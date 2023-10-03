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Вступление

Сейчас на рынке ноутбуков сложилась непростая ситуация, которая связана с уходом крупных игроков с рынка. Да, есть параллельный импорт, активизировались китайские бренды и в целом ситуация неплохая, хотя цены подросли. В основном это касается игровых моделей, но здесь уже проблема кроется в деталях. Рост цены тесно связан с подорожанием некоторых компонентов.

Например, дороже стали графические процессоры, платформы обновились до памяти типа DDR5, а ещё в моду вошли «геймерские» матрицы, которые тоже вносят свой вклад в конечную стоимость продукта. Тем не менее не все фанаты игр на ноутбуках, а для комфортной работы хотелось бы большой экран, но с не очень высоким разрешением, чтобы встроенное в процессор видео как-то вытягивало графическую часть. Также для ноутбука большое значение представляет вес и ёмкость аккумулятора.

Особую популярность ноутбуки обрели во время пандемии, когда всё сметали с полок и многие производители погрели руки на продажах. Почти за год до этих событий я приобрёл для ребёнка Honor MagicBook 14 приятного серого цвета на платформе AMD Ryzen. Это оказался неплохой, качественный аппарат, по хорошей цене.

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Прогресс не стоит на месте, всё развивается и появляются новые платформы, более производительные, энергоэффективные, с большими и удобными экранами. Цены тоже подросли, но не катастрофически и даже не в разы.

Сегодня модель Honor MagicBook X16 Pro на последней платформе Intel 13-Gen можно найти на маркетплейсах начиная от 65000 рублей.

Характеристики соответствуют моим запросам, цена отличная, сама Honor компания не новая, а специализировавшаяся преимущественно смартфонах и ноутбуках. Рассмотрим эту модель более детально и посмотрим на все её особенности.

Технические характеристики

Модель Honor MagicBook X 16 Pro Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core i5-13500H (база/турбо – 2.6/4.7 ГГц) Видеопроцессор Интегрированный Intel Iris Xe Graphics Операционная система Microsoft Windows 11 Home (1 язык) Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X с частотой 4266 МГц Накопитель SSD 512 ГБ PCIe Gen4 x4 SSD M.2 Экран 16.0 дюймов, матовое покрытие, FHD, sRGB 100%, 300 нит, 16:10 (1920 х 1200), 89% площади, 142 ppi Беспроводные интерфейсы Два диапазона Wi-Fi 6 (802.11ax, 160 МГц); Bluetooth v5.1 Аккумулятор 3 ячейки, Li-pol, 5195 мАч / 60 Вт ч, 11.55 В Размеры 356.2 x 250.1 x 17.9 мм Масса 1.75 кг Цена от 65 000 рублей*

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* Актуальная стоимость на момент подготовки материала.

Характеристику устройства смотрятся очень современно и актуально. Они не передают всех нюансов, но какие-то моменты очень интересные. Например, здесь используется процессор Intel Core i5 последнего поколения 13500H. Тут главное не перепутать его с настольной версией, у которого формула ядер 6P+8E. У мобильной на два производительных ядра поменьше - 4P+8E, что в итоге даёт нам 16 потоков, вместо 20 у настольной версии, но здесь также меньше мощность, которая заявлена как 45 Вт. Кто-то называет эту модель ультрабуком, но мне кажется, что это не совсем верно. Да, в целом габариты и вес очень хорошие для такого размера экрана.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. Оформление очень простое. Никакой цветной полиграфии, забота об окружающей среде и всё такое, и ещё экономия краски. Надписей практически нет, есть только пару наклеек.

Сверху коробки находится пластиковая ручка для переноски. С одной стороны посередине находится надпись Honor MagicBook.

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка.

На ней представлена информация о том, что на компьютере предустановлена операционная система Windows 11 Home с поддержкой одного языка.

На одном из торцов находится ещё одна наклейка, где есть информация о модели и конфигурации устройства. Здесь же указан серийный номер и несколько штрих-кодов.

Внутри коробки можно заметить каркас, выполненный из вспененного полиэтилена. В него зажат ноутбук, дополнительно упакованный в пакет. В правой части находится картонный лоток с частью комплекта поставки.

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Он небольшой и включает в себя гарантийный талон, краткую инструкцию, адаптер питания и кабель USB Type-C - USB Type-C.

Соответственно зарядка здесь осуществляется через USB Type-C. Это удобно, но я уже не раз замечал, что не все кабели и адаптеры подходят друг к другу. С этим недавно уже столкнулись пользователи iPhone 15.

Блок питания универсальный типа GaN и максимально обеспечивает 20В, 3,25 А, что соответствует 65 Вт. Почему нельзя было меньше? Дело в том, что в характеристиках процессора заявлена мощность 45 Вт и если б блок был на 45 Вт, то аккумулятор бы не успевал заряжаться во время активного использования устройства.

При этом зарядка происходит достаточно быстро и составляет 30 минут от 0 до 45% или 90 минут от 0 до 100%. Эти числа приблизительно соответствуют действительности, если в этот момент не использовать устройство.

Внешний вид и корпус

Данная модель ноутбука представлена пока в одном цветовом решении. Называется он «мистический серебристый». Однако, никакой мистики я не заметил. Основные элементы корпуса изготовлены из алюминиевого сплава. Это верхняя и нижняя крышки, а также топкейс.

Всё это придаёт ощущение надёжности и хорошей защиты. По сути, так оно и есть. Единственное, чего боится такой корпус – вмятины и царапины, но это лучше, чем трещины в пластике. Поверхность всех панелей матовая и приятная на ощупь. Ноутбук действительно кажется лёгким, относительно своих размеров и используемых материалов.

Толщину нельзя назвать очень маленькой, но в данном случае это даже плюс потому, что конструкция получается жёстче, за счёт увеличенных боковых рамок. Иначе пришлось бы использовать другие материалы, например, углеволокно, что сильно ударило бы по цене. Здесь производитель поработал над балансом цены, материалов и жёсткости, ведь экран достаточно крупный. Кстати, не стоит думать, что производитель озаботился этим прямо сейчас.

Это уже обновлённая модификация, а основная часть работ была выполнена на момент анонса этой модели. Также на вес сильно влияет аккумулятор и здесь он не очень ёмкий. Думаю, что в таком корпусе можно было разместить батарейку на 90 Вт*ч. Это также повлияло бы на цену, поэтому тут опять начинается игра в баланс. Цель тут простая: ноутбук должен продержаться полный рабочий день. Если не играть в игры, то это вполне достижимый результат на этом устройстве.

В передней части топкейса есть углубление для того, чтобы поднять крышку. Она поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть не получится. Со временем механизм может разработаться, но лучше бы он этого не делал, иначе крышка с экраном может начать падать.

Сверху находится HD камера с микрофонами и индикатором её включения. Шторки нет, поэтому придётся воспользоваться скотчем, как самым простым способом закрыть камеру. Также частенько при открытии крышки палец попадает на камеру и есть шанс, что со временем она просто заляпается.

Экран открывается на угол 150°. Используются обычные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол.

На левой грани можно увидеть один разъём HDMI, один USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C для вывода изображения, зарядки и передачи данных. Рядом находится индикатор зарядки.

На правой находим USB 3.0 Type-А и разъём 3,5 мм для гарнитуры. В итоге портов получается не так уж много, особенно когда Type-C занят под зарядку. Тут явно без хаба не обойтись. Самое обидное, что ноутбук не маленький и ещё пару портов можно было добавить.

Поддон изготовлен из алюминия с элементами крепления из ABS пластика. На нём находятся две резиновые овальные ножки и одна длинная. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с шлицом под Torx биту. Ещё нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

Традиционно большую часть пространства занимает аккумулятор. Теперь очевидно, что можно было бы разместить модель большей ёмкости. Возможно, такие модификации будут, место есть.

Системная плата очень компактная, но такая картина сейчас не редкость даже на мощных видеокартах. Здесь процессор с интегрированным видео и максимальным потреблением около 45 Вт. Система охлаждения выглядит неплохо. От медной теплосъёмной пластины к радиатору идут две крупные, но плоские тепловые трубки.

Сам радиатор тоже получился достаточно широкий, поэтому его продувает крупный и плоский вентилятор турбинного типа с мелкими лопастями. На максимальных скоростях поток получается достаточно сильным и появляется заметный шум. Но для этого необходимо запустить какое-то серьёзное приложение вроде Prime95 и подождать пару минут пока всё это прогреется.

Беспроводной модуль распаян непосредственно на плате, а не устанавливается в свой обычный разъём. Это сетевой адаптер Intel WIFI 6 AX201.Антенны выведены за экран. Внизу по углам находятся два крупных динамика. Звук очень неплохой по меркам ноутбуков.

Аккумулятор здесь на 60 Вт*ч. Это хороший показатель. К тому же нет дискретного видео и процессор не самый прожорливый. Поэтому его ёмкости должно хватать на весь рабочий день.

Возможности апгрейда есть, но достаточно ограниченные. По сути, можно заменить только SSD M.2 накопитель и добавить ещё один, но не самого распространённого формата M.2 2242.

Чипы памяти тоже распаяны непосредственно на плате. Их даже не видно потому, что они закрыты двумя металлическими экранами и добраться до них будет непросто.

Сама память не самая распространённая. Это микросхемы типа LPDDR4X, что является промежуточным звеном между DDR4 и DDR5. Такая память появилась ещё вместе с процессорами Intel Tiger Lake, поэтому нельзя считать её какой-то новой и уникальной, скорее просто редкой.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук не совсем маленький и поэтому здесь используется хорошая полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. В топкейсе есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний не очень большой. Он находится внизу по центру. Тачпад мне не очень понравился потому, что немного дребезжит при использовании. Возможно, это особенности конкретного образца.

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1,5 мм, и они еле заметно изогнуты. В правом верхнем углу клавиатуры находится клавиша включения со встроенным сканером отпечатка пальца.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других, часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

Клавиатура удобная, используется обычная белая подсветка с тремя уровнями яркости, если считать режим отключенной подсветки.

Экран

Дисплей с диагональю 16,0 дюймов обладает разрешением 1920 х 1200 точек. Не самое высокое разрешение, но по HDMI можно подключить хоть 4K панель. Что такое 16”? По сути, это просто слегка увеличенная матрица 15,6 по высоте и поэтому соотношение сторон здесь 16:10. Мне показалось, что именно для работы так лучше, особенно когда у тебя перед глазами открыты сразу два листа документа или два окна рядом.

Зерно на матрице не особо заметно, хотя я работаю уже продолжительное время за меньшим экраном с разрешением 2880 х 1620. Здесь используется панель IPS типа BOE NV160WUM-NH3. Частота обновления 60 Гц, коннектор 30 pin, хотя вряд ли кто-то будет её менять просто так.

Экран поддерживает охват цветового пространства sRGB. Такое бывает часто, но основная проблема заключается в том, как он откалиброван и здесь всё не так плохо.

Среди прочего есть: режим Eye Comfort, сертификат TUV Rheinland по снижению уровня синего света и сертификат TUV Rheinland по отсутствию мерцания. Картинку обещают хорошей.

Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается.

С балансом белого всё отлично, а вот на максимальной яркости в темноте есть заметные засветки по углам, но в таком режиме обычно никто не работает.

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 340.85 0.24 1389 50 193.68 0.13 1387 0 5.55 0.01 1385

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от референса. Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Изначально у экрана с калибровкой всё отлично и все показатели практически в норме, что встречается крайне редко.

В целом это универсальная модель для работы, но это не модель премиум уровня для работы с графикой, поэтому ждать от неё каких-то чудес не стоит. Если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

После калибровки я получил профиль. Может, кому-то он пригодится.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11 с поддержкой одного языка. Разумеется, я выбрал русский. После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что драйверов в комплекте нет. После первого включения и загрузки обновлений у меня даже загрузился новый BIOS.

Ещё одна важная деталь – это софт. Софт реально один из лучших на рынке. Есть множество различных функций по выводу изображения, синхронизации со смартфоном, не говоря уже о настройках и информации о системе, состоянии гарантии и т.д.

Не знаю, чего тут нет. Поэтому софт – это ещё одна сильная сторона этого устройства. Я записал краткое видео по функциям, провёл самодиагностику и пробежался по меню.

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых не будет – ноутбук не позиционируется как игровой.

CPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

Cinebench R23:

PCMark 10:

3DMark Night Raid:

3DMark Wild Life:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Winrar 6.10:

7-Zip 21.07:

Geekbench 5:

Corona 1.3:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark 8.0.1:

AS SSD Benchmark:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 60 ватт*час. Это не такие большие показатели для любого устройства, но здесь используется экономичные модели процессоров. Полная зарядка устройства занимает 1 час и 32 минуты, что полностью соответствует заявленному производителем времени. Это же касается времени автономной работы.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго, но в пределах разумного. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 11 часов 4 минуты, при яркости экрана около 70%. Иначе говоря – это обычный комфортный режим работы без всяких читов и тёмных экранов.

Далее я запустил Prime95, чтобы посмотреть на работу системы охлаждения и шум от устройства. Кстати, в обычных офисных задачах шум практически незаметен потому, что вентилятор не работает. А в Prime95 нужно подождать больше минуты, чтобы он набрал обороты. Тогда уже вентилятор заметно, но никто в таком режиме работать не будет.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений: Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 40С, но можно заметить, что нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит в месте выхлопа воздуха.

При этом даже спереди видны места, где расположен вентилятор и в этом месте устройство самое прохладное даже сзади потому, что осуществляется приток воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме «производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 3000 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 42.4 дБ на расстоянии 30 см от устройства.

Заключение

Honor MagicBook X16 Pro для размеров своего экрана считается лёгкой и портативной моделью, которую можно таскать с собой хоть каждый день и за которой будет комфортно работать. Возможно это не самый дешёвый ноутбук, но если собрать в сумму все его характеристики, то получится хороший вариант по соотношению цена/качество. Процессор достаточно шустрый, а помогает ему память промежуточного этапа – LPDDR4X. Это нечто среднее между DDR4 и DDR5. Расширить её не получится потому, что банально нет слотов для неё на плате, а все чипы распаяны.

В целом возможности расширения здесь ограничены, но в этом заключался расчёт производителя, чтобы обеспечить низкий вес в сочетании с хорошей базовой производительностью. Для большинства офисных задач пока объёма оперативной памяти хватает, но требования эти постоянно увеличиваются и вот здесь её уже нарастить не получится. Можно считать это своего рода компромиссом. Что касается накопителей, то плата позволяет установить второй, но белее компактный, типоразмера M.2 2242. Изначально уже стоит M.2 SSD NVMe 2280 на 512 Гб. При этом диск достаточно быстрый и ёмкость его на начальном этапе достаточная. В последствии его можно будет заменить и тут никаких проблем с этим нет.

Клавиатура удобная, есть два уровня подсветки и ещё есть цифровой блок, что для некоторых пользователей очень важно. Ещё есть индикаторы на таких клавишах как NumLock, Caps Lock и функциональной. Последнюю можно нажать один раз, загорится индикатор и можно использовать функциональный ряд в области от F1 до F12. Тачпад мне не очень понравился. Возможно, это особенность конкретного экземпляра, но при отдельных касаниях он начинает дребезжать. Для меня это не стало критичным потому, что я пользуюсь мышкой. Ещё одна особенность – всего один порт USB Type-C для зарядки и передачи данных. Зато через него можно подзаряжать другие устройства от встроенного аккумулятора и передавать видеосигнал. Для этого же есть полноформатный HDMI. В целом же портов хотелось бы побольше, хотя бы ещё один USB Type-C.

Звук оказался очень неплохой, в понимании конструктива ноутбука. Экран тоже понравился и его удалось откалибровать без проблем. Даже изначально матрица хорошо настроена, точка белого и среднее расхождение дельты в пределах нормы. Отдельно очень понравился софт. Здесь производитель действительно хорошо поработал и всё работает отлично. Все функции реально полезные и использовать их удобно. Приложение Honor PC Manager можно запустить через ярлык или при помощи функциональной кнопки на ноутбуке. Нагрев устройства умеренный, а аккумулятора хватает на весь рабочий день. Зарядка происходит достаточно быстро.

В итоге Honor MagicBook X16 Pro – это отличная модель для работы и отдыха. Для игр нужно присматривать что-то с дискретной графикой или на платформе AMD последнего поколения с Radeon 780M, например тот же Honor MagicBook X14 Pro.

Андрей Понкратов aka wildchaser