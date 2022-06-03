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Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)

При создании новой модели разработчики сохранили все, за что пользователи ценили прошлый ноутбук, но при этом сама платформа обновилась, а скорость работы увеличилась.
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Оглавление

Вступление

В некотором плане геймерам не повезло. Это заметно по тому, что многие до сих пор сидят на видеокартах уровня GeForce GTX 1050 Ti и GTX 1650. Ничего плохого в этом нет, ведь игры идут в разрешении Full HD, а умопомрачительных проектов с графикой нового поколения, где реалистичность была бы поставлена на более высокий уровень, пока ещё не подвезли.

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Многие игры просто не оправдали ожиданий и не создали мотивации: продай всё, но поиграй в максимальном качестве. Поэтому пользователи не спешат расставаться со своими видеокартами, а предпочитают сидеть на них до конца. Причём, когда карта отдает концы, её обладатель не бежит сразу же за новенькой GeForce RTX 3090 Ti, а ищет где-то всё ту же GTX 1650. А пользователи побогаче могут себе позволить RTX 3050. Некоторые и вовсе понимают, что по цене видеокарты можно взять ноутбук.

Не следует думать, что все модели стоят баснословно дорого, ведь у разных производителей есть специальные линейки, которые предназначены для массовых покупателей (не всем важен статус и премиум-лакшери сегмент, особенно сегодня). Есть специальные народные игровые модели ноутбуков. Как бы смешно это не звучало, но одна такая есть у компании ASUS, и называется она TUF Gaming. В ней соответственно есть модели FX505, FX506 и вот теперь уже FX507. Также у них есть близнецы для тех, кто любит экраны покрупнее и у них в обозначении вместо 500 используется 700. Это означает, что вместо матрицы 15.6” установлена 17.3”.

Мы незаслуженно мало внимания уделяли этим моделям, но сегодня есть великолепный шанс посмотреть на одну такую, которая построена на платформе Intel Core 12-го поколения. Это ASUS TUF Gaming F15. Есть ещё модификация Dash, но это классическая игровая модель, которую так любят пользователи.

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В последней генерации поменялся индекс и буквы. Посмотрим, что интересного и нового получилось в этом поколении, а ещё как это всё работает.

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Технические характеристики

Модель ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core i7-12700H
Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков с 6 ГБ видеопамяти GDDR6;
NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 4 ГБ видеопамяти GDDR6;
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков с 4 ГБ видеопамяти GDDR6
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц
Встроенная память 1 ТБ SSD M.2 PCI-e x4 Gen3
Экран 15.6” WQHD (2560 x 1440);
DCI-P3:100%;
Частота обновления:165 Гц;
Время отклика:3 мс;
IPS-level;
Adaptive-Sync, Pantone Validated
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.2
Аккумулятор 90 Вт*ч
Размеры 354 x 251 x 22.4-24.9 мм
Масса 2.2 кг
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Обычно на эту модель устанавливаются матрицы с разрешением 1920 x 1080, чтобы скорость в играх была высокой и играть было комфортно, ведь примененные видеопроцессоры не самые мощные и производительные.

В данном случае установлена матрица 2K, и устройство получается более универсальным, ведь работать с более высоким разрешением удобнее.

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Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке. Сверху нанесены разные чёрные узоры, надписи и прочие украшения. Выглядит всё это самобытно и интересно. С одной стороны просто, а с другой видна какая-то брутальность во всём.

В первую очередь она начинается с упаковки. Всё стилизовано так, как будто внутри лежит какое-то оружие. По сути, всё так и есть, только это оружие геймера. С одной стороны, мы видим логотип ASUS TUF Gaming.

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На противоположной поверхности творится что-то невообразимое. Всё пестрит от каких-то вставок, а ещё есть стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

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С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона.

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Под ноутбуком находится ниша, где вставлена ещё одна небольшая коробка. В ней находятся инструкции.

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В комплекте находится достаточно мощный блок питания, который обеспечивает 20 В и 12 А, что в итоге нам даёт 240 Вт.

Внешний вид и корпус

Сперва может показаться, что производитель не поменял ничего во внешнем облике и корпус остался прежним. В этом нет ничего странного, если учитывать, что решение получилось удачным и удобным. Я сам уже давно пользуюсь ноутбуком ASUS TUF Gaming FX506 и в своё время выбирал его потому, что есть полноформатная клавиатура с подсветкой, развитое охлаждение, прочный пластиковый корпус, хорошая начинка и привлекательная цена.

Замечания тоже были. В частности, сервисмены говорят о не самых удачных решениях в материнской плате. У меня устройство более двух лет и ещё давно я научился тому, что ноутбук, так же, как и любая другая компьютерная техника, должен хорошо охлаждаться. Это значит, что радиаторы нужно чистить, а вентиляционные отверстия не закрывать, чтобы воздух свободно проникал. Работать лучше в экономичном режиме, а играть в производительном, чтобы система охлаждения сильнее раскручивала вентиляторы. Жалко, что нет настроек в фирменном ПО, связанных с даунвольтингом и ещё пришлось откалибровать матрицу для работы с изображениями, хотя на маленьком экране работать очень неудобно после большого, но пандемия многих заставила пойти на жертвы.

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В обновлённой модели произошёл раз заметных и важных изменений и в первую очередь это как раз корпус. Да, я уже отметил, что не сразу бросаются в глаза все изменения, а всё из-за выреза под экраном. Поэтому сперва кажется, что форма не изменилась.

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Цвет крышки серый и также напоминает прошлое поколение, но логотип уже новый. Кстати, пока сложно заметить, но уже в этом вырезе, где торчит часть топкейса, заметны новые индикаторы в форме четырёх лепестков. Они способны отображать режимы: включение, заряд, активность накопителя, режим в полёте.

Поскольку модель ориентирована на массовую аудиторию, то основная часть элементов изготовлена из пластика. Верхняя и нижняя крышки тоже. Корпус не очень тонкий и это хорошо потому, что можно разместить развитую систему охлаждения, которая будет обеспечивать хороший теплоотвод.

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На верхней крышке находится логотип ASUS TUF Gaming, а ещё бутафорские шляпки винтов по углам. Это имитация крепления, чтобы добавить брутальности внешнему облику и создать ощущение, что это такой стальной и мощный корпус.

В прошлом поколении это было убедительнее потому, что цвет этих винтов и крышки отличался, а здесь они сливаются и сразу похожи на штамповку.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто. Со временем механизм может разработаться, но у меня за два года этого не случилось и хорошо.

В самом верху над экраном находится HD камера и массив микрофонов.

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Крышка открывается на 137 градусов и дальше ограничивается шарниром. Для обычного использования этого угла обычно хватает. Петли самые обычные.

Также я уже отмечал, что внизу экрана есть проём, который переходит из поколение в поколение. Единственный плюс этого решения – видны индикаторы работы, когда крышка закрыта. Иногда это удобно, иначе бы их нужно было размещать по бокам.

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Сзади разъёмов нет. Они находятся по бокам устройства. Слева находится разъём питания, HDMI, RJ-45, два Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 и 3,5 мм джек для гарнитуры. Ещё здесь находится крупная решётка для выхлопа горячего воздуха. Точно такая же есть справа.

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Ещё справа можно обнаружить один USB 3.2 Type-A. Также с краю находится отверстие для замка кенсингтона.

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Корпус достаточно прочный, несмотря на то, что изготовлен из пластика.

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Нижняя крышка тоже изготовлена из пластика. На ней находятся четыре резиновые ножки в форме буквы «Г» и один красный треугольник, выполняющий те же функции, но больше похожий на кнопку. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить несколько винтов с крестообразным шлицом. Один угловой приподнимает крышку. Нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Внутри свободного места не так уж много. Достаточно большое пространство занимает система охлаждения. Практически вся она рыжая и это не бутафория, а медь. Здесь, когда ничего не окрашено, всё отлично просматривается, и так выглядит даже лучше, а если вспомнить про брутальный стиль, то сложно представить как-то иначе.

Начинка среднего уровня, но следует вспомнить, что и сама модель не претендует на премиум. Всё практично без пафоса и вместе с тем с хорошими возможностями расширения.

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Это ещё один момент, который мне импонирует в этой серии. Например, можно заменить оба модуля памяти, накопитель M.2, установить второй, заменить беспроводной модуль, аккумулятор и всё это без каких-то сильных затруднений.

Системе охлаждения тоже уделено особое внимание. Процессор и видеочип здесь далеко не самые экономичные и их нужно как-то охлаждать. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных сенсорах в чипы. Фирменные вентиляторы усовершенствованной конструкции Arc Flow усиливают воздушный поток без заметного увеличения уровня шума.

Вентиляторы оптимизированной конструкции Arc Flow используют особую крыльчатку, состоящую из 84 лопастей особой формы с загнутыми кончиками, чтобы уменьшить турбулентность. Лопасти, изготовленные из жидкокристаллического полимера, у основания их толщина всего 0.2 мм, что способствует усилению воздушного потока, при этом они достаточно прочны, чтобы вращаться на высокой скорости.

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Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков серии ASUS реализована система самоочистки. В усовершенствованной версии этой системы длина пылевыводящих туннелей была сокращена, чтобы увеличить пространство для движения воздушных потоков. В результате эффективность вентиляторов выросла на 15% по сравнению с базовым вариантом.

Что ещё нового по начинке? Современные игровые ноутбуки используют мощные графические чипы для обеспечения высокой производительности, но в большинстве случаев эти кадры проходят через встроенную графику ЦП, прежде чем попадают на дисплей. Это обеспечивает лучшее время автономной работы, но не позволяет вашему графическому процессору работать с максимальной производительностью.

Поэтому было принято решение устанавливать переключатель MUX на все ноутбуки TUF 2022 года. Для соревновательных игр вы можете переключиться на режим прямого использования графического процессора, который уменьшает задержку и повышает производительность в среднем на 5-10%.

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Всё это интересно звучит в теории, но не окажется на практике так, что теперь будет невозможно использовать встроенную графику, если дискретная поломается? Такой сценарий вполне вероятен.

Аккумулятор здесь всего на 90 Вт*ч. Число солидное для какого-нибудь компактного устройства, а здесь это просто как встроенный ИБП.

Клавиатура и тачпад

Ещё одна особенность, которая мне нравится в ноутбуках TUF Gaming – полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Очень удобная, а ещё подсветка здесь однотонная, как на обычной ленте не адресной.

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Тачпад находится внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам.

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В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь применяется как раз такая и поэтому она очень тихая. Ход клавиш составляет всего 1.4 мм.

Как и во всех современных ноутбуках компании, здесь применяется ряд фирменных технологий. Например, здесь есть Overstroke для ускоренной регистрации срабатываний нажатий.

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Кроме всего прочего, клавиатура оборудована RGB-подсветкой. Также есть множество различных эффектов, которые настраиваются через приложение Armoury Crate.

Экран

Дисплей с диагональю 15.6 дюймов обладает разрешением 2560 х 1440 точек, однако также модель поставляется с FHD матрицами, которые, на мой взгляд, предпочтительнее на не очень мощных видеокартах уровня RTX 3050. Зерно на существующем экране особо не будет заметно, а разрешение в играх можно снизить, чтобы комфортно играть в любую современную игру.

Тут используется матрица BOE NE156QHM-NY1 с частотой обновления 165 Гц.

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Экран поддерживает охват цветового пространства DCI-P3 и обеспечивает близкое к кинематографическому качество «картинки».

Независимо от типа экрана во всех новых моделях ноутбуков ASUS TUF Gaming реализована поддержка технологии Adaptive-Sync. Она синхронизирует частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором, устраняя неприятный эффект разрыва кадра и уменьшая задержку отображения, что обеспечивает как более высокое качество изображения, так и улучшенную реакцию игры на действия пользователя.

Боковые рамки очень тонкие.

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Производитель заявляет 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Однако с штатной предустановкой про это не скажешь.

Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат хороший

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 295.94 0.253 1014
50 202.62 0.121 1011
0 15.9 0.01 1008

Можно заметить, что экран не может похвастать высокой яркостью. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

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Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится.

Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам в приложении Armoury Crate можно подобрать хороший режим.

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В целом это геймерская модель, и она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать.

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Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии.

Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита ASUS Armoury Crate. Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является предустановка Cinema.

Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях.

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Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent. При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки. Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш.

CPU-Z:

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GPU-Z:

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Geekbench 5:

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Cinebench R20:

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Cinebench R23:

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3DMark Port Royal:

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3DMark Time Spy:

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3DMark CPU Profile:

450x222 25 KB. Big one: 1000x493 92 KB

PCMark:

450x301 28 KB. Big one: 1000x669 97 KB

450x301 27 KB. Big one: 1000x669 111 KB

7-Zip 21.07:

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Metro Exodus, FHD, RTX:

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CrystalDiskMark 8.0.1:

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Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 ватт*час. Это не такие большие показатели для мощного игрового устройства.

