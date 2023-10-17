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Вступление

Всё чаще пользователи стали использовать необслуживаемые жидкостные системы охлаждения в своих сборках, ещё их называют AIO. Кажется, что они могут справится абсолютно с любым процессором и запаса по мощности у них хоть отбавляй. Даже производители видеокарт давно уже опробовали эту технологию, но массово пока её не внедряют, а устанавливают такие системы только на флагманские карты. Тут всё логично, ведь кажется, что достигается какая-то невероятная прибавка к стоимости. Сколько сейчас стоит RTX4090? Например, какой-то бюджетный вариант можно найти за 140000 рублей. Прибавим к этому стоимость такой же бюджетной AIO системы, и мы получим 145000 рублей. Разумеется, отсюда нужно вычесть стоимость воздушной системы охлаждения и возможно мы даже выйдем в ноль.

Почему тогда производители не сильно торопятся переходить на воду? Скорее всего тут дело в безопасности, как бы странно это не звучало. В интернете до сих пор можно наткнуться на видео, где с работающего AMD Thunderbird и Intel Willamete снимают кулер во время работы. Лучшей рекламы для Intel в те годы придумать было невозможно. Крепления в те дремучие времена и правда были очень хлипкие, а кулеры начали становиться крупнее и тяжелее за счёт меди. Поэтому сценарий был вполне реальный. Сейчас уже придумано много степеней защиты, поэтому Эксперимент не повторяли, но что, если в пике потребления 450 Вт резко снять с RTX4090 кулер? Может не фартануть. Да, у воздушного кулера тоже может сломаться вентилятор, он может забиться пылью, но он будет продолжать свою работу в пассивном режиме и хоть как-то отводить тепло. У водоблока такой возможности работы просто нет и в пассивном режиме он может только кипятить воду в резервуаре своего корпуса.

Сейчас всё это звучит как страшные сказки на ночь, но тем не менее рисковать никто не хочет, а все хотят комфорта. Поэтому производители AIO систем постоянно их дорабатывают, выпускают обновлённые поколения с увеличенным сроком службы и более высокой производительностью. Покупателю же надо просто оставаться на чеку, покупать устройства в проверенных фирмах, от именитых производителей и тогда всё будет отлично, но про риски всегда надо просто помнить. Что в целом можно улучшить у такой системы? Если разобраться, то только водоблок и помпу. Помпу, чтобы лучше прокачивала жидкость и обеспечивала большой ресурс, а водоблок должен эффективнее передавать тепло жидкости. Однако, чаще всё ограничивается добавлением RGB подсветки на вентиляторы и крышку помпы с водоблоком. Возможны вариации с окраской в белый цвет. Сегодня мы рассмотрим ещё одну подобную систему охлаждения, которая называется MSI MAG CoreLiquid E240 и попробуем понять по какому пути здесь пошёл производитель.

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Видно, что модель представлена сразу в двух цветовых решениях. Судя по названию радиатор у данной модели на 240 мм, а значит он рассчитан на установку двух вентиляторов 120 х 120 мм. Это одна из недорогих систем и популярных по размерам, поэтому рассмотрим её поближе.

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная, но меньше, чем у моделей с радиатором 360 мм. В целом удивляться тут не приходится, поскольку известно, что все подобные системы необслуживаемые и поставляются практически в готовом виде, где остаётся смонтировать лишь крепление и навесить вентиляторы.

Шланги не снимаются, и поэтому вся система аккуратно размещается внутри коробки в собранном виде. Отсюда такие размеры. Соответственно они тем больше, чем крупнее радиатор, а здесь он средний - 240 мм.

Оформление упаковки выполнено стильно и современно. Чёрный фон, яркие цвета, демонстрация RGB подсветки на устройстве. Сейчас всё это в тренде. Просто если б не было этих ярко-зелёных вставок, то было б мрачновато. Эта AIO система позиционируется как более доступная и смотрится очень хорошо даже на картинке. Вживую выглядит ещё круче, особенно в работе.

Всё выполнено опрятно, аккуратно и красиво. По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве. Спереди в левом верхнем углу находится знакомый логотип MSI Gaming, выполненный белым цветом.

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Внизу крупными символами обозначено наименование модели. Число 240 свидетельствует о том, что на радиатор устанавливается два вентилятора по 120 мм. Ниже указано, что это жидкостная система, а справа находится новый яркий значок серии MAG.

Посмотрим на противоположную сторону.

Сверху мы снова видим наименование модели. Ниже находится изображение уже смонтированной системы, а справа от него перечислены описания особенностей этого устройства. Прежде всего это увеличенная площадь медного основания водоблока и поворотная часть верхней крышки корпуса помпы.

Да, в отличие от рассмотренной ранее модели MSI MAG CoreLiquid 360R V2 WHITE, помпа находится над водоблоком, а не в радиаторе.

С одного торца коробки находится спецификация устройства.

Габариты радиатора, мм 277 х 119,2 х 27 Материал радиатора Алюминий Материал теплосъёмника Медь Шланг резиновая трубка с оплёткой из нейлона Длинна шлангов, мм 400 Скорость вращения помпы, об/мин 3000 ± 10% об/мин Сила тока помпы, А 0,5 Уровень шума, дБ 20 Срок службы, часов 200000 Конфигурация вентиляторов радиатора 2 х 120 мм Модель вентилятора MSI FD12025L12SPAA (гидродинамический подшипник) Скорость вращения, об/мин 600-1800 ± 10% об/мин, ШИМ управление Воздушный поток, CFM 25,5 - 75,04 Воздушное давление, мм водяного столба 0,31 - 2,52 Уровень шума, дБ 11,2-32,5 Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, 1200, 1700;

AMD: AM4, AM5

В спецификации можно заметить то, о чём я говорил ранее. Снизили скорость крыльчатки помпы на 1000 об/мин и получили увеличение ресурса вдвое.

Претензия у меня всего одна, но ко всем производителям. Указывайте, пожалуйста, на какую мощность отвода тепла ориентироваться, иначе это напоминает игру в лотерею. Пользователь должен заранее знать, на что рассчитывать, а не надеяться на то, что повезёт. Для этого не нужно каких-то сложных тестов, а всего лишь запустить эту систему с флагманским процессором от Intel. Тогда на коробке можно будет указать мощность. А все эти 240 и 360 – это не показатель значения отвода тепла и сильно путает конечного потребителя.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь. Сверху находится лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный.

Далее видно, что всё аккуратно упаковано. По краям дугой огибается само устройство. Сверху находится радиатор, а внизу водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами. Посередине находится остальной комплект поставки с двумя вентиляторами. А ещё есть инструкция и листовка.

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Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

Пластиковый бэкплейт для платформ Intel LGA1700;

Пластиковый бэкплейт для платформ Intel LGA115X, 1200;

Четыре втулки-адаптера для бекплейтов Intel;

Два адаптера для штатной системы крепления AMD AM4/AM5;

Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;

Монтажная пластина для Intel LGA115x/1200/1700;

Монтажная пластина для AMD AM4/AM5;

Комплект винтов для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;

Разветвитель 4-Pin FAN;

Адаптер 4-Pin FAN – MOLEX;

Термопаста.

Сразу видно, что система рассчитана на сборки среднего уровня потому, что нет креплений для HEDT платформ Intel и AMD.

Устройство и особенности СЖО

При первом взгляде на систему, не могу сказать, что я чем-то был удивлён, но всё кроется в мелочах. Из спецификации и описания можно было понять несколько простых вещей: вентиляторы со сниженной максимальной скоростью вращения до 1800 об/мин, изготовленные с использованием гидродинамических подшипников; помпа расположена в корпусе с водоблоком; водоблок с увеличенной площадью основания и микроканалов. Водоблок действительно другой и это очевидно, достаточно лишь посмотреть на основание.

В данном случае можно увидеть толстый параллелепипед с квадратным основанием, переходящий в восьмиугольник. По отпечатку потом будет видно, что основание достаточно крупное.

Про микроканалы остаётся только верить, ведь внутри мы ничего не можем узнать, иначе просто нужно разобрать водоблок. В остальном конструкция классическая: радиатор 240 мм, алюминиевый, тонкий и лёгкий. Он окрашен в чёрный цвет.

Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся.

Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Вентиляторы достаточно производительные, но на максимальных оборотах шумные.

Каждый вентилятор оборудован ARGB подсветкой 5В. Подразумевается последовательное соединение кабелей подсветки, а кабели двигателей соединяются через разветвитель 4-Pin FAN.

Помпа находится в корпусе c водоблоком, поэтому от него идёт два кабеля: 3-pin ARGB 5V и 4-pin FAN. Значит можно рассчитывать на наличие ШИМ управления помпой.

По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их девять штук.

Обычно такие вентиляторы очень тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 1800 об/мин и на такой скорости уже начинают заметно шуметь из-за того, что воздух проходит через плотный радиатор и получает заметное сопротивление, переходящее в шум.

Сам водоблок заметно увеличен, о чём я уже говорил ранее. Здесь вместе с ним в корпусе находится помпа. Кстати, верхняя часть корпуса сделана поворотной, чтобы можно было вращать эмблему MSI Gaming в центре.

Со стороны основания винты есть, и конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть тюбик с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. Также на основании водоблока присутствует защитная наклейка.

Перед использованием её обязательно нужно снять. Процедура установки монтажной пластины проходит очень просто. После тестирования проверяем отпечаток. Вроде всё отлично.

Тестовый стенд

Тестирование MSI MAG CoreLiquid E240 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i9-13900K;

Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid E240;

Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;

Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS Z690 APEX;

Память: 2 x 16Гб DDR5-6400 TEAM (SKhynix);

Видеокарта: ASUS GT1030 2Гб GDDR5;

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тb;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W.

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё собрать и смонтировать. Всё это осуществляется здесь очень просто и быстро. Сначала устанавливаются две монтажные пластины в корпус водоблока. Они вставляются в специальные пазы, и каждая фиксируется двумя маленькими винтами снизу.

Всё держится очень крепко и ничего не болтается. Разумеется, все размеры выверены и рассчитаны на определённую силу прижима. Тут если немного переборщить, то можно разломать корпус, ведь металл с пластиком – это не самое надёжное соединение, но делать этого никто не будет, ведь для этого придётся заменить втулки на длинные шпильки с резьбой. Втулки ограничивают движение пластин вниз и поэтому риск повреждений здесь минимален.

Далее устанавливается бэкплейт, закручиваются втулки и уже потом можно устанавливать водоблок. Вроде всё собрано и можно запускать.

После включения я сразу обратил внимание, что система работает очень тихо. Шума от помпы не слышно вообще, хоть она практически постоянно работает на максимальных оборотах. Когда материнская плата «душит» процессор, то он потребляет всего 253 Вт при максимальной нагрузке и система охлаждения легко с этим справляется.

Да, тут я спохватился, что на плате установлен заводской разгон. Странный скрин, но видно, что процессор может при желании выдать 400 Вт. Такое количество тепла даже флагманским AIO системам будет сложно отвести, поэтому неудивительно, что данная система не справляется.

Уже здесь мы можем заметить комфортный уровень мощности именно для неё. Это 260 Вт, что не так плохо. Далее я уже настроил систему как надо и можно говорить о том, что она выходит на 300 Вт.

Сначала я запускал систему без резистора и шум от вентиляторов был заметный. В комплекте его нет, но я покопался в мусорной корзине под столом и достал оттуда один. К слову, это не самый дорогой элемент и производитель мог его добавить в комплект, но почему-то отказался от этой затеи.

По температуре тут не сильно что-то поменялось, но шум заметно снизился. Для настройки синхронизации подсветки используется стандартное приложение MSI Center.

Результаты тестов

Для разогрева CPU использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

Intel Core i9-13900K (default);

Intel Core i9-13900K (default) silent;

Intel Core i9-13900K @ 5.0/4.0 при 1.3 В;

Intel Core i9-13900K @ 5.0/4.0 при 1.3 В silent;

Intel Core i9-13900K @ 4.0/3.2 при 1.15 В;

Intel Core i9-13900K @ 4.0/3.2 при 1.15 В silent.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



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Температура

Температура CPU, °C



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Температура транзисторов, °C



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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



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Меньше – лучше





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Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается.

Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

Заключение

MSI MAG CoreLiquid E240 – это модель начального уровня с отличной подсветкой, внешним видом и хорошей эффективностью. В отличие от моделей MSI MAG CoreLiquid C360 и MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White, помпа размещается не в радиаторе, а привычным образом в одном корпусе с водоблоком. Хуже это или лучше?

Сложно сказать потому, что для сравнения нужны одинаковые условия. Точнее совпадать должны водоблоки и помпы, а отличаться – расположение последней. В таком случае можно было бы ответить на этот вопрос. В системах отопления циркуляционные насосы обычно ставят на входе в обогреватель, чтобы через него шла уже охлаждённая по контуру жидкость, а не перегретая из котла. Здесь похожая система и уже максимально остывший теплоноситель попадает из помпы на водоблок. Надо отметить, что именно над последним производитель поработал и увеличил его размеры, а также площадь микроканалов. Подозреваю, что тут снова поработали инженеры Asetek, а компания MSI выпустила устройство на обновлённой платформе.

Тихого режима здесь, по сути, нет. Производитель не положил в комплект резистор, но я воспользовался своим, чтобы продемонстрировать то, что система справляется даже с ним и способна отводить 260 Вт тепла. Да, у меня получилось 300, но надо сделать поправку на открытый стенд и высокие температуры. Поэтому можно будет получить 80-90С в Prime95, если ограничить мощность процессора Intel Core i9 -13900K на отметке 253 Вт. При этом система будет тихой, а свободного места около сокета будет больше. Подсветка есть везде, она синхронизируется и смотрится отлично. Верхняя крышка на корпусе водоблока с помпой поворачивается на 360° и поэтому вы можете повернуть её так как вам нравится.

Система поддерживает современные сокеты и поэтому она достаточно универсальна. Однако, здесь важно понимать, что у неё есть свои пределы по охлаждению и выше этого потолка она не прыгнет. Поэтому сейчас все пытаются оптимизировать напряжения и частоты процессоров, чтобы получить максимальную производительность, оставаясь в разумных рамках потребления и тепловыделения.

Андрей Понкратов aka wildchaser