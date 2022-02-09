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Вступление

Для геймеров сейчас выпускают слишком много разных устройств, которые не всегда являются игровыми, но таково позиционирование. Раньше на заре появления устройств с геймерской символикой было понятно, что эта видеокарта отлично подходит для игр, а эта материнская плата оборудована специальным сетевым контроллером и другим звуковым кодеком, а также специальным софтом для игроков, поэтому у нее в названии есть приставка Gaming.

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Сегодня маркетологи победили, игровым стало все. Стул, стол, мышь, клавиатура, корпус, носки… Фантастика? Да, я тоже раньше не думал, что будет сетевое оборудование для геймеров. Что там можно улучшить, чтобы игра стала комфортнее? Есть канал связи, он работает, обеспечивает устройства и все. А как это оборудование может на что-то повлиять? Разве лампочки и RGB-подсветка улучшают качество связи?

В настоящее время распространение получают новые беспроводные сети WiFi 6 и пользователи на них постепенно переходят. Сам стал все чаще замечать, что все оборудование, которое проходит через меня, уже, как правило, оснащено беспроводными модулями нового стандарта и поэтому просто неразумно использовать их в старых сетях. Я уже отметил, что скорость по беспроводному интерфейсу сравнялась с кабельными сетями? и даже Ping стал ненамного отличаться. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди стали активнее переходить на беспроводные сети, включая геймеров, для которых Ping важнее, чем FPS. А поскольку сейчас остаются проблемы с доступностью видеокарт, то самое время обновить роутер, который может наладить качественную беспроводную связь последнего поколения в доме.

У меня есть знакомые фанаты серии ASUS ROG Strix, и они давно возмущались тем, что нет сетевого оборудования этой серии, а есть лишь ASUS TUF Gaming. Я их обрадовал на днях появлением новинки в магазинах и сегодня мы вместе рассмотрим одну из таких моделей – ASUS ROG Strix GS-AX3000. Это мой первый роутер серии ASUS ROG и мне самому было любопытно посмотреть, что в нем интересного и необычного, и как это все работает.

Перейдем к детальному рассмотрению устройства и заодно убедимся, что это действительно игровой роутер, а не очень хитрый и сложный, который нужно настраивать при помощи глобального разума.

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Упаковка и комплектация

Нас встречает цветная картонная коробка, выполненная в стилистике серии ASUS ROG Strix. Оформление узнаваемо по другим продуктам этой серии. Это выражается в темном фоне, красным торцам и большому логотипу ASUS ROG на заднем плане спереди.

Еще здесь можно увидеть само устройство. В отличие от других моделей, дизайн устройства немного отличается, хотя какие-то черты можно уловить. Например, нишу в передней части, где есть элементы подсветки. Поэтому в целом выглядит устройство хорошо. Еще заметно, что он оборудован четырьмя антеннами по современным меркам этим уже никого не удивить потому, что кругом полно моделей, где их шесть и восемь, а тут всего четыре.

В левом верхнем углу находится логотип ASUS ROG. В середине указано полное наименование модели крупными переливающимися символами, где фигурирует сочетание AX3000. Это значит, что поддерживается стандарт беспроводной сети IEEE 802.11ax с теоретической пропускной способностью 3000 Мбит/с. Цифра взята не с потолка, а представляет собой предел пропускной способности по двум типам радиоканалов: 2х1200 Мбит/с по 5 ГГц и еще 574 по 2.4 ГГц.

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В самом низу перечисляются достоинства этого оборудования. Поддержка режима Mobile Game Mode.

Есть специальный игровой порт.

Упрощенный проброс портов и подсветка ASUS AURA.

В правом верхнем углу мы видим значок WiFi6. С обратной стороны коробки как раз подробно описываются ключевые особенности устройства.

Теперь становится понятно, какие интересные функции предлагает данный маршрутизатор, какие его основные технические особенности.

Коробка легко открывается, и сверху мы видим разные инструкции и информационные буклеты.

Комплект поставки здесь не очень большой. Есть адаптер питания 12 В, 2 А и патчкорд RJ-45.

Инструкций тоже не так много, но есть подробная красочная листовка информационного помощника по Wi-Fi. Там пошагово все подробно описано о последовательности действий по работе с беспроводными сетями.

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Разобраться здесь может любой потому, что к картинкам есть описание и все достаточно подробно. Конечно, речь не о тонкой настройке, а о базовой, чтобы ввести устройство в эксплуатацию.

Еще есть две гарантийные карты и инструкция. Дальше все как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс.

Внешний вид и особенности устройства

Роутер очень крупный по размерам, но по весу не такой уж тяжелый. Все дело в просторном пластиковом корпусе, где прячется небольшая печатная плата. Устройство оборудовано четырьмя антеннами, которые сделаны не съемными. Это можно считать как плюсом, так и минусом в конструкции.

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Внешне устройство смотрится очень симпатично, благодаря дизайну и оформлению. Не последнюю роль играет качество материалов. Пластик приятный на ощупь, нет каких-либо дефектов, все зазоры ровные и все выглядит аккуратно.

Также предусмотрена возможность настенного крепления, что бывает не часто у моделей ASUS. Сверху корпуса находится блестящий логотип ASUS ROG.

С обратной стороны видно множество вентиляционных отверстий, заметно, что сама печатная плата меньше корпуса. Здесь мы видим две резиновые ножки, за которыми скрываются винты крепления. Защелки держатся очень прочно.

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По начинке и так известно, что там находится связка Broadcom BCM6750 и Broadcom BCM43684, что обеспечивает неплохой функционал и скоростной режим. На брюшке устройства мы можем еще заметить информационную табличку и наличие специальных отверстий для настенного крепления.

По бокам устройства ничего и даже отверстия для вентиляции отсутствуют.

Сзади находится пять гигабитных портов RJ-45, порт USB 3.0, разъем питания, четыре не съемные антенны с ограниченным углом поворота, две кнопки (перезагрузка/сброс и WPS) и выключатель. Зачем нужен последний, если можно просто передернуть питание я так и не понял.

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Сверху находится четыре индикатора и в рабочем состоянии они горят все. При отсутствии соединения с интернетом один из них горит красным, в остальных случаях все белые.

Кроме этого, устройство оборудовано RGB подсветкой. Она находится в нижнем декоративном углублении спереди. Режимы работы настраиваются через приложение.

Программное обеспечение и работа устройства

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Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моем случае это был: 192.168.50.1, а точнее DHCP сам создает пул адресов, а зайти на веб интерфейс можно по адресу http://router.asus.com.

Сразу заметно, что программная оболочка претерпела серьезные визуальные изменения. Это отразилось на цветовой палитре в оформлении и фоне.

Стартовая страница встречает нас двумя пунктами. Здесь можно создать новую сеть или выбрать дополнительные настройки. Предположим, что мы опытные пользователи и сразу обратимся ко второму пункту.

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Видно, что здесь можно загрузить ранее сохраненную конфигурацию. Это несколько упрощает настройку, группы таких устройств потому, что можно сразу залить конфигурацию с огромным количеством разных правил, списками портов, VPN-туннелями и другими настройками. Представьте, что ничего не нужно вводить вручную, а надо всего лишь выгрузить файл с одного устройства и загрузить его в другом. Мне кажется, что это очень удобно.

Также здесь можно выбрать режим работы устройства перед тем, как заниматься дальнейшими настройками.

Возвращаемся обратно и продолжаем создание новой сети. Для начала нужно задать имя SSID и установить пароль. На этом этапе сети можно разделить на независимые по частотному диапазону.

Далее нам предлагают включить режим WiFi6.

Также в целях безопасности предлагается заменить учетные данные.

Также устройство сразу предлагает обновить прошивку до последней версии. Разумеется, на WAN уже должен быть интернет иначе чудес не бывает.

Все. Обновляемся, устройство само перезагружается и в моем случае сразу все заработало потому, что интернет-канал приходит на WAN по DHCP. Сейчас производители стали хитрить и делать внутренние подсети отличные от 192.168.0.1 и 192.168.1.1, чтобы у новичков было меньше проблем и это очень хорошо.

Я сразу обновил прошивку и дальше все манипуляции проводил уже на новой версии. Изначально мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам мы ошиблись в стартовых настройках, то все можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого лишь достаточно нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет».

У меня это уже не первый роутер ASUS и поэтому меню хорошо знакомо, хотя на этот раз сильно изменилось оформление. На этот раз оно выполнено в стиле ROG Strix и мне кажется, что получилось очень даже неплохо. Во всяком случае, не рябит в глазах, как на TUF моделях. В остальном меню абсолютно похоже своим строением и структурой. Пункты аналогичны и все настройки тоже.

Уже эта карта сети позволяет осуществить большое количество настроек устройство. Щелкнул по значку WAN и настроил подключение, щелкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

Еще в правой колонке состояние системы есть пункт ASUS AURA, где можно поиграться с RGB подсветкой устройства. Помимо цвета можно выбрать несколько эффектов. Не сочтите меня занудой, но я бы свет вообще отключил, что и сделал на протяжении недели.

Да, получается настройки иногда, где-то что-то дублируется, а на самом деле это просто ссылки направляют иногда на одну и ту же страницу настроек. Заблудиться тут невозможно потому, что основное меню находится слева и оно предельно понятно. Например, следующий пункт AiMesh позволяет настроить бесшовную беспроводную сеть.

Также здесь представлена информация о клиентах сети, где также можно осуществлять манипуляции над ними.

Еще справа есть пункт AirProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места. Система сама подскажет вам, что нужно поправить.

Здесь есть пункт родительский контроль. Здесь все легко настраивается. Далее следует пункт Адаптивный сервис QoS.

Далее находится пункт «Анализатор трафика». Здесь показано, какие приложения наиболее часто используют соединение. Также показаны скорости приема/передачи.

Затем идет пункт Game, где настраиваются игровые технологии устройства.

Затем идет пункт Open NAT, где осуществляется проброс портов специально для игровых сервисов. Также тут можно создать специальные профили.

Особняком стоит пункт по настройке порта USB. Можно выбрать функцию его работы, в том числе режим модема 3G/4G.

Общие настройки замыкает пункт AiCloud 2.0.

Далее постараюсь бегло пробежаться по пунктам. Беспроводная сеть:

Локальная сеть:

Интернет:

Как видим, здесь есть настройки двойного WAN, а еще можно включить режим балансировки нагрузки.

Amazon Alexa:

VPN:

Брандмауэр:

Администрирование:

Системный журнал:

Сетевые утилиты:

Тонких настроек много и есть самые основные моменты для большинства пользователей.

Посмотреть на мобильную версию приложения было одним из важных пунктов в тестировании устройства потому, что обычный веб-интерфейс мне уже приелся. Он симпатичный удобный и простой, но его я уже вижу в 100-й раз и там нет ничего нового. Проблема первичного подключения везде одинакова. Ненастроенный роутер надо сначала настроить через кабель, а потом заходить на него через приложение.

Тут сразу появляется разумный вопрос: зачем тогда вообще это нужно, ведь я один раз настрою, а потом поставлю эту коробочку с антеннами на шкаф. А уже дальше смогу настраивать ее хоть с другого конца планеты. Вот тут производителям надо как следует подумать, но я бы остановился на NFC, как первичном инструменте сопряжения роутера и смартфона, а уже дальше есть разные сценарии. Пока же он должен быть в сети роутера, чтобы увидеть роутер.

Ладно, это мелочи, а приложение нужно не только для настройки, но и для мониторинга.

Уже первая страница очень информативная. Она показывает основную информацию такую как: модель роутера, его адрес, название беспроводной сети и загруженность канала на прием/передачу. Также сразу мы видим меню, которое состоит из нескольких зон. В левом верхнем углу есть кнопка меню.

Там представлена разная справочная информация по настройкам, есть окно поддержки ASUS, можно переключиться на веб-интерфейс, а также поменять тему.

Еще на основной странице прямо посередине есть пункт настройки RGB подсветки. Можно выбрать не только цвет, но и эффекты работы, как на странице веб-интерфейса.

Наконец, в самом низу есть еще 5 значков: Главная, Устройства, Рекомендации, Семья и Настройки. На главной странице мы находимся изначально.

Далее идет пункт устройства, где представлены все подключенные устройства. Нажав на каждое, можно посмотреть информацию отдельно. Доступен не только мониторинг, а можно, например, ограничить пропускную способность канала.

В рекомендациях находится справочная информация и ссылки на те страницы, которые позволяют осуществить нужные настройки.

Вкладка «Семья» позволяет настроить функцию родительского контроля для определенных групп пользователей.

В самом конце находится пункт «Настройки». Он открывает меню, которое сильно похоже по наполнению на левую колонку на основной странице веб-интерфейса.

Однако здесь не так все подробно представлено, как там и поэтому какие-то настройки удобнее делать за компьютером. Это объясняется тем, что банально проще и часть можно скопировать или загрузить из файла.

Особенно это полезно для тех, у кого много VPN туннелей и куча проброшенных портов, DDNS и прочие интересные вещи. Лучше один раз сохранить конфигурацию и потом в случае чего загрузить ее, чем потом пытаться вспомнить настройки.

Тестирование

Пора переходить к тестам, хотя результаты я уже мог себе представить потому, что немного ранее уже тестировал модель ASUS RT-AX82U, с которой ASUS ROG Strix GS-AX3000 сильно похож по оснащению, а если «железо» одинаковое, то тут даже 10 дополнительных антенн не сделают погоды в пределах ограниченного пространства. Для тестирования использовались беспроводной адаптер Intel WIFI 6E AX210 и сетевые адаптеры Intel I225-V на материнских платах.

ASUS ROG Strix GS-AX3000, Wi-Fi 2.4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с

Wi-Fi->Ethernet





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->Wi-Fi





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ASUS ROG Strix GS-AX3000, Wi-Fi 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с

Wi-Fi->Ethernet





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->Wi-Fi





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ASUS ROG Strix GS-AX3000, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (1 поток)





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (1 поток)





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Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (8 потоков)





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (8 потоков)





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Заключение

ASUS ROG Strix GS-AX3000 – это удачная модель, ориентированная на геймеров. Она находится на ступеньку ниже ASUS ROG Strix GS-AX5400, который является аналогом ASUS TUF Gaming AX5400, но это не значит, что получилась хуже или урезанная. Несмотря на то, что роутер предназначен для игроков, я бы считал его более универсальным и подходящим для большей аудитории потому, что он также позиционируется для мобильного гейминга и способен управлять приоритетами трафика под определенные сервисы. Также здесь уделяется особое внимание безопасности, для чего реализован новый стандарт WPA3 и AiProtection Pro. Модель предлагает большой функционал по настройке приоритизации трафика через свой специальный сервис Adaptive QoS.

Программная оболочка простая и понятная в освоении. Разобраться здесь просто, есть подсказки и все интуитивно понятно благодаря графической составляющей. Веб-интерфейс предлагает гибкие настройки и мониторинг за всеми функциями и работой устройства. Также есть мобильное приложение, через которое можно осуществлять некоторые функции по управлению и мониторингу. Единственное, что не понравилось, это пестрота в меню, а точнее не совсем удачное цветовое оформление, которое не назовешь классическим. Возможно, производитель хотел подчеркнуть уникальность модели и поэтому уделил особое внимание оформлению, и, на мой взгляд, вышло отлично потому, что получился приятный корпус,

Основное достоинство данной модели – высокая скорость и хорошее оснащение. Традиционно для компании ASUS используется связка из чипов компании Broadcom. Сердцем является SoC микросхема Broadcom BCM6750 с тремя ядрами ARM-A7 на частоте 1500 МГц. Сначала может показаться, что она уступает ASUS RT-AX55, но здесь есть сильные помощники: большой объем оперативной памяти и отдельная микросхема Broadcom BCM43684 на диапазон 5 ГГц. Есть поддержка MU-MIMO. Поэтому мы наблюдаем такую высокую скорость работы по беспроводному стандарту WiFi 6. Также не возникает никаких вопросов к гигабитной коммутации портов Ethernet на устройстве.

Есть ли технологии для геймеров? Да. Дело даже не в использовании RGB-подсветки и функции ASUS AURA, благодаря чему устройство выглядит здорово и необычно, а также открывает возможности для кастомизации. Дело именно в высокой скорости, низких таймингах, специальном игровом порте Ethernet с приоритизацией трафика, заточенной под игровые сервисы. Есть поддержка игрового режима в мобильном приложении ASUS Router, функции Adaptive QoS и Gear Accelerator. Еще у данного устройства есть универсальный порт USB 3.0, который можно использовать для модема или накопителя. Стоит отметить, что это не профессиональное устройство, а для домашней модели скорости приемлемые. В любом случае они не сравнимы с современными SSD.

Я проработал с устройством неделю, и в плане работы у меня не возникло никаких нареканий. Один раз все настроил при запуске и потом просто пользовался. Наконец-то есть нормальное настенное крепление, нагрев умеренный, работа стабильная. Роутер не самый доступный, но зато обеспечивает хорошую функциональность на уровне топовых моделей, отличный дизайн, удобный софт, простая и понятная настройка, стабильная работа. Для кого-то такая скорость и возможности окажутся избыточными, особенно если вы используете только интернет и получаете его через 4G модем.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: