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Вступление

Сегодня уже трудно удивить электронной книгой, поскольку они плотно вошли в наш обиход и многие к ним попросту привыкли. По функциональности они не заменили планшеты, но уже близки к этому, особенно если цветность экрана не так важна. Читать люди не перестали, ведь книг становится всё больше. Помимо классических произведений есть различные тематические статьи и произведения современных писателей, поэтому различные книжные сервисы не отчаиваются, а наоборот, чувствуют себя неплохо.

Сами писатели тоже уже ушли от перьев и печатных машинок и вот-вот их должен заменить искусственный разум, и я жду первого произведения, целиком написанного ИИ. Пока в этом направлении события развиваются не так стремительно; много сюжетов люди берут из своей жизни или наблюдая за окружающим миром. Также есть фантастические произведения, где авторы пытаются угадать что-то из будущего или попытаться проанализировать развитие каких-то событий. Мне всегда нравилась фантастика потому, что отдельные вещи она действительно может предугадывать, где-то гиперболизировать определённые моменты и не хуже Достоевского показать всю сложность человеческой натуры.

Кому-то больше по душе читать исторические романы или произведения классических писателей, чтобы окунуться в бытность прошлых веков и там поискать отражение действительности. Вкусы у всех разные, есть даже люди, которым приятно листать именно бумажные книги. В школах до сих пор пытаются понять, что хотел сказать автор? Однако интервью у некоторых взять уже не получится и можно лишь попытаться выстроить свою точку зрения на этот счёт, проанализировав произведение. В современном мире сложно найти время, чтобы заняться чтением, но именно поэтому производители электронных книг пытаются сделать устройства максимально лёгкими, простыми и доступными, чтобы любой человек мог брать книгу с собой везде: в поезд, метро, самолёт, туалет и даже прочитать пару глав перед сном. Разных устройств много, они разного размера и функционала, а также заметно отличаются по стоимости.

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В этой нише также есть свои лидеры и одним из них является компания Onyx Boox, которая радует нас большим разнообразием устройств. Я уже рассмотрел несколько электронных книг этой компании, и все они были по-своему интересны. Больше всего мне понравилось высокое качество и отличное исполнение всех моделей, а также наличие единой программной платформы. Сегодня мы рассмотрим ещё один вариант – Onyx Boox Magellan 5.

Это модель среднего уровня, которая вобрала в себя самые передовые технологии и пришла на смену модификации Onyx Boox C67ML Magellan 3. Модель появилась уже относительно давно и полюбилась пользователям, поэтому производитель решил для них представить обновление в привычном исполнении, но на новой платформе. Посмотрим, что из этого получилось.

Технические характеристики

Модель Onyx Boox C67ML Magellan 3 Onyx Boox Magellan 5 Дисплей E-Ink Carta, 6.0 дюймов, сенсорный (ёмкостный), разрешение 758 x 1024, 16 градаций серого E-Ink Carta Plus, 6.0 дюймов, сенсорный (ёмкостный), разрешение 1072 x 1448, 300 ppi, 16 градаций серого, с функцией Snow Field Подсветка Moon Light Moon Light 2 Процессор 2-ядерный, 1 ГГц 4-ядерный, 2 ГГц Оперативная память 512 Мбайт 2 Гбайт Flash накопитель 4 Гбайт 32 Гбайт Поддержка карт памяти microSD / microSDHC microSD / microSDHC Аудио Нет Нет Разъемы Micro USB USB Type-C Wi-Fi 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth Нет 5.0 Операционная система Android 4.2 Android 11.0 Аккумулятор 1 700 мАч 3 000 мАч Размеры 170.3 x 117 x 8.7 мм 170 x 117 x 8.7 мм Масса 169 г 182 г Поддерживаемые типы файлов TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ Актуальная цена н/д 19 490 рублей

Отличия заметны невооружённым глазом, но что осталось практически неизменным – габариты устройства. Именно поэтому я счел, что производитель специально выпустил новое устройство для обновления прошлой модели. Пользователи привыкли к такому формату, за это время книжка могла изрядно потрепаться, а аккумулятор устать и даже поменяться. Поэтому для поклонников и приверженцев бренда было бы приятно получить похожий по формату вариант, но с улучшенной функциональностью.

Более мощный процессор и больший объём оперативной памяти выглядят логично, ведь операционная система обновилась и требует больше ресурсов. Добавились функции аудио с применением Bluetooth гарнитуры. Увеличилось разрешение экрана, подросла ёмкость аккумулятора. Поэтому такое обновление выглядит разумно.

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Упаковка и комплектация

Что мне нравится в компании Onyx – это внимание к мелочам. Из этого складывается полная картина заботы о пользователе. Даже упаковка сделана так, что напоминает том книги. Причём сразу даже не понятно, что это какое-то электронное устройство. Типичная книга с цветной обложкой.

Без преувеличения у неё есть своя плотная картонная цветная обложка и даже ленточка закладки внутри. И снаружи это тоже оформлено как книга.

Спереди мы видим красивую иллюстрацию старого корабля на фоне лунного неба и океана. Сразу приходят на ум произведения Сабатини или Стивенсона. Однако, здесь тонкий намёк на известного мореплавателя – Магеллана, что отражено в названии устройства.

Также как на современных книгах, с торца псевдо-переплёта есть штрихкоды, а с обратной стороны описание, изображение устройства и таблицы с техническими характеристиками.

Открыв коробку, мы видим саму электронную читалку, которая находится в белом полупрозрачном пакете. Чтобы извлечь устройство нужно потянуть за белую ленту и его можно легко достать. Мелочь, но приятно.

Под электронной книгой находится картонный разделитель с ленточкой, который скрывает под собой комплект поставки.

Он также просто извлекается, для чего есть отверстие по центру. Сам он достаточно тонкий, а отсек небольшой потому, что аксессуаров немного.

Здесь мы видим два руководства пользователя на двух языках. Одно из них на английском, и оно более полное, а на русском чуть поменьше. Всё это можно скачать на сайте производителя.

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Также в комплекте есть гарантийный талон, ещё одна наклейка с серийным номером и штрих-кодом, как с торца. Ещё есть кабель USB Type-C - USB Type-A для зарядки и передачи данных.

Согласно данным на этикетке, напряжение стандартное – 5 В, а максимальный ток - 1 А. Это позволяет зарядить штатный аккумулятор на 3000 мАч немногим более чем за 5 часов.

Зарядного устройства в комплекте нет, но с этим уже нет проблем, вспомните хотя бы про новенький iPhone, где даже кабель подойдёт далеко не любой. Чехла в комплекте нет, а он здесь необходим потому, что у экрана нет защитного стекла. Они продаются отдельно, стоят не мало, но нужно мчаться в магазин и покупать его.

Чехол тоже поставляется в картонной коробке, но с прозрачной вставкой из плёнки, чтобы можно было видеть его цвет и фактуру.

На упаковке есть перечень устройств, к которым он подходит, и я насчитал где-то 16 наименований. Поэтому чехлы относительно универсальные и можно подобрать себе по цвету любой. Видимо, в этом заключалась задумка производителя, чтобы каждый мог подобрать обёртку на свой вкус.

Внутри чехол упакован в пакет, а чтобы форма его не пострадала есть ещё вкладыш из вспененного полиэтилена.

Сам чехол изготовлен из пластика и кожи молодого дерматина. Сделано всё красиво, качественно и аккуратно. Ещё раз хочу напомнить, что оригинальный чехол стоит не дёшево, но он нужен для защиты экрана и корпуса.

Дизайн и особенности устройства

Читалка выполнена в красивом синем цвете, немного отдающим в металлик, но с матовой поверхностью.

Всё это относится не только к передней рамке, но и к задней крышке. Они выполнены в едином стиле. Также окрашены кнопки по бокам и по центру снизу. Кнопка включения специально выделяется. Она выполнена из чёрного пластика и не оборудована индикатором включения.

В нижнем торце находится разъём USB Type-C. По опыту нескольких других устройств могу сказать, что он гораздо надёжнее чем Micro USB. Рядом находится слот для установки карт MicroSD. Ещё можно заметить небольшую резиновую заглушку, на месте которой мог быть разъём 3,5 мм для наушников.

С обратной стороны в нижней части, находится информация об устройстве.

Помимо кнопки включения есть ещё одна, которая находится спереди в нижней части. Над ней расположена надпись Boox.

Больше кнопок нет, но есть сенсорный экран, и всю навигацию можно осуществлять с его помощью. Нижняя кнопка выполняет функции «Назад» или «Отмена», а боковыми кнопками можно перелистывать страницы.

Обычно я не разбирал книги, но здесь решил посмотреть качество изготовления и компоновки.

Надо отметить, что всё изготовлено очень аккуратно. На важных микросхемах по периметру можно заметить защитный компаунд. Системная плата не очень большая и занимает около половины корпуса. Вторую половину занимает аккумулятор, расположенный в верхней части. Он приклеен к задней крышке.

Все разъёмы в местах соединения с шлейфами заклеены специальной липкой лентой. Доступ ко всем элементам обеспечен. Здесь легко можно заменить экран или аккумулятор, но обычно стоимость последнего достаточно высока и такая процедура не всегда рентабельна.

Оболочка, меню и настройки

Оболочка на всех устройствах Onyx Boox очень похожа, что неудивительно. В данном случае операционная система устройства базируется на Android 11.0. Первый старт занимает около 10-15 секунд. Дальше уже всё работает достаточно быстро.

Навигация знакома будет тем, у кого есть любой смартфон на базе Android. Сверху находится полоса состояния, где есть часы, системные значки и индикатор заряда аккумулятора. Привычным движением вниз пальцем со строки состояния, открывается верхнее меню.

Здесь тоже всё привычно. Можно подключить беспроводную сеть, Bluetooth устройство, повернуть экран, транслировать экран через WIFI, включить/выключить геолокацию, включить запись экрана, настроить яркость и температуру подсветки и отрегулировать звук.

Ещё можно выбрать режим работы экрана. Настроек тут вполне достаточно для любого случая. На начальном экране отображается информация о книге, которая сейчас читается.

Ниже находится раздел «Библиотека». Там находятся книги, записанные в память устройства. После добавления новых нужно будет запустить сканирование и добавить новые книги в библиотеку.

В самом низу находится четыре пункта: Библиотека, Диспетчер файлов, Приложения и Настройки.

Ещё на экране находится кнопка быстрого меню.

Его также можно конфигурировать.

С библиотекой всё ясно. Диспетчер файлов отображает объём памяти и сколько из неё уже израсходовано. Напомню, что есть слот для карт памяти и поэтому его легко можно увеличить. В целом доступных 21 Гб памяти мне бы хватило на всю мою библиотеку и ещё на десять таких же объёмов ещё не вышедших книг.

Понятно, что здесь функционал значительно увеличен и дополнительные приложения, аудио, видео, картинки могут быстро израсходовать всё свободное пространство. Поэтому для функции чтения книг памяти много, а вот для остального уже может оказаться всё не так однозначно.

Работа с устройством

При включении электронной книги мы сразу же загружаемся на то место, где закончили чтение. При этом сначала загружается операционная система, потом уже приложение AlReader X Pro. Оно используется для чтения по умолчанию, но при желании его можно заменить, хотя смысла в этом я не увидел.

Его возможности достаточны. Есть поддержка всех популярных форматов книг: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ.

Чтобы попасть в меню настроек, достаточно тапнуть по экрану в центре во время прочтения книги. Настраивать тут можно что угодно. Например, размер шрифтов, сами шрифты, расстояние между строк, отступы, яркость, режим день/ночь, автопрокрутку, озвучивание текста; можно осуществлять поиск по тексту и делать закладки. Не знаю даже, чего тут нельзя. Прямо во время чтения можно пользоваться различными словарями, включая онлайн. Также можно озвучивать текст через динамик или подключенную гарнитуру. На любом из экранов можно увидеть кнопку быстрого меню.

Ещё в Onyx Boox Magellan 5 есть почтовый клиент, браузер, календарь, часы, будильник, калькулятор, плеер, магазин приложений, менеджер словарей, просмотрщик изображений. Как уже отмечалось, подсветка регулируется в широких диапазонах и не только по яркости, но и по температуре. Штатный браузер работает шустро. Это объясняется не только быстрой работой системы, но и поддержкой скоростных Wi-Fi сетей. Плеер позволяет прослушивать музыку и аудиокниги через Bluetooth гарнитуру. Здесь может возникнуть вопрос по поводу объёма памяти, но решение этой проблемы копеечное. Предусмотрена поддержка карт памяти, которые сейчас достаточно недорогие.

При активном использовании читалки в течение недели у меня было израсходовано только 25%. Поэтому заявлению производителя о месяце автономной работы можно верить. При подключении устройства к компьютеру оно отображается как накопитель.

При этом мы видим стандартный набор папок. Скорость чтения/записи на устройство в моём случае были вполне приемлемы. Фильм размером 1.71 Гбайт переписался на устройство за 1 минуту и 5 секунд.

Во время подключения на экране появляется заставка и книжкой пользоваться нельзя. Также не получится сразу передавать данные и осуществлять OTG подключение, что логично.

В итоге функциональность новинки впечатляет. Это не просто книга, но и частично мультимедийный планшет с возможностью воспроизведения текста. Можно использовать разные словари, текст можно переводить и это открывает новые горизонты в области использования электронных книг.

Если ещё добавить рукописный ввод текста при помощи стилуса или возможность его голосового распознавания и редактирования, то появляется даже замена ноутбуку для создания простых текстовых набросков или голосовых записей, переведённых в текст. Кто знает, возможно, это появится уже в следующем поколении читалок, ведь их возможности постоянно растут.

Заключение

На мой взгляд, Onyx Boox Magellan 5 является глубокой модернизацией модели прошлого поколения Onyx Boox C67ML Magellan 3, причём она отлично вписывается в современную линейку других моделей, несколько отличаясь от них. Например, по сравнению с читалкой Onyx Boox Faust 5 здесь более высокое разрешение экрана и увеличенный вдвое объём постоянной памяти. У Darwin 9 есть 3.5 мм аудиовыход, но памяти снова меньше. У модели Kant есть микрофон, динамик и защитное стекло, но ниже ёмкость аккумулятора. Таким образом производитель аккуратно создал модельный ряд, который привлечет пользователя интересной ему функциональностью.

Сама Onyx Boox Magellan 5 далеко не бюджетная модель и оснащается отличным сенсорным экраном E-ink Carta Plus с высоким разрешением 1072 x 1444 (300 ppi, 16 градаций серого, с функцией Snow Field), отличной чёткостью и приемлемой скоростью. Есть отличная подсветка с регулировками по яркости и температуре свечения. Технология называется Moon Light. Она необходима для обеспечения комфортного уровня свечения для глаз при любом уровне внешней освещённости. Ещё есть технология Snow Field, которая позволяет снизить количество артефактов при частичной перерисовке. Впрочем, за неделю пользования я вообще не замечал их.

Защитного стекла тут нет, поэтому для устройства лучше приобрести чехол, ведь в комплекте он не поставляется.

Разумеется, в настройках можно изменять шрифты, интервалы, межстрочное расстояние и многое другое. Всё можно настроить под себя для максимально комфортного чтения. Забыл, что значит слово? Выделил его, обратился к словарю и получил значение или перевод. Можно выделить фрагмент текста или слово и перевести его на любой язык. Поэтому книга выполняет функции словаря и переводчика, иногда это очень удобно. Установлен полноценный беспроводной модуль. Он поддерживает не только Wi-Fi, но и Bluetooth. Последний служит не столько для передачи данных, сколько для подключения беспроводной гарнитуры.

Аккумулятор здесь большой, его заряда хватает надолго. Мне не хватило лишь функции автоматического отключения беспроводной сети, чтобы дополнительно экономить расход батареи. В остальном всё сделано отлично: после определенного времени бездействия читалка переходит в режим ожидания, появляется заставка и можно настроить пароль для последующего входа. Ещё беспроводная сеть Wi-Fi позволяет пользоваться онлайн-сервисами, переводчиком и скачивать книги.

Можно использовать устройство как аудиокнигу, но для этого проще обойтись смартфоном и гарнитурой. Тут же есть поддержка всех популярных форматов книг: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ. Лично я предпочитаю FB2, но иногда просматриваю отдельные материалы и статьи в PDF и DOC. Изображения смотрятся интересно, но нужно понимать, что экран не цветной.

Единственное замечание – раз уж операционная система основана на платформе Android 11.0, можно было бы устанавливать приложения через Google Play. Но такой функции не предусмотрено, это удел продвинутых моделей компании.

Андрей Понкратов aka wildchaser