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Вступление

Появление видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 было внезапным для игрового сообщества, но ожидаемым: младший ценовой сегмент со времен моделей GeForce GTX 1650 и GTX 1650 Super не обновлялся, а «народная карта» очень нужна в современных реалиях. Однако пользователи рассчитывали на появление новинки с приставкой GTX, но калифорнийский производитель решил сохранить в младшей модели трассировку лучей, что придает ей солидности и… стоимости.

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MSI GeForce RTX 3050 Gaming X является старшей видеокартой в иерархии компании красного дракона и в первом же раунде заходит с карт-бланшем фирменных фишек и достоинств. Новинка оснащена одной из лучших для своего класса системой охлаждения, построена на печатной плате старшей модели и грамотно настроена. По умолчанию модель Gaming X предлагает заводской разгон +65 МГц.

Полное название: MSI GeForce RTX 3050 Gaming X; код производителя: GeForce RTX3050 GAMING X 8G.

Упаковка и комплектация

Упаковка новинки выполнена в стилистическом узнаваемом дизайне темной полиграфии и фотографии графического ускорителя. Плотный картон, архитектура NVIDIA Ampere, поддержка трассировки лучей и технологии DLSS.

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Не в бровь, а в глаз, заявляет компания MSI, расписывая какие возможности получила новая видеокарта на обратной стороне упаковки. Что удивительно большими буквами нигде не сообщается, что графический ускоритель младшего-среднего звена оснащен 8 Гбайт видеопамяти.

При открытии коробки пользователь обнаружит загадочный черный конверт MSI, а в нем основная комплектация – комикс с красочной иллюстрацией по установке, пара брошюр и мануал.

Внешний вид и дизайн

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В видеокарте MSI GeForce RTX 3050 Gaming X узнается дизайн приверженец культа видеокарт MSI Gaming X с характерным черным оскалом и парой вентиляторов типоразмера 92 мм. Однако на наше удивление все стало больше, лучше и мощнее. Теперь младшая видеокарта оснащена системой охлаждения Twin Frozr восьмого поколения, топовые вентиляторы TORX 4.0 и радиатор с лучшими фишечками.

Не стесняются разработчики и в других аспектах. Новинка получила большой кулер и теперь видеокарта перекрывает 2.5-слота расширения. В длину графический ускоритель скромнее по современным меркам – всего 278 мм, а весит почти 1 кг.

Производитель не поскупился и на металлический бэкплейт MSI GeForce RTX 3050 Gaming X с логотипом бренда.

Правая сторона видеокарты получила перфорированные декоративные прорези, выполняющие функцию и беспрепятственного выдува горячего воздуха: нечто подобное мы наблюдаем на моделях Founders Edition.

Дополнительное питание GeForce RTX 3050 рекомендовано одним разъемом 8-Pin, поэтому инженеры не стали нарушать основные требования. К тому же новинка энергоэффективна и второй разъем ей не обязателен.

Панель видеовыходов верна основным столпам компании NVIDIA и по умолчании предлагает знакомый набор – три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.

Система охлаждения

У видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X отличная система охлаждения с продуманным креплением. Для небольшой модели столь крупный радиатор Twin Frozr 8 фиксируется восемью точками опоры, что сводит возможности прогибания текстолита на нет и улучшает контакт с горячими элементами.

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В качестве основного охладителя выступает массивный двухсекционный радиатор как у старших видеокарт, но это на первый взгляд. Для MSI GeForce RTX 3050 Gaming X достаточно всего трех тепловых трубок диаметром 6 мм. В центре располагается медная никелированная пластина, накрывающая графический процессор и четыре микросхемы памяти. Производителю проще оставить удлиненную термопрокладку для одного чипа, чем переназначать конвейер.

Подсистема питания охлаждается наиболее лучшим способом: удлиненные пластины подведены к целому ряду мосфетов.

Металлический бэкплейт использован по назначению, также ему доверена вспомогательная роль по отводе нагрева от области графического процессора. Для усиления конструкции имеем ребро жесткости.

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Печатная плата

Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 Gaming X построена на печатной плате старшей модели GeForce RTX 3060 Gaming X, что является закономерной унификацией, однако, в нашем случае в пользу новинки.

Обратная сторона PCB модели MSI GeForce RTX 3050 Gaming X.

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Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 Gaming X построена на новом графическом процессоре GA106-150-KA-A1, произведенный по 8 нм техпрoцессу на 48-й неделе 2021 гoда и включающий 2560 шейдеров, 32 блока растеризации и 80 текстурных блoков.

Подсистема питания выполнена по схеме «5+1». Используются силовые каскады AOZ5311NQI от Alpha & Omega с номинальным током 50 А.

Видеокарта оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран четырьмя микросхемами производства Micron. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14 000 МГц).

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Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Formula (Intel Z690, LGA1700);

Процессор: Intel Core i7-12700K;

Система охлаждения: Deepcool GAMMAXX L360 A-RGB;

Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;

Оперативная память: ADATA XPG Lancer DDR5-5200 2x16 Гб;

Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Монитор: AOC U2790PQU;

Корпус: открытый стенд.

Процессор Intel Core i7-12700K разогнан до 5000 МГц по P-ядрам.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора, использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

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Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X

Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 Gaming X покоряет с первых минут знакомства благодаря заявленным характеристикам графического процессора с системой охлаждения от более топовых моделей, поэтому ожидаемая картина вырисовывается в лучшем свете. Новинка получила заводской разгон плюс 65 МГц, но понимаешь, что у нее больше возможностей.

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Фирменная технология остановки вентиляторов представлена во всем великолепии. Получаем следующие показатели:

34°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;

38°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Приведем подробные характеристики Performance BIOS модели MSI GeForce RTX 3050 Gaming X. Новинка имеет Power Limit 130W с расширением до 140W.

И с первых секунд тестирования мы понимаем с чем имеем дело. MSI GeForce RTX 3050 Gaming X бустит до 2 ГГц без малейшего намека на просадки при скорости вращения всего лишь 1200 об/мин, и целевой температурой 58°C. В итоге получаем +150 МГц от заявленной частоты. Новинка практически бесшумна, холодна и притягательна. Ничего другого и не ожидалось.

Не представляю, какие катастрофические последствия потребуют использование кулера при полной мощности, но для полноценного тестирования проведу эксперимент. Вентиляторы взлетают к отметке 3100 об/мин, шум выше среднего, хотя отчетливо слышен поток воздуха, нежели скрежет подшипников. Температура падает до комфортной отметки 48°C.

На видеокарте MSI GeForce RTX 3050 Gaming X прибегать к даунвольтингу необязательно, но с другой стороны зачем нам сжигать лишние ватты и заставлять прогреваться графический ускоритель зря?

При стандартном пороге 850 мВ для графического процессора поколения Ampere модель MSI GeForce RTX 3050 Gaming X достигла частоты ядра 1890 МГц. Новинка греется всего лишь до 46°C, что у некоторых видеокарт порой видишь даже в простое. Потрясающе!

Разгон MSI GeForce RTX 3050 Gaming X

За MSI GeForce RTX 3050 Gaming X остается быть право еще и одной из самых разгонямыех видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30. Новинка покоряет устойчивые 2175 МГц по ядру без просадок и 2075 МГц по памяти: попался бы экземпляр с микросхемами видеопамяти Samsung, то и на рекорды могли идти.

Производительность MSI GeForce RTX 3050 Gaming X с заводским разгоном превышает эталонную модель на 3% и на 12% после оверлокинга.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше





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3DMark Time Spy



Graphics Score

Больше – лучше





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3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше





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Энергопотребление MSI GeForce RTX 3050 Gaming X

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme





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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Модель MSI принадлежит к тому редкому племени бюджетных графических ускорителей, которые заслуживают внимания. Она сбалансирована, тиха, холодна и производительна в разрешении 1080p. Новинка GeForce RTX 3050 Gaming X стремится получить лавры народной видеокарты, и ее не за что упрекнуть.

Производитель использовал, по моему мнению, наилучшую формулу – задействовать наработки более топовой модели с менее требовательным и горячим графическим процессором, и тем самым сняв часть нагрузки с системы охлаждения и печатной платы. Но все не так просто, инженеры это понимают, и не забыли оптимизировать микропрограммное обеспечение во избежание пресловутого бага вентиляторов «старт-стоп», их слишком активной работы и подкачанной турбобустом частоты ядра.

Лично мне видеокарта MSI GeForce RTX 3050 Gaming X понравилась по всем основным и второстепенным критериям. Видно, что разработчики задействовали все фирменные наработки, несмотря на позиционирование в иерархии. И отмечу один факт, новинка использует новую термопасту MSI, о которой толком ничего не известно (возможно это еще одна монетка в копилку к хорошему охлаждению).

Александр Андерсон

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