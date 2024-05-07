Оглавление

Вступление

Не так часто на рынке появляются новые бренды компьютерных комплектующих, которые сразу нацелены на определённый сегмент. Обычно такое происходит, когда уже успешная компания создаёт отдельное подразделение, которое будет ориентировано на выпуск определённой продукции. В своё время так образовывались крупные бренды, которые сейчас у всех на слуху. У крупной компании, которая долгие годы развивается на рынке, есть несколько путей дальнейшего развития. Следующими шагами покорения рынка может стать отделение бренда, который специализируется на выпуске бюджетной продукции для массовой аудитории или, наоборот, создание подразделения по выпуску премиальной продукции.

Разумеется, выходить на уже сформированные рынки сложно и здесь важно привлечь пользователя чем-то особенным, интересным и уникальным, за что он будет готов в итоге заплатить. Соответственно для таких проектов может потребоваться привлечение сторонних специалистов, которые будут разрабатывать новый дизайн, новые возможности и свой неповторимый стиль, чтобы выгодно отличаться на фоне конкурентов, ведь они давно присутствуют на рынке и предлагают собственный модельный ряд. Также важно проанализировать спрос на определённую продукцию в различных странах и выстроить стратегию по развитию в определённых регионах.

При этом стоит понимать, что не каждый такой проект может «выстрелить», и мы знаем множество примеров оглушительных успехов и таких же по величине провалов.

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Что мы знаем о новом бренде APNX?

Advanced Performance Nexus демонстрирует особый подход к поставке высококачественного оборудования для ПК, сочетая в себе новейшие потребительские технологии с фирменной архитектурной эстетикой. APNX поддерживается командой отраслевых экспертов с обширным опытом работы в этой области. Каждый участник привносит в бренд богатые знания и опыт. Этот коллективный опыт гарантирует, что продукты компании создаются с максимальной точностью и пониманием того, что вы можете ясно увидеть на примере их качества. Выбирая APNX, вы не просто покупаете оборудование, вы инвестируете в тщательно созданную экосистему, в которой сочетаются надежная производительность, дальновидный дизайн и безупречное мастерство. Мы приглашаем вас присоединиться к Nexus и превратить свой компьютерный опыт в искусство.

Звучит всё неплохо, и мы на страницах этого ресурса уже рассматривали устройства компании APNX, а сегодня стоит вспомнить особенности этих продуктов, и что принципиально нового они привнесли в мир пользователей ПК.

Корпус APNX C1

Сложно даже представить как можно переизобрести компьютерный корпус, это всё равно, что то же самое проделать с велосипедом. Есть вроде коробка, куда вставляется плата. Да, недавно появился тренд на стеклянные панели. В некоторых моделях это возведено практически в абсолют и их ещё называют «аквариум». В компании APNX решили следовать современным трендам, но частично, ведь это должно быть не только красиво, но и функционально. Должна обеспечиваться хорошая вентиляция, а это значит, что без собственных вентиляторов не обойтись и они должны гармонично вписываться, согласуясь с общим дизайном.

APNX C1 — это высококачественный корпус ATX mid-tower, в котором соединяются свежий и привлекательный дизайн, прочность конструкции и отличная производительность системы охлаждения в стандартной поставке. Этот флагманский корпус нашей компании в полной мере демонстрирует принципы APNX. Мы бескомпромиссны в вопросах качества. Благодаря вентиляторам премиум-класса от APNX, корпус C1 обеспечивает беспрепятственную работу высококачественных компонентов компьютера внутри отсеков тщательно разработанной конструкции.

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Корпус доступен в трёх цветовых решениях – это два классических стандарта: чёрный и белый, а также достаточно необычный сине-фиолетовый металлик хамелеон, который называется CromaFlair.

Основная часть панелей, рама и внутренние элементы изготовлены из достаточно толстой стали, что делает ставку на долговечность, надёжность и защищённость внутренних компонент. Вспоминаются старые компьютерные корпуса, где металл не прогибался под нажатием пальца, и производители задумывались о защите от электромагнитного излучения. Поэтому металл был толстый, корпуса были крупными, а все панели глухими.

Конструкция корпуса сделана необычной во многом из-за того, чтобы максимально упростить процесс снятия всех панелей, но при этом делать это без инструмента и при этом сохранить прекрасный внешний вид. Поэтому появилось такое смелое дизайнерское решение, как передняя панель, загибающаяся вбок, и всё это выполнено одним элементом, который достаточно просто снимается.

Во всех панелях корпуса очень много вентиляционных отверстий, и он получился максимально «дышащим» и отлично вентилируемым. При этом можно регулировать воздушные потоки за счёт установки дополнительных вентиляторов APNX FP2, в которых есть одна замечательная особенность – два типа крыльчатки, меняющих направление потока воздуха на противоположный.

AeroCool APNX C1 действительно можно назвать в чём-то уникальным и необычным корпусом, который ставит новую планку для остальных производителей. Сейчас вообще очень сложно придумать что-то по-настоящему новое и поэтому в данном случае это заслуживает уважения. Да, какие-то элементы мне уже попадались ранее. Например, механизмы фиксации панелей. Однако такие возможности трансформации и продуманной системы вентиляции я раньше не встречал. В данном случае можно установить 11 вентиляторов размера 120 х 120 мм.

При этом перед нами относительно небольшой корпус размера Mid Tower. Ещё можно разместить две жидкостные системы охлаждения с радиатором 360 мм или просто сделать один общий контур с двумя такими радиаторами. Ещё здесь уделено большое внимание мелочам и всё сделано очень удобно, а комплект поставки включает в себя набор липучек для стяжки кабелей. В целом кабель-менеджменту здесь уделено много внимания, поэтому в корпусе очень удобно осуществлять сборку.

Металл по современным меркам очень толстый. Такого не встретишь даже на флагманских моделях Fractal Design. Сделано всё аккуратно, все панели подогнаны идеально ровно.

Корпус не очень огромный снаружи, но при этом достаточно объёмный внутри. Он один из немногих, где всё сделано для удобства использования. Например, здесь есть хаб, к которому подключаются все штатные вентиляторы. Расположен он таким образом, что их удобно подключать. Передняя панель, несмотря на всю кажущуюся сложность конструкции, снимается достаточно просто. Сама она сетчатая, а за ней ещё находится пылевой фильтр, который легко снимается и чистится. Ещё один такой есть снизу, поэтому внутри корпуса пыли появляется значительно меньше.

По всем таким мелким нюансам этот корпус ближе к премиальным моделям, хотя считается моделью среднего уровня. Да, он далеко не бюджетный, но мне абсолютно всё понравилось. Поэтому если вы ищите подобную модель с хорошим комплектом и охлаждением, то эта модель явно заслуживает внимания.

Также есть специальный комплект VGA-KIT, который позволяет разместить в корпусе крупную видеокарту вертикально, что избавит вас от проблем с деформацией её печатной платы. APNX C1-VGA-KIT позволит установить любую видеокарту вертикально, хоть на 5 слотов расширения. Единственное её ограничение – задняя панель всего на 3 места, но, с другой стороны, мне пока не попадались видеокарты, у которых панель видеовыходов была бы больше.

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С таким комплектом можно установить абсолютно любую современную видеокарту в корпус APNX C1 и не волноваться за то, что что-то может сломаться или прогнуться. Даже если карта будет с радиатором из чистой меди и будет весить 10 кг.

Кроме этого, мне впервые удалось сделать сборку на базе этого корпуса, в котором одновременно находилось бы 11 вентиляторов. Теоретически всё это должно было гудеть как рой пчёл, но на самом деле всё оказалось достаточно тихо и при этом производительно.

Разумеется, даже такую систему нужно будет настраивать, чтобы добиться отличного акустического комфорта и хороших температурных показателей. Соответственно нужно подобрать такие настройки, при которых вентиляторы не будут раскручиваться выше 1000 об/мин. Управлять подсветкой разумнее всего через софт материнской платы потому, что там можно синхронизировать эффекты на всех компонентах, на которых она присутствует.

Тест APNX C1 в лаборатории.

Вентиляторы APNX FP1 и FP2

APNX FP1 — это высокопроизводительный вентилятор для любого компьютерного корпуса, призванный вывести охлаждение вашего ПК на новый уровень. Его толщина 30 мм и специальная конструкция лопастей увеличивают производительность на 30-50%. Благодаря элегантному дизайну каркаса вентилятор FP1 гарантированно придаст вашей сборке великолепный вид.

FP2 — это многофункциональный мощный вентилятор, который идеально подходит как для радиаторов, так и для корпусов. Дизайн 30 мм превосходит обычные 25 мм вентиляторы на 30–50%. Вентилятор установлен в раму из высококачественной стали и включает в себя реверсную лопасть, что дает возможность задавать направление воздушного потока.

Краткие технические характеристики приведены в таблице ниже.

Модель APNX FP1 (120) APNX FP1 (140) APNX FP2 Артикул FP1-120 PWM ARGB FP1-140 PWM ARGB FP2-120 PWM ARGB Габариты устройства, мм 120 х 120 х 30 140 х 140 х 30 120 х 120 х 30 Скорость вращения, об/мин 500 – 1600 500 – 1300 500 – 1800 Пусковое напряжение, В 5 5 5 Номинальное напряжение, В 12 12 12 Номинальный ток, А 0.4 0.4 0.4 Потребляемая мощность, Вт 4.8 4.8 4.8 Воздушный поток, CFM 76.3 86.9 83.87 Воздушное давление, мм водяного столба 2.26 1.67 3.49 Уровень шума, дБ 15.3 – 33.2 15.3 – 32.9 15.3 – 34.8 Тип подшипника Гидродинамический Гидродинамический Гидродинамический Тип коннектора PWM 4-pin + ARGB 5В 3-pin PWM 4-pin + ARGB 5В 3-pin PWM 4-pin + ARGB 5В 3-pin Время наработки, ч 60 000 60 000 100 000

Вентиляторы у компании APNX тоже получились неплохие, и я это заметил ещё при обзоре корпуса. Что касается APNX FP2 – это вообще разрыв шаблона. Точнее всё просто и непонятно, почему никто такое не реализовал раньше. С обратной крыльчаткой я сталкивался много раз. Такое даже было на каких-то боксовых кулерах Intel.

Однако тут в комплекте два типа крыльчатки, что позволяет направлять потоки, не переворачивая корпус вентилятора.

Это действительно очень удобно. Кроме этого, в вентиляторах APNX FP2 подсветка ещё встроена в раму корпуса и в работе они смотрятся интереснее, чем простые APNX FP1.

Не знаю кого как, но лично меня компания APNX приятно удивила своей линейкой вентиляторов потому, что все продукты, которые я попробовал очень интересные, необычные, а главное качественные и эффективные. Хотелось бы, чтобы эта линейка расширялась и было ещё больше таких интересных моделей.

Тест APNX FP1 и FP2 в лаборатории.

Процессорный кулер APNX AP1-V

APNX AP1-V может похвастаться необычным дизайном с пятью тепловыми трубками, размещенными в профессиональной раме из алюминиевого сплава, способным отвести мощность до 245 Вт TDP для обеспечения высоких нагрузок и оснащается подшипником Hydro Bearing, который обеспечивает его бесперебойную работу в течение многих лет.

Кулер AP1-V появился в линейке продукции с одной целью: объявить всему миру, что к вопросу воздушного охлаждения APNX относится со всей серьезностью.

APNX AP1-V – достаточно необычный и симпатичный кулер, который предназначен для охлаждения процессоров с потребляемой мощностью до 245 Вт. Он честно справляется с этой нагрузкой, но температура процессора при этом была около 100°C. Вариант в таком случае только один – ограничивать мощность процессора.

Кулер отлично выглядит благодаря особенностям своей конструкции. Всё дело в большом алюминиевом кожухе, который закрывает основной радиатор, находящийся внутри. Вентилятор достаточно тихий на обычных оборотах. На максимальных он уже начинает заметно шуметь, но здесь уже ничего не поделаешь. Конечно, можно установить резистор, но тогда уже пострадает эффективность. Радиатор состоит из пяти медных тепловых трубок и множества тонких алюминиевых пластин. Всё это окрашено в чёрный цвет и смотрится отлично.

Вентилятор оборудован ARGB подсветкой и может синхронизироваться через приложение материнской платы. Подсветка подключается отдельным кабелем с двумя разъёмами на конце для того, чтобы можно было подключить ещё какое-нибудь устройство.

Ключевая особенность этого кулера – это внешний вид. Модель представлена в двух классических цветах: белом и чёрном. Ещё мне очень понравился комплект установки на популярные платформы и сам механизм крепления. Здесь производитель не мудрил, а сделал простую и надёжную конструкцию. Единственное к чему можно придраться – это крупная верхняя рамка, но у меня с установкой проблем не возникло. Прямой контакт тепловых трубок – это тоже достаточно спорное решение. Если посмотреть на все суперкулеры, то там обычно используется специальное основание, к которому припаяны тепловые трубки.

В остальном это красивый кулер с подсветкой, от которого ожидаешь чего-то невероятного, но чудес не бывает, и одна секция с пятью трубками не могут тягаться с двухбашенными монстрами.

Тест APNX AP1-V в лаборатории.

Заключение

Компания APNX сделала ключевую ставку на дизайн и создание своего неповторимого образа и всей сопутствующей инфраструктуры. Поэтому внешний вид играет важную роль. Однако функциональные возможности, простота сборки и эксплуатации также не остались без внимания. Философия бренда основана на дотошном внимании к деталям, плавном сочетании формы и функциональности. Такой подход дает целевой аудитории несколько преимуществ:

Улучшенный пользовательский опыт. Продукты APNX ориентированы на пользователя и предназначены для упрощения процесса сборки ПК, делая его доступным и приятным для пользователей всех уровней.

Превосходный элегантный и интуитивно понятный дизайн. APNX уделяет первоочередное внимание чистой и утонченной эстетике в дизайне продуктов, повышая визуальную привлекательность ПК и легко вписывая их в любую среду.

Оптимизация производительности. Философия проектирования включает оптимизацию тепловых характеристик, гарантируя эффективную и надежную работу оборудования APNX.

Компания APNX стремится стать связующим звеном между производительностью и эстетикой ПК. Она представляет гармоничный мир, в котором передовые компьютерные технологии легко сочетаются с элегантным и утончённым дизайном.

Независимо от того, являетесь ли вы геймером, создателем контента, энтузиастом ПК или профессионалом, основная цель компании — предложить вам качественное оборудование, которое не только повысит вашу производительность, творческий потенциал и удовольствие, но и обогатит ваш образ жизни. Тщательно выбирая качественные материалы и придерживаясь строгих производственных процессов, удаётся обеспечить уровень мастерства, выдерживающий испытание временем, и сохранить чистую и утонченную эстетику.

Продукты удобны для пользователя и легко интегрируются в различные рабочие или игровые среды. Руководство компании твёрдо верит, что, когда вы работаете лучше и чувствуете себя лучше, вы достигаете большего. Пул продукции фирмы занимает уникальное пространство, где надежная производительность пересекается с мастерством ручной работы, что делает оборудование APNX отличным инструментом для написания вашей разворачивающейся истории.

Андрей Понкратов aka wildchaser