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Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)

В очередной раз компания ASUS, а точнее её подразделение ROG доказало, что может сделать что-то необычное. Перед нами отличная игровая модель, которую также с успехом можно использовать для профессиональных задач.
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Оглавление

Вступление

Игровые ноутбуки пользуются большой популярностью потому, что они позволяют осуществить сразу две задачи. На них можно работать и играть. Я уже давно не рассматривал такие устройства и за это время могло уже всё сильно измениться. Например, вышла новая платформа компании Intel, которая называется Meteor Lake. Это уже следующее поколение процессоров, и они только начали появляться. Кроме этого, существует такой графический процессор как nVidia RTX4090 for Laptop. А ещё в игровых ноутбуках стали появляться OLED экраны.

Если собрать вместе все эти три компонента, то сколько будет стоить такая игрушка? Очевидно, что не мало, но до недавнего времени такое банально никто не мог осуществить. Есть одна компания, которая постоянно находится в поисках невероятного, и лишь от неё можно было ожидать чего-то подобного. Во всяком случае, такие предпосылки уже были и ASUS действительно одной из первых начала массово внедрять в свои ноутбуки OLED экраны. Многие долго ждали, когда уже можно будет поиграть за таким экраном и вот оно наконец свершилось, когда ASUS представила модель Zephyrus G16 2024 модельного года. У меня на руках оказалась самая топовая и жирная версия с топовыми CPU и GPU.

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Сегодня мы рассмотрим это чудо инженерной мысли. Посмотрим, что в итоге получилось у компании, но торопиться занимать очередь в магазине пока рано, поскольку ноутбук в такой версии стоит очень дорого.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605M)
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core Ultra 9 185H, 28 – 45 Вт стандартное значение TDP, 5.1 ГГц в режиме Boost, 16 ядер/22 потоков
Видеопроцессор NVIDIA RTX 4090, (95W + 20W TGP), 16 ГБ;
NVIDIA RTX 4080, (95W + 20W TGP), 12 ГБ;
NVIDIA RTX 4070, (85W + 20W TGP), 8 ГБ;
NVIDIA RTX 4060, (85W + 15W TGP), 8 ГБ;
NVIDIA RTX 4050, (85W + 15W TGP), 6 ГБ;
+ MUX переключатель с поддержкой Advanced Optimus
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 7467 МГц (встроено, без возможности расширения)
Накопитель До 2 ТБ SSD M.2 PCI-e x4 Gen4
Экран Вариант 1: 16” OLED, 2560 x 1600, 240 Гц, 100% DCI-P3, 0.2 мс, 500 нит HDR максимальная яркость, VESA DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision , Delta E < 1;
Вариант 2: 16” TN, 2560 x 1600, 240 Гц, 100% DCI-P3, 3 мс, 500 нит, Dolby Vision;
16:10 соотношение сторон, G-Sync, Pantone Validated, TUV Rheinland Certification, Low Blue Light – для всех типов экранов
Порты ввода/вывода Слева:
1 x Thunderbolt 4, DP2.1 (iGPU), 100W PD 3.0; 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A; 1 x HDMI 2.1 FRL; 1 x Audio combo jack
Справа:
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, DP1.4 (dGPU), G-Sync, 100W PD 3.0;
1 x USB 3.2 Gen2 Type-A;
1 x SD Card slot (UHS-II)
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E; Bluetooth v5.3
Аккумулятор 90 Вт*ч
Размеры 354 x 246 x 14.9 ~ 17.4 мм (OLED + RTX 4090/80);
354 x 246 x 14.9 ~ 16.4 мм (OLED + RTX 4070/80/90);
354 x 246 x 16.2 ~ 18.2 мм (TFT + RTX 4090/80);
354 x 246 x 16.2 ~ 18.2 мм (TFT + RTX 4070/60/50)
Масса 1.95 кг (RTX 4080/90);
1.85 кг (RTX 4050/60/70)
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Есть очень приличный выбор конфигураций, и они гибко представлены. У меня на руках флагманская модель с индексом GU605MY-QR111W.

Zephyrus – это топовая линейка игровых ноутбуков, которая сочетает в себе не только высокую производительность, но и мобильность. Вы уже могли заметить, что вес устройства всего 1,95 кг. Это хорошие показатели даже для 15” модели, а здесь диагональ экрана даже выше. Посмотрим более детально на устройство.

Упаковка и комплектация

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Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке тёмно-серого цвета с крупным чёрным логотипом ROG. Нет ничего необычного в том, что производитель хочет как-то выделить устройство.

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.

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Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

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С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

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Внутри коробки находятся ещё две. Чтобы они не болтались предусмотрены специальные вставки из картона. Компания озаботилась экологией и даже в топовых версиях своих моделей везде использует картон.

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В одной из коробок находится сам ноутбук и инструкции, а в другой два адаптера питания. Тот, что поменьше – на 100 Вт для путешествий. Он оснащается стандартным разъёмом USB Type-C.

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Другой адаптер заметно мощнее. Он на 240 Вт и уже оснащается другим, совершенно новым разъёмом, который мне ещё не встречался в моделях компании ASUS.

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Ноутбук находится в крупной коробке, где он дополнительно упакован в плёнку потому, что корпус металлический и его можно легко поцарапать.

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Под ним есть отсек, где размещается остаток комплекта поставки в виде инструкций и гарантийной карты.

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Внешний вид и корпус

Производитель каждый раз придумывает с оформлением что-то новенькое, вот и в этот раз они постарались и добавили на верхнюю крышку специальную диагональною полосу. Непосредственно на крышке пользователи найдут секцию светодиодной подсветки под названием «Slash Lighting», которая, как и известный дисплей AniMe Matrix предыдущих моделей Zephyrus, позволяет пользователям настраивать схемы освещения в соответствии со своими потребностями. Пользователи могут отключить эту функцию, если хотят сохранить более утонченный внешний вид.

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ROG Zephyrus G16 2024 года, входящий в серию ROG Zephyrus, представляет собой устройство, предназначенное для более широкой аудитории, помимо геймеров. Сюда входят редакторы визуальных медиа, программисты, художники и даже обычные пользователи, которые ищут портативное, стильное, но при этом достаточно мощное для игр устройство.

ROG Zephyrus G16 2024 года — вторая итерация G16. Zephyrus G16 задуман как более тонкая альтернатива модели Zephyrus M16. Он предназначен в первую очередь для тех, кто ищет ещё более тонкое устройство. И Zephyrus G16 2024 года действительно воплощает эту философию.

По сравнению с Zephyrus G16 2023 года модель 2024 года тоньше почти на 25%. Еще одним важным улучшением модели 2024 года является эволюция дизайна за счет создания более премиального алюминиевого цельного корпуса с использованием станков ЧПУ. Новый ноутбук дополняет серию Zephyrus, ориентированную на премиальные, элегантные и современные устройства. Помимо превосходного внешнего вида, цельный алюминиевый корпус придает шасси дополнительную жесткость. Zephyrus G16 2024 года доступен в двух цветах: Eclipse Grey и новом Platinum White цвете.

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В целом линейка ROG Zephyrus славится именно тем, что в компактном корпусе умещается очень мощное железо. Разумеется, чудес не бывает и охлаждать всё это как-то нужно, а значит здесь упор сделан на развитую систему охлаждения при плотной компоновке элементов внутри.

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Поэтому для хорошего охлаждения в небольшом корпусе можно оперировать лишь воздушным потоком, в итоге получается не совсем тихо. Зато получается очень хорошая мобильность.

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Толщина устройства варьируется от 14.9 до 17.4 мм, грани скруглены и поэтому они не кажутся острыми. Очень интересно выполнена задняя крышка, а точнее та самая полоска из светодиодов. Поначалу немного необычно, но потом быстро привыкаешь, да и смотришь на неё, только когда крышка закрыта.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто. Со временем механизм может разработаться и в основном эта модель предполагает частые переноски, ведь для замены настольного компьютера есть другие более крупные и тяжёлые модели. В самом верху над экраном находится HD камера и массив микрофонов.

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Крышка открывается на 140 градусов, что иногда очень удобно. Это достигается благодаря использованию специальных шарнирных петель. Может показаться, что здесь ноутбук также стоит на торце верхней крышки, но это не так. Также известно, что обычно сзади в корпусе есть вентиляционные отверстия. Однако, здесь тоже всё иначе и выхлоп горячего воздуха организован вниз, через нижнюю крышку.

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Порты ввода-вывода расположены на обеих сторонах ноутбука, а задняя часть отведена для выпускных отверстий. Система задних вентиляционных отверстий была переработана, чтобы избежать попадания горячего воздуха в новый OLED-дисплей. Новая конструкция шарнира, получившая название «Stealth Hinge», направляет воздух вниз и под устройство, оставаясь при этом скрытой от посторонних глаз. Сзади разъёмов нет, но туда выведены три индикатора. Питание, активность накопителя и заряд.

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Они находятся по бокам устройства. Слева находится разъём питания, Thunderbolt 4 (DP2.1 (iGPU), 100W PD 3.0), USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1, 3,5 мм джек для гарнитуры. Решёток для выхлопа горячего воздуха по бокам нет, несмотря на такую мощную начинку. Даже как-то с трудом верится, что система охлаждения здесь может как-то справится с такой нагрузкой, но я обязательно это проверю во время тестирования.

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Ещё справа можно обнаружить один порт USB 3.2 Gen2 Type-C (DP1.4 (dGPU), G-Sync, 100W PD 3.0), один USB 3.2 Gen2 Type-A и слот для карт памяти SD (UHS-II).

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На задней крышке находится небольшая табличка с логотипом и надписью ROG. Верхняя крышка, нижний поддон и сам корпус полностью изготовлены из алюминия. Это обеспечивает высокую прочность всей конструкции.

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На нижней крышке находятся две длинные резиновые полоски. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво. Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить несколько винтов с шлицом Torx. Далее нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Модель относительно компактная, поэтому свободного места тут практически нет. Много пространства занимает система охлаждения и аккумулятор. В этом нет ничего удивительного потому, что у данного устройства очень мощная начинка. Всё дополнительное пространство заклеено чёрной плёнкой.

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Процессор и видеочип здесь далеко не самые экономичные и их нужно как-то охлаждать. По сравнению с обычными тепловыми трубками, которые передают тепло только вдоль своей оси, конструкции с испарительной камерой распределяют тепло по всей своей поверхности. Испарительная камера Zephyrus G16 2024 года оснащена 155 ребрами общей площадью поверхности 54 963,6 кв.мм для превосходного охлаждения. Вентиляторы Arc Flow 2.0 оснащены 84 внешними лопастями с двойной крыльчаткой, что позволяет увеличить воздушный поток до 11 % и снизить мощность вентилятора на 16 % по сравнению с предыдущими моделями. Модернизированные вентиляторы Arc Flow обладают точно направленным туннелем, который направляет воздух к центру для охлаждения чипов и VRM, сохраняя при этом постоянный поток воздуха. Стабильный воздушный поток снижает турбулентность, снижает уровень шума и обеспечивает надежное охлаждение с течением времени.

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Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков серии ASUS ROG Zephyrus используется пылевой фильтр. Пылевой фильтр, приклеенный к внутренней части нижней части ноутбука, предназначен для предотвращения скопления пыли и волокон внутри устройства. Толщина фильтра составляет 0,35 мм, а размер каждого отверстия составляет около 0,38 мм.

Ну и куда же без жидкого металла. Столько он искалечил нервов у ремонтников, что они его на дух не переносят, но если речь о максимально эффективном охлаждении, то без него никак. Жидкий металл обеспечивает в 14,6 раз лучшую теплопроводность и на 13°C ниже температуру по сравнению с традиционными термопастами. Как правило, жидкометаллический термоинтерфейс наносится вручную, но бренд ROG первым автоматизировал процесс нанесения термоинтерфейса из жидкого металла для массового производства ноутбуков. Затем этот запатентованный производственный процесс был адаптирован для ноутбуков с процессорами Intel с учетом их конструктивных особенностей, в том числе необходимости изоляции процессорных контактов.

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Аккумулятор здесь всего на 90 Вт*ч. Число солидное для какого-нибудь компактного устройства, а здесь это просто как встроенный ИБП. Возможности апгрейда ограничены только заменой или установкой дополнительного твердотельного накопителя. Оперативная память полностью распаяна на самой плате и увеличить её объём не получится. Здесь используются чипы LPDDR5X с частотой 7467 МГц. Отдельно в модулях я память такого типа не встречал, поэтому ситуация понятная. Сами чипы находятся под системой охлаждения, которую я не стал демонтировать из-за сложностей с термоинтерфейсом.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук крупный, но клавиатура здесь без цифрового блока и его нет даже в крупном тачпаде. Можно было бы реализовать NumberPAD, но производитель решил, что ноутбук игровой, а значит цифровой блок не нужен. Сама клавиатура также была обновлена. Цельный алюминиевый корпус увеличивает жесткость до 24 % по сравнению с моделью 2023 года, что приводит к меньшему изгибу клавиатуры. Слева и справа от клавиатуры расположены фронтальные динамики, для которых проделаны 4110 отверстий в корпусе.

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Тачпад находится внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам. Трекпад был увеличен на 37% для повышения комфорта и удобства использования. Его размеры теперь соответствуют соотношению сторон дисплея 16:10, что упрощает навигацию.

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В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь применяется как раз такая и поэтому она очень тихая. Новые кейкапы на 12% больше, чем раньше. Вместе с зазором клавиш 1,7 мм и расстоянием хода 1,7 мм Zephyrus G16 2024 года обеспечивает точный и удобный набор текста. Кнопка включения изготовлена из стекла.

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Кроме всего прочего, клавиатура оборудована белой подсветкой и тремя уровнями яркости. Бывают однозонные RGB, обращайте на это внимание при выборе необходимой конфигурации.

Экран

Дисплей с диагональю 16,0 дюймов обладает разрешением 2560 х 1600 точек – наиболее оптимальный вариант для гейминга. Поверхность экрана глянцевая. Zephyrus G16 может быть оснащен либо OLED, либо TFT дисплеем. В обоих случаях он соответствует всем требованиям стандарта дисплея ROG Nebula. В моей версии установлен флагманский OLED экран фирмы Samsung, модель ATNA60DL01-0, частота обновления 240 Гц. Стоит такая матрица как простенький ноутбук.

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ROG Nebula Display — это стандарт дисплея, разработанный командой ASUS ROG. Цель стандарта — упростить работу как для партнеров, так и для пользователей при навигации по спецификациям панелей. ROG Nebula устанавливает минимальные требования к нескольким важным характеристикам панели, что упрощает выбор продуктов ROG, оснащенных дисплеями, которые предлагают наилучший возможный баланс с точки зрения скорости (частота обновления, время отклика), живости (точность цветопередачи, коэффициент контрастности), яркости, а также поддержку таких ключевых технологий, как G-Sync и Dolby Vision. Экран поддерживает охват цветового пространства DCI-P3 и может похвастать близким к кинематографическому качеством «картинки». Площадь поверхности экрана составляет 88,4%.

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Производитель заявляет 100% соответствие цветовому пространству DCI-P3. Однако, с штатной предустановкой про это не скажешь. Zephyrus G16 2024 года — одна из первых двух игровых моделей с OLED и один из первых игровых ноутбуков, использующих OLED-дисплей с поддержкой G-Sync. Подразделение ROG работало вместе с Samsung и NVIDIA над внедрением этой технологии в OLED. Типичная частота обновления пикселей OLED-панели ноутбука составляет 480 Гц. Сотрудничая с Samsung, удалось увеличить частоту обновления пикселей до 960 Гц, что позволило поддерживать переменную частоту обновления для более плавного взаимодействия.

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Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. Черный цвет здесь по-настоящему чёрный без всяких засветов и посторонних шумов.

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 455.52 0
50 279.83 0
0 17.48 0

Можно заметить, что экран очень яркий. Даже в солнечную погоду на улице получается очень комфортно. Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице. Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от референса. Впрочем, нельзя назвать это критичным.

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Цветовая температура практически совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам в приложении Armoury Crate можно подобрать подходящий режим.

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В целом это геймерская модель, и она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать, что я проделал и если кому-то нужен профиль, то скачать его можно тут.

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Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. В данном случае была профессиональная версия. Также штатно был установлен драйвер Studio от nVidia, который я обновил и заменил на GRD. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита ASUS Armoury Crate. Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является предустановка Cinema.

Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях. Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent. При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки. Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш.

CPU-Z:

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GPU-Z (Intel):

450x290 38 KB. Big one: 1028x662 154 KB

GPU-Z (nVidia):

450x191 25 KB. Big one: 1500x637 201 KB

AIDA64 Cache & Memory benchmark:

450x219 32 KB. Big one: 1313x640 212 KB

AIDA64 CPU Queen:

450x323 46 KB. Big one: 1152x827 238 KB

AIDA64 CPU AES:

450x323 47 KB. Big one: 1152x827 245 KB

AIDA64 CPU SHA3:

450x323 47 KB. Big one: 1152x827 242 KB

AIDA64 FP64 Ray-trace:

450x323 47 KB. Big one: 1152x827 245 KB

Cinebench R20:

450x364 43 KB. Big one: 1233x997 220 KB

Cinebench R23:

450x365 37 KB. Big one: 1140x925 173 KB

Cinebench 2024:

450x366 24 KB. Big one: 1319x1072 136 KB

3DMark Speed Way:

450x203 30 KB. Big one: 1500x677 205 KB

3DMark Port Royal:

450x203 30 KB. Big one: 1500x677 204 KB

3DMark Solar Bay:

450x203 32 KB. Big one: 1500x677 218 KB

3DMark Time Spy:

450x203 28 KB. Big one: 1500x677 198 KB

3DMark CPU Profile:

450x240 31 KB. Big one: 1429x762 213 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x277 34 KB. Big one: 1249x769 181 KB

CrystalDiskInfo 8.17.7:

450x429 55 KB. Big one: 839x799 166 KB

CrystalDiskMark 8.0.4:

450x230 39 KB

AS SSD Benchmark:

450x450 49 KB

7-Zip:

450x262 27 KB. Big one: 975x568 112 KB

WinRAR:

402x344 30 KB

Corona 1.3:

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Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 ватт*час. Это не такие большие показатели для мощного игрового устройства.

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Полная зарядка устройства занимает 1 час и 45 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.

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Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает немногим более часа. Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях демонстрирует работу в 3 часа и 13 минут.

Разумеется, можно снизить яркость экрана хотя бы до 75% и отключить дискретную графику, выбрав тихий режим работы, чтобы можно было увеличить это время вдвое.

Понятно, что от батареи играть никто не будет и она нужна скорее, как ИБП при кратковременном отключении питания. Для работы и перемещений есть более компактный блок питания на 100 Вт.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений: Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 37С, но можно заметить, что, нагрев не равномерный, а основная часть горячего воздуха выходит перед экраном внизу.

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При этом даже спереди видны места, где располагаются вентиляторы и в этих местах устройство самое прохладное даже сзади потому, что осуществляется приток воздуха.

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Что касается шума, то пик его достигается в режиме Turbo, когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 4800 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 44,2дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

В очередной раз компания ASUS, а точнее её подразделение ROG доказало, что может сделать что-то необычное. Одно дело всё это железо собрать и засунуть в огромный корпус и совсем иное – это сделать достаточно тонкую и изящную модель весом менее 2 кг. Да, цена на топовую версию кусается, но аналогов, если так разобраться, особо нет. Можно рассуждать на тему того, что RTX 4090 for Laptop – это, по сути, настольная RTX4080 со сниженными частотами, что экран с разрешением QHD, а компьютер можно собрать дешевле.

Однако это всё же игровой ноутбук, а монитор можно подключить к нему любой. Основная задача производителя была сделать мощно и красиво. Именно это получилось. Автономность позволяет без проблем работать в офисных приложениях 7 часов, а видео до 9 часов, главное не забывать отключать режим максимальной производительности. Аккумулятор разместили такой, чтобы максимально эффективно заполнить пространство. Кроме этого, железо достаточно мощное и потребление высокое. Это распространённая проблема игровых ноутбуков, что у них аккумулятор – это просто как ИБП.

Клавиатура здесь не полноразмерная и я сначала долго думал, как заменить Print Screen, а на самом деле здесь оказалась удобная кнопка, по которой сразу можно выделить нужную область, а можно даже весь экран сразу. В целом всё оказалось удобно и функционально, а если нужна полноразмерная клавиатура, то можно подключить внешнюю.

Кому-то может показаться, что система охлаждения постоянно балансирует с нагрузкой между нагревом процессора и видеочипа. На самом деле здесь всё оптимизировано и можно выбрать один из трёх режимов. Турбо – это самый бескомпромиссный вариант, но самый шумны. Я бы предпочёл использовать Производительный, а при работе тихий. Нагрев устройства при интенсивной нагрузке умеренный и это показывает тепловизор.

В итоге это отличное игровое устройство, которое также с успехом можно использовать для профессиональных задач.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) получает награду:

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