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Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090

Перед нами просто хорошая видеокарта, сделанная по канону и основанная на флагманском графическом процессоре.
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Оглавление

Вступление

Видеокарты компании NVIDIA последнего поколения были анонсированы ещё год назад, и за это время вышло много обзоров, разборов и разоблачений. После изучения всей линейки мне показались интересными только три графических процессора: RTX 4090, RTX 4080 и с натяжкой RTX 4070 Ti, хотя местами она показывает производительность флагмана прошлого поколения – RTX 3090 Ti. Все остальные модели получились откровенно слабыми, и про всякие 4K можно сразу забыть, если только не апскейлить с разрешения 640 х 480.

Однако ситуация с новыми играми складывается не лучшим образом – с не самым выдающимся качеством графики мы получаем абсолютно неиграбельный тайтл. Далеко за примером ходить не нужно – это всем известная Starfield. Спорить не буду, на RTX 4090 можно поиграть даже в 4K, но WOW-эффекта от графики я не почувствовал. В Cyberpunk 2077 до сих пор есть настройки, которые не тянет даже та самая RTX 4090. Получается так, что 4K гейминг в массовом понимании постоянно откладывается, поскольку игры становятся всё требовательнее, а производителям железа интереснее смотреть в сторону ИИ.

В прошлом поколении видеокарт я очень долго использовал для тестов модель ASUS TUF Gaming RTX3090. Даже не знаю, как она выжила после такого интенсивного использования. Возможно, секрет кроется в том, что все тесты мои не сильно её нагружали и я вообще не майнил. Опыт майнинга у меня был ещё на GTX1080Ti, но это было просто какое-то баловство, где я на работе поставил систему на время отпуска и заработал там какие-то копейки вроде $80. Эти деньги я даже не выводил, а просто закрыл счёт. Карта была референс, но с наклейкой Palit.

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Так я сразу перепрыгнул через 2000-серию потому, что не повёлся на эти волшебные лучи, которые расхваливал дядя в куртке. Потом после первого бума майнинга купил Radeon RX580 8Gb за 9000 рублей, а во время второго бума продал её уже за 22000 рублей. Второй бум начался как раз почти сразу после анонса NVIDIA 3000-серии и повезло тем, кто успел купить карты на старте. Потом были какие-то аттракционы неслыханной щедрости у супер-хайпового магазина на три буквы, я просто купил одну RTX3060 и буквально сразу перепродал потому, что мне она была не нужна, у меня уже была та самая RTX3090.

Теперь вот появилась возможность посмотреть поближе на её преемницу в виде ASUS TUF Gaming RTX 4090.

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Да, сегодня такой картой уже никого не удивить, характеристики её давно известны, все тесты давно изучены, но я хотел просто посмотреть, как эта карта устроена, какая у неё элементная база и какой нагрев при использовании.

Упаковка и комплектация

Коробка большая, как и сама видеокарта. Снаружи находится оболочка из тонкого прочного картона. Снаружи мы видим качественную полиграфию, а внутри нас ждёт обычная картонная коробка.

Что касается внешнего оформления, то оно практически не отличается от привычной для TUF Gaming. Единственное – это зелёные вставки, которые символизируют продукт NVIDIA и странность самой упаковки с обрезанными углами. Смотрится это всё немного необычно и возможно способствует привлечению покупателей.

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Фон упаковки преимущественно чёрный. Спереди мы видим изображение видеокарты, а на заднем плане как бы проявляется верхушка нового логотипа TUF Gaming. Он сам полностью и эта надпись находятся в правой части лицевой стороны. Слева находится логотип компании ASUS. Внизу есть несколько значков, где мы можем кое-что узнать об этой карте. Есть поддержка ASUS AURA Sync, знак OC – это обозначение версии с заводским разгоном и 24 Гб памяти типа GDDR6X. Справа есть знакомая вставка с указанием модели графического процессора от NVIDIA.

Посмотрим на обратную сторону.

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С обратной стороны информации больше. Сверху мы снова видим надписи: TUF Gaming Graphics Card и GeForce RTX 4090. Ниже расположены четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Есть несколько небольших фотографий карты и схематичное изображение разъёмов задней панели. Подробной спецификации нет, но есть перечень последних технологий, используемых компанией NVIDIA.

Кому как, но мне было бы интереснее получить информацию о физических параметрах карты и получить рекомендации по использованию блока питания. За всем этим придётся лезть на сайт производителя. Там мы видим число 850 Вт и на мой взгляд оно занижено, ведь мало кто будет использовать карту со слабым процессором. Другая проблема – нужны 4 независимых кабеля 8-pin PCI-e, о чём производитель как-то не спешит информировать, а это достаточно важно. Поэтому все эти параметры нужно учесть заранее, и я бы взял блок питания с запасом, чтобы он не работал на пределе.

Внутри находится чёрная картонная коробка с узорами сверху и также срезанными углами.

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Открыв её, мы видим сверху лист из вспененного полиэтилена, который приклеен к верхней крышке, что достаточно удобно. В каркасе из такого же материала находится видеокарта. Она дополнительно упакована в антистатический пакет.

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Спереди находится отсек для аксессуаров, а внизу под видеокартой есть конверт с информационной поддержкой. Аксессуаров не так много. Здесь мы видим переходник 12VHPWR на 4 разъёма 8-pin PCI-e, липучка с фирменным логотипом для сбора кабелей в пучок и телескопическая штанга, которая может превращаться в отвёртку.

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Различных информационных материалов побольше. Все они находятся в чёрном конверте.

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В целом здесь всё понятно и есть даже отдельная листовка про телескопическую штангу, которая наглядно всё показывает в картинках.

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Дизайн и особенности видеокарты

Габариты устройства достаточно большие и местами карта превосходит старушку ASUS TUF Gaming RTX 3090. Это неудивительно потому, что все видеокарты на базе RTX 4090 получаются огромными ведь в базе по паспорту, их потребление может достигать 450 Вт.

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Кстати, для этого достаточно переходника с тремя хвостами 8-pin PCI-e. Значит здесь предел по питанию – 600 Вт и это число указано на прямом кабеле с коннектором 12VHPWR от блока питания. Например, DeepCool PX1000G, да есть ещё модель на 850 Вт, как рекомендует производитель, но лично мне кажется, что в данном случае это может оказаться впритык и должен быть какой-то запас по мощности.

Простой пример: Intel Core i9 13900K в стоке может потреблять 350 Вт, если сняты лимиты и RTX 4090 тоже может потреблять 450 Вт. Однако можно зажать процессор в лимиты и сделать андервольт карты и тогда вполне можно вписаться в эти рамки. Поэтому всё это нужно просто учитывать и прикидывать потребление заранее, чтобы потом не жаловаться на блок питания, его перегрузку, писк дросселей и т.д.

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Основную часть веса видеокарты составляет система охлаждения, которая занимает 3,65 слота. Сами габариты составляют 348 х 150 х 72,6 мм. Это опять очень прилично, но смотря с чем сравнивать, тем более что цифры мало о чём говорят, поэтому рядом я положил ещё две карты: MSI RTX 4070 Ti Gaming X Trio и HP RTX 3060 Ti. Последняя, кстати потребляет 200 Вт.

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С обратной стороны устройства можно заметить металлическую пластину. Она также участвует в теплообмене, хотя микросхем памяти с обратной стороны нет.

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Тем не менее, мы видим здесь термопрокладки. В этих местах находятся чипы памяти. Да, они распаяны спереди, но могут прогревать всю плату, поэтому производитель использовал терморезинки в этих местах, чтобы часть тепла переходило на заднюю пластину.

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Также она предназначена для обеспечения целостности элементов сзади и дополнительной жёсткости конструкции. Печатная плата относительно крупная и поэтому её нужно защищать. Пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в чёрный цвет. На ней присутствуют надписи GeForce RTX и несколько узоров.

Для того чтобы снять заднюю пластину, сначала нужно разобрать систему охлаждения и сперва здесь снимается кожух с вентиляторами.

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Как и в случае с ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti, которую я рассматривал, здесь он изготовлен из металла похожего на силумин. Спорное решение, но он обеспечивает дополнительную жёсткость и крепится к задней пластине и задней панели с видеовыходами.

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Внутри него интегрирована стальная рамка, к которой крепятся вентиляторы. Также в верхней части находится модуль с RGB подсветкой логотипа TUF Gaming. Блок подсветки и вентиляторов подключаются к двум специальным разъёмам на плате. Вспоминая модель ASUS RTX 4080 Noctua можно было обнаружить как раз один пустой разъём потому, что подсветки там не было.

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Вентиляторы производства компании Champion, модель CF1015U12D, характеристики: 12В 0,55А. Диаметр крыльчатки – 105 мм, максимальная скорость 3200 об/мин. На максимальных оборотах шум получается приличный, около 50 дБ с расстояния 30 см. Но такого не бывает, разве что только искусственно.

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Сняв кожух с вентиляторами, на плате остаётся радиатор, который крепится специальной прижимной рамкой с обратной стороны. Дополнительно крепление усилено винтами в нескольких местах.

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Конструкция радиатора практически классическая, но учитывая количество выделяемого тепла, мы можем увидеть здесь крупную испарительную камеру, которая контактирует с кристаллом графического процессора через термопасту, а с чипами памяти через термопрокладки.

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Испарительная камера, как и все тепловые трубки изготовлена из меди и покрыта никелем. Сверху к ней припаяно девять тепловых трубок. Четыре диаметром 6 мм и пять диаметром 8 мм. Трубки расходятся в две стороны и пронизывают два массива алюминиевых пластин, образующих рёбра. Вся конструкция хорошо пропаяна.

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Заднюю пластину можно снять только после того, как сняты вентиляторы и радиатор потому, что она крепится винтами насквозь к печатной плате спереди.

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Как я уже говорил, на задней пластине находятся специальные терморезинки, которые отводят тепло от области печатной платы, где с противоположной стороны распаяны микросхемы памяти.

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После того, как все элементы с платы сняты, можно посмотреть на саму печатную плату с двух сторон.

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Сама печатная плата достаточно крупная, что удивительно по современным меркам. Производители стараются делать их как можно компактнее, преследуя цель экономии. При этом она получается очень нагруженной в тепловом плане, и могут возникнуть локальные перегревы. Многие знают, что сама печатная плата тоже участвует в теплоотводе и более крупные размеры косвенно позволяют его улучшить.

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Известно, что тепло равномернее распределяется по медным слоям устройства и компоненты чувствуют себя комфортнее, успевая справится с рассеиванием тепла. Здесь мне понравилось, что производитель использует крупную плату.

Подсистема питания тут разделена на две части. Слева 10 и справа 8 фаз и ещё 4 по углам от GPU для питания памяти.

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ШИМ-контроллеры распаяны спереди по правому краю платы. Это чипы Monolithic Power Systems MP2888a, uPI Semiconductor uP9512S и uS5650Q. Фазы распаяны не все, есть ещё пустые места для шести.

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На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке Infineon TDA21570 (70А) и одной ферритовой катушке индуктивности.

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По центру находится графический процессор NVIDIA AD102-300-A1, он же RTX 4090. Для надёжности он приклеен компаундом по углам. Чип изготовлен на 29 неделе 2022 года. По периметру проходит металлическая защитная рамка.

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609 кв. мм выполненных по 4 нм техпроцессу TSMC. Микросхемы памяти распаяны только спереди потому, что вдвое возросла ёмкость чипов GDDR6X. Память по-прежнему остаётся достаточно горячей, но её температура всё же не доходит до 100С.

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Здесь также используются микросхемы производства компании Micron.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR. В комплекте есть переходник на 4 линии по 8-pin PCI-e. Рядом с разъёмом есть маленький красный светодиод. Даже когда я подключил питание полностью, он продолжал гореть и гаснет только при включении. Ещё сверху находится переключатель BIOS.

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На задней панели находится классический набор видеовыходов.

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  • 3x - Display Port;
  • 2x – HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания находится переключатель двух режимов работы устройства: тихий и производительный.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming RTX 4090 24 Гб проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-13900K;
  • Охлаждение: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS Z690 APEX;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, TEAM (SKhynix);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming RTX 4090 24 Гб (2235 / 2565/ 1313 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300 Platinum.

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Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 24С, а шум составлял 27,2 дБ.

Стандартные частоты и разгон

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Видеокарта большая и крупная, поэтому сможет поместиться не в любом корпусе. Это касается большого числа флагманских видеокарт 4000-линейки NVIDIA. У меня проблем с установкой не возникло, но при покупке габариты нужно учитывать так, чтобы получалось с запасом. Вентиляторы на этой карте включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

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Такая схема используется не впервые. Большой массивный радиатор может справиться с мощным чипом в 2Д, если его частоты падают до 300 МГц. При достижении 50? вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3200 об/мин, шум при этом составляет 50 дБ с расстояния 30 cм. В «бублике» вентилятор работает только на 46% от полной мощности, что составляет 1560 об/мин.

Даже в таком режиме получается комфортный уровень шума – 37,1 дБ. В «волосатом бублике» карта потребляет около 466 Вт.

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Пора переходить к тестированию. 3DMark Speed Way:

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3DMark Solar Bay:

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3DMark Port Royal:

450x238 34 KB. Big one: 1500x792 230 KB

3DMark Time Spy:

450x238 35 KB. Big one: 1500x792 241 KB

Superposition 4K:

450x220 31 KB. Big one: 1500x732 248 KB

Superposition 8K:

450x220 31 KB. Big one: 1500x732 249 KB

Metro Exodus 4K, RTX:

450x316 47 KB. Big one: 1500x1054 343 KB

Metro Exodus 4K, Extreme:

450x315 46 KB. Big one: 1500x1051 336 KB

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра:

450x248 21 KB. Big one: 1000x551 84 KB

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS + генератор кадров:

450x248 21 KB. Big one: 1000x551 82 KB

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.:

450x248 20 KB. Big one: 1000x551 76 KB

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл, трассировка пути:

450x248 18 KB. Big one: 1000x551 71 KB

Starfield (настройки):

450x324 25 KB. Big one: 1000x719 89 KB

Starfield:

450x305 40 KB. Big one: 1500x1017 344 KB

Разгон у видеокарты есть, но далеко не рекордный. Частоту графического процессора можно повысить почти до 3 ГГц и при этом потребление может достигать практически 500 Вт. Система охлаждения с этим отлично справляется и даже шум заметно не увеличивается.

Однако при обычной игровой эксплуатации, я бы всё же не разгонял карту, а сконцентрировался на андервольтинге и оптимизации напряжений, чтобы сделать карту менее горячей и более тихой.

3DMark Speed Way:

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3DMark Solar Bay:

450x240 37 KB. Big one: 1500x800 250 KB

3DMark Port Royal:

450x240 34 KB. Big one: 1500x800 232 KB

3DMark Time Spy:

450x240 32 KB. Big one: 1500x800 222 KB

Superposition 4K:

450x220 31 KB. Big one: 1500x733 251 KB

Superposition 8K:

450x220 30 KB. Big one: 1500x733 248 KB

Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности, которая виднеется внутри.

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Она разогревается до 70? на открытом стенде, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 64?.

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Задняя пластина нагревается практически до 51?, а область за графическим процессором разогревается до 64?.

Заключение

Вроде флагман, а вроде и нет. Почему так? Есть Strix и теперь уже есть Matrix. Однако можно уверенно сказать, что ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 это просто хорошая видеокарта.

Некоторые пользователи жалуются на писки дросселей, но я ничего подобного не замечал, хотя у меня не какой-то отборный сэмпл, а простая карта с магазина. Возможно, нужен качественный БП, возможно, попадается брак, но от него, к сожалению, никто не застрахован. С гарантией ASUS я лично сам недавно сталкивался, и она работает круто. Даже курьер забирает и возвращает, но это всё касалось официальных поставок, как сейчас всё это работает с перпендикулярными импортами – не знаю.

В новой модели мне больше всего понравилось само исполнение печатной платы. Производитель не экономил на текстолите и сделал саму печатную плату нормальных размеров. Элементная база хорошая, о чём свидетельствуют установленные DrMOSы от Infineon на 70 А. Ничего плохого сказать о них нельзя потому, что используются не так массово, как Vishay и Alfa&Omega на 50 А. Да и система охлаждения сделана по канону. Это большая испарительная камера, которая отводит тепло сразу от чипа и памяти, и уже потом всё это переходит на толстые тепловые трубки.

Феноменального разгона тут нет. Всё стандартно – почти 3 ГГц с пиковым потреблением около 500 Вт. Стоит отметить, что это не потребление GPU, а всей видеокарты, но это приличный показатель. Флагманы могут и 600 Вт, но никто не хочет рисковать, ведь даже на кабелях питания для нового разъёма везде пишут 600 Вт, а значит нужно что-то кастомизировать с питанием.

В итоге ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 – это не бюджетная модель с горсткой фаз на AOZ DrMOSах по 55 А, а крепкий такой середнячок на флагманском графическом процессоре. Ждать от неё чего-то большего – обманывать свои надежды.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Алексей Каверин
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Кастрюля, когда ваши потери бронетхники исчисляются сотнями и тысячами, а военкомы ловят на улицах инвалидов, пара десятков устаревших танков не решат абсолютно ничего.
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Максим Полянский
09:39
Сам лично пробовал играть с лучами на 4090 или у бабушки услышал данную точную информацию.
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Eppius
09:34
Этого нельзя допустить.
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wild cat
09:34
Есть инфа что ПД-35 будет в диаметре на целый метр больше чем стоящие на ВОЕННО-ТРАНСПОРТНОМ АН-124.а это плохо при взлете с грунта, а не с бетонных ВВП.
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