Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Flare II Animate
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Вступление
Вечного ничего нет, и все механизмы изнашиваются со временем и ломаются, но каким-то можно продлить жизнь и что-то заменить по мелочи, чтобы продлить жизнь устройства. У меня похожая проблема была с мышками. У одной перетерся кабель, а у другой сломалась кнопка. Заменить кабель и кнопку не составило большого труда, и я после этого какое-то время пользовался устройствами сам, а потом даже отдал другим людям и знаю, что до сих пор они работают.
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С клавиатурами немного сложнее. В Illuminated сломались механизмы нескольких кнопок и у одной порвалась резинка, а у старой G15 стерлись некоторые кейкапы, отказала часть подсветки и уже чувствуется, что мембрана устала и не всегда срабатывает. Последнее время я действительно предпочитаю какие-то одноразовые решения, чтобы было не так жалко расставаться. Купил мышку за 500 рублей, попользовался год и выкинул. С клавиатурой у меня такие фокусы не работают потому, что на какой-то прямо с нуля уже часть клавиш можно было прожать только молотком, а для быстрой печати это не подходит, как и механическая клавиатура. Кому-то, напротив, она может показаться удобнее, но это лично мой опыт. Мне кажется, что хот клавиш больше, чем на мембране, а больше ход – это больше время нажатия и падает темп.
На дешевой клавиатуре однозначно работать неудобно. Вес, слабость конструкции, нестабильное качество, разный уровень нажатия и много всяких мелочей, которые влияют на комфорт. Для профессионалов это просто неприемлемо. Иногда не жалко заплатить чуть больше за комфорт от работы за устройством. В офисе об этом никто не думает, а геймеры просто бывают разные. Да, как ни странно, но не все геймеры предпочитают играть на клавиатурах. Есть игры, где достаточно джойстика или мышки. Точнее даже есть игры, в которых без джойстика я бы даже не стал играть потому, что это превращается в какую-то муку.
Например, всем известная игра Medium. Я почти всю игру прошел на клавиатуре с мышкой, но в одном динамичном эпизоде пришлось использовать джойстик потому, что время там на реакцию немного. Клавиатуру же я чуть не сломал и наиболее жизнеспособный вариант – это новое устройство компании ASUS под названием ROG Strix Flare II Animate.
Это, конечно, не вечная книга Бананана из фильма «АССА», но что-то действительно в этом есть, точнее в ее конструкции. Посудите сами. Кейкапы можно менять, переключатели можно менять. Ломаться при аккуратном использовании больше просто нечему. Понятно, что сломать можно все, но тут отлично реализована система быстрого ремонта и возможности легкой модификации по замене свитчей и кейкапов.
Упаковка и комплектация
Коробка крупная. Внешняя оболочка выполнена из цветного плотного тонкого картона. Внутри находится еще одна коробка помощнее. Это объясняется тем, что устройство тяжелое и его надо как следует защитить. Для этого предусмотрено несколько решений и в том числе прочная упаковка.
В левом верхнем углу находится логотип серии ASUS ROG, а в правом указано полное наименование модели ROG Strix Flare II Animate. Ниже указано, что это механическая игровая клавиатура. По центру находится крупное изображение самого устройства с подставкой для запястий. В правой части есть логотип ASUS AURA Sync, информация о пластике ABS с лазерной гравировкой, далее упоминается об использовании механических переключателей ROG NX. Затем нам еще раз показывают переключатели ROG NX RED. Следующая вставка намекает на наличие русской раскладки.
С обратной стороны сверху мы также видим надпись. ROG Strix Flare II Animate.
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В правой части находится крупное изображение устройства. От его компонентов расходятся указатели с подписями, где можно узнать много полезной информации. В левой части перечислены ключевые особенности устройства. Одна из них, которая отчетлива отражена в названии – анимация с помощью матрицы светодиодов AniMe Matrix. Сколько их там, как бы вы думали? Я сам был в шоке, когда узнал. Ну да, маленькие точечки, но их ведь 312 штук.
Под этим списком ключевых особенностей устройства находится спецификация. Она не очень большая, поэтому пришлось ее дополнить информацией с сайта производителя.
|Модель
|ASUS ROG Strix Flare II Animate
|Подключение
|Проводное, 2 х USB 2.0
|Подсветка
|Поклавишная, RGB
|Горячие клавиши
|Есть
|Запись макросов
|Есть
|Тип переключателя
|ROG RX REG, механический с возможностью быстрой замены
|Частота опроса
|8 000 Гц
|Масса
|1.157 кг
|Размеры (подставка под запястья)
| 435 х 165 х 38 мм;
(435 х 85 х 27 мм)
Еще у данного устройства есть интересные особенности, например, проходной порт USB 2.0, комплект клавиш и скроллер в левом верхнем углу.
Открыв коробку, мы видим, что клавиатура находится в чехле из черного нетканого материала.
Комплект поставки не очень большой. Гарантийная книжка, инструкция и две наклейки.
Еще есть два инструмента. Один предназначен для снятия кейкапов, а другой для снятия самих переключателей (кнопок).
Конструкция и особенности устройства
Верхняя панель клавиатуры изготовлена из алюминиевого сплава. В остальном используется пластик. Например, кейкапы и задняя панель изготовлены из пластика. В правом верхнем углу находится матрица из светодиодов AniMe Matrix. Они подсвечиваются белыми светодиодами.
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Устройство стоит на столе очень устойчиво. Это объясняется тем, что оно относительно тяжелое, а резина у ножек мягкая и упругая. Еще мы видим очень крупный логотип ASUS ROG, который есть с обратной стороны.
Вверху, а точнее ближе к задней части, где расположен ввод кабелей в корпус, находится наклейка с наименованием модели, информацией о продукте, контактной информацией, штрих-кодами и большим количеством разных сертификатов.
Сверху сзади находится проходной USB 2.0 порт.
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Именно поэтому от клавиатуры идет два толстенных кабеля с разъемами USB 2.0. Один из них обеспечивает тот самый проходной порт на клавиатуре. Еще снизу есть статичные ножки.
На них клавиатура стоит практически прямо. А есть откидные ножки, чтобы приподнять заднюю часть и обеспечить более удобный наклон. На откидных ножках тоже есть резинки на кончиках.
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Клавиатура полноформатная и состоит из 104 клавиш. Однако, в левом верхнем углу находится еще блок из дополнительных органов управления. В общем, это и выглядит отдельным модулем. Он состоит из двух кнопок сверху, скроллера, качели и кнопки с торца.
Кейкапы пластиковые, с прозрачными символами с подсветкой посередине. Светодиоды очень яркие и качественные. Кейкап подсвечивается полностью со всех сторон.
Здесь используются фирменные переключатели ROG NX RED. Они обеспечивают высокую скорость, стабилизацию при нажатии, точность и большой ресурс.
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Для нажатия необходимо минимальное усилие в 40 г, а максимальное 55. Полный ход переключателя – 4 мм, но срабатывает он уже при 1.8 мм. Поэтому я несколько раз наблюдал такой эффект, что мне казалось, что я не прожал, а на самом деле сигнал прошел.
Скорость очень высокая и не абы как. Сигнал либо есть, либо его нет. Также нет принципиальной разницы, в какую область кейкапа совершено нажатие.
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На нижней панели есть отверстие с резиновой заглушкой, откуда выходит кабель. Крепление очень надежное.
Кабель толстый, а на конце находятся два разъема USB Type-A.
Клавиатура не оборудована какой-то специальной защитой, а можно было об этом немного подумать, но здесь фишка устройства не в этом, а немного другом. Основных особенностей тут несколько.
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Прежде всего это матрица из светодиодов AniMe Matrix, интересный многофункциональный блок в левом углу с возможностью его гибкой настройки и возможность легкой замены кейкапов и самих переключателей.
Тестирование
Клавиатура легко находится операционной системой, специальные драйверы не требуются. Без программного обеспечения работают многие функции, в том числе профили настроек и запись макросов.
Все отлично, пока речь не идет о тонких настройках. Для этого понадобится программное обеспечение. Их два: AURA Creator и Armoury Crate.
Первая предназначена для создания сценариев подсветки, предлагая создать свою последовательность эффектов, и она будет повторяться с какой-то периодичностью. Пакет Armoury Crate мне знаком по другим устройствам серии ASUS ROG, и он обеспечивает большой функционал по настройкам и синхронизации подсветки.
В данном случае мы посмотрим настройки ROG Strix Flare II Animate. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.
Тут все понятно и в пояснениях не нуждается. Далее настраиваются эффекты подсветки. Их не очень много, но мне больше понравился эффект расходящейся волны. Выглядит это забавно, но работать с этим сложно.
Статичный цвет можно выбрать любой, а также настроить яркость.
В самом конце идет вкладка обновления программного обеспечения. В данном случае оно было последней версии и никаких действий не требовалось.
После того, как мы посмотрели на софт, можно посмотреть на работу подсветки устройства и матрицы AniMe Matrix. Я постарался показать все функции и режимы, но их так много, что видео могло затянуться на час. К тому же есть возможность записи сценариев из анимации, загрузки новой анимации из интернета и многое другое.
Подставка под запястья мягкая и упругая. С ней очень удобно и руки совсем не устают.
Еще стоит продемонстрировать простоту замены кейкапов и переключателей. Можете убедиться, что все это делается очень просто. Естественно, все манипуляции я проделывал на выключенном устройстве.
Впечатления от использования клавиатуры остались смешанные. С одной стороны, все работает идеально, как заявлено. Все быстро, четко, точно. Придраться к качеству материалов, исполнения и работе устройства невозможно.
Проблема заключалась лишь в том, что для меня эта клавиатура оказалась не очень удобной. Нажатие не громкое, щелчок есть, но не громкий. Основной недостаток для меня – большой ход клавиш: я при быстрой печати привык нажимать несильно и на небольшую высоту и быстро перемещать пальцы. Не исключаю, что здесь дело привычки. Что в мембране, что в механике при нажатии тактильно понимаешь, когда происходит срабатывание.
Что касается игр, то тут все отлично. Играть с такой клавиатурой очень комфортно. Клавиши настраиваются, макросы программируются и работают.
Заключение
Идея, воплощенная в ASUS ROG Strix Flare II Animate, мне показалась хорошей. Реализация на высоком уровне. Какие-то моменты можно было доработать, чтобы сделать ее влагозащитной сверху, но это могло бы серьезно повлиять на цену, которая и без того не низкая. Просто нужно помнить, что это дорогая клавиатура и она не любит воду, как и большинство клавиатур.
Возможность замены кейкапов и переключателей тут реализована отлично, но я бы не назвал это ключевой особенностью устройства. По этой же причине не стал делать какой-то упор на описание самих кнопок потому, что их можно заменить и получить другие характеристики. Да, это будет не бесплатно и не совсем дешево, но такая возможность есть и паять ничего не нужно.
Внимание здесь уделено самому корпусу. Он выполнен из монолитного куска алюминия и поэтому сверху получается неплохая защита. Если бы сами гнезда были обрамлены силиконовыми окантовками, то это обеспечило бы хорошую влагоизоляцию сверху. Даже если б жидкость попала в саму кнопку, то ничего не мешало бы ее просто заменить, а доступ к плате был бы изолирован. Сам корпус очень хорошо защищен механически. Клавиатура массивная и устойчивая. На столе она стоит как прикрученная, даже если использовать подъемные упоры.
Единственное, к печати на такой клавиатуре нужно привыкнуть. Клавиши высокие, ход большой и для уверенности приходится прожимать. Подсветку можно настроить под себя, благо предусмотрены все возможности для этого. Другое дело игры. В них, напротив, все отлично. Минимальные усилия, чтобы подруливать на машине при езде, и очень быстрый отклик там, где постоянно надо часто долбить по клавише. Вот это ее стихия. А еще в играх больше нажимаешь вслепую, поэтому получается гораздо комфортнее в темноте с любой подсветкой. Не раздражает даже эффект расходящейся волны. В целом любые эффекты хорошо воспринимаются, когда сосредоточен на игре потому, что получаешь удовольствие от четкого и быстрого управления.
Ключевая фишка этого устройства даже не подсветка, а матрица из светодиодов AniMe Matrix. Она добавляет изюминку устройству благодаря анимации и демонстрации различных функций, которые используются. Например, отображается уровень регулируемой громкости и яркости подсветки. В целом новая клавиатура это яркое, необычное и вместе с тем функциональное устройство, которому можно продлить ресурс или просто осуществлять легкую модернизацию путем замены компонентов.
По итогам обзора модель ASUS ROG Strix Flare II Animate получает награду:
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование клавиатуру ASUS ROG Strix Flare II Animate.
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