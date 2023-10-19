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Вступление

Видеокарты компании NVIDIA последнего поколения были анонсированы ещё год назад, и за это время вышло много обзоров, разборов и разоблачений. После изучения всей линейки мне показались интересными только три графических процессора: RTX 4090, RTX 4080 и с натяжкой RTX 4070 Ti, хотя местами она показывает производительность флагмана прошлого поколения – RTX 3090 Ti. Все остальные модели получились откровенно слабыми, и про всякие 4K можно сразу забыть, если только не апскейлить с разрешения 640 х 480.

Однако ситуация с новыми играми складывается не лучшим образом – с не самым выдающимся качеством графики мы получаем абсолютно неиграбельный тайтл. Далеко за примером ходить не нужно – это всем известная Starfield. Спорить не буду, на RTX 4090 можно поиграть даже в 4K, но WOW-эффекта от графики я не почувствовал. В Cyberpunk 2077 до сих пор есть настройки, которые не тянет даже та самая RTX 4090. Получается так, что 4K гейминг в массовом понимании постоянно откладывается, поскольку игры становятся всё требовательнее, а производителям железа интереснее смотреть в сторону ИИ.

В прошлом поколении видеокарт я очень долго использовал для тестов модель ASUS TUF Gaming RTX3090. Даже не знаю, как она выжила после такого интенсивного использования. Возможно, секрет кроется в том, что все тесты мои не сильно её нагружали и я вообще не майнил. Опыт майнинга у меня был ещё на GTX1080Ti, но это было просто какое-то баловство, где я на работе поставил систему на время отпуска и заработал там какие-то копейки вроде $80. Эти деньги я даже не выводил, а просто закрыл счёт. Карта была референс, но с наклейкой Palit.

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Так я сразу перепрыгнул через 2000-серию потому, что не повёлся на эти волшебные лучи, которые расхваливал дядя в куртке. Потом после первого бума майнинга купил Radeon RX580 8Gb за 9000 рублей, а во время второго бума продал её уже за 22000 рублей. Второй бум начался как раз почти сразу после анонса NVIDIA 3000-серии и повезло тем, кто успел купить карты на старте. Потом были какие-то аттракционы неслыханной щедрости у супер-хайпового магазина на три буквы, я просто купил одну RTX3060 и буквально сразу перепродал потому, что мне она была не нужна, у меня уже была та самая RTX3090.

Теперь вот появилась возможность посмотреть поближе на её преемницу в виде ASUS TUF Gaming RTX 4090.

Да, сегодня такой картой уже никого не удивить, характеристики её давно известны, все тесты давно изучены, но я хотел просто посмотреть, как эта карта устроена, какая у неё элементная база и какой нагрев при использовании.

Упаковка и комплектация

Коробка большая, как и сама видеокарта. Снаружи находится оболочка из тонкого прочного картона. Снаружи мы видим качественную полиграфию, а внутри нас ждёт обычная картонная коробка.

Что касается внешнего оформления, то оно практически не отличается от привычной для TUF Gaming. Единственное – это зелёные вставки, которые символизируют продукт NVIDIA и странность самой упаковки с обрезанными углами. Смотрится это всё немного необычно и возможно способствует привлечению покупателей.

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Фон упаковки преимущественно чёрный. Спереди мы видим изображение видеокарты, а на заднем плане как бы проявляется верхушка нового логотипа TUF Gaming. Он сам полностью и эта надпись находятся в правой части лицевой стороны. Слева находится логотип компании ASUS. Внизу есть несколько значков, где мы можем кое-что узнать об этой карте. Есть поддержка ASUS AURA Sync, знак OC – это обозначение версии с заводским разгоном и 24 Гб памяти типа GDDR6X. Справа есть знакомая вставка с указанием модели графического процессора от NVIDIA.

Посмотрим на обратную сторону.

С обратной стороны информации больше. Сверху мы снова видим надписи: TUF Gaming Graphics Card и GeForce RTX 4090. Ниже расположены четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Есть несколько небольших фотографий карты и схематичное изображение разъёмов задней панели. Подробной спецификации нет, но есть перечень последних технологий, используемых компанией NVIDIA.

Кому как, но мне было бы интереснее получить информацию о физических параметрах карты и получить рекомендации по использованию блока питания. За всем этим придётся лезть на сайт производителя. Там мы видим число 850 Вт и на мой взгляд оно занижено, ведь мало кто будет использовать карту со слабым процессором. Другая проблема – нужны 4 независимых кабеля 8-pin PCI-e, о чём производитель как-то не спешит информировать, а это достаточно важно. Поэтому все эти параметры нужно учесть заранее, и я бы взял блок питания с запасом, чтобы он не работал на пределе.

Внутри находится чёрная картонная коробка с узорами сверху и также срезанными углами.

Открыв её, мы видим сверху лист из вспененного полиэтилена, который приклеен к верхней крышке, что достаточно удобно. В каркасе из такого же материала находится видеокарта. Она дополнительно упакована в антистатический пакет.

Спереди находится отсек для аксессуаров, а внизу под видеокартой есть конверт с информационной поддержкой. Аксессуаров не так много. Здесь мы видим переходник 12VHPWR на 4 разъёма 8-pin PCI-e, липучка с фирменным логотипом для сбора кабелей в пучок и телескопическая штанга, которая может превращаться в отвёртку.

Различных информационных материалов побольше. Все они находятся в чёрном конверте.

В целом здесь всё понятно и есть даже отдельная листовка про телескопическую штангу, которая наглядно всё показывает в картинках.

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Дизайн и особенности видеокарты

Габариты устройства достаточно большие и местами карта превосходит старушку ASUS TUF Gaming RTX 3090. Это неудивительно потому, что все видеокарты на базе RTX 4090 получаются огромными ведь в базе по паспорту, их потребление может достигать 450 Вт.

Кстати, для этого достаточно переходника с тремя хвостами 8-pin PCI-e. Значит здесь предел по питанию – 600 Вт и это число указано на прямом кабеле с коннектором 12VHPWR от блока питания. Например, DeepCool PX1000G, да есть ещё модель на 850 Вт, как рекомендует производитель, но лично мне кажется, что в данном случае это может оказаться впритык и должен быть какой-то запас по мощности.

Простой пример: Intel Core i9 13900K в стоке может потреблять 350 Вт, если сняты лимиты и RTX 4090 тоже может потреблять 450 Вт. Однако можно зажать процессор в лимиты и сделать андервольт карты и тогда вполне можно вписаться в эти рамки. Поэтому всё это нужно просто учитывать и прикидывать потребление заранее, чтобы потом не жаловаться на блок питания, его перегрузку, писк дросселей и т.д.

Основную часть веса видеокарты составляет система охлаждения, которая занимает 3,65 слота. Сами габариты составляют 348 х 150 х 72,6 мм. Это опять очень прилично, но смотря с чем сравнивать, тем более что цифры мало о чём говорят, поэтому рядом я положил ещё две карты: MSI RTX 4070 Ti Gaming X Trio и HP RTX 3060 Ti. Последняя, кстати потребляет 200 Вт.

С обратной стороны устройства можно заметить металлическую пластину. Она также участвует в теплообмене, хотя микросхем памяти с обратной стороны нет.

Тем не менее, мы видим здесь термопрокладки. В этих местах находятся чипы памяти. Да, они распаяны спереди, но могут прогревать всю плату, поэтому производитель использовал терморезинки в этих местах, чтобы часть тепла переходило на заднюю пластину.

Также она предназначена для обеспечения целостности элементов сзади и дополнительной жёсткости конструкции. Печатная плата относительно крупная и поэтому её нужно защищать. Пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в чёрный цвет. На ней присутствуют надписи GeForce RTX и несколько узоров.

Для того чтобы снять заднюю пластину, сначала нужно разобрать систему охлаждения и сперва здесь снимается кожух с вентиляторами.

Как и в случае с ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti, которую я рассматривал, здесь он изготовлен из металла похожего на силумин. Спорное решение, но он обеспечивает дополнительную жёсткость и крепится к задней пластине и задней панели с видеовыходами.

Внутри него интегрирована стальная рамка, к которой крепятся вентиляторы. Также в верхней части находится модуль с RGB подсветкой логотипа TUF Gaming. Блок подсветки и вентиляторов подключаются к двум специальным разъёмам на плате. Вспоминая модель ASUS RTX 4080 Noctua можно было обнаружить как раз один пустой разъём потому, что подсветки там не было.

Вентиляторы производства компании Champion, модель CF1015U12D, характеристики: 12В 0,55А. Диаметр крыльчатки – 105 мм, максимальная скорость 3200 об/мин. На максимальных оборотах шум получается приличный, около 50 дБ с расстояния 30 см. Но такого не бывает, разве что только искусственно.

Сняв кожух с вентиляторами, на плате остаётся радиатор, который крепится специальной прижимной рамкой с обратной стороны. Дополнительно крепление усилено винтами в нескольких местах.

Конструкция радиатора практически классическая, но учитывая количество выделяемого тепла, мы можем увидеть здесь крупную испарительную камеру, которая контактирует с кристаллом графического процессора через термопасту, а с чипами памяти через термопрокладки.

Испарительная камера, как и все тепловые трубки изготовлена из меди и покрыта никелем. Сверху к ней припаяно девять тепловых трубок. Четыре диаметром 6 мм и пять диаметром 8 мм. Трубки расходятся в две стороны и пронизывают два массива алюминиевых пластин, образующих рёбра. Вся конструкция хорошо пропаяна.

Заднюю пластину можно снять только после того, как сняты вентиляторы и радиатор потому, что она крепится винтами насквозь к печатной плате спереди.

Как я уже говорил, на задней пластине находятся специальные терморезинки, которые отводят тепло от области печатной платы, где с противоположной стороны распаяны микросхемы памяти.

После того, как все элементы с платы сняты, можно посмотреть на саму печатную плату с двух сторон.

Сама печатная плата достаточно крупная, что удивительно по современным меркам. Производители стараются делать их как можно компактнее, преследуя цель экономии. При этом она получается очень нагруженной в тепловом плане, и могут возникнуть локальные перегревы. Многие знают, что сама печатная плата тоже участвует в теплоотводе и более крупные размеры косвенно позволяют его улучшить.

Известно, что тепло равномернее распределяется по медным слоям устройства и компоненты чувствуют себя комфортнее, успевая справится с рассеиванием тепла. Здесь мне понравилось, что производитель использует крупную плату.

Подсистема питания тут разделена на две части. Слева 10 и справа 8 фаз и ещё 4 по углам от GPU для питания памяти.

ШИМ-контроллеры распаяны спереди по правому краю платы. Это чипы Monolithic Power Systems MP2888a, uPI Semiconductor uP9512S и uS5650Q. Фазы распаяны не все, есть ещё пустые места для шести.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке Infineon TDA21570 (70А) и одной ферритовой катушке индуктивности.

По центру находится графический процессор NVIDIA AD102-300-A1, он же RTX 4090. Для надёжности он приклеен компаундом по углам. Чип изготовлен на 29 неделе 2022 года. По периметру проходит металлическая защитная рамка.

609 кв. мм выполненных по 4 нм техпроцессу TSMC. Микросхемы памяти распаяны только спереди потому, что вдвое возросла ёмкость чипов GDDR6X. Память по-прежнему остаётся достаточно горячей, но её температура всё же не доходит до 100С.

Здесь также используются микросхемы производства компании Micron.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR. В комплекте есть переходник на 4 линии по 8-pin PCI-e. Рядом с разъёмом есть маленький красный светодиод. Даже когда я подключил питание полностью, он продолжал гореть и гаснет только при включении. Ещё сверху находится переключатель BIOS.

На задней панели находится классический набор видеовыходов.

