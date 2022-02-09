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Обзор маршрутизатора ASUS ROG Strix GS-AX3000

Новинка ASUS ROG Strix предлагает стандарт Wi-Fi 6, совместимость с консолью PS5, режим мобильного гейминга, средства информационной безопасности, игровые оптимизации и не только.
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Оглавление

Вступление

Для геймеров сейчас выпускают слишком много разных устройств, которые не всегда являются игровыми, но таково позиционирование. Раньше на заре появления устройств с геймерской символикой было понятно, что эта видеокарта отлично подходит для игр, а эта материнская плата оборудована специальным сетевым контроллером и другим звуковым кодеком, а также специальным софтом для игроков, поэтому у нее в названии есть приставка Gaming.

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Сегодня маркетологи победили, игровым стало все. Стул, стол, мышь, клавиатура, корпус, носки… Фантастика? Да, я тоже раньше не думал, что будет сетевое оборудование для геймеров. Что там можно улучшить, чтобы игра стала комфортнее? Есть канал связи, он работает, обеспечивает устройства и все. А как это оборудование может на что-то повлиять? Разве лампочки и RGB-подсветка улучшают качество связи?

В настоящее время распространение получают новые беспроводные сети WiFi 6 и пользователи на них постепенно переходят. Сам стал все чаще замечать, что все оборудование, которое проходит через меня, уже, как правило, оснащено беспроводными модулями нового стандарта и поэтому просто неразумно использовать их в старых сетях. Я уже отметил, что скорость по беспроводному интерфейсу сравнялась с кабельными сетями? и даже Ping стал ненамного отличаться. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди стали активнее переходить на беспроводные сети, включая геймеров, для которых Ping важнее, чем FPS. А поскольку сейчас остаются проблемы с доступностью видеокарт, то самое время обновить роутер, который может наладить качественную беспроводную связь последнего поколения в доме.

У меня есть знакомые фанаты серии ASUS ROG Strix, и они давно возмущались тем, что нет сетевого оборудования этой серии, а есть лишь ASUS TUF Gaming. Я их обрадовал на днях появлением новинки в магазинах и сегодня мы вместе рассмотрим одну из таких моделей – ASUS ROG Strix GS-AX3000. Это мой первый роутер серии ASUS ROG и мне самому было любопытно посмотреть, что в нем интересного и необычного, и как это все работает.

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Перейдем к детальному рассмотрению устройства и заодно убедимся, что это действительно игровой роутер, а не очень хитрый и сложный, который нужно настраивать при помощи глобального разума.

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Упаковка и комплектация

Нас встречает цветная картонная коробка, выполненная в стилистике серии ASUS ROG Strix. Оформление узнаваемо по другим продуктам этой серии. Это выражается в темном фоне, красным торцам и большому логотипу ASUS ROG на заднем плане спереди.

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Еще здесь можно увидеть само устройство. В отличие от других моделей, дизайн устройства немного отличается, хотя какие-то черты можно уловить. Например, нишу в передней части, где есть элементы подсветки. Поэтому в целом выглядит устройство хорошо. Еще заметно, что он оборудован четырьмя антеннами по современным меркам этим уже никого не удивить потому, что кругом полно моделей, где их шесть и восемь, а тут всего четыре.

В левом верхнем углу находится логотип ASUS ROG. В середине указано полное наименование модели крупными переливающимися символами, где фигурирует сочетание AX3000. Это значит, что поддерживается стандарт беспроводной сети IEEE 802.11ax с теоретической пропускной способностью 3000 Мбит/с. Цифра взята не с потолка, а представляет собой предел пропускной способности по двум типам радиоканалов: 2х1200 Мбит/с по 5 ГГц и еще 574 по 2.4 ГГц.

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В самом низу перечисляются достоинства этого оборудования. Поддержка режима Mobile Game Mode.

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Есть специальный игровой порт.

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Упрощенный проброс портов и подсветка ASUS AURA.

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В правом верхнем углу мы видим значок WiFi6. С обратной стороны коробки как раз подробно описываются ключевые особенности устройства.

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Теперь становится понятно, какие интересные функции предлагает данный маршрутизатор, какие его основные технические особенности.

Коробка легко открывается, и сверху мы видим разные инструкции и информационные буклеты.

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Комплект поставки здесь не очень большой. Есть адаптер питания 12 В, 2 А и патчкорд RJ-45.

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Инструкций тоже не так много, но есть подробная красочная листовка информационного помощника по Wi-Fi. Там пошагово все подробно описано о последовательности действий по работе с беспроводными сетями.

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Разобраться здесь может любой потому, что к картинкам есть описание и все достаточно подробно. Конечно, речь не о тонкой настройке, а о базовой, чтобы ввести устройство в эксплуатацию.

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Еще есть две гарантийные карты и инструкция. Дальше все как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс.

Внешний вид и особенности устройства

Роутер очень крупный по размерам, но по весу не такой уж тяжелый. Все дело в просторном пластиковом корпусе, где прячется небольшая печатная плата. Устройство оборудовано четырьмя антеннами, которые сделаны не съемными. Это можно считать как плюсом, так и минусом в конструкции.

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Внешне устройство смотрится очень симпатично, благодаря дизайну и оформлению. Не последнюю роль играет качество материалов. Пластик приятный на ощупь, нет каких-либо дефектов, все зазоры ровные и все выглядит аккуратно.

Также предусмотрена возможность настенного крепления, что бывает не часто у моделей ASUS. Сверху корпуса находится блестящий логотип ASUS ROG.

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С обратной стороны видно множество вентиляционных отверстий, заметно, что сама печатная плата меньше корпуса. Здесь мы видим две резиновые ножки, за которыми скрываются винты крепления. Защелки держатся очень прочно.

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По начинке и так известно, что там находится связка Broadcom BCM6750 и Broadcom BCM43684, что обеспечивает неплохой функционал и скоростной режим. На брюшке устройства мы можем еще заметить информационную табличку и наличие специальных отверстий для настенного крепления.

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По бокам устройства ничего и даже отверстия для вентиляции отсутствуют.

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Сзади находится пять гигабитных портов RJ-45, порт USB 3.0, разъем питания, четыре не съемные антенны с ограниченным углом поворота, две кнопки (перезагрузка/сброс и WPS) и выключатель. Зачем нужен последний, если можно просто передернуть питание я так и не понял.

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Сверху находится четыре индикатора и в рабочем состоянии они горят все. При отсутствии соединения с интернетом один из них горит красным, в остальных случаях все белые.

Кроме этого, устройство оборудовано RGB подсветкой. Она находится в нижнем декоративном углублении спереди. Режимы работы настраиваются через приложение.

Программное обеспечение и работа устройства

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Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моем случае это был: 192.168.50.1, а точнее DHCP сам создает пул адресов, а зайти на веб интерфейс можно по адресу http://router.asus.com.

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Сразу заметно, что программная оболочка претерпела серьезные визуальные изменения. Это отразилось на цветовой палитре в оформлении и фоне.

Стартовая страница встречает нас двумя пунктами. Здесь можно создать новую сеть или выбрать дополнительные настройки. Предположим, что мы опытные пользователи и сразу обратимся ко второму пункту.

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Видно, что здесь можно загрузить ранее сохраненную конфигурацию. Это несколько упрощает настройку, группы таких устройств потому, что можно сразу залить конфигурацию с огромным количеством разных правил, списками портов, VPN-туннелями и другими настройками. Представьте, что ничего не нужно вводить вручную, а надо всего лишь выгрузить файл с одного устройства и загрузить его в другом. Мне кажется, что это очень удобно.

Также здесь можно выбрать режим работы устройства перед тем, как заниматься дальнейшими настройками.

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Возвращаемся обратно и продолжаем создание новой сети. Для начала нужно задать имя SSID и установить пароль. На этом этапе сети можно разделить на независимые по частотному диапазону.

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Далее нам предлагают включить режим WiFi6.

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Также в целях безопасности предлагается заменить учетные данные.

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Также устройство сразу предлагает обновить прошивку до последней версии. Разумеется, на WAN уже должен быть интернет иначе чудес не бывает.

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Все. Обновляемся, устройство само перезагружается и в моем случае сразу все заработало потому, что интернет-канал приходит на WAN по DHCP. Сейчас производители стали хитрить и делать внутренние подсети отличные от 192.168.0.1 и 192.168.1.1, чтобы у новичков было меньше проблем и это очень хорошо.

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Я сразу обновил прошивку и дальше все манипуляции проводил уже на новой версии. Изначально мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам мы ошиблись в стартовых настройках, то все можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого лишь достаточно нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет».

У меня это уже не первый роутер ASUS и поэтому меню хорошо знакомо, хотя на этот раз сильно изменилось оформление. На этот раз оно выполнено в стиле ROG Strix и мне кажется, что получилось очень даже неплохо. Во всяком случае, не рябит в глазах, как на TUF моделях. В остальном меню абсолютно похоже своим строением и структурой. Пункты аналогичны и все настройки тоже.

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Уже эта карта сети позволяет осуществить большое количество настроек устройство. Щелкнул по значку WAN и настроил подключение, щелкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

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Еще в правой колонке состояние системы есть пункт ASUS AURA, где можно поиграться с RGB подсветкой устройства. Помимо цвета можно выбрать несколько эффектов. Не сочтите меня занудой, но я бы свет вообще отключил, что и сделал на протяжении недели.

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Да, получается настройки иногда, где-то что-то дублируется, а на самом деле это просто ссылки направляют иногда на одну и ту же страницу настроек. Заблудиться тут невозможно потому, что основное меню находится слева и оно предельно понятно. Например, следующий пункт AiMesh позволяет настроить бесшовную беспроводную сеть.

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Также здесь представлена информация о клиентах сети, где также можно осуществлять манипуляции над ними.

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Еще справа есть пункт AirProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места. Система сама подскажет вам, что нужно поправить.

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Здесь есть пункт родительский контроль. Здесь все легко настраивается. Далее следует пункт Адаптивный сервис QoS.

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Далее находится пункт «Анализатор трафика». Здесь показано, какие приложения наиболее часто используют соединение. Также показаны скорости приема/передачи.

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Затем идет пункт Game, где настраиваются игровые технологии устройства.

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Затем идет пункт Open NAT, где осуществляется проброс портов специально для игровых сервисов. Также тут можно создать специальные профили.

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Особняком стоит пункт по настройке порта USB. Можно выбрать функцию его работы, в том числе режим модема 3G/4G.

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Общие настройки замыкает пункт AiCloud 2.0.

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Далее постараюсь бегло пробежаться по пунктам. Беспроводная сеть:

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Локальная сеть:

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Интернет:

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Как видим, здесь есть настройки двойного WAN, а еще можно включить режим балансировки нагрузки.

Amazon Alexa:

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VPN:

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Брандмауэр:

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Администрирование:

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Системный журнал:

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Сетевые утилиты:

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Тонких настроек много и есть самые основные моменты для большинства пользователей.

Посмотреть на мобильную версию приложения было одним из важных пунктов в тестировании устройства потому, что обычный веб-интерфейс мне уже приелся. Он симпатичный удобный и простой, но его я уже вижу в 100-й раз и там нет ничего нового. Проблема первичного подключения везде одинакова. Ненастроенный роутер надо сначала настроить через кабель, а потом заходить на него через приложение.

Тут сразу появляется разумный вопрос: зачем тогда вообще это нужно, ведь я один раз настрою, а потом поставлю эту коробочку с антеннами на шкаф. А уже дальше смогу настраивать ее хоть с другого конца планеты. Вот тут производителям надо как следует подумать, но я бы остановился на NFC, как первичном инструменте сопряжения роутера и смартфона, а уже дальше есть разные сценарии. Пока же он должен быть в сети роутера, чтобы увидеть роутер.

Ладно, это мелочи, а приложение нужно не только для настройки, но и для мониторинга.

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Уже первая страница очень информативная. Она показывает основную информацию такую как: модель роутера, его адрес, название беспроводной сети и загруженность канала на прием/передачу. Также сразу мы видим меню, которое состