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Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC Edition 12GB

В новом поколении NVIDIA учтены все особенности видеокарт с памятью типа GDDR6X, включая их нагрев.
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Оглавление

Вступление

Кризис с видеокартами только пошел на спад, как начался новый. Цены продолжают оставаться высокими и покупать для игр видеокарту за эти деньги просто неразумно. При этом производители видеокарт постоянно сообщают о новых рекордах продаж и получают неплохую прибыль. Cейчас обрисовалась другая проблема – кризис производства. Стало банально не хватать производственных мощностей самых высокотехнологичных техпроцессов производства полупроводниковых кристаллов.

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При этом забавно наблюдать, как на рынке появляются новые семейства графических процессоров, а с ними и видеокарт, которые не сильно отличаются от своих собратьев. Жили же мы как-то с обычным NVIDIA RTX 3080, или NVIDIA RTX3090, а тут нам предлагают сразу NVIDIA RTX 3080 12Gb и NVIDIA RTX3090 Ti. Многие уже начали подозревать на кого это ориентировано и скорее всего это не геймеры потому, что сложно себе представить, что кому-то было мало 10 Gb памяти, а старушка NVIDIA RTX3090 стала настолько слаба, что её нужно было ещё немного раскочегарить.

С другой стороны, производители видеокарт тут как бы ни при чём потому, что это компания NVIDIA предлагает такие наборы GPU и памяти, а производители просто принимают эти правила игры или нет. В любом случае стоит потому, что спрос есть и даже на новую цену NVIDIA RTX3090 Ti все кричат, плачут, но при этом платят. С NVIDIA RTX 3080 12Gb вышла вообще забавная ситуация. Разница в цене по сравнению с обычной составляет $200. Захотел человек 2 Гб памяти GDDR6X, а ему говорят: «давай $200». Причём с самого начала выпуска RTX 3080 было понятно, что 10 Гб может оказаться маловато для пользователя, который мечтает о 4К.

Сегодня мы рассмотрим эту новинку на базе NVIDIA RTX 3080 12Gb, и сразу самую-самую. Например, самую большую, самую производительную, самую тихую и т.д. Хотя, всё это ещё только предстоит проверить, ведь на слово мы уже давно никому не верим. Вот и ещё один чемпион 3D-графики – ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 12Gb Gaming.

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Посмотрим, что инженеры компании ASUS придумали для того, чтобы завоевать любовь и популярность среди пользователей. Пока фанаты компании разбирают последние карты из магазина, мы попробуем разобраться в чём секрет успеха именно этих карт.

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Упаковка и комплектация

Коробка большая, как и сама видеокарта. Снаружи находится оболочка из тонкого прочного картона, а внутри обычная картонная коробка. Снаружи оформление уже знакомо.

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Фон упаковки преимущественно чёрный. Спереди мы видим изображение видеокарты, а на фоне ещё светится логотип серии ASUS ROG. В левом верхнем углу ещё один логотип и надпись Republic Of Gamers. Рядом крупными символами указано, что это видеокарта семейства ROG Strix Gaming. Внизу мы видим логотип компании ASUS, значок ASUS AURA Sync, упоминание о том, что это версия с заводским разгоном и 12 Гб видеопамяти типа GDDR6X на борту. Справа находится крупная вставка с обозначением графического процессора.

Посмотрим на обратную сторону.

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Здесь сверху опять видим надпись ROG Strix Gaming и название графического процессора RTX 3080. Ниже находятся четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Есть изображение самой видеокарты и схематичное изображение видеовыходов на задней панели. Ещё есть список, где перечислены ключевые особенности всей архитектуры, а не конкретной видеокарты. Системные требования не указаны.

Внутри находится чёрная картонная коробка с надписью Strix.

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Открыв её, мы видим сверху лист из вспененного полиэтилена, а под ним видеокарту, зажатую в каркасе из такого же материала. Снизу есть отсек для аксессуаров, а под видеокартой есть углубление для конверта с информационными носителями.

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Комплект небольшой: две липучки, брелок-сувенир и конверт с бумагой.

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Внутри конверта нет ничего интересного. Руководство пользователя, благодарственная карта, какая-то пластина с логотипом ROG (заглушка отверстия сзади, чтобы воздух не проходил свозь карту как на референсе) и карточка для какой-то внутренней игры, где у данной видеокарты все характеристики набирают только 4 балла из 5.

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Дизайн и особенности видеокарты

Видеокарта огромная. Её габариты согласно спецификации, составляют 318,5 х 140,1 х 57,8 мм. Видеовыходы и контакты разъёма PCI-e x16 закрыты пластиковыми заглушками.

