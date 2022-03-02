Оглавление

Вступление

Вечного ничего нет, и все механизмы изнашиваются со временем и ломаются, но каким-то можно продлить жизнь и что-то заменить по мелочи, чтобы продлить жизнь устройства. У меня похожая проблема была с мышками. У одной перетерся кабель, а у другой сломалась кнопка. Заменить кабель и кнопку не составило большого труда, и я после этого какое-то время пользовался устройствами сам, а потом даже отдал другим людям и знаю, что до сих пор они работают.

реклама

С клавиатурами немного сложнее. В Illuminated сломались механизмы нескольких кнопок и у одной порвалась резинка, а у старой G15 стерлись некоторые кейкапы, отказала часть подсветки и уже чувствуется, что мембрана устала и не всегда срабатывает. Последнее время я действительно предпочитаю какие-то одноразовые решения, чтобы было не так жалко расставаться. Купил мышку за 500 рублей, попользовался год и выкинул. С клавиатурой у меня такие фокусы не работают потому, что на какой-то прямо с нуля уже часть клавиш можно было прожать только молотком, а для быстрой печати это не подходит, как и механическая клавиатура. Кому-то, напротив, она может показаться удобнее, но это лично мой опыт. Мне кажется, что хот клавиш больше, чем на мембране, а больше ход – это больше время нажатия и падает темп.

На дешевой клавиатуре однозначно работать неудобно. Вес, слабость конструкции, нестабильное качество, разный уровень нажатия и много всяких мелочей, которые влияют на комфорт. Для профессионалов это просто неприемлемо. Иногда не жалко заплатить чуть больше за комфорт от работы за устройством. В офисе об этом никто не думает, а геймеры просто бывают разные. Да, как ни странно, но не все геймеры предпочитают играть на клавиатурах. Есть игры, где достаточно джойстика или мышки. Точнее даже есть игры, в которых без джойстика я бы даже не стал играть потому, что это превращается в какую-то муку.

Например, всем известная игра Medium. Я почти всю игру прошел на клавиатуре с мышкой, но в одном динамичном эпизоде пришлось использовать джойстик потому, что время там на реакцию немного. Клавиатуру же я чуть не сломал и наиболее жизнеспособный вариант – это новое устройство компании ASUS под названием ROG Strix Flare II Animate.

Это, конечно, не вечная книга Бананана из фильма «АССА», но что-то действительно в этом есть, точнее в ее конструкции. Посудите сами. Кейкапы можно менять, переключатели можно менять. Ломаться при аккуратном использовании больше просто нечему. Понятно, что сломать можно все, но тут отлично реализована система быстрого ремонта и возможности легкой модификации по замене свитчей и кейкапов.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке RTX 3090 MSI за 539 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

Упаковка и комплектация

Коробка крупная. Внешняя оболочка выполнена из цветного плотного тонкого картона. Внутри находится еще одна коробка помощнее. Это объясняется тем, что устройство тяжелое и его надо как следует защитить. Для этого предусмотрено несколько решений и в том числе прочная упаковка.

В левом верхнем углу находится логотип серии ASUS ROG, а в правом указано полное наименование модели ROG Strix Flare II Animate. Ниже указано, что это механическая игровая клавиатура. По центру находится крупное изображение самого устройства с подставкой для запястий. В правой части есть логотип ASUS AURA Sync, информация о пластике ABS с лазерной гравировкой, далее упоминается об использовании механических переключателей ROG NX. Затем нам еще раз показывают переключатели ROG NX RED. Следующая вставка намекает на наличие русской раскладки.

С обратной стороны сверху мы также видим надпись. ROG Strix Flare II Animate.

реклама

В правой части находится крупное изображение устройства. От его компонентов расходятся указатели с подписями, где можно узнать много полезной информации. В левой части перечислены ключевые особенности устройства. Одна из них, которая отчетлива отражена в названии – анимация с помощью матрицы светодиодов AniMe Matrix. Сколько их там, как бы вы думали? Я сам был в шоке, когда узнал. Ну да, маленькие точечки, но их ведь 312 штук.

Под этим списком ключевых особенностей устройства находится спецификация. Она не очень большая, поэтому пришлось ее дополнить информацией с сайта производителя.

Модель ASUS ROG Strix Flare II Animate Подключение Проводное, 2 х USB 2.0 Подсветка Поклавишная, RGB Горячие клавиши Есть Запись макросов Есть Тип переключателя ROG RX REG, механический с возможностью быстрой замены Частота опроса 8 000 Гц Масса 1.157 кг Размеры (подставка под запястья) 435 х 165 х 38 мм;

(435 х 85 х 27 мм)

Еще у данного устройства есть интересные особенности, например, проходной порт USB 2.0, комплект клавиш и скроллер в левом верхнем углу.

Открыв коробку, мы видим, что клавиатура находится в чехле из черного нетканого материала.

Комплект поставки не очень большой. Гарантийная книжка, инструкция и две наклейки.

Еще есть два инструмента. Один предназначен для снятия кейкапов, а другой для снятия самих переключателей (кнопок).

Конструкция и особенности устройства

Верхняя панель клавиатуры изготовлена из алюминиевого сплава. В остальном используется пластик. Например, кейкапы и задняя панель изготовлены из пластика. В правом верхнем углу находится матрица из светодиодов AniMe Matrix. Они подсвечиваются белыми светодиодами.

реклама





Устройство стоит на столе очень устойчиво. Это объясняется тем, что оно относительно тяжелое, а резина у ножек мягкая и упругая. Еще мы видим очень крупный логотип ASUS ROG, который есть с обратной стороны.

Вверху, а точнее ближе к задней части, где расположен ввод кабелей в корпус, находится наклейка с наименованием модели, информацией о продукте, контактной информацией, штрих-кодами и большим количеством разных сертификатов.

Сверху сзади находится проходной USB 2.0 порт.

реклама

Именно поэтому от клавиатуры идет два толстенных кабеля с разъемами USB 2.0. Один из них обеспечивает тот самый проходной порт на клавиатуре. Еще снизу есть статичные ножки.

На них клавиатура стоит практически прямо. А есть откидные ножки, чтобы приподнять заднюю часть и обеспечить более удобный наклон. На откидных ножках тоже есть резинки на кончиках.

реклама

Клавиатура полноформатная и состоит из 104 клавиш. Однако, в левом верхнем углу находится еще блок из дополнительных органов управления. В общем, это и выглядит отдельным модулем. Он состоит из двух кнопок сверху, скроллера, качели и кнопки с торца.

Кейкапы пластиковые, с прозрачными символами с подсветкой посередине. Светодиоды очень яркие и качественные. Кейкап подсвечивается полностью со всех сторон.

Здесь используются фирменные переключатели ROG NX RED. Они обеспечивают высокую скорость, стабилизацию при нажатии, точность и большой ресурс.

реклама

Для нажатия необходимо минимальное усилие в 40 г, а максимальное 55. Полный ход переключателя – 4 мм, но срабатывает он уже при 1.8 мм. Поэтому я несколько раз наблюдал такой эффект, что мне казалось, что я не прожал, а на самом деле сигнал прошел.

Скорость очень высокая и не абы как. Сигнал либо есть, либо его нет. Также нет принципиальной разницы, в какую область кейкапа совершено нажатие.

реклама

На нижней панели есть отверстие с резиновой заглушкой, откуда выходит кабель. Крепление очень надежное.

Кабель толстый, а на конце находятся два разъема USB Type-A.

Клавиатура не оборудована какой-то специальной защитой, а можно было об этом немного подумать, но здесь фишка устройства не в этом, а немного другом. Основных особенностей тут несколько.

реклама

Прежде всего это матрица из светодиодов AniMe Matrix, интересный многофункциональный блок в левом углу с возможностью его гибкой настройки и возможность легкой замены кейкапов и самих переключателей.

Тестирование

Клавиатура легко находится операционной системой, специальные драйверы не требуются. Без программного обеспечения работают многие функции, в том числе профили настроек и запись макросов.

Все отлично, пока речь не идет о тонких настройках. Для этого понадобится программное обеспечение. Их два: AURA Creator и Armoury Crate.

Первая предназначена для создания сценариев подсветки, предлагая создать свою последовательность эффектов, и она будет повторяться с какой-то периодичностью. Пакет Armoury Crate мне знаком по другим устройствам серии ASUS ROG, и он обеспечивает большой функционал по настройкам и синхронизации подсветки.

В данном случае мы посмотрим настройки ROG Strix Flare II Animate. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

Тут все понятно и в пояснениях не нуждается. Далее настраиваются эффекты подсветки. Их не очень много, но мне больше понравился эффект расходящейся волны. Выглядит это забавно, но работать с этим сложно.

Статичный цвет можно выбрать любой, а также настроить яркость.

В самом конце идет вкладка обновления программного обеспечения. В данном случае оно было последней версии и никаких действий не требовалось.

После того, как мы посмотрели на софт, можно посмотреть на работу подсветки устройства и матрицы AniMe Matrix. Я постарался показать все функции и режимы, но их так много, что видео могло затянуться на час. К тому же есть возможность записи сценариев из анимации, загрузки новой анимации из интернета и многое другое.

Подставка под запястья мягкая и упругая. С ней очень удобно и руки совсем не устают.

Еще стоит продемонстрировать простоту замены кейкапов и переключателей. Можете убедиться, что все это делается очень просто. Естественно, все манипуляции я проделывал на выключенном устройстве.

Впечатления от использования клавиатуры остались смешанные. С одной стороны, все работает идеально, как заявлено. Все быстро, четко, точно. Придраться к качеству материалов, исполнения и работе устройства невозможно.

Проблема заключалась лишь в том, что для меня эта клавиатура оказалась не очень удобной. Нажатие не громкое, щелчок есть, но не громкий. Основной недостаток для меня – большой ход клавиш: я при быстрой печати привык нажимать несильно и на небольшую высоту и быстро перемещать пальцы. Не исключаю, что здесь дело привычки. Что в мембране, что в механике при нажатии тактильно понимаешь, когда происходит срабатывание.

Что касается игр, то тут все отлично. Играть с такой клавиатурой очень комфортно. Клавиши настраиваются, макросы программируются и работают.

Заключение

Идея, воплощенная в ASUS ROG Strix Flare II Animate, мне показалась хорошей. Реализация на высоком уровне. Какие-то моменты можно было доработать, чтобы сделать ее влагозащитной сверху, но это могло бы серьезно повлиять на цену, которая и без того не низкая. Просто нужно помнить, что это дорогая клавиатура и она не любит воду, как и большинство клавиатур.

Возможность замены кейкапов и переключателей тут реализована отлично, но я бы не назвал это ключевой особенностью устройства. По этой же причине не стал делать какой-то упор на описание самих кнопок потому, что их можно заменить и получить другие характеристики. Да, это будет не бесплатно и не совсем дешево, но такая возможность есть и паять ничего не нужно.

Внимание здесь уделено самому корпусу. Он выполнен из монолитного куска алюминия и поэтому сверху получается неплохая защита. Если бы сами гнезда были обрамлены силиконовыми окантовками, то это обеспечило бы хорошую влагоизоляцию сверху. Даже если б жидкость попала в саму кнопку, то ничего не мешало бы ее просто заменить, а доступ к плате был бы изолирован. Сам корпус очень хорошо защищен механически. Клавиатура массивная и устойчивая. На столе она стоит как прикрученная, даже если использовать подъемные упоры.

Единственное, к печати на такой клавиатуре нужно привыкнуть. Клавиши высокие, ход большой и для уверенности приходится прожимать. Подсветку можно настроить под себя, благо предусмотрены все возможности для этого. Другое дело игры. В них, напротив, все отлично. Минимальные усилия, чтобы подруливать на машине при езде, и очень быстрый отклик там, где постоянно надо часто долбить по клавише. Вот это ее стихия. А еще в играх больше нажимаешь вслепую, поэтому получается гораздо комфортнее в темноте с любой подсветкой. Не раздражает даже эффект расходящейся волны. В целом любые эффекты хорошо воспринимаются, когда сосредоточен на игре потому, что получаешь удовольствие от четкого и быстрого управления.

Ключевая фишка этого устройства даже не подсветка, а матрица из светодиодов AniMe Matrix. Она добавляет изюминку устройству благодаря анимации и демонстрации различных функций, которые используются. Например, отображается уровень регулируемой громкости и яркости подсветки. В целом новая клавиатура это яркое, необычное и вместе с тем функциональное устройство, которому можно продлить ресурс или просто осуществлять легкую модернизацию путем замены компонентов.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора модель ASUS ROG Strix Flare II Animate получает награду:

Выражаем благодарность: