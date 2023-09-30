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Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707

Мы изучим монитор начального уровня с неплохими базовыми настройками IPS-матрицы, разъемами D-Sub, Display Port и HDMI, отличной эргономикой и поддержкой FreeSync.
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Оглавление

Вступление

Выбор монитора – это всегда нетривиальная задача. Обычно первым делом я смотрю на цену и на матрицу. Всё остальное для меня второстепенно. Я постепенно шёл по пути увеличения рабочего пространства и поэтому с ЭЛТ 15” потихоньку пересел на ЭЛТ 17”, потом уже купил LCD 17” и так далее. Потом как-то попробовал с 27” (16:9) перейти на 29” (21:9), но не посмотрел на соотношение сторон… В итоге за этим 29” экраном мне было некомфортно. Сразу же сдал этот монитор, доплатил ещё 30 000 рублей и купил 34”. И тут я понял, что это тот же самый 27” но немного шире. И пусть вместо двух листов в Word на экране легко помещалось три, но оно того не стоило.

Игры – это другое дело, но здесь при выборе монитора тоже не все так просто, особенно сейчас, когда частота обновления растёт, FPS в новых играх падает, и снова начинаешь думать: зачем всё это? В итоге у меня есть разные мониторы, но в основном это модели 27-28” c разрешением FHD, QHD и 4K. Последний дисплей я использую для тестов, а работать за ним лично мне некомфортно. Итак, разрешение матрицы играет важную роль в разных задачах, но для себя я понял, что всё дело в привычке – можно немного помучиться и привыкнуть, но со временем уже просто устаёшь привыкать, что-то постоянно настраивать и менять, и приходишь к максимально простым и удобным решениям.

Поэтому мне проще и удобнее работать с монитором 27” и разрешением Full HD. Сейчас наметилась тенденция к массовому переходу на QHD (2560 x 1440), но я это опробовал очень давно. Главное, что понял — это чтобы глазам было комфортно, и они меньше уставали. Тип матрицы – это всё тоже индивидуально и дело привычки. Я после MVA перешёл на IPS и уже привык. Хуже всего после OLED смотреть на что-то другое. Кстати, бывают даже неплохие TN-матрицы, хотя многие их ругают. Поэтому критерий моих поисков обычно сводится к простой формуле: 27” + IPS + FHD + минимальная цена.

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Это мой выбор, я никого ни к чему не принуждаю, но если он у вас каким-то образом совпал с моим, то на рынке есть много разных интересных моделей, которые похожи по характеристикам. Тут второстепенную роль будет играть эргономика, наличие/отсутствие встроенных динамиков, а вот определить качество матрицы бывает трудно. Также иногда возникает проблема с цветопередачей, когда ты изначально привык к неправильным цветам с какой-нибудь предустановкой «Кино», а потом пересел на новый откалиброванный экран sRGB и понимаешь, что это какая-то ерунда.

Это же касается цветовой температуры. Кому-то нравится тёплый свет, а кто-то уже привык к холодному. Профессионалы просто калибруют свои мониторы, чтобы получить своего рода стандартизированную цветопередачу и уже потом использовать монитор как инструмент. При этом они не будут подыскивать себе модели из нижнего ценового диапазона. Бюджетный сегмент больше ориентирован на офисное использование и домашнее универсальное. Поэтому мой выбор остановился на новой модели HIPER EasyView SB2707.

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Компания HIPER давно представлена на российском рынке, но в основном как игрок b2b-сегмента. Она производит моноблоки, мониторы, мини-ПК, ноутбуки и серверные платформы для бизнес-структур. Отсюда такая широкая матрица моделей с различными конфигурациями, ведь b2b рынок диктует условия, в которых продуктовый портфель должен соответствовать разнородным потребностям клиента. В конце 2022 года бренд вышел на рынок конечного пользователя (b2c), на котором продолжает применять накопленный опыт одного из ведущих поставщиков корпоративного класса.

А заинтересованным читателям скажу, что данный монитор HIPER доступен для покупки в интернет-магазине «Ситилинк».

Технические характеристики

Модель HIPER EasyView SB2707
Тип устройства Монитор
Диагональ экрана 27”
Разрешение 1920 x 1080 (FHD)
Соотношение сторон 16:9
Максимальная яркость 250 нит
Контрастность статическая 1000:1
Углы обзора 178°
Частота обновления экрана 75 Гц
Время отклика 4 мс
Тип матрицы IPS (ADSDS)
Поверхность экрана Матовая
Антибликовое покрытие Есть
Количество цветов и оттенков 16.7 млн
Технология AMD FreeSync Да
Технология Low Blue Light Да
Портретный режим Есть
Встроенные динамики Есть, 2 х 3 Вт
Тип блока питания Внутренний
Максимальное потребление 45 Вт
Порты HDMI (1.4), Display Port (1.2), D-Sub
VESA крепление Есть, 100х100
Габариты (без подставки) 615 х 360 х 74 мм
Масса (с подставкой) 5.75 кг
Цена 17 500* руб.

* Указана стоимость на момент подготовки материала.

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Стандартные для 2023 года характеристики доступного монитора с FHD или QHD матрицей. И здесь я понял, что у меня других вариантов нет – это хорошее предложение, от которого сложно отказаться. Тем более, если поискать на маркетплейсах, можно найти вариант и дешевле.

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Нигде не указано, но рамки экрана достаточно узкие и составляют по бокам и сверху около 7 мм, а снизу 11 мм (вместе с рамками корпуса).

Упаковка и комплектация

Монитор HIPER поставляется в крупной картонной коробке с цветной полиграфией. Сверху есть пластиковая ручка для удобства транспортировки. Габариты упаковки составляют 785 х 470 х 185, масса – 7.2 кг. С двух сторон оформление одинаковое и присутствует изображение устройства.

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Цветовая палитра характерна для компании HIPER. Те же белый фон и фиолетовые вставки. В данном случае мы видим их справа и там указана диагональ экрана, разрешение и изображены порты. В левом верхнем углу размещен логотип.

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С одного торца представлена информация о изготовителе-импортёре и условиях гарантии. Тут же находится один штрихкод и артикул модели.

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С другого торца есть таблица с техническими характеристиками устройства и перечень комплектации. Здесь также есть штрихкод и артикул модели, а ещё есть наклейка с штрих-кодом и серийным номером устройства.

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После открытия коробки выясняется, что всё внутреннее пространство занимает каркас из пенопласта. Это традиционная упаковка телевизоров, мониторов и прочих панелей.

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Сам каркас состоит из двух половин, в середине которых скрывается экран в корпусе, а сверху размещен комплект поставки. Всё уложено по своим нишам, которые изготовлены специально под компоненты. И поставляется в разобранном виде, но сам процесс сборки не требует особых навыков или инструмента.

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В комплекте находится основная опора, к которой крепится вертикальная штанга.

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Она изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в чёрный цвет. С нижней части на ней присутствуют мягкие площадки для лучшей устойчивости. К сожалению, они оставляют на столе следы, поэтому монитор лучше не двигать, а приподнимать и переставлять.

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Сверху опоры предусмотрена специальная ниша, куда вставляется конец штанги. При этом внутри расположены пазы таким образом, что допускают поворот конструкции влево и вправо.

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Вертикальная штанга оборудована специальной площадкой с выступами, которым соответствуют отверстия в корпусе и механизм фиксации с кнопкой.

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Площадка может перемещаться вверх и вниз на 125 мм. Для фиксации положения внутри корпуса есть специальная пружина, которая сбалансирована с весом монитора.

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Ещё в комплекте есть барашек фиксации и инструкция, которая совмещается с гарантийным талоном.

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Разумеется, есть кабель питания и один кабель HDMI стандарта 2.0 с ферритовыми кольцами и длиной 1.8 м. Кабель питания самый обыкновенный, а блок питания внутренний с разъёмом подключения IEC C14.

Внешний вид, конструкция и особенности

Отчасти основная конструкция уже раскрыта. Прежде всего это опора с поворотом, штанга с вертикальной регулировкой и шарниром, изменяющим угол наклона. Всё это легко собирается, штанга фиксируется барашком снизу, а площадка вставляется в пазы на корпусе.

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Корпус изготовлен из прочного пластика. Снаружи поверхность шероховатая. Габариты корпуса составляют 615 х 360 х 74, а масса вместе с подставкой – 5.75 кг. Можно ей не пользоваться, но тогда нужен кронштейн с креплением VESA 100 x 100.

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Задняя крышка изготовлена из чёрного ABS пластика и ничем не примечательна. В верхней части находятся вентиляционные отверстия, через которые выходит тёплый воздух. Под средней частью предусмотрено углубление с панелью видеовыходов и разъёмом подключения питания. Мы видим металлическую пластину, на которой располагаются три порта: D-Sub, Display Port и HDMI.

Для полного комплекта не хватает DVI, но на самом деле переходников HDMI – DVI очень много и стоят они не так дорого, поэтому достаточно обзавестись таким переходником и можно будет получить полный набор видеовыходов.

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Ещё через HDMI передаётся звук, который может выводиться на встроенные динамики. Динамики чисто номинальные, как и в любом подобном мониторе бюджетного уровня.

Для прохождения звука из недр корпуса можно обнаружить отверстия в нижней части задней крышки и с нижнего торца. Они симметрично расположены слева и справа. Звук передаётся только через цифровые видеоразъёмы.

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Ещё в нише можно заметить информационную табличку. Тут указана модель устройства и информация о производителе.

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Кстати, разбирается монитор именно с нижнего торца, для чего здесь есть несколько винтов. Сначала снимается нижняя панель, потом задняя крышка.

Если смотреть на монитор спереди, то с правой стороны сзади находится небольшой джойстик. Он необходим для включения устройства, выбора источника видеосигнала, регулировок громкости и цветовых параметров.

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Также в меню можно заметить другие настройки и предустановки для определённых сцен.

Есть ручные регулировки цвета и доступны некоторые дополнительные функции вроде AMD FreeSync.

Экран и тестирование

Дисплей с диагональю 27 дюймов обладает разрешением 1980 х 1080 точек. Кто-то заметит крупное зерно, но это если приблизиться вплотную к экрану. В таком случае нужна матрица с более плотным расположением точек и высоким разрешением. А для меня вполне комфортно, поскольку расстояние до экрана составляет около 50 см и точки явно не бросаются в глаза.

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Известно, что используется матрица IPS типа, выполненная по технологии ADSDS (Advanced Super Dimension Switch). Проводящий материал оксида индия-олова в качестве верхнего электрода, одновременно выполняющий роль управляющего слоя и защитного стекла, который обеспечивает большую светопропускаемость и устойчивость к физическим воздействиям.

Производитель заявляет о яркости в 250 нит, но по результатам тестов она заметно выше, а вот с контрастностью все верно.

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Также производитель подчеркивает 100% соответствие цветовому пространству sRGB. Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения.

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В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. В целом результат хороший.

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании такое не сказывается.

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С равномерностью подсветки всё не так однозначно. Хуже всего дела обстоят с правым нижним углом, где максимальная дельта составляет 23%. Однако, я думаю, что всё зависит от конкретного экземпляра (и, возможно, мне просто не повезло).

Следует учитывать, что это бюджетная модель и удивляться тут не приходится; такое наблюдается даже на более дорогих игровых мониторах. Также можно заметить эффекты Ghosting и Blur.

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Монитор рассчитан на офисное использование и поэтому никакой заводской калибровки нет. Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем.

Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана всё относительно неплохо с калибровкой.

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В целом это модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то ее можно откалибровать через профиль.

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Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

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Экран отлично калибруется и после этой процедуры получается совсем другой результат.

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Для тех, кому нужен профиль, оставлю ссылку на него.

Заключение

HIPER EasyView SB2707 – это монитор начального уровня, который в первую очередь предназначен для домашнего или офисного использования. Он не позиционируется как игровой или «графический» дисплей, хотя ничто не мешает играть и работать с изображениями (проверял лично). Базовые настройки матрицы неплохие, причём именно в штатном режиме, но необходима калибровка. Хуже дела обстоят с равномерностью подсветки, но это зависит от конкретного экземпляра. Тут нет претензии на исключительное качество картинки, скорее она соответствует ценовой группе модели.

У данного монитора есть аналоги, но я выбрал именно его, поскольку здесь есть все интерфейсы, которые мне нужны, включая D-Sub, и широкие возможности регулировки подставки, которые не встречались у других бюджетных моделей. Есть возможность регулировки поворота, наклона и высоты. Всё отлично настраивается, и в плане эргономики мне всё понравилось. Меню настроек простое и сделано без изысков, но вместе с тем информативное. Есть поддержка AMD FreeSync, но я думаю, что это не самое главное из того, что нужно конечному пользователю.

Важно, что в целом используется неплохая IPS матрица, если быть точнее, то выполненная по технологии ADSDS (Advanced Super Dimension Switch); проводящий материал оксида индия-олова в качестве верхнего электрода, одновременно выполняющий роль управляющего слоя и защитного стекла, который обеспечивает большую светопропускаемость и устойчивость к физическим воздействиям. Поэтому экран достаточно яркий и умеренно контрастный. Рамки экрана узкие, покрытие матовое, корпус крепкий и практичный.

Модель появилась в августе 2023 года, статистики по ней пока мало, а цена на момент анонса была 17 500 рублей, что соответствует характеристикам устройства. Монитор HIPER доступен для покупки в интернет-магазине «Ситилинк». Узнать цены можно по ссылке.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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