В погоне за производительностью: видеокарты – март 2022
Страницы материала
Целью цикла «В погоне за производительностью: видеокарты» является изучение производительности актуальной линейки однопроцессорных графических ускорителей в современных играх.
В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности и среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх. Данное направление статей носит справочный характер.
реклама
Комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
1920х1080
2560х1440
3840х21601% low и average FPS
реклама
Biomutant
1920х1080
2560х1440
3840х21601% low и average FPS
Cyberpunk 2077
1920х1080
2560х1440
3840х21601% low и average FPS
Days Gone
1920х1080
2560х1440
3840х21601% low и average FPS
реклама
F1 2020
1920х1080
2560х1440
3840х21601% low и average FPS
реклама
Far Cry 5
1920х1080
2560х1440
3840х21601% low и average FPS
реклама
Watch Dogs Legion
1920х1080
2560х1440
3840х21601% low и average FPS
реклама
Wolfenstein Youngblood
1920х1080
2560х1440
3840х21601% low и average FPS
реклама
Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
1920х1080
2560х1440
3840х21601% low и average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
реклама
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила