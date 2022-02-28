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Битва процессоров: Ryzen 5 3500 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti

Тест AMD Ryzen 5 3500 и Intel Core i3-10325 в 1920 x 1080, 2560 х 1440, восьми играх и двух режимах работы.
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i3-10325 и AMD Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Модель Intel Core i3-10325 поддерживает 4/8 процессорных потоков и функционирует с тактовыми частотами 3900-4800 МГц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 5 3500 поддерживает 6/6 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3600-4100 МГц. У процессора из «красного» лагеря наблюдался небольшой частотный потенциал. После разгона он функционировал с частотой 4200 МГц.

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В связке с подопытными работала видеокарта из среднего ценового сегмента: GeForce RTX 3060 Ti.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

Забегая вперед отмечу, что в большинстве протестированных игр доминировал процессор компании Intel. В зависимости от режима работы он опережал «красного» конкурента на 5% – 28%.

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Biomutant

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1% low и average FPS

Исключением стали проекты Biomutant, Days Gone и Horizon Zero Dawn, в которых модели Core i3-10325 и Ryzen 5 3500 показали равные результаты.

Cyberpunk 2077

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1% low и average FPS

Days Gone

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1% low и average FPS

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F1 2020

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1% low и average FPS

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Horizon Zero Dawn

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1% low и average FPS

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Mafia Remastered

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1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

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Оба процессора обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных игр.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности CPU в восьми играх видно, что лидировала модель Core i3-10325. В зависимости от режима работы и разрешения она опережала Ryzen 5 3500 на 7% – 12%.

Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых проектах.

  • Процессор Core i3-10325 был быстрее модели Ryzen 5 3500 в играх Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, F1 2020, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.
  • Процессор Core i3-10325 был в паритете с моделью Ryzen 5 3500 в играх Biomutant, Days Gone и Horizon Zero Dawn.

Процессор Core i3-10325 опередил соперника Ryzen 5 3500 в пяти играх из восьми протестированных и показал равные результаты в трех проектах.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

  • Core i3-10325 – 18 900 рублей;

  • Ryzen 5 3500 – 20 000 рублей.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор компании Intel.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i3-10325 и Ryzen 5 3500 победила модель из «синего» лагеря. Она уверенно опережала соперника в общем зачете и по привлекательности для приобретения.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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