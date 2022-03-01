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Вступление

Кризис с видеокартами только пошел на спад, как начался новый. Цены продолжают оставаться высокими и покупать для игр видеокарту за эти деньги просто неразумно. При этом производители видеокарт постоянно сообщают о новых рекордах продаж и получают неплохую прибыль. Cейчас обрисовалась другая проблема – кризис производства. Стало банально не хватать производственных мощностей самых высокотехнологичных техпроцессов производства полупроводниковых кристаллов.

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При этом забавно наблюдать, как на рынке появляются новые семейства графических процессоров, а с ними и видеокарт, которые не сильно отличаются от своих собратьев. Жили же мы как-то с обычным NVIDIA RTX 3080, или NVIDIA RTX3090, а тут нам предлагают сразу NVIDIA RTX 3080 12Gb и NVIDIA RTX3090 Ti. Многие уже начали подозревать на кого это ориентировано и скорее всего это не геймеры потому, что сложно себе представить, что кому-то было мало 10 Gb памяти, а старушка NVIDIA RTX3090 стала настолько слаба, что её нужно было ещё немного раскочегарить.

С другой стороны, производители видеокарт тут как бы ни при чём потому, что это компания NVIDIA предлагает такие наборы GPU и памяти, а производители просто принимают эти правила игры или нет. В любом случае стоит потому, что спрос есть и даже на новую цену NVIDIA RTX3090 Ti все кричат, плачут, но при этом платят. С NVIDIA RTX 3080 12Gb вышла вообще забавная ситуация. Разница в цене по сравнению с обычной составляет $200. Захотел человек 2 Гб памяти GDDR6X, а ему говорят: «давай $200». Причём с самого начала выпуска RTX 3080 было понятно, что 10 Гб может оказаться маловато для пользователя, который мечтает о 4К.

Сегодня мы рассмотрим эту новинку на базе NVIDIA RTX 3080 12Gb, и сразу самую-самую. Например, самую большую, самую производительную, самую тихую и т.д. Хотя, всё это ещё только предстоит проверить, ведь на слово мы уже давно никому не верим. Вот и ещё один чемпион 3D-графики – ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 12Gb Gaming.

Посмотрим, что инженеры компании ASUS придумали для того, чтобы завоевать любовь и популярность среди пользователей. Пока фанаты компании разбирают последние карты из магазина, мы попробуем разобраться в чём секрет успеха именно этих карт.

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Упаковка и комплектация

Коробка большая, как и сама видеокарта. Снаружи находится оболочка из тонкого прочного картона, а внутри обычная картонная коробка. Снаружи оформление уже знакомо.

Фон упаковки преимущественно чёрный. Спереди мы видим изображение видеокарты, а на фоне ещё светится логотип серии ASUS ROG. В левом верхнем углу ещё один логотип и надпись Republic Of Gamers. Рядом крупными символами указано, что это видеокарта семейства ROG Strix Gaming. Внизу мы видим логотип компании ASUS, значок ASUS AURA Sync, упоминание о том, что это версия с заводским разгоном и 12 Гб видеопамяти типа GDDR6X на борту. Справа находится крупная вставка с обозначением графического процессора.

Посмотрим на обратную сторону.

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Здесь сверху опять видим надпись ROG Strix Gaming и название графического процессора RTX 3080. Ниже находятся четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Есть изображение самой видеокарты и схематичное изображение видеовыходов на задней панели. Ещё есть список, где перечислены ключевые особенности всей архитектуры, а не конкретной видеокарты. Системные требования не указаны.

Внутри находится чёрная картонная коробка с надписью Strix.

Открыв её, мы видим сверху лист из вспененного полиэтилена, а под ним видеокарту, зажатую в каркасе из такого же материала. Снизу есть отсек для аксессуаров, а под видеокартой есть углубление для конверта с информационными носителями.

Комплект небольшой: две липучки, брелок-сувенир и конверт с бумагой.

Внутри конверта нет ничего интересного. Руководство пользователя, благодарственная карта, какая-то пластина с логотипом ROG (заглушка отверстия сзади, чтобы воздух не проходил свозь карту как на референсе) и карточка для какой-то внутренней игры, где у данной видеокарты все характеристики набирают только 4 балла из 5.

Дизайн и особенности видеокарты

Видеокарта огромная. Её габариты согласно спецификации, составляют 318,5 х 140,1 х 57,8 мм. Видеовыходы и контакты разъёма PCI-e x16 закрыты пластиковыми заглушками.

Карта крупная и занимает 2,9 слота. Это говорит о том, что система охлаждения здесь просто огромная. Однако, все мы представляем уже с чем предстоит работать. Несмотря на тонкий техпроцесс, графический процессор большой и горячий.

Сама NVIDIA обозначила TDP в 350 Вт, а значит с разгоном, пусть и заводским, потребление будет явно больше (у меня с дополнительным разгоном доходило до 471 Вт по ваттметру через отдельный БП на видеокарту). Это большие цифры и поэтому охлаждение должно быть эффективным.

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Сзади видеокарта закрыта металлической пластиной. Она служит не только для защиты, но и для отвода тепла, а также в соединительных целях. То ли текстолит стал дороже золота, то ли медь сильно подорожала, но печатные платы стали почему-то делать короткими все. Не будет секретом, если многие заметят, что она аналогична той, что используется у других модификаций.

Опять мы видим, что сама печатная плата немного короче системы охлаждения и поэтому пластина её как-бы наращивает.

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Пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в чёрный цвет. С внешней стороны на ней можно заметить декоративные пластинки и защитную плёнку, которую рекомендуется снять перед использованием.

Она крепится не к самой печатной плате, а к металлической раме спереди винтами сквозь печатную плату. Кстати, крепление очень странное потому, что часть винтов с головкой под крест, а часть с Torx. Ещё здесь находится наклейка со штрих-кодом и надпись GeForce RTX. Есть одна защитная наклейка на винте крепления кулера. А внутри видно четыре терморезинки в местах контакта пластины с печатной платой.

Для того, чтобы снять кулер, сначала нужно снять эту пластину и ещё открутить два винта со стороны видеовыходов.

С обратной стороны видно, что есть ещё вспомогательная металлическая рама, к которой крепится задняя пластина. Между ними оказывается печатная плата и оба эти элемента усиливают её жёсткость.

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В целом конструкция получается очень прочная. Кулер выполнен по классической схеме.

Из медного никелированного основания расходятся тепловые трубки, пронизывают два массива рёбер и получается две секции радиатора. Конструкция уже классическая. Приятно видеть, что производитель решил отказаться от прямого контакта и наконец поставил лучший кулер на рынке. Да, он большой, тяжёлый, но зато тихий и производительный.

Что любопытно, здесь установлено три вентилятора. Два крайних состоят из 11 лопастей и крутятся против часовой стрелки, а центральный из 13 лопастей и крутится по часовой стрелке.

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При этом двигатели абсолютно одинаковые. Изготовлены компанией Champion, модель CF1010U12S с техническими характеристиками 12 В, 0.45 А. Вентиляторы крепятся к специальной металлической пластине на радиаторе.

Сама печатная плата короче кулера, и мы это уже видели. Тенденция странная, но компоновка становится плотнее при возросшем энергопотреблении и тепловыделении. Не знаю, есть ли смысл в такой экономии. Здесь ещё всё не так плотно и тесно, но всё равно как-то плотно скомпоновано.

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Питание графического процессора снова разделено на две части. Схема заметно усилена и количество фаз увеличено по сравнению с тем, что я уже видел до этого даже на RTX 3090.

Тринадцать фаз находятся справа и девять слева от графического процессора. Подсистема напоминает уже знакомую картину, виденную на других устройствах, но только концептуально. Реализация немного другая потому, что фаз здесь ненамного, но больше.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке и катушке индуктивности. Здесь используются две разные модификации. Часть сборок ON Semiconductor NCP303151, другая и основная – это Infeneon TDA21570.

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Спереди распаяно два ШИМ-контроллера Monolithic Power Systems MP2888A. Каждый может обеспечить до 10 фаз. Ещё мы видим 4-канальную шину напряжения ON Semiconductor NCP45491. Вторая такая же микросхема находится с обратной стороны.

По центру находится графический процессор NVIDIA RTX 3080, он же GA102-220-A1. GPU изготовлен на 44 неделе 2021 года. Понятно, что он припаян шарами BGA, но по углам он дополнительно проклеен специальным прочным клеем.

Со всех сторон распаяны микросхемы памяти типа GDDR6X. Слева и справа по 4, сверху 3 и снизу 1. Здесь используется 384-битная шина.

Здесь используются микросхемы производства компании Micron.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через три разъёма 8-pin PCI-e. Подключать обязательно все. Есть индикаторы подключения и если не задействовать хотя бы один – карта не запустится.

На задней панели находится не совсем обычный набор видеовыходов.

3x - Display Port;

2x - HDMI.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC Edition 12GB проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);

Кулер: EKWB AIO Basic 360;

Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;

Материнская плата: ASUS ROG MAXIMIS Z690 HERO, версия BIOS – 0702;

Память: 2 x 16Гб DDR5-4800 A-DATA (Micron);

Видеокарта: ASUS ROG Strix RTX 3080 OC 12 Гб (1260 / 1860 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W GOLD.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 27.2 дБ.

Тестирование

С установкой видеокарты всё проходит отлично, поэтому сразу предлагаю посмотреть видео, где она работает под «бубликом». В целом я остался доволен результатом.

Вентиляторы не достигают 100% мощности, а только 70% что соответствует 1737 об/мин, шум при этом составляет 34.8 дБ с расстояния 1 м.

Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой. Алгоритм её работы можно настроить в приложении ASUS Armoury Crate. Максимальный лимит мощности новинки расширен до 450 Вт.

Теперь несколько синтетических тестов, чтобы убедиться в производительности видеокарты.

Unigine Superposition 8K:

Unigine Superposition 4K:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Metro Exodus, RTX, 4K, DLSS Off:

Metro Exodus, High, FHD:

Разгоняется видеокарта неплохо для модели такого класса.

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Metro Exodus, RTX, 4K, DLSS Off:

Metro Exodus, High, FHD:

Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место, которое удалось обнаружить – катушка. Даже пластина, которая контактирует с транзисторными сборками вполне холодная. Вывод прост – охлаждение лучшее, что я видел из всех моделей RTX 3080.

С обратной стороны самое горячее место – обратная сторона графического процессора, там, где находятся керамические конденсаторы MLCC.

В заключение привожу график зависимости температуры от скорости вращения вентиляторов.

Заключение

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC Edition 12GB – отличная и производительная модель без всяких вопросов. Я испытал дежавю при её тестировании, поскольку у меня уже была обычная версия с 10 Гбайт набортной памяти и улучшения по сравнению с ней не сразу заметны.

В новом поколении учтены все особенности видеокарт с памятью типа GDDR6X, включая их нагрев. В данном случае охлаждение хорошо продумано, и можно не беспокоиться на этот счёт. Что касается самого кулера, то он аналогичен тому, что мы уже видели ранее. Это большое, тяжёлое и эффективное устройство для охлаждения, которое отлично справляется со своей задачей. Кстати, есть даже разгон, и он мне показался хорошим, причём потенциал ещё есть, а я разогнал новинку достаточно слабо (больше для повседневной работы, чем для бенчей и рекордов). В остальном нового мало.

Теперь несколько слов о варианте GeForce RTX 3080 12GB. Можно в очередной раз поздравить маркетологов NVIDIA с грамотным представлением и выпуском продуктов. Сначала выпустили не совсем полноценную версию, чтобы она не конкурировала с флагманом, хотя там разрыв в стоимости и так был двойной, и в играх конкуренции особо не было потому, что производительность была почти одинакова за очень редким исключением.

Профессиональными задачами многие тоже долго пытались как-то забить эти 24 Гбайт, но для этого нужны крупные проекты солидного производства, а не бытовое ремесло. Там люди в итоге купят Quadro и даже голову ломать не будут, что она стоит в два раза дороже. Геймерам же сейчас просто нужна видеокарта, а не 2 Гбайт за $200. Понятно, что это излюбленный приём компаний продавать свою продукцию два или три раза. Это все помнят еще cо времён NVIDIA G92. В этом нет ничего плохого, просто бизнес.

Все ругают майнеров, но на самом деле они тоже вносят вклад, и производители видеокарт ориентируются на новый рынок и выпускают всё более производительные устройства и нет никакого застоя в отрасли. Сейчас проблема больше с самими играми, которые изрядно отстали от мощностей графических ускорителей и выходят зачастую неоптимизированными и с багами, которые долго дорабатываются, отчего отношение к проекту становится хуже. Поэтому ждём снижения стоимости видеокарт и новые интересные игры.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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