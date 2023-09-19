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Вступление

Вспомнился мне один старый бородатый анекдот:

У многих есть домашние животные: с ними интересно и весело, они испытывают по отношению к владельцу чувство привязанности и любят пообщаться с хозяином. У последнего появляется большая ответственность – это уход за питомцем. Мы порой их любим всячески баловать, как своих любимых детей, и они нам отвечают любовью и преданностью. Человек так устроен, что всегда стремится к комфорту и хочет передать часть функций по уходу кому-то ещё. Муж – жене, жена – мужу, дети – родителям и так далее. Поэтому, когда кто-то из родственников просит меня завести питомца, я сразу заявляю, что заниматься им не буду. Кроме того, это накладывает серьёзные ограничения. Сложно куда-то уехать и оставить животное одного в квартире или доме, поэтому есть специализированные организации, готовые поухаживать за хвостатым другом какое-то время.

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Однако даже будучи дома за своим питомцем приходится ухаживать. Также приходится чаще убираться, поскольку он может что-то случайно опрокинуть, уронить, рассыпать корм, а ещё с него сыплется шерсть. С кошками немного проще, чем с собаками – можно не гулять. С собакой нужно ходить хотя бы пару раз, причём есть породы, которым лучше жить на улице потому, что они любят свободу, пространство и чувствуют себя лучше на свежем воздухе, чем в душной квартире. Кошки в этом плане более неприхотливые, но ими тоже надо заниматься и они требуют внимания. Кролик – почти тот же кот, но не лазает по верхам, а скачет только по полу. Кролики, как и кошки, могут ходить по нужде в одном месте в лоток, и в этом плане они очень похожи.

Чтобы автоматизировать процесс кормления и уборки, люди придумали несколько специальных устройств, которые позволяют упростить процесс. Например, есть умная кормушка, которая обеспечивает доступ к корму по расписанию. Это удобно – позволяет не только автоматизировать процесс кормления, но и выработать режим питания, а также избежать переедания. Ещё я слышал про умные лотки, но никогда не понимал, что это и как это работает.

Поэтому мне хотелось достать подобное устройство, протестировать и показать его особенности. Стоит подобный «девайс» достаточно дорого, но очень хотелось его посмотреть в действии и понять, как это реализовано. Для этого я выбрал устройство компании PAWBBY, которое называется Self-Cleaning Cat Litter Box.

«PAWBBY – это бренд для любителей домашних животных, создающий высококачественные товары, предназначенные для удовлетворения потребностей вашего пушистого друга, как если бы он был вашим ребенком. Мы используем технологии, чтобы облегчить жизнь владельцам домашних животных, обеспечивая при этом безопасность и счастье вашего питомца. Наши изделия интуитивно понятны, они легко вписываются в интерьер вашего дома, что позволяет вам наслаждаться красивым жилым пространством вместе с вашим питомцем. Приоритетом для нас являются комфорт и удобство, вдохновленные нашей любовью и заботой о пушистых друзьях».

На сайте компании есть ролик, который показывает, как это приблизительно работает.

Я же постараюсь рассмотреть его более детально и изучить все особенности в этом материале.

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Упаковка и комплектация

Устройство поставляется в большой картонной коробке. Её габариты составляют 585 х 560 х 715 мм, масса – 18.6 кг. Одному придётся тяжеловато, но по бокам в картоне есть прорези, которые образуют ручки. Ещё одна проблема – габариты. Коробку с трудом удалось просунуть через проём двери с полотном 600 мм.

На упаковке есть изображение модели, но оно больше схематическое. Информации не так много; основные параметры и характеристики находятся на одной из сторон коробки.

Здесь указаны габариты, вес и характеристики используемого адаптера питания. Рядом есть небольшая наклейка со штрих-кодом, где приведены серийный номер, артикул модели и дата производства. Также почти со всех сторон присутствует название продукта – PAWBBY Smart Self-Cleaning Cat Litter Box.

