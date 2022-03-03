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Вступление

Разгон для того и существует, чтобы дешево купить и как бы получить производительность более дорогого устройства, или не так? К сожалению, все давно поменялось и теперь даже на этом стали делать бизнес. Ведь, чтобы разогнать сейчас процессор Intel, нужно купить модификацию с литерой «К» иначе производитель не одобряет. Даже сам процессор ничего не гарантирует. Нужна еще плата, память и в общем-то как раз все самое дорогое «железо», чтобы выжать 200 МГц.

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Если б это было базовой частотой 200 МГц и можно было бы разогнать еще на 200 МГц, то было бы не обидно, но если процессор бустит одно ядро до 5,3 ГГц, а на всех работает при 4,9 ГГц, а ты разгоняешь до 5,1 и при этом там уже пар везде выходит, то это так себе разгон. А в общем это стандартный сценарий последнее время. Под азотом система разгоняется до… Я знаю, и не сомневаюсь в результатах, но это не подходит рядовому пользователю, которому нужна просто высокая производительность без дополнительных инвестиций. Да, хотя бы ограничится водой. Я все никак не забываю про фреонку, но не уверен, что даже два каскада смогут справится с 500 Вт. Это цифра совсем не от фонаря, а то, что процессор Intel Core i9 12900K выдает максимум на воде – как раз где-то 300 Вт. Точнее вода где-то на хорошей системе способна на это при 1,33 В на ядрах.

Я уже рассматривал материнскую плату ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial, и она как раз ориентирована исключительно на использование кастомной системы жидкостного охлаждения. Сегодня я планирую рассмотреть обычную версию, но по иронии судьбы тоже с кастомной СЖО. С воздушной системой охлаждения в таком устройстве нет никакого смысла. С AIO у меня оказалось тоже не все так просто потому, что EKWB EK AIO Basic 360 нуждается в дополнительном креплении под новый сокет. Его я тоже приобрел отдельно, но планирую уже заняться им плотнее при тестировании Apex, а сегодня мы попробуем что-нибудь сделать с обычной материнской платой ASUS ROG Maximus Z690 Extreme.

Обычная она в том плане, что не оборудована огромным фулкавер моноблоком, который закрывает всю плату, а предлагает пользователю классические радиаторы. При этом процессор все же нужно охлаждать хотя бы водой иначе непонятно, зачем вообще нужна такая плата. И естественно нужен процессор Intel Core i9-12900K потому, что Intel Core i3-12100F я приобрел на распродаже, но для этой платы его будет маловато. Брать же такую плату для его разгона также неразумно. За эти деньги лучше взять хотя бы Intel Core i7-12700K и плату попроще, тысяч за 25-30 рублей.

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Цена ASUS ROG Maximus Z690 Extreme около 100 000 рублей, но это просто какая-то бюджетная игрушка по сравнению с Glacial или MSI Godlike. Одну из них мы уже рассмотрели, вторую тоже увидим, а сегодня посмотрим на модель попроще, которая ориентирована на массового покупателя.

Упаковка и комплектация

В отличие от огромной и сложной коробки Glacial, здесь мы видим просто большую упаковку из плотного картона с подъемной крышкой, как капот автомобиля. Конструкция как у всех этих Hero, Apex и Formula. Оформление полностью соответствует стилистике, а дизайн и цвета в последнем поколении поменялись не сильно.

Спереди опять находится темный фон, который разделен по диагонали. На левой половине мы видим узор из знакомых слоганов и надписей, а правая заштрихована тонкими полосками, на ней находится огромный логотип серии Republic Of Gamers. Посередине с выравниванием по левому краю крупными переливающимися всеми цветами символами указано наименование модели. Ниже сообщается, что эта материнская плата игровая.

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Внизу находится группа из нескольких значков. Windows 11, WIFI 6E, далее три относятся к Intel и еще три сообщают о поддержке DDR5, LGA1700 и PCI-e 5.0. Наконец ASUS AURA Sync.

Переворачиваем коробку.

В самом верху мы снова видим надпись большими блестящими радужными буквами ROG Maximus XIII Extreme. Производитель снова информирует, что это плата для геймеров, но я думаю, что у нее немного другая аудитория. В левой части находится крупное изображение устройства. Ниже находится его не очень подробная спецификация. Справа проходят четыре косые красные полосы и между ними образованы четыре вставки с ключевыми особенностями устройства: подсистема питания, AniMe Matrix LED, пять слотов для M.2 накопителей (один с поддержкой PCI 5.0) и разъем USB 3.2 Gen 2x2 PD60W. С таким функционалом это уже уникальная плата.

Ручки для переноски тут не предусмотрено как у Glacial, хотя весь этот набор тоже не из легких.

Сверху находится картонный лоток, который сверху закрыт прозрачной пластиковой крышкой. Внутри лежит плата на целлофановой подложке. Под лотком находится отсек, где в разных его частях поделен весь остальной комплект поставки. Надо сказать, что здесь он очень большой.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Руководство пользователя;

Благодарственная карта;

Наклейка с эмблемой ROG;

Два комплекта наклеек;

Инструкция по установке ROG FAN Controller;

Инструкция устройства ROG CLAVIS;

Инструкция по установке моноблока.

Впервые за долгое время я вижу, что диска нет, а вместо него флешка.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Моноблок СЖО;

Коробка с шестью фитингами для жестких трубок;

Монтажный комплект моноблока;

Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Два кабеля для RGB лент;

Один разветвитель для RGB лент;

Один разветвитель для вентиляторов 4-pin FAN;

Комплект подключения Q-Connector;

Антенна беспроводного модуля;

Опора для видеокарты

Брелок для ключей.

Отвертка;

Флешка;

Комплект термопрокладок;

Комплект термисторов;

ASUS ROG FAN Controller;

Кабель питания для ROG FAN Controller;

Кабель ARGB для ROG FAN Controller;

Кабель USB для ROG FAN Controller;

Клейкая лента для ROG FAN Controller;

Дочерняя плата ROG DIMM.2 с радиаторами;

ASUS ROG CLAVIS.

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Монтажный комплект для моноблока состоит из множества уже нарезанных терморезинок разной формы, нескольких винтов и шайб.

Наверняка что-то забыл потому, что всего очень много и относится к разным аспектам экосистемы устройства. Есть отдельные крупные аксессуары, такие как ASUS ROG CLAVIS, ASUS ROG FAN Controller и плата ROG DIMM.2, у которых есть еще свой комплект, поэтому запутаться тут легко.

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ASUS ROG FAN Controller – это отдельное независимое устройство, которое сочетается с разными платами компании. Это хаб для вентиляторов и лент подсветки, чтобы их можно было подключить гораздо больше, чем к самой плате, поэтому есть свое отдельное питание и кабели синхронизации с основной платой.

ASUS ROG CLAVIS – это не что-то необычное, а устройство передающее звук через интерфейс USB Type-C на minijack 3.5 mm с поддержкой интеллектуального подавления шума. Также есть собственный ЦАП.

Дочерняя плата ROG DIMM.2 – это тоже уже знакомое устройство, которое позволяет устанавливать на отдельную плату накопители M.2, а сама она устанавливается в слот похожий на DIMM. С двух сторон есть радиаторы потому, что накопителя можно ставить два, по одному с каждой стороны.

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Комплект поставки аналогичен тому, что был на плате прошлого поколения ASUS ROG Maximus XIII Extreme и в этом нет ничего удивительного.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата EATX. Ее габариты отличаются от классических и составляют 305 х 277 мм. Это уникальная плата со своим собственным дизайном и обычный Extreme совсем другой. Очень много похожих моментов, включая разъемы задней панели, но платы отличаются даже на уровне BIOS.

Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Плата кажется огромной, а еще она очень тяжелая даже без моноблока версии Glacial. Все дело в задней стальной пластине и куче радиаторов спереди.

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Это настоящая флагманская модель в своей линейке, поэтому у нее очень большой функционал и интересные возможности. Есть все самые известные и популярные функции для разгона: Retry, Safe Boot, Slow Mode, переключатель двух микросхем BIOS, V-LATCH и Flex Key.

Зависла система после разгона? Нужно перезагрузиться в безопасном режиме, чтобы подкорректировать настройки? Сразу нажимаем Safe Boot и дело сделано. Именно поэтому элементов спереди достаточно много даже не смотря на увеличенные габариты платы.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть металлическая пластина для обеспечения дополнительной жесткости, ведь плата с моноблоком получается очень тяжелая.

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Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъемов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует. Чтобы рационально использовать пространство, основной коннектор питания 24-pin выведен вбок. Так действительно получается удобнее, а сверху находится пластиковая панель с кнопками и подписями к разъемам.

В правом верхнем углу находятся разъемы для подключения помпы, вентиляторов, подсветки, сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации, кнопки Power, FlexKey и еще разъем дополнительного питания PCI-e 6-pin.

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Сверху для эстетики это все обрамлено пластиковой панелью. Так выглядит очень красиво и функционально.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота черного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой – защелки. Причем последние с противоположной стороны, а не как обычно.

Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Используется технология OPTIMEM III, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до DDR5-6666 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 24+1. По количеству каналов питания процессора – это флагман. Больше у других устройств от ASUS я еще не видел. Фазы питания находятся сверху, слева и снизу. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1700.

На каждый из 25 каналов приходится по одной ферритовой катушке с технологией MicroFine и по одной транзисторной сборке Renesas RAA22010540. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 105А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229131.

Тепло от транзисторных сборок и сетевого контроллера 10G отводит большой и тяжелый массив из трех радиаторов, соединенных тепловой трубкой. В боковом сверху установлен большой экранчик с крупными пикселями AniMe Matrix. Вся графика, отображаемая на нем, настраивается через приложение ASUS Armoury Crate.

Каждый радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет, вместе они соединяются медной никелированной тепловой трубкой диаметром 6 мм.

В качестве термоинтерфейса используются терморезинки разной толщины. Они контактируют не только с транзисторными сборками, но и дросселями. Прижим хороший, что видно по отпечаткам. Ниже находится еще несколько радиаторов, которые вместе образуют плиту.

Сразу под нижним радиатором находится еще один крупный и с экраном, который предназначен для охлаждения самого верхнего накопителя M.2, который получает линии от процессора, причем именно от Gen 5.

Сверху находится экран, на который также выводится анимация, а еще различная информация о системе. Например, при старте происходит отображение прохождения POST кодов.

Для контакта с накопителем предусмотрена терморезинка. Материал стандартный – алюминиевый сплав.

Радиатор остальных SSD накопителей также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет с небольшими рельефными кубиками, которые в правой части серебристые и образуют половину от логотипа ROG.

Ответная часть находится правее и часть ее заходит под верхнюю пластину для отвода тепла с SSD устройств. Этот крупный радиатор предназначен для отвода тепла от чипсета. Сверху на нем установлен модуль с RGB светодиодами, которые дополняют вторую половину логотипа ROG. В качестве термоинтерфейса здесь используется терморезинка.

Чипсет Intel Z690 закрыт прозрачным пластиковым колпачком и его легко снять.

Чипсет поддерживает шесть портов SATA и все они выведены вбок справа вместе с двумя колодками USB 3.2 Gen1.

Выше боковых распаяны две колодки портов USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу расположен разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона.

Рядом находятся 3-pin разъем для подключения помпы и контакты для датчиков температуры жидкости. Далее идут еще два разъема 4-pin для вентилятора и помпы, а также кнопки Retry, Safe Boot, переключения двух микросхем BIOS. Еще есть переключатели V-LATCH, Slow Mode и два RSVD. Также присутствует контакт для термистора.

Дале можно увидеть две колодки USB 2.0 и еще пару разъемов для лент RGB: обычный и адресный.

В левом нижнем углу находится разъем передней аудиопанели.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощенной потому, что закрыта пластиковым кожухом. Несмотря на это здесь также присутствуют электролитические конденсаторы.

Звуковой кодек закрыт декоративной крышкой с надписью SupremeFX, но известно, что там находится микросхема Realtek ALC4082. Рядом распаян отличный ЦАП ESS Sabre Premier ES9018Q2C.

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. За разъемами задней панели распаяно два сетевых контроллера: Intel I225-V и AQtion AQC113CS. Последнему нужно охлаждение, поэтому он контактирует с моноблоком через термопрокладку.

Еще на плате распаяна микросхема Intel JHL8540, которая обеспечивает поддержку двух портов Thunderbolt 4.

На этой плате мы видим всего 3 слота расширения. два PCI-e x16 и один PCI-e x4. В последнем нет одной стенки, что теоретически позволяет устанавливать карты длиннее, но на практике есть другие ограничители, которые мешают это осуществить.

Слоты PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Именно они получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам. Оставшийся слот получает линии PCI-e Gen3 от чипсета. Над верхним слотом PCI-e x16 и под ним находятся три разъема M.2 для установки накопителей.

Только верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen5. Остальные могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Восемь разъемов USB 3.2 Gen2;

Один разъем Thunderbolt 4;

Один разъем USB 3.2 Gen2х2;

Два сетевых разъема RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Кнопка BIOS Flashback;

Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210. А индикатор POST кодов, который находится в правом верхнем углу, по сути, дублируется экраном на моноблоке.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12 поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z690 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6666 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASM1061; RAID 0, 1;

3 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4;

2 x M.2 порта DIMM.2 – 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V;

1 x AQtion AQC113CS;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX210 Аудио Realtek ALC4082 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z690) USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690) USB 3.2 Gen2 8 + 2 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690) Thunderbolt 4 2 x USB Type-C (Intel JHM8540) Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

8 x USB 3.2 Gen2;

2 x Thunderbolt 4 USB Type-C;

2 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 х ClrCMOS;

1 x BIOS FlashBack;

2 x Ant. out Размеры, мм 305 x 277 Форм-фактор EATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS мало чем отличается визуально от других моделей, а если брать во внимание всю линейку Maximus, то отличия даже в каких-то пунктах будут минимальны потому, что инструментарий для разгона большой.

Традиционно есть пресеты для разгона оперативной памяти. В данном случае для разных вариантов DDR5. Есть разные установки для конкретных производителей микросхем и объема. Если известны уже возможности памяти, то можно все делать вручную. Также можно просто ограничиться включением XMP профиля.

И конечно же здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS внедрила эту функцию уже давно в свою оболочку, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Еще плата корректно ведет себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);

Водоблок: EKWB Quantum Velocity 2;

СЖО: EK Quantum Power KIT D-RGB P240;

Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Extreme версия BIOS – 0811;

Память: 2 x 16Гб DDR5-5200 Kingston FURY Beast (Micron);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung PM9A1 1Тб;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold.

Из изменений в стенде отметим блок питания. Все дело в том, что от частого использования ломаются коннекторы и отваливаются жилы около разъема. Поэтому у меня блоки питания – расходный материал.

Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей. Я использовал кастомную СЖО, чтобы максимально разогнать процессор. И еще у меня произошла небольшая заминка с тестированием этой платы и Apex, поскольку пришлось ждать замену i9-12900K. На i5-12600К такую плату тестировать было бы не совсем корректно. А о новом водоблоке EKWB Quantum Velocity2 уже рассказывал ранее (и там действительно есть, что посмотреть). Тут сборка даже проще, чем в случае Glacial потому, что не нужно монтировать крупный и тяжелый моноблок.

Вся процедура сборки, включая установку СЖО с нуля, у меня заняла минут 15. После этого можно запускать и работать.

Экран, который находится в середине платы, показывает не только анимацию, но и коды инициализации POST. Причем он удобнее: показано, какой именно компонент тестируется, чтобы не лезть за книжечкой с расшифровками. Сразу понятно, на каком этапе зависает, но опытные оверклокеры без всех этих премудростей понимают, что изменили в последнюю сессию и где копать.

После прохождения кодов экран отображает температуру процессора, напряжение и другие параметры. Все функции настраиваются через ASUS Armoury Crate. Боковой экран AniMe тоже выглядит симпатично, но все то же самое было на моноблоке версии Glacial.

При прохождении Prime95 на частоте 5.2 ГГц на производительных ядрах температура поднимается почти до 100°C. СЖО работает на пределе, потребление доходит до 300 Вт. Можно наглядно убедиться, что Intel Core i9-12900K может легко освоить 300 Вт, а вариант KS, возможно, даже больше.

Очевидно, что воздух тут не справится, хотя мне рассказывали, что у кого-то такую сборку тянет обычный башенный кулер. Все может быть, особенно, когда компьютер стоит на балконе, а на улице -60°C. У меня в помещении было 25°C, и я не стал хитрить с балконами и улицами, чтобы была понятна картина.

В Cinebench 23 дела идут чуть лучше и это уже близко к обычным программам рендеринга, которые обеспечивают схожую нагрузку на ядра.

Второй экран OLED с анимацией добавляет свой колорит. Пока плата не включена, работает заставка, а в работе отображаются ключевые показатели системы: температура, напряжение и сила тока. Все цветное и приятное для ознакомления. Работа этого экранчика настраивается, есть специальный софт. Можно заметить, что подсвечиваются изнутри джеки 3.5 мм на разъемах задней панели.

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

3DMark CPU Profile:

3DMark Time Spy:

Corona 1.3:

Metro Exodus, FHD, High:

Теперь взглянем на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.1.

Далее я запустил все тот же Prime95 и взял в руки тепловизор. С учетом используемого процессора температуры неплохие.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Да и сам чипсет не такой уж холодный, и его радиатор тоже неплохо нагревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4082. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Результаты показывают, что звуковая подсистема выходит на новый уровень качества. Скорее всего это связано с работой обновленного кодека Realtek ALC4082.

Заключение

ASUS ROG Maximus Z690 Extreme – почти как Glacial, но более универсальная из-за отсутствия обязательной установки СЖО. Однако плата рассчитана на оверклокеров и на разгон топового процессора, а для этого нужно хорошее охлаждение. В итоге придется использовать кастомную СЖО, как и на Glacial, но тут есть варианты с AIO, воздухом и экстремальным охлаждением потому, что хотя бы есть радиатор чипсета. Всю эту конструкцию около сокета все равно разбирают, когда ставят стакан, и с креплением испарителя «фреонки» там тоже сложно подобраться.

Зато новый водоблок EKWB подошел так, как будто он был в комплекте с платой. Видимо, его делали специально именно для этой платы. Это видно по зазорам между корпусом водоблока и радиаторами, а также по его высоте. Качество изготовления платы очень хорошее. Также отличное информационное сопровождение с подробным описанием дополнительного оборудования и софта. Сборка устройства и подготовка его к работе проходит быстро и без проблем. Разгон один из лучших, что я наблюдал на этой платформе, однако, справедливости ради, я использовал другой процессор по причинам, которые описал.

С комплектом производитель не стал заморачиваться, а просто переложил его из коробки с ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial. Все то же самое и даже упаковка очень похожа, а вначале я испытал дежавю. Поэтому кто-то может испытать разочарование от того, что нет новых аксессуаров, но на самом деле жаловаться не на что, и есть абсолютно все, что нужно. Комплект очень богатый и такого нет больше почти нигде. Есть еще Godlike, но это тоже лимитированная модификация, как Glacial (с похожим прайсом). Еще раз повторю, что простой Extreme более универсальная плата потому, что можно использовать любое охлаждение. Однако, желательно использовать кастомную СВО, причем очень производительную, чтобы соответствовала устройству, а у меня получилась бюджетная сборка с этим набором EKWB. Тем не менее, температурные показатели гораздо лучше, чем с любой AIO или воздухом, который я использовал, а про уровень шума можно и не упоминать.

Материнская плата огромная, тяжелая, дорогая и сложная в обращении. Эта модель явно не для всех, о чем напоминает ее стоимость, это такой знаковый продукт, демонстрирующий вершины технологических возможностей. Крупная компания может себе это позволить, а на счет покупателей я даже не сомневаюсь, что их будет достаточно, ведь таких плат не будет много.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Extreme получает награду:

Выражаем благодарность: