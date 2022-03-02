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В погоне за производительностью: видеокарты – март 2022

Тест 20 (от Radeon RX 5500 XT до Radeon RX 5700 XT, от GeForce GTX 1650 до GeForce RTX 3080) графических ускорителей в восьми играх и трех разрешениях.
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Целью цикла «В погоне за производительностью: видеокарты» является изучение производительности актуальной линейки однопроцессорных графических ускорителей в современных играх.

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности и среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх. Данное направление статей носит справочный характер.

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Комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

1920х1080

2560х1440

3840х2160

1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

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Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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