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Карта крупная и занимает 2,9 слота. Это говорит о том, что система охлаждения здесь просто огромная. Однако, все мы представляем уже с чем предстоит работать. Несмотря на тонкий техпроцесс, графический процессор большой и горячий.

Сама NVIDIA обозначила TDP в 350 Вт, а значит с разгоном, пусть и заводским, потребление будет явно больше (у меня с дополнительным разгоном доходило до 471 Вт по ваттметру через отдельный БП на видеокарту). Это большие цифры и поэтому охлаждение должно быть эффективным.

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Сзади видеокарта закрыта металлической пластиной. Она служит не только для защиты, но и для отвода тепла, а также в соединительных целях. То ли текстолит стал дороже золота, то ли медь сильно подорожала, но печатные платы стали почему-то делать короткими все. Не будет секретом, если многие заметят, что она аналогична той, что используется у других модификаций.

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Опять мы видим, что сама печатная плата немного короче системы охлаждения и поэтому пластина её как-бы наращивает.

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Пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в чёрный цвет. С внешней стороны на ней можно заметить декоративные пластинки и защитную плёнку, которую рекомендуется снять перед использованием.

Она крепится не к самой печатной плате, а к металлической раме спереди винтами сквозь печатную плату. Кстати, крепление очень странное потому, что часть винтов с головкой под крест, а часть с Torx. Ещё здесь находится наклейка со штрих-кодом и надпись GeForce RTX. Есть одна защитная наклейка на винте крепления кулера. А внутри видно четыре терморезинки в местах контакта пластины с печатной платой.

Для того, чтобы снять кулер, сначала нужно снять эту пластину и ещё открутить два винта со стороны видеовыходов.

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С обратной стороны видно, что есть ещё вспомогательная металлическая рама, к которой крепится задняя пластина. Между ними оказывается печатная плата и оба эти элемента усиливают её жёсткость.

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В целом конструкция получается очень прочная. Кулер выполнен по классической схеме.

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Из медного никелированного основания расходятся тепловые трубки, пронизывают два массива рёбер и получается две секции радиатора. Конструкция уже классическая. Приятно видеть, что производитель решил отказаться от прямого контакта и наконец поставил лучший кулер на рынке. Да, он большой, тяжёлый, но зато тихий и производительный.

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Что любопытно, здесь установлено три вентилятора. Два крайних состоят из 11 лопастей и крутятся против часовой стрелки, а центральный из 13 лопастей и крутится по часовой стрелке.

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При этом двигатели абсолютно одинаковые. Изготовлены компанией Champion, модель CF1010U12S с техническими характеристиками 12 В, 0.45 А. Вентиляторы крепятся к специальной металлической пластине на радиаторе.

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Сама печатная плата короче кулера, и мы это уже видели. Тенденция странная, но компоновка становится плотнее при возросшем энергопотреблении и тепловыделении. Не знаю, есть ли смысл в такой экономии. Здесь ещё всё не так плотно и тесно, но всё равно как-то плотно скомпоновано.

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Питание графического процессора снова разделено на две части. Схема заметно усилена и количество фаз увеличено по сравнению с тем, что я уже видел до этого даже на RTX 3090.

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Тринадцать фаз находятся справа и девять слева от графического процессора. Подсистема напоминает уже знакомую картину, виденную на других устройствах, но только концептуально. Реализация немного другая потому, что фаз здесь ненамного, но больше.

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На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке и катушке индуктивности. Здесь используются две разные модификации. Часть сборок ON Semiconductor NCP303151, другая и основная – это Infeneon TDA21570.

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Спереди распаяно два ШИМ-контроллера Monolithic Power Systems MP2888A. Каждый может обеспечить до 10 фаз. Ещё мы видим 4-канальную шину напряжения ON Semiconductor NCP45491. Вторая такая же микросхема находится с обратной стороны.

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По центру находится графический процессор NVIDIA RTX 3080, он же GA102-220-A1. GPU изготовлен на 44 неделе 2021 года. Понятно, что он припаян шарами BGA, но по углам он дополнительно проклеен специальным прочным клеем.

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Со всех сторон распаяны микросхемы памяти типа GDDR6X. Слева и справа по 4, сверху 3 и снизу 1. Здесь используется 384-битная шина.

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Здесь используются микросхемы производства компании Micron.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через три разъёма 8-pin PCI-e. Подключать обязательно все. Есть индикаторы подключения и если не задействовать хотя бы один – карта не запустится.

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На задней панели находится не совсем обычный набор видеовыходов.

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  • 3x - Display Port;
  • 2x - HDMI.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC Edition 12GB проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);
  • Кулер: EKWB AIO Basic 360;
  • Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ROG MAXIMIS Z690 HERO, версия BIOS – 0702;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-4800 A-DATA (Micron);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix RTX 3080 OC 12 Гб (1260 / 1860 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W GOLD.

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Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 27.2 дБ.

Тестирование

С установкой видеокарты всё проходит отлично, поэтому сразу предлагаю посмотреть видео, где она работает под «бубликом». В целом я остался доволен результатом.

Вентиляторы не достигают 100% мощности, а только 70% что соответствует 1737 об/мин, шум при этом составляет 34.8 дБ с расстояния 1 м.

Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой. Алгоритм её работы можно настроить в приложении ASUS Armoury Crate. Максимальный лимит мощности новинки расширен до 450 Вт.

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Теперь несколько синтетических тестов, чтобы убедиться в производительности видеокарты.

Unigine Superposition 8K:

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Unigine Superposition 4K:

450x222 27 KB. Big one: 1500x739 212 KB

3DMark Time Spy:

450x257 31 KB. Big one: 1500x856 216 KB

3DMark Port Royale:

450x256 30 KB. Big one: 1500x852 211 KB

Metro Exodus, RTX, 4K, DLSS Off:

450x328 42 KB. Big one: 1500x1092 308 KB

Metro Exodus, High, FHD:

450x328 43 KB. Big one: 1500x1092 302 KB

Разгоняется видеокарта неплохо для модели такого класса.

3DMark Time Spy:

450x258 33 KB. Big one: 1500x859 242 KB

3DMark Port Royale:

450x259 31 KB. Big one: 1500x863 217 KB

Metro Exodus, RTX, 4K, DLSS Off:

450x328 42 KB. Big one: 1500x1092 307 KB

Metro Exodus, High, FHD:

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Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место, которое удалось обнаружить – катушка. Даже пластина, которая контактирует с транзисторными сборками вполне холодная. Вывод прост – охлаждение лучшее, что я видел из всех моделей RTX 3080.

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С обратной стороны самое горячее место – обратная сторона графического процессора, там, где находятся керамические конденсаторы MLCC.

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В заключение привожу график зависимости температуры от скорости вращения вентиляторов.

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Заключение

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC Edition 12GB – отличная и производительная модель без всяких вопросов. Я испытал дежавю при её тестировании, поскольку у меня уже была обычная версия с 10 Гбайт набортной памяти и улучшения по сравнению с ней не сразу заметны.

В новом поколении учтены все особенности видеокарт с памятью типа GDDR6X, включая их нагрев. В данном случае охлаждение хорошо продумано, и можно не беспокоиться на этот счёт. Что касается самого кулера, то он аналогичен тому, что мы уже видели ранее. Это большое, тяжёлое и эффективное устройство для охлаждения, которое отлично справляется со своей задачей. Кстати, есть даже разгон, и он мне показался хорошим, причём потенциал ещё есть, а я разогнал новинку достаточно слабо (больше для повседневной работы, чем для бенчей и рекордов). В остальном нового мало.

Теперь несколько слов о варианте GeForce RTX 3080 12GB. Можно в очередной раз поздравить маркетологов NVIDIA с грамотным представлением и выпуском продуктов. Сначала выпустили не совсем полноценную версию, чтобы она не конкурировала с флагманом, хотя там разрыв в стоимости и так был двойной, и в играх конкуренции особо не было потому, что производительность была почти одинакова за очень редким исключением.

Профессиональными задачами многие тоже долго пытались как-то забить эти 24 Гбайт, но для этого нужны крупные проекты солидного производства, а не бытовое ремесло. Там люди в итоге купят Quadro и даже голову ломать не будут, что она стоит в два раза дороже. Геймерам же сейчас просто нужна видеокарта, а не 2 Гбайт за $200. Понятно, что это излюбленный приём компаний продавать свою продукцию два или три раза. Это все помнят еще cо времён NVIDIA G92. В этом нет ничего плохого, просто бизнес.

Все ругают майнеров, но на самом деле они тоже вносят вклад, и производители видеокарт ориентируются на новый рынок и выпускают всё более производительные устройства и нет никакого застоя в отрасли. Сейчас проблема больше с самими играми, которые изрядно отстали от мощностей графических ускорителей и выходят зачастую неоптимизированными и с багами, которые долго дорабатываются, отчего отношение к проекту становится хуже. Поэтому ждём снижения стоимости видеокарт и новые интересные игры.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC Edition 12GB.

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