3x - Display Port;

2x – HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания находится переключатель двух режимов работы устройства: тихий и производительный.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming RTX 4090 24 Гб проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-13900K;

Охлаждение: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS Z690 APEX;

Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, TEAM (SKhynix);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming RTX 4090 24 Гб (2235 / 2565/ 1313 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;

Блок питания: XPG CyberCore 1300 Platinum.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 24С, а шум составлял 27,2 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта большая и крупная, поэтому сможет поместиться не в любом корпусе. Это касается большого числа флагманских видеокарт 4000-линейки NVIDIA. У меня проблем с установкой не возникло, но при покупке габариты нужно учитывать так, чтобы получалось с запасом. Вентиляторы на этой карте включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

Такая схема используется не впервые. Большой массивный радиатор может справиться с мощным чипом в 2Д, если его частоты падают до 300 МГц. При достижении 50? вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3200 об/мин, шум при этом составляет 50 дБ с расстояния 30 cм. В «бублике» вентилятор работает только на 46% от полной мощности, что составляет 1560 об/мин.

Даже в таком режиме получается комфортный уровень шума – 37,1 дБ. В «волосатом бублике» карта потребляет около 466 Вт.

Пора переходить к тестированию. 3DMark Speed Way:

3DMark Solar Bay:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

Superposition 4K:

Superposition 8K:

Metro Exodus 4K, RTX:

Metro Exodus 4K, Extreme:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS + генератор кадров:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл, трассировка пути:

Starfield (настройки):

Starfield:

Разгон у видеокарты есть, но далеко не рекордный. Частоту графического процессора можно повысить почти до 3 ГГц и при этом потребление может достигать практически 500 Вт. Система охлаждения с этим отлично справляется и даже шум заметно не увеличивается.

Однако при обычной игровой эксплуатации, я бы всё же не разгонял карту, а сконцентрировался на андервольтинге и оптимизации напряжений, чтобы сделать карту менее горячей и более тихой.

3DMark Speed Way:

3DMark Solar Bay:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

Superposition 4K:

Superposition 8K:

Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности, которая виднеется внутри.

Она разогревается до 70? на открытом стенде, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 64?.

Задняя пластина нагревается практически до 51?, а область за графическим процессором разогревается до 64?.

Заключение

Вроде флагман, а вроде и нет. Почему так? Есть Strix и теперь уже есть Matrix. Однако можно уверенно сказать, что ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 это просто хорошая видеокарта.

Некоторые пользователи жалуются на писки дросселей, но я ничего подобного не замечал, хотя у меня не какой-то отборный сэмпл, а простая карта с магазина. Возможно, нужен качественный БП, возможно, попадается брак, но от него, к сожалению, никто не застрахован. С гарантией ASUS я лично сам недавно сталкивался, и она работает круто. Даже курьер забирает и возвращает, но это всё касалось официальных поставок, как сейчас всё это работает с перпендикулярными импортами – не знаю.

В новой модели мне больше всего понравилось само исполнение печатной платы. Производитель не экономил на текстолите и сделал саму печатную плату нормальных размеров. Элементная база хорошая, о чём свидетельствуют установленные DrMOSы от Infineon на 70 А. Ничего плохого сказать о них нельзя потому, что используются не так массово, как Vishay и Alfa&Omega на 50 А. Да и система охлаждения сделана по канону. Это большая испарительная камера, которая отводит тепло сразу от чипа и памяти, и уже потом всё это переходит на толстые тепловые трубки.

Феноменального разгона тут нет. Всё стандартно – почти 3 ГГц с пиковым потреблением около 500 Вт. Стоит отметить, что это не потребление GPU, а всей видеокарты, но это приличный показатель. Флагманы могут и 600 Вт, но никто не хочет рисковать, ведь даже на кабелях питания для нового разъёма везде пишут 600 Вт, а значит нужно что-то кастомизировать с питанием.

В итоге ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 – это не бюджетная модель с горсткой фаз на AOZ DrMOSах по 55 А, а крепкий такой середнячок на флагманском графическом процессоре. Ждать от неё чего-то большего – обманывать свои надежды.

Андрей Понкратов aka wildchaser