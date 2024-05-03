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Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra

Новинка HIPER это простое в использовании и недорогое устройство, которое хорошо адаптировано для российских сервисов, а Android TV на борту позволяет обновлять существующие приложения и устанавливать другие.
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Оглавление

Вступление

Сегодня сложно найти телевизор, возможности которого были бы ограничены исключительно демонстрацией кабельных каналов. Как правило, это многофункциональное устройство с поддержкой различных сервисов, но для работы которых необходим интернет. Совсем недавно столкнулся как раз с такой проблемой, что во время грозы сгорел Ethernet порт, а WI-FI в телевизоре не было, поэтому он превратился в простой ящик, по которому можно лишь смотреть эфир. Также есть монитор с встроенными динамиками, но он без источника изображения ничего не предлагает, кроме меню настроек.

Поэтому недолго думая я решил обзавестись какой-нибудь ТВ-приставкой или, как её ещё называют, медиаплеером. Отличия между этими двумя устройствами всё же есть – наличие приёмника цифрового сигнала DVB-T2 у первого типа устройств и его отсутствие у второго. Эфирное телевидение я смотреть не люблю, там показывают одни ужасы и только под Новый год доступны старые советские комедии. Поэтому я всё же решил распробовать медиаплеер, ведь там можно выбирать контент самостоятельно, а если уж прям очень захочется посмотреть эфир, всегда можно установить приложение для IPTV. Главное в этом предприятии лишь наличие хорошего канала интернета и всё.

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Сейчас продаётся множество различных моделей таких устройств. У моих знакомых, например, есть Mi Box S. Простая неплохая модель, но цены на них за последнее время подросли. Я подыскивал себе что-то попроще и подешевле и наткнулся на модель HIPER M5 Ultra. По своим характеристикам данная приставка очень похожа, но заметно доступнее по деньгам.

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Рассмотрим более детально это устройство, чтобы понять, какие у него преимущества перед конкурентами, как оно функционирует и насколько сильно нагревается в работе. Бонусом идут два месяца подписки на KION.

Технические характеристики

Модель HIPER Media TV M5 Ultra
Тип устройства Медиаплеер
Процессор ARM Cortex-A53 (1.35 ГГц)
Оперативная память 1 ГБ (2 ГБ)
Встроенный накопитель 16 ГБ
Операционная система Android TV
Поддерживаемое разрешение 2160p 4K60 UHD
Bluetooth Нет
WI-FI WI-FI 4 (802.11n)
Беспроводная трансляция AirPlay, Cast, Miracast, DLNA, NFS-серверы
Картридер microSD, microSDHC
Форматы изображений BMP, GIF, ICO, JPEG, PCX, PNG, TGA, TIFF
Поддержка форматов контейнеров медиа файлов 3GP, ASF, AVI, DAT, DIVX, IFO, M2T, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOD, MOV, MPEG, MPG, MPV, MTS, MXF, OGV, RM, RMD, RMVB, TOD, TP, TS, VOB, WMV
Интерфейсы 2 х USB, выход HDMI 2.0, композитный AV (RCA), Ethernet
Видеоформаты/кодеки 3GP, ASF, AVI, DAT, DIVX, IFO, M2T, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOD, MOV, MPEG, MPG, MPV, MTS, MXF, OGV, RM, RMD, RMVB, TOD, TP, TS, VOB, WMV, H.261, H.262, H.263, H.264, H.265, MJPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VC-2, WEBM, WMV9, XAVC, XviD
Аудиоформаты/кодеки AIFF, ALAC, AMR, FLAC, LPCM, OGG Vorbis, PCM, TrueAudio, WAV Pack
Размеры упаковки 205 х 140 х 50 мм
Масса 0.325 кг
Цена ~3 500 рублей

Существуют модификации с 1 и 2 ГБ оперативной памяти. Разумеется, лучше брать больше, но я ограничился версией проще, чтобы понять, хватает ли памяти.

Все подробные характеристики можно обнаружить непосредственно на упаковке устройства.

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Упаковка и комплектация

Медиаплеер HIPER поставляется в небольшой цветной картонной коробке. Оформление что-то смутно мне напоминает, но скорее просто показалось.

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Спереди есть изображение самой коробочки вместе с пультом. Выше указана модель устройства, а ниже есть перечень поддерживаемых сервисов. Понятно, что это только основные предустановленные, но можно устанавливать что-то с сервиса Google Play или RuStore.

Я пользовался именно последним вариантом, чтобы убедиться, так сказать, в импортозамещении. И надо сказать, всё работает отлично. Ценник специально не стал замазывать, чтобы получился своего рода пруф стоимости данного устройства.

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С обратной стороны есть очень подробная спецификация, которой нет даже на сайте производителя. Четыре ядра ARM Cortex-A53 на частоте 1.35 ГГц – это не самый производительный вариант, но всё относительно.

Зато объём встроенного накопителя вполне достаточный. Ethernet – 100 Мбит/с, а беспроводная сеть даже с двумя диапазонами. Что касается поддерживаемых форматов и кодеков, то здесь полный набор. Также заявлена поддержка HEVC 4K HDR10.

Пора заглянуть внутрь коробки.

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Комплект неплохой и содержит всё самое необходимое для подключения и работы.

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  • Адаптер питания 5 В, 2 А;
  • Кабель HDMI;
  • Пульт дистанционного управления ИК;
  • Руководство пользователя;
  • Листовка для получения 2 месяцев подписки на KION.

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Больше нет ничего интересного, кроме самого устройства.

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Внешний вид, конструкция и особенности

Медиаплеер достаточно компактный. Приблизительно 10 х 10 см и 1.5 см в толщину. По весу коробочка тоже очень лёгкая. Корпус изготовлен из пластика. Сверху и снизу предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения.

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С обратной стороны есть информационная табличка. На ней указан номинал блока питания, название модели и информация о производителе. Отверстий для крепления нет.

Может показаться, что по углам четыре резиновые ножки, но это не так. На самом деле это часть нижней крышки.

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С двух сторон находятся порты. Сбоку два USB 2.0 и картридер microSDHC.

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Сзади есть разъём для выносного ИК-приёмника, Ethernet (100M RJ-45), композитный AV (RCA), HDMI 2.0 и гнездо для адаптера питания.

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Собственный ИК-приёмник размещен за панелью в передней части. Больше ничего интересного нет.

Открывается коробочка снизу. Нижняя крышка держится на защёлках. Внутри скрыта достаточно компактная печатная плата.

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Чтобы её достать, необходимо открутить четыре маленьких винта.

С обратной стороны платы можно заметить микросхему памяти ПЗУ производства компании Samsung и крупный радиатор, который приклеен на термоклей.

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Компонентов тут не так много, качество пайки хорошее.

Тестирование

Не знаю, что тут можно описывать. Подключил, включил и всё работает сразу без всяких фокусов. Понятно, что предустановлены российские сервисы, я только дополнительно устанавливал CX Проводник потому, что привык к нему. Кто-то выберет для себя что-то другое.

Всё просто, ОС Android практически «голая», десятой версии. Система работает достаточно шустро. Также доступна опция воспроизведения файлов с USB-накопителей. Работать должно большинство популярных форматов.

Стоит отметить, что данный медиаплеер больше ориентирован на просмотр потокового видео через сеть, с чем он отлично справляется. Правда, следует помнить про битрейт и не требовать от этого устройства невозможного.

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В процессе эксплуатации устройство нагревается достаточно слабо. Здесь у процессора не очень высокая тактовая частота, поэтому всё логично. Никаких посторонних шумов коробка не издаёт.

Пульт потребует небольшого привыкания. Хорошо, что есть режим мышки, который включается одной кнопкой. Работает пульт на больших дистанциях, под разными углами, поэтому к его работоспособности вопросов нет. Цифровой блок мне показался лишним, поскольку в основном приходится использовать виртуальную клавиатуру, а вот голосовой ввод не помешал бы, но его нет.

Заключение

HIPER Media TV M5 Ultra – достаточно простое в использовании и относительно недорогое устройство. Возможно, это не самый лучший медиаплеер на рынке, но зато он хорошо адаптирован для российских сервисов. Присутствуют все актуальные платформы, а система Android TV позволяет легко обновлять существующие приложения или устанавливать другие. Меню настроек простое и понятное.

Всё работает шустро даже с одним гигабайтом оперативной памяти, но лучше взять модель с увеличенным вдвое объёмом. К плюсам отнесем и WI-FI распространённого формата с теоретической пропускной способностью 300 Мбит/с. USB версии 2.0, Ethernet 100 Мбит/с. Интерфейсы не самые современные, но 4K контент с битрейтом 50-60 Мбит/с должен идти нормально, а вот с 90-100 Мбит/с уже могут возникнуть проблемы. 16 Гбайт встроенной памяти вполне хватает, а нарастить её можно, установив карту памяти microSDHC.

Плеер работает шустро, при этом нагрев очень слабый. Это было очевидно с самого начала, достаточно просто посмотреть на частоту процессора – всего 1.35 ГГц. Внутри устройства находится крупный алюминиевый радиатор, который неплохо справляется с его охлаждением. Пульт с хорошим функционалом и несколько тугими кнопками. Лично мне понравился режим мышки. Вообще лучше использовать беспроводную клавиатуру и мышь, чтобы удобнее осуществлять навигацию и вводить текст в браузере. Я подключал свой noname комплект, и он отлично работал. Также пробовал подключать USB-хаб и никаких проблем не возникло.

В целом устройство достаточно универсальное, простое и понятное в управлении. Начинка соответствует цене, и многим этого будет вполне достаточно.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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