. Если переводить на понятное восприятие, то это 48 Гбайт/с.

С этим всё понятно: введены такие параметры обозначения скорости модулей. Лично мне больше не нравится, когда XPG на упаковке пишет крупно 16 ГБ и потом мелко добавляет «x2». Логичнее было бы писать на комплекте из двух модулей, что это 32 ГБ, поскольку пока разглядишь мелкую надпись, пока умножишь, уже передумаешь брать.

С обратной стороны на этой наклейке информации представлено чуть больше, хотя наклейки на радиаторах модулей, где указаны штрихкоды, артикул и характеристики, можно было заметить ещё спереди сквозь прозрачный пластик. Здесь в правой части тоже находится наклейка со штрихкодами, артикулом, таймингами и напряжением.

Упаковка легко открывается, для этого достаточно разрезать ленту сбоку и открыть верхнюю крышку. Снизу остаётся лоток со специальными нишами, где зажаты планки, поэтому они не болтаются и сами не выпадают. Инструкций или гарантийной карты не было.

Дизайн и особенности модулей

Внешний вид модулей уже можно было разглядеть, не открывая саму упаковку и это удобно. Дизайн нельзя назвать ярким или запоминающимся. У меня оказались модули с радиаторами белого цвета, но бывают ещё точно такие же чёрные.

Сверху находится пластиковая вставка, которая рассеивает свет от светодиодов. Благодаря ей подсветка получается равномерной, а переходы между соседними светодиодами незаметны. Также это позволяет лучше организовывать переходы между цветами, усиливая некоторые эффекты, например, радуги. Сверху на пластике также присутствует надпись XPG.

Даже с первого взгляда видно, что радиаторов два и они соединяются сверху с пластиковым элементом. Пластины изготовлены из алюминиевого сплава, окрашены в белый цвет. Толщина пластин радиаторов составляет 0.6 мм.

В левой части есть тиснение, которое имитирует рёбра. Однако мне показалось, что радиаторы здесь больше декоративные. Например, масса одного модуля – 41 г. Я достал из ящика старый модуль DDR3 и его вес с радиатором практически вдвое больше.

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Обе пластины приклеены очень прочно, и поэтому я не стал ломать планки. К тому же видно, что микросхемы распаяны только с одной стороны. Производителя чипов памяти можно узнать программными средствами.

Производитель заявляет о том, что радиаторы низкопрофильные. С этим можно согласиться, если не принимать в расчёт верхний пластиковый элемент, который увеличивает высоту модулей практически на 1 см. Вообще же я с одного торца намерил высоту 39.5 мм. К центру контакты удлиняются и там высота будет выше. С двух сторон на радиаторах есть надписи и ещё есть информационные наклейки с одной стороны.

Под радиаторами скрываются микросхемы производства компании SKhynix.

По внешнему виду нет чего-то особенного. Сами модули основаны на восьмислойной печатной плате. Микросхемы в количестве 8 штук распаяны только с одной стороны. Это значит, что может быть модификация на 32 Гбайт, но…

Для стабильной работы с такими характеристиками пришлось бы увеличить количество слоёв металлизации. Например, у меня есть высокочастотные планки без подсветки с 10 слоями, но они тоже односторонние. Производители сейчас нашли выход – установка тактового генератора непосредственно на печатную плату модуля. Это позволяет увеличить частоту и стабильность работы памяти. Такая технология пока только анонсирована и рабочих планок мне встречать не доводилось.

Тестовый стенд

Тестирование модулей оперативной памяти XPG Lancer Blade RGB DDR5-6000 CL30 AX5U6000C3016G-DTLABRWH 2 x 16 Гбайт проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 5 7500F;

Кулер: PCCooler RT500;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASRock A620M-HDV/M.2, версия BIOS 3.06;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6000, A-DATA XPG Lancer Blade RGB;

Видеокарта: GeForce RTX 4060;

Накопитель: ADATA Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Испытание модулей и разгон

Для тестирования я специально выбрал платформу AMD, поскольку высокая частота тут не нужна. К тому же мне хотелось проверить, как поведут себя эти планки на бюджетной материнской плате, ведь они рассчитаны на массовую аудиторию. Поэтому разумно было бы проверить их в условиях, приближенных к реальным.

Модули всё равно достаточно высокие и могут влезть не под любой кулер. Однако у меня процессор не очень мощный, со штатным лимитом по температуре до 75°C, и поэтому использовался простенький кулер с пятью тепловыми трубками. Он может охлаждать процессор в пассивном режиме, если его мощность снизить до 40 Вт. Точнее, можно даже ничего не делать, она снизится сама автоматически в тяжёлых режимах нагрузки. В штатном режиме работы потребление ЦП, наоборот, увеличивается до 75 Вт, а температура составляет 60°C.

Изначально при старте системы оперативная память запускается на частоте DDR5-4800 с таймингами 40-39-39-77. Чтобы активировать базовый режим работы, нужно включить XMP или EXPO профиль в BIOS. Далее все напряжения и тайминги выставляются автоматически, остаётся только сохранить настройки и выйти из BIOS.