Пора открывать коробку и изучать комплект поставки.

Прямо сверху в полиэтиленовом пакете лежит специальный коврик, который расстилается перед устройством. Его можно увидеть на всех изображениях. На пакете есть несколько картинок, которые показывают, как осуществлять уборку этого коврика.

Ещё здесь указано, что этот пакет не игрушка и не нужно надевать его на голову. Также в пакете скрыта инструкция, которую можно скачать с сайта производителя. Она понадобится в дальнейшем, поэтому её лучше не игнорировать. Кстати, в ней есть русский язык, всё подробно описано и разобраться будет просто.

Коврик достаточно лёгкий и упругий и состоит из двух слоёв. Верхний жёсткий, пластиковый, с круглыми ячейками. Зачем это нужно? В процессе эксплуатации становится понятно, что часть наполнителя для кошачьего туалета может оставаться на лапах питомца и при прохождении по коврику он просто останется в его порах.

Проходя через круглые отверстия весь мусор оседает на втором слое, который по структуре похож на коврик для кемпинга, палатки или фитнеса и изготовлен из ЭВА (этиленвинилацетат) материала. По периметру проходит прошитая тесёмка из синтетического материала.

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На коврике есть крупная надпись «PAWBBY». Фиксация двух слоёв осуществляется при помощи липучки. Всё выполнено в нейтральном сером цвете.

Далее в коробке есть каркас из пенопласта, в который упаковано устройство и ещё в полиэтиленовый пакет. На самом дне обнаруживается комплект поставки, который состоит из адаптера питания, нескольких мешков для отходов и картриджа дезодоранта поглотителя запахов.

Характеристики блока питания – 12 В, 1.5 А. Это достаточно распространённый вариант, поскольку много устройств используют питание от сети постоянного тока с напряжением 12 В.

Специальные мешки – это тоже приятный бонус, который свидетельствует о том, что производитель постарался учесть все мелочи. Для этих же целей служит дезодорант. Он продаётся отдельно, а его ресурс рассчитан на 60 дней.

Дизайн и особенности

Устройство отлично упаковано, все панели хорошо защищены. Спереди находится лист из вспененного материала, который защищает переднюю панель с экраном и проёмом для входа.

Само устройство изготовлено из прочного пластика. Верхняя крышка и основание тёмно-синего цвета, ножки медно-серебристые и пластиковые. Передняя панель тоже пластиковая, но с имитацией под дерево. Все поверхности матовые и хорошо чистятся мягкой тряпкой.

Этот умный лоток больше напоминает домик для питомца или конуру. Теоретически питомец может там жить и иногда покидать его. Габариты этого чуда составляют 496 х 500 х 640 мм, а вес – 13.6 кг.

Устройство стоит на четырёх цилиндрических ножках, скруглённых на концах. Стоит очень устойчиво, несмотря на то, что поверхность ножек гладкая и никаких дополнительных резиновых площадок не предусмотрено.

По бокам есть два углубления, которые образуют ручки для переноски, а сзади есть ещё одно для снятия верхней крышки.

Крышка изготовлена из твёрдого прочного пластика и внутри мы можем видеть соты, которые обеспечивают дополнительную жёсткость. Тут важно понимать, что у любого устройства есть предел и поэтому сломать можно всё, что угодно, но производитель позаботился о том, чтобы крышка выдерживала солидную нагрузку. Также на крышке сверху находится логотип компании PAWBBY.

Сзади устройства есть информационная табличка, а в самом низу – гнездо для подключения адаптера питания.

На наклейке указан артикул модели, информация о блоке питания, потребляемой мощности и ещё есть контакты производителя.

Гнездо утоплено внутрь корпуса, и есть небольшой кабель-менеджмент. Надо отметить, что кабель адаптера заметно усилен внешней нейлоновой оплёткой, чтобы зверь с голодухи его не сгрыз. Кошке с таким кабелем точно не справиться, а кролику он на один зуб (у меня он и не такие кабели перекусывал).

Внизу устройства, аккурат между ножками, находится лоток для отходов. У него есть свой выступ снизу, и он легко снимается. Лоток изготовлен из такого же пластика, как крышка и основание корпуса, его объём составляет 8.6 литров, и производитель заявляет о том, что этого достаточно на 14 дней.

Кстати, тут есть куча датчиков. Есть датчик на снятие верхней крышки, на снятие нижнего лотка и много других. Всё это нужно для автоматизации. В лоток устанавливается блок дезодоранта и мешок для отходов.

Картридж устанавливается в передней части. Для него предусмотрен специальный отсек с крышкой.

После снятия верхней крышки внутри можно обнаружить огромный пластиковый барабан, как в стиральной машине. Он дополнительно обёрнут листами из вспененного полиэтилена.

На одном из листов есть предупреждающая наклейка. Кстати, на всех информационных указателях присутствует русский язык, что значительно упрощает понимание. И здесь важно не торопиться и всё прочитать перед началом использования, поэтому отдельные критичные моменты напечатаны на ярко-жёлтой бумаге, чтобы пользователь со вниманием отнёсся к этой информации.

Барабан съёмный и вынимается достаточно просто. В передней части он лежит на двух массивных роликах с резиновыми шинами, а в задней части вставляется в специальный паз, который центрирует его ось.

Внутри корпуса мы видим шестерню от двигателя или редуктора, которая приводит в действие поворотный механизм устройства.

Сам барабан изготовлен из серого, твёрдого и прочного пластика. Он состоит из двух половин, соединённых вместе, но прочно прижатых при помощи винтов. Барабан цилиндрической формы, и с задней его стороны мы видим зубцы, образующую огромную звёздочку, которая связана с шестернёй привода и вращает его.

Сбоку в барабане есть отверстие, через которое засыпается наполнитель и осуществляется очистка бункера. Объём внутреннего пространства составляет 55 литров, что достаточно много.

Внутри скрыт ещё один лоток с матерчатым дном. На него насыпается наполнитель до отметки MAX. На самом деле нужно будет дальше определить, сколько сыпать во время использования, но я насыпал меньше.

Слева от лотка находится специальная решётка, за которой спрятан бункер. При повороте барабана наполнитель просеивается через решётку и попадает в отсек бункера, более крупные фракции и излишки наполнителя попадают в нижний лоток отходов.

На фронтальной панели находится большой проём для доступа питомца, а сверху от него расположен OLED экран с сенсорными кнопками по краям окружности.

На экране в режиме реального времени отображается состояние наполнителя, и пользователь может использовать эту информацию для определения необходимости его очистки или замены. Ещё есть напоминание о необходимости уборки, которое отображается на экране, чтобы пользователь не пропустил нужное время. Интерфейс также предоставляет информацию о состоянии здоровья кошки, например, об изменении веса и количестве опорожнений. Это помогает следить за состоянием здоровья питомца.

Если кошачий туалет работает неправильно или произошли сбои в его работе, на OLED-экране отображается простая информация об устранении неполадок, что помогает пользователю лучше понять проблему. С принципом работы этой конструкции всё понятно, можно переходить к тестированию.

Тестирование

Чтобы пользователь сильно не волновался и не переживал за своего пушистого друга, здесь предусмотрено несколько степеней защиты.

Термодатчик защитного ограждения: контролирует изменение температуры вокруг кошачьего туалета. На расстоянии 30 см от входа в кошачий туалет, если кошка приближается к входу с разных сторон, устройство выдаст сообщение «Cat is approaching» и приостановит текущий режим работы.

Входная инфракрасная трубка/биологическая индукция: кошачий туалет может обнаружить приближение кошки, чтобы предотвратить случайное срабатывание механизма туалета, когда кошка проходит рядом.

Датчик веса: отслеживает изменение веса кошки, помогая владельцам понять привычки кошки в плане выделений и состояние ее здоровья. Более точное определение наличия кошки в туалете (независимо от того, зашла ли кошка в туалет, когда устройство находится в режиме ожидания или очистки, устройство не будет работать, пока кошка находится внутри). «Когда кошка заходит в туалет, устройство и APP переходят в режим Tip, на экране устройства отображается вес кошки».

Инфракрасный датчик на выходе фекалий: определяет местоположение фекалий при выделении кошки. Когда кошка уходит, устройство автоматически запускает механизм очистки, который убирает экскременты в кошачьем туалете, поддерживая чистоту и гигиену.

Защита двигателя от перегрузки: Она позволяет предотвратить повреждение оборудования и защитить безопасность кошек и оборудования (двигатель представляет собой бесщеточный двигатель постоянного тока, который рассчитан на более длительный срок службы и обеспечивается двухлетней гарантией).

Самодиагностика: обеспечивает правильную работу каждого датчика, своевременно обнаруживает неисправности датчиков, обеспечивает точность и стабильность работы оборудования.

Дистанционная сигнализация: когда кошачий туалет наклоняется более чем на 45°, раздается сигнал тревоги, напоминающий владельцу об изменении положения устройства.

Безопасная конструкция: предотвращает попадание кошек в ловушку после опрокидывания туалета.

Режим для котят: настраивается в соответствии с особыми потребностями и привычками котят, обеспечивает более щадящий метод уборки туалета и фиксирует привычки котенка к выделениям. В режиме котенка система автоматически перейдет в режим ручной уборки.

Для лотка, если этот дом можно так назвать, нужно выделить большое пространство, чтобы разместить не только его, но и коврик. Как я уже говорил, коврик нужен, чтобы питомец отряхивал лапы от наполнителя. В этом плане всё отлично продумано, но нужно много места, а ещё необходимо куда-то подключать блок питания.

Кстати, в санузлах не рекомендуется устанавливать розетки и электрические колодки на полу, ведь есть риск попадания воды и замыкания. Да, сейчас ставят повсеместно УЗО, но лучше перестраховаться. Если так уж нужно разместить удлинитель, лучше положить его на верхнюю крышку.

Использовать кошку – это слишком простая задача. С кроликом всё намного сложнее. Например, он не сможет самостоятельно влезть в проём потому, что он находится достаточно высоко.

Да, кролики прыгают и быстро бегают, у них также есть длинные когти, но проём не настолько большой, чтобы кролик сходу туда забрался, поэтому я использовал простую доску, по которой он смог залезть внутрь.

Однако я забегаю вперёд: сначала необходимо подключить устройство и подключить его не только к электрической сети, но и беспроводной. Для этого сперва нужно скачать приложение по QR-коду из инструкции и пройти регистрацию.

После этого добавляем устройство и пытаемся к нему подключиться. Для этого на смартфоне должен быть включен WIFI и Bluetooth.

Опять же согласно инструкции зажимаем кнопки X и V у экрана и далее проходим процедуру сопряжения и добавления устройства в сеть.

Само приложение простое и понятное. В меню есть различные вспомогательные материалы и справочная информация.

Далее снимаем верхнюю крышку и через отверстие засыпаем наполнитель. Чтобы его равномерно распределить или разравнять, необходимо нажать на нижнюю сенсорную кнопку под экраном. Барабан повернётся на определённый угол по часовой стрелке и против, и наполнитель выровняется.

Далее спереди у фронтального проёма или входа есть три сенсора, которые отлеживают приближение и вход питомца. После того, как он разместился внутри, через какое-то время срабатывает механизм взвешивания и на экране отображается вес вашего друга.

После того, как он устал там находиться, питомец покидает помещение.

Затем через определённый интервал запускается механизм самоочистки. Эту функцию можно отключить или настроить интервалы. Всё это делается через приложение.

Принцип действия я уже объяснил, только забыл добавить, что на конечном этапе происходит процедура разравнивания наполнителя. В штатном режиме на экране отображается информация о состоянии наполнителя, для чего предусмотрена полоска шкалы. Также отображается подключение к беспроводной сети и есть значок с количеством посещения устройства питомцем.

Также на экран выводятся различные предупреждения и уведомления. Например, сообщается о том, что пора убрать мусор, заменить поглотитель запаха, открыта верхняя крышка, выдвинут нижний лоток и прочие. Про вес я уже говорил, он также отображается на экране, когда пушистик делает свои дела.

Вся информация о таких походах отображается в журнале приложения. При этом программа разделяет различных питомцев по весу. Это не совсем корректно, но тогда пришлось бы вешать NFC метку на питомцев.

Через приложение осуществляется много настроек по работе экрана. Например, есть пункты по настройке времени отключения дисплея и перехода устройства в спящий режим. Также есть функция SpecialCatsCare, для кошек, которым нужен особый уход. При этом отключается функция самоочистки. Ещё есть режим «мягких комков», для этого барабан совершает четыре колебания в разные стороны, чтобы отходы затвердели получше.

С функциональностью разобрались, а теперь общие впечатления от использования. Тут, как ни странно, рассказать нечего. Просто забываешь про уборку на долгое время. За две недели я даже ничего не менял и не досыпал. Всё работало отлично и никаких ошибок не появлялось. Как выяснилось, самое важное – сначала всё правильно настроить и потом про лоток можно забыть на долгое время, пока не появится сообщение о том, что он полон. Где-то в это же время нужно будет досыпать наполнитель и через месяц заменить поглотитель запаха. Всё.

Сначала это всё любопытно и интересно, наблюдаешь за весом и количеством посещений, но потом быстро проходит и уже привыкаешь к тому, что есть устройство, которое ухаживает за питомцем.

Заключение

PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box – очень интересное устройство, которое может подойти для всех любителей кошек. Здесь важно помнить, что оно достаточно большое. Его можно разместить в ванной комнате или санузле, но в туалете будет сложнее, хотя всё зависит от размеров помещения. Вместе с ковриком из комплекта этот «домик» занимает солидное пространство, поэтому с установкой в небольшой квартире могут быть сложности. В частном доме с этим проблем быть не должно.

Перед нами качественно изготовленный кошачий лоток. Все материалы пластиковые и легко моются. В комплект поставки входит поглотитель запаха и специальные мешки для отходов. Все эти расходные материалы продаются отдельно по вполне разумным ценам. Также пользователю нужно будет приобрести наполнитель. В моем случае использовался древесный, но лучше, на мой взгляд, обычный гранулированный. Лоток предназначен специально для кошек, но его можно приспособить и для кроликов, для чего достаточно установить простую доску, по которой он может залезть и вылезти, что я и сделал. Привыкание происходит быстро, если ваш питомец уже приучен ходить в определённое место.

Устройство PAWBBY полностью автоматическое и все операции по очистке проводит самостоятельно. Также пользователь получает полную информацию о весе и времени прибывания своего четверолапого друга в этой уборной. Вся информация поступает прямо на смартфон, а данные синхронизируются через облако. Это очень удобно, особенно в отсутствие хозяев. Если у вас несколько питомцев, то система сможет их различать. Каждому из них можно задать имя в приложении и потом просматривать историю использования.

Штатное приложение простое и понятное, есть множество различной вспомогательной информации, подсказок и настроек. Например, можно выравнивать наполнитель вручную, совершать очистку, настраивать время отключения экрана и перевода устройства в спящий режим. Сам экран информативен и позволяет отслеживать вес питомца в реальном времени. По периметру дисплея есть четыре сенсорных кнопки, которые дублируют часть функций (если смартфона нет под рукой), а ещё они позволяют подключить лоток к беспроводной сети.

Может ли питомец жить в этом домике? Кошка – скорее всего, нет, а вот кролик сидит там и ему очень нравится.

Андрей Понкратов aka wildchaser