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Полная зарядка устройства занимает 2 часа и 11 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.

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Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает немногим более часа. Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях, демонстрирует уверенную работу в 7 часов и 53 минуты. Понятно, что от батареи играть никто не будет и она нужна скорее, как ИБП при кратковременном отключении питания. Работать можно весь день в полном объёме.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений: Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 37°C, но можно заметить, что, нагрев не равномерный, а основная часть горячего воздуха выходит по бокам, сзади и перед экраном внизу.

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При этом даже спереди видны места, где располагаются вентиляторы и в этих местах устройство самое прохладное даже сзади потому, что осуществляется приток воздуха.

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Что касается шума, то пик его достигается в режиме Turbo, когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 4800 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 45,3дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

Было бы странно, если бы при разработке новой модели не учли всех прошлых недочетов. По итогам знакомства заметно, что работа с ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z) проделана колоссальная, и всё, что мне нравилось в прошлом ноутбуке, осталось, но при этом сама платформа обновилась и скорость увеличилась. Сохранились удобная клавиатура, отличные возможности расширения и удачная компоновка. Изменения косметические есть, но нельзя сказать, что они сильно повлияли на общий стиль. Устройство по-прежнему смотрится брутально.

С топовой видеокартой проблем в производительности нет даже в родном разрешении матрицы. Если вдруг приходит ощущение, что игра идёт недостаточно плавно, то можно выехать на DLSS, а в целом я огромной разницы между GeForce RTX 2060 Max-Q и RTX 3060 for Laptop не заметил, хотя количество универсальных процессоров увеличилось вдвое – с 1920 до 3840 штук. По сути получилось компенсировать большее разрешение экрана, и RTX 2060 показывает себя в Full HD примерно, как RTX 3060 for Laptop в QHD. Вычислительная мощность процессора заметно выросла, но это особенность 12-го поколения Intel Core.

Экран в тестовой модификации был с хорошим разрешением и цветопередачей. Время автономной работы также не изменилось. Здесь никаких чудес ждать не приходится, поскольку аккумулятор не стал более ёмким, а потребление не снизилось. Используются не самые слабые компоненты и одна графика в пике способна потреблять согласно спецификации целых 140 Вт. Процессор тоже не самый энергоэффективный, но все понимают, что от аккумулятора играть никто не будет, а блок питания достаточно мощный.

С нагревом и шумом ситуация стандартная: есть несколько предустановок в программе Armoury Crate. В режиме Turbo увеличивается не только производительность, но и шум, поэтому я всегда предпочитал режим Performance. При отсутствии сильной нагрузки ноутбук работает тихо и поэтому можно даже не переходит на Silent. Результаты тестов показывают, что система охлаждения позволяет процессору работать на 80 Вт вместо положенных 45 Вт. Всё это отражается на производительности в реальных приложениях.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный для тестирования ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z).

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Вадя Вудя
09:49
Штатные, ага... Производитель выжал максимум, и забил в SPD эти параметры работы как штатные. Найдите мне хоть один чип памяти, у которого 1.5 вольта номинал. Это предел. Спецификацию jedec ddr4 вы ...
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
Алексей Румянцев
09:49
выводя за последний месяц ускорилось в 10 раз, какая общественность?
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Сергей Егоров
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Сколько урадебилов на оверклоакере развелось
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Zelot
09:46
А ты писюн, не жмот и барыга?
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Dr Ficus
09:45
2060супер, всего за 45к рублей ? 🤣🤣🤣 2070супер люди покупали заметно дешевле, при худшем курсе.. Жмоты барыги надеются на помощь от этих статеек ?
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Alagar81
09:44
Ещё один школо-теоретик знаток 🤣😂😂 Не судьба по названию памяти погуглить и узнать что это её штатные частоты, напряжение и тайминги гарантированные производителем (за исключением вторички и третич...
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
Андрей Шестухин
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смотри слюной не подавись. твари рождались и умирали, Русь стояла и стоять будет.
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Zelot
09:43
Вот и замечательно! Нечего читать правду о колоссальных потерях российской армии в Украине.
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Ну так похвались своим ковриком, клавой и мышкой. Фото в студию! Или опять сольешься ?
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Сергей Егоров
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Этим "интузиастам" бы уже в кучу собраться и сделать ремейк. Слишком д... я развелось а толку 0
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