После тестирования уже можно вернуться обратно и снизить напряжение на контроллере памяти и SOC, так как автоматически они сильно завышаются. Потом уже есть варианты разгонять до 6400 МГц или снижать тайминги. В первом случае лучше сразу выбрать комплект DDR5-6400 CL32, чтобы самостоятельно не возиться с таймингами. Во втором случае лучше подобрать другую материнскую плату, где настроек больше, а шаг деления напряжений меньше. Так можно лучше подстроить систему и добиться стабильной работы.

Подсветка работает отлично. Также она без проблем синхронизируется через утилиты материнской платы. Кстати, на этой материнской плате штатной подсветки нет, поэтому можно её украсить как раз при помощи подобных модулей. Таким образом система заиграет новыми красками.

Планки я сильно не разгонял, но это обычные микросхемы SKhynix A-Die. Печатная плата обычная, на 8 слоёв, где два отведены для подсветки. Расположение чипов одностороннее. Поэтому рекордов тут не поставить и гоняться за ними нет смысла.

Удалось лишь немного поджать тайминги, что в данной ситуации на этой платформе оказалось важнее. К слову, даже на бюджетной материнской плате AMD AM5 всё работает отлично.

Далее для тестирования я решил использовать три программы: Тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 6.10 и 7-Zip 23.01 – архиваторы, чувствительные к производительности памяти. Графические тесты были выполнены в новом пакете 3DMark Steel Nomad Light.

Результаты тестов

AIDA64 7.00.6700 Cache & Memory Benchmark



Memory read, Мбайт/с

Больше – лучше





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Memory write, Мбайт/с

Больше – лучше





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Memory copy, Мбайт/с

Больше – лучше





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Memory latency, нс

Меньше – лучше





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Winrar 6.10



Кбайт/с

Больше – лучше





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7-Zip v23.01 (x64) 32 Мбайт



Упаковка, итоговый рейтинг, MIPS

Больше – лучше





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Распаковка, итоговый рейтинг, MIPS

Больше – лучше





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Общий рейтинг, GIPS

Больше – лучше





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3DMark Steel Nomad Light



Score

Больше – лучше





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Заключение

Комплект XPG Lancer Blade RGB DDR5-6000 AX5U6000C3016G-DTLABRWH на данный момент один из лучших по соотношению цена/производительность. Наценка за бренд и частоту практически отсутствует, на стоимость может повлиять лишь подсветка. Однако у производителя большой модельный ряд и можно найти модули со схожими характеристиками, но без подсветки и они дешевле. Также обычно производитель предлагает в одной линейке две различные расцветки: белую и чёрную. Кстати, в одном магазине я видел, что абсолютно одинаковые планки, но разного цвета стоят по-разному. Для кого-то это может быть принципиально, если цель – собрать белую сборку. Такие сейчас очень популярны.

Несмотря на то, что память под брендом XPG достаточно популярна в России, её ещё можно приобрести по адекватной цене. При этом сами планки показывают отличные результаты в плане производительности в штатном режиме, а также обеспечивают разгон. Другое дело, что на платформе AMD AM5 будет достаточно штатного режима, для которого в BIOS надо включить профиль EXPO, применить настройки и всё. Причём это работает даже на самой доступной материнской плате с чипсетом AMD A620. Если же возникнет желание повысить производительность, то можно повозиться с таймингами, но зачастую это всё приводит лишь к красивым цифрам в синтетических тестах. Также есть вариант выбрать материнскую плату на другом чипсете, чтобы можно было оптимизировать кривую процессора или немного разогнать видеокарту. От этого результат может оказаться даже выше, чем от простого разгона памяти или подбора низких таймингов.

На платформе Intel они должны взять 7200 МГц, если тайминги увеличить вручную и поднять напряжение до 1.4 В. На AMD в этом нет необходимости из-за делителей. Поэтому память можно считать универсальной. На это также намекают два профиля: XMP и EXPO. Они абсолютно одинаковые. Также я замечал, что на платформе AMD успешно работают планки, у которых только XMP профиль. Откуда они взялись? Дело в том, что раньше поддержку этого типа памяти добавила компания Intel, когда представила первые процессоры Alder Lake.

XPG Lancer Blade DDR5-6000 оборудована небольшими тонкими радиаторами. В работе они сильно не нагреваются, но здесь штатное напряжение не такое высокое – 1.35 В. Сверху находится белый рассеиватель RGB-подсветки. Благодаря ему переходы между светодиодами не так заметны, а при эффекте радуги граница цветов хорошо смешивается, что обеспечивает лучший эффект. Я уже говорил, что сами планки смотрятся симпатично даже без подсветки, но тут она есть и отлично реализована. Благодаря большому числу светодиодов все эффекты отрабатывают плавно, переходы смотрятся хорошо.

В итоге мы получаем отличные планки по относительно хорошей стоимости с хорошим частотным потенциалом и общими хорошими результатами быстродействия.

Андрей Понкратов aka wildchaser