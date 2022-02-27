В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне от 90 000 до 100 000 рублей.

Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.

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Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник. Производители компонентов указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Режимы работы игровых компьютеров

Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).

Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Origins

1920х1080 1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Origins первое место разделили сразу три системы: Ryzen 5 5600Х + GeForce RTX 2060 Super, Core i5-11400F + GeForce RTX 2080 и Core i5-11600KF + GeForce RTX 2060 Super.

Cyberpunk 2077

1920х1080 1% low и average FPS

В фантастическом ролевом боевике Cyberpunk 2077 лидировала конфигурация Core i5-11400F + GeForce RTX 2080. Вплотную к ней приблизились связки Core i5-11600KF + GeForce RTX 2060 Super и Ryzen 5 5600Х + GeForce RTX 2060 Super.

Days Gone

1920х1080 1% low и average FPS

В зомбо-шутере Days Gone вне конкуренции была система Core i5-11400F + GeForce RTX 2080.

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Far Cry 5

1920х1080 1% low и average FPS

В боевике Far Cry 5 победу праздновала связка Ryzen 5 5600Х + GeForce RTX 2060 Super. Следом за ней расположилась конфигурация Ryzen 5 5600Х + Radeon RX 5700. Третью строчку разделили системы Ryzen 3 3300Х + GeForce RTX 2070 Super и Core i5-11600KF + GeForce RTX 2060 Super.

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Hitman 3

1920х1080 1% low и average FPS

В проекте Hitman 3 на первой строчке расположилась система Core i5-11400F + GeForce RTX 2080. Вплотную к ней приблизилась связка Ryzen 3 3300Х + GeForce RTX 2070 Super.

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Humankind

1920х1080 1% low и average FPS

В стратегии Humankind лидировали конфигурации с мощными видеокартами: Core i5-11400F + GeForce RTX 2080 и Ryzen 3 3300Х + GeForce RTX 2070 Super.

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The Witcher 3: Wild Hunt

1920х1080 1% low и average FPS

В играх The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion вне конкуренции был игровой ПК Core i5-11400F + GeForce RTX 2080.

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Watch Dogs Legion

1920х1080 1% low и average FPS

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Десять конфигураций, участвовавших в данном тестировании, показали высокие результаты во всех играх без исключения.

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх 1920х1080 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что в обоих режимах работы лидировала связка Core i5-11400F + GeForce RTX 2080. Второе место разделили системы Core i5-11600KF + GeForce RTX 2060 Super и Ryzen 5 5600Х + GeForce RTX 2060 Super. Замкнули трио лидеров сразу три игровых ПК: Ryzen 3 3300Х + GeForce RTX 2070 Super, Ryzen 5 5600Х + Radeon RX 5700 и Core i5-11600KF + Radeon RX 5700.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Соотношение стоимости и производительности систем 1920х1080 Рублей / average FPS

В дисциплине «цена/производительность» был установлен триумвират связок Core i5-11400F + GeForce RTX 2080, Core i5-11600KF + GeForce RTX 2060 Super и Ryzen 5 5600Х + GeForce RTX 2060 Super.

Итак, основываясь на результатах проведенных тестов можно утверждать, что лучшим вариантом для приобретения будет система Core i5-11400F + GeForce RTX 2080. Она лидировала, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки. Победу обеспечила связка умеренно мощного процессора и старшей видеокарты.

Хорошими альтернативами станут системы Core i5-11600KF + GeForce RTX 2060 Super и Ryzen 5 5600Х + GeForce RTX 2060 Super, которые показали высокие результаты во всех играх. Также данные игровые ПК попали в лидеры по привлекательности для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

