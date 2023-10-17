Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240

Мы выясним, что помимо универсальности способна предложить система жидкостного охлаждения начального уровня с хорошей эффективностью и отличным внешним видом.
1

реклама

Оглавление

Вступление

Всё чаще пользователи стали использовать необслуживаемые жидкостные системы охлаждения в своих сборках, ещё их называют AIO. Кажется, что они могут справится абсолютно с любым процессором и запаса по мощности у них хоть отбавляй. Даже производители видеокарт давно уже опробовали эту технологию, но массово пока её не внедряют, а устанавливают такие системы только на флагманские карты. Тут всё логично, ведь кажется, что достигается какая-то невероятная прибавка к стоимости. Сколько сейчас стоит RTX4090? Например, какой-то бюджетный вариант можно найти за 140000 рублей. Прибавим к этому стоимость такой же бюджетной AIO системы, и мы получим 145000 рублей. Разумеется, отсюда нужно вычесть стоимость воздушной системы охлаждения и возможно мы даже выйдем в ноль.

Почему тогда производители не сильно торопятся переходить на воду? Скорее всего тут дело в безопасности, как бы странно это не звучало. В интернете до сих пор можно наткнуться на видео, где с работающего AMD Thunderbird и Intel Willamete снимают кулер во время работы. Лучшей рекламы для Intel в те годы придумать было невозможно. Крепления в те дремучие времена и правда были очень хлипкие, а кулеры начали становиться крупнее и тяжелее за счёт меди. Поэтому сценарий был вполне реальный. Сейчас уже придумано много степеней защиты, поэтому Эксперимент не повторяли, но что, если в пике потребления 450 Вт резко снять с RTX4090 кулер? Может не фартануть. Да, у воздушного кулера тоже может сломаться вентилятор, он может забиться пылью, но он будет продолжать свою работу в пассивном режиме и хоть как-то отводить тепло. У водоблока такой возможности работы просто нет и в пассивном режиме он может только кипятить воду в резервуаре своего корпуса.

Сейчас всё это звучит как страшные сказки на ночь, но тем не менее рисковать никто не хочет, а все хотят комфорта. Поэтому производители AIO систем постоянно их дорабатывают, выпускают обновлённые поколения с увеличенным сроком службы и более высокой производительностью. Покупателю же надо просто оставаться на чеку, покупать устройства в проверенных фирмах, от именитых производителей и тогда всё будет отлично, но про риски всегда надо просто помнить. Что в целом можно улучшить у такой системы? Если разобраться, то только водоблок и помпу. Помпу, чтобы лучше прокачивала жидкость и обеспечивала большой ресурс, а водоблок должен эффективнее передавать тепло жидкости. Однако, чаще всё ограничивается добавлением RGB подсветки на вентиляторы и крышку помпы с водоблоком. Возможны вариации с окраской в белый цвет. Сегодня мы рассмотрим ещё одну подобную систему охлаждения, которая называется MSI MAG CoreLiquid E240 и попробуем понять по какому пути здесь пошёл производитель.

реклама



450x229 25 KB. Big one: 1000x508 123 KB

Видно, что модель представлена сразу в двух цветовых решениях. Судя по названию радиатор у данной модели на 240 мм, а значит он рассчитан на установку двух вентиляторов 120 х 120 мм. Это одна из недорогих систем и популярных по размерам, поэтому рассмотрим её поближе.

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная, но меньше, чем у моделей с радиатором 360 мм. В целом удивляться тут не приходится, поскольку известно, что все подобные системы необслуживаемые и поставляются практически в готовом виде, где остаётся смонтировать лишь крепление и навесить вентиляторы.

Шланги не снимаются, и поэтому вся система аккуратно размещается внутри коробки в собранном виде. Отсюда такие размеры. Соответственно они тем больше, чем крупнее радиатор, а здесь он средний - 240 мм.

450x353 27 KB. Big one: 1000x785 86 KB

Оформление упаковки выполнено стильно и современно. Чёрный фон, яркие цвета, демонстрация RGB подсветки на устройстве. Сейчас всё это в тренде. Просто если б не было этих ярко-зелёных вставок, то было б мрачновато. Эта AIO система позиционируется как более доступная и смотрится очень хорошо даже на картинке. Вживую выглядит ещё круче, особенно в работе.

Всё выполнено опрятно, аккуратно и красиво. По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве. Спереди в левом верхнем углу находится знакомый логотип MSI Gaming, выполненный белым цветом.

реклама



450x256 27 KB. Big one: 1000x569 96 KB

Внизу крупными символами обозначено наименование модели. Число 240 свидетельствует о том, что на радиатор устанавливается два вентилятора по 120 мм. Ниже указано, что это жидкостная система, а справа находится новый яркий значок серии MAG.

Посмотрим на противоположную сторону.

450x252 26 KB. Big one: 1000x561 102 KB

Сверху мы снова видим наименование модели. Ниже находится изображение уже смонтированной системы, а справа от него перечислены описания особенностей этого устройства. Прежде всего это увеличенная площадь медного основания водоблока и поворотная часть верхней крышки корпуса помпы.

450x172 22 KB. Big one: 1000x382 87 KB

Да, в отличие от рассмотренной ранее модели MSI MAG CoreLiquid 360R V2 WHITE, помпа находится над водоблоком, а не в радиаторе.

450x305 34 KB. Big one: 1000x678 140 KB

С одного торца коробки находится спецификация устройства.

Габариты радиатора, мм 277 х 119,2 х 27
Материал радиатора Алюминий
Материал теплосъёмника Медь
Шланг резиновая трубка с оплёткой из нейлона
Длинна шлангов, мм 400
Скорость вращения помпы, об/мин 3000 ± 10% об/мин
Сила тока помпы, А 0,5
Уровень шума, дБ 20
Срок службы, часов 200000
Конфигурация вентиляторов радиатора 2 х 120 мм
Модель вентилятора MSI FD12025L12SPAA (гидродинамический подшипник)
Скорость вращения, об/мин 600-1800 ± 10% об/мин, ШИМ управление
Воздушный поток, CFM 25,5 - 75,04
Воздушное давление, мм водяного столба 0,31 - 2,52
Уровень шума, дБ 11,2-32,5
Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, 1200, 1700;
AMD: AM4, AM5

В спецификации можно заметить то, о чём я говорил ранее. Снизили скорость крыльчатки помпы на 1000 об/мин и получили увеличение ресурса вдвое.

Претензия у меня всего одна, но ко всем производителям. Указывайте, пожалуйста, на какую мощность отвода тепла ориентироваться, иначе это напоминает игру в лотерею. Пользователь должен заранее знать, на что рассчитывать, а не надеяться на то, что повезёт. Для этого не нужно каких-то сложных тестов, а всего лишь запустить эту систему с флагманским процессором от Intel. Тогда на коробке можно будет указать мощность. А все эти 240 и 360 – это не показатель значения отвода тепла и сильно путает конечного потребителя.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь. Сверху находится лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный.

450x265 27 KB. Big one: 1000x588 100 KB

Далее видно, что всё аккуратно упаковано. По краям дугой огибается само устройство. Сверху находится радиатор, а внизу водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами. Посередине находится остальной комплект поставки с двумя вентиляторами. А ещё есть инструкция и листовка.

реклама





450x165 19 KB. Big one: 1000x366 82 KB

Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

450x283 23 KB. Big one: 1000x628 76 KB
  • Пластиковый бэкплейт для платформ Intel LGA1700;
  • Пластиковый бэкплейт для платформ Intel LGA115X, 1200;
  • Четыре втулки-адаптера для бекплейтов Intel;
  • Два адаптера для штатной системы крепления AMD AM4/AM5;
  • Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;
  • Монтажная пластина для Intel LGA115x/1200/1700;
  • Монтажная пластина для AMD AM4/AM5;
  • Комплект винтов для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;
  • Разветвитель 4-Pin FAN;
  • Адаптер 4-Pin FAN – MOLEX;
  • Термопаста.

450x280 22 KB. Big one: 1000x622 74 KB

Сразу видно, что система рассчитана на сборки среднего уровня потому, что нет креплений для HEDT платформ Intel и AMD.

Устройство и особенности СЖО

При первом взгляде на систему, не могу сказать, что я чем-то был удивлён, но всё кроется в мелочах. Из спецификации и описания можно было понять несколько простых вещей: вентиляторы со сниженной максимальной скоростью вращения до 1800 об/мин, изготовленные с использованием гидродинамических подшипников; помпа расположена в корпусе с водоблоком; водоблок с увеличенной площадью основания и микроканалов. Водоблок действительно другой и это очевидно, достаточно лишь посмотреть на основание.

450x227 24 KB. Big one: 1000x505 82 KB

В данном случае можно увидеть толстый параллелепипед с квадратным основанием, переходящий в восьмиугольник. По отпечатку потом будет видно, что основание достаточно крупное.

450x268 28 KB. Big one: 1000x596 115 KB

Про микроканалы остаётся только верить, ведь внутри мы ничего не можем узнать, иначе просто нужно разобрать водоблок. В остальном конструкция классическая: радиатор 240 мм, алюминиевый, тонкий и лёгкий. Он окрашен в чёрный цвет.

450x322 33 KB. Big one: 1000x715 140 KB

Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся.

Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Вентиляторы достаточно производительные, но на максимальных оборотах шумные.

450x255 24 KB. Big one: 1000x566 100 KB

Каждый вентилятор оборудован ARGB подсветкой 5В. Подразумевается последовательное соединение кабелей подсветки, а кабели двигателей соединяются через разветвитель 4-Pin FAN.

Помпа находится в корпусе c водоблоком, поэтому от него идёт два кабеля: 3-pin ARGB 5V и 4-pin FAN. Значит можно рассчитывать на наличие ШИМ управления помпой.

450x390 38 KB. Big one: 1000x866 126 KB

По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их девять штук.

450x414 39 KB. Big one: 1000x919 139 KB

Обычно такие вентиляторы очень тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 1800 об/мин и на такой скорости уже начинают заметно шуметь из-за того, что воздух проходит через плотный радиатор и получает заметное сопротивление, переходящее в шум.

450x393 28 KB. Big one: 1000x873 102 KB

Сам водоблок заметно увеличен, о чём я уже говорил ранее. Здесь вместе с ним в корпусе находится помпа. Кстати, верхняя часть корпуса сделана поворотной, чтобы можно было вращать эмблему MSI Gaming в центре.

450x446 32 KB. Big one: 1000x992 109 KB

Со стороны основания винты есть, и конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

450x440 36 KB. Big one: 1000x977 124 KB

Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть тюбик с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. Также на основании водоблока присутствует защитная наклейка.

450x398 31 KB. Big one: 1000x884 111 KB

Перед использованием её обязательно нужно снять. Процедура установки монтажной пластины проходит очень просто. После тестирования проверяем отпечаток. Вроде всё отлично.

450x352 36 KB. Big one: 1000x783 131 KB

Тестовый стенд

Тестирование MSI MAG CoreLiquid E240 проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i9-13900K;
  • Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid E240;
  • Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS Z690 APEX;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-6400 TEAM (SKhynix);
  • Видеокарта: ASUS GT1030 2Гб GDDR5;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Тb;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W.

450x298 48 KB. Big one: 1500x993 335 KB

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё собрать и смонтировать. Всё это осуществляется здесь очень просто и быстро. Сначала устанавливаются две монтажные пластины в корпус водоблока. Они вставляются в специальные пазы, и каждая фиксируется двумя маленькими винтами снизу.

Всё держится очень крепко и ничего не болтается. Разумеется, все размеры выверены и рассчитаны на определённую силу прижима. Тут если немного переборщить, то можно разломать корпус, ведь металл с пластиком – это не самое надёжное соединение, но делать этого никто не будет, ведь для этого придётся заменить втулки на длинные шпильки с резьбой. Втулки ограничивают движение пластин вниз и поэтому риск повреждений здесь минимален.

450x295 39 KB. Big one: 1000x656 163 KB

Далее устанавливается бэкплейт, закручиваются втулки и уже потом можно устанавливать водоблок. Вроде всё собрано и можно запускать.

После включения я сразу обратил внимание, что система работает очень тихо. Шума от помпы не слышно вообще, хоть она практически постоянно работает на максимальных оборотах. Когда материнская плата «душит» процессор, то он потребляет всего 253 Вт при максимальной нагрузке и система охлаждения легко с этим справляется.

450x211 33 KB. Big one: 1500x704 286 KB

Да, тут я спохватился, что на плате установлен заводской разгон. Странный скрин, но видно, что процессор может при желании выдать 400 Вт. Такое количество тепла даже флагманским AIO системам будет сложно отвести, поэтому неудивительно, что данная система не справляется.

Уже здесь мы можем заметить комфортный уровень мощности именно для неё. Это 260 Вт, что не так плохо. Далее я уже настроил систему как надо и можно говорить о том, что она выходит на 300 Вт.

Сначала я запускал систему без резистора и шум от вентиляторов был заметный. В комплекте его нет, но я покопался в мусорной корзине под столом и достал оттуда один. К слову, это не самый дорогой элемент и производитель мог его добавить в комплект, но почему-то отказался от этой затеи.

По температуре тут не сильно что-то поменялось, но шум заметно снизился. Для настройки синхронизации подсветки используется стандартное приложение MSI Center.

Результаты тестов

Для разогрева CPU использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

  • Intel Core i9-13900K (default);
  • Intel Core i9-13900K (default) silent;
  • Intel Core i9-13900K @ 5.0/4.0 при 1.3 В;
  • Intel Core i9-13900K @ 5.0/4.0 при 1.3 В silent;
  • Intel Core i9-13900K @ 4.0/3.2 при 1.15 В;
  • Intel Core i9-13900K @ 4.0/3.2 при 1.15 В silent.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается.

450x300 34 KB. Big one: 1000x667 96 KB

Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

450x300 34 KB. Big one: 1000x667 95 KB

Заключение

MSI MAG CoreLiquid E240 – это модель начального уровня с отличной подсветкой, внешним видом и хорошей эффективностью. В отличие от моделей MSI MAG CoreLiquid C360 и MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White, помпа размещается не в радиаторе, а привычным образом в одном корпусе с водоблоком. Хуже это или лучше?

Сложно сказать потому, что для сравнения нужны одинаковые условия. Точнее совпадать должны водоблоки и помпы, а отличаться – расположение последней. В таком случае можно было бы ответить на этот вопрос. В системах отопления циркуляционные насосы обычно ставят на входе в обогреватель, чтобы через него шла уже охлаждённая по контуру жидкость, а не перегретая из котла. Здесь похожая система и уже максимально остывший теплоноситель попадает из помпы на водоблок. Надо отметить, что именно над последним производитель поработал и увеличил его размеры, а также площадь микроканалов. Подозреваю, что тут снова поработали инженеры Asetek, а компания MSI выпустила устройство на обновлённой платформе.

Тихого режима здесь, по сути, нет. Производитель не положил в комплект резистор, но я воспользовался своим, чтобы продемонстрировать то, что система справляется даже с ним и способна отводить 260 Вт тепла. Да, у меня получилось 300, но надо сделать поправку на открытый стенд и высокие температуры. Поэтому можно будет получить 80-90С в Prime95, если ограничить мощность процессора Intel Core i9 -13900K на отметке 253 Вт. При этом система будет тихой, а свободного места около сокета будет больше. Подсветка есть везде, она синхронизируется и смотрится отлично. Верхняя крышка на корпусе водоблока с помпой поворачивается на 360° и поэтому вы можете повернуть её так как вам нравится.

Система поддерживает современные сокеты и поэтому она достаточно универсальна. Однако, здесь важно понимать, что у неё есть свои пределы по охлаждению и выше этого потолка она не прыгнет. Поэтому сейчас все пытаются оптимизировать напряжения и частоты процессоров, чтобы получить максимальную производительность, оставаясь в разумных рамках потребления и тепловыделения.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

обзор тест сво msi wildchaser сжо lga 1700 core i9-13900k mag aio coreliquid msi mag coreliquid e240

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
1
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10

Интересные материалы

Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
12 октября 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские гигафабрики: «КамАЗ» и «Росатом» запускают крупнейший завод по производству аккумуляторов
10
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
3
Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
11
Российские операторы БПЛА снова уничтожили украинский самолет «Ланцетом»
1
Су-57 используют "режим невидимки" для скрытного нанесения ударов в зоне СВО
1
NVIDIA RTX 4090 показывает в среднем всего 39 fps в Lords of the Fallen
8
Энтузиаст оснастил RTX 4080 двухслотовым кулером
+
Артиллерия ВСУ на Южно-Донецком вновь затихает
+
Журнал Military Watch: Россия наращивает производство ударных истребителей Су-34М
+
Появились подробности о четырёх камерах на Samsung Galaxy S24 Ultra
+
Официальные цены, характеристики и уровень производительности первых моделей Core 14-го поколения
2
Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли окраины двух белгородских сел
+
Русский офицер, служивший в NATO и освоившего западные и российские танки высказал свое мнение
1
Открытые украинские паблики сообщают про взрывы в городе Миргород
+
Science Robotics: создан нейрохирургический робот с дистанционным управлением
+
В новом превью драйвере генерация кадров AMD Fluid Motion Frames может работать глобально
1
Британские астрономы впервые запечатлели столкновение планет
+
Huawei представила "новый" процессор Kirin 9000s, который оказался переименовкой старого чипа
1
Принадлежащий китайцам производитель аккумуляторов AESC уверен, что сможет построить предприятия в США
+
82% немцев за ужесточение миграции, пока Хабек обещает «еще больше мигрантов»
+

Сейчас обсуждают

Victor Konovalov
10:28
Миллионы человек не могут сделать то, что может сделать один. А один человек может сделать то, что не сделают миллионы!
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
Serezhka
10:27
Тебе бы для Озона говносборки собирать.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
Евгений Шрайнер
10:25
Ну да, временный захват обьектов и проведение террора. С убийствами гражданского населения, туристов, да и др мусульман. Там процентов 21 арабов, и процентов 5 другие.
Глава Службы общей безопасности Израиля взял на себя ответственность за успешное вторжение ХАМАС
Umid Xaydarov
10:25
позавидуйте парни. закрыл бездну на 30 звёзд. крч весь контент в хонкае офнул. спросите кем проходил ? чек 2-ое фото в первой пачке блейд дд , во второй пожиратель луны
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
boo4a
10:22
внезапно, для их расчета необязательно иметь аппаратную поддержку rtx
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
Михаил Шацкий
10:22
Походу дело ещё в конкретных сборках железа + ПО. Смотрел стримера, у которого 4090 и 9700к (или 9900к, точно не помню), там даже в 720р на минималках был разброс от 20 до 100 ФПС, а на стриме местами...
Lords of the Fallen разочаровала геймеров и экспертов – игра выдаёт меньше 50 fps с GeForce RTX 4090
Megagad
10:18
бесполезный "обзор" без сравнения с другими системами. По сути - это тот--же дипкул. с наклеечкой от МСИ.
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
Евграф Поликарпович
10:16
не только японцам
Представитель МИД Японии Китагава: Россия должна отменить запрет на ввоз рыбы
UzBas
10:14
Еврей обосновал и дал еврейский ответ. Что тут удивительного?
Соловьёв: Если бы не боевые действия в Украине, я бы отправился в Израиль
Victor Konovalov
10:13
Самое странное и парадоксальное свойство компьютерных, в том что миллионы людей хорошо умеют играть только в один Контр-Страйк - а я один-единственный очень плохо играю в Контр-Страйк - но хорошо умею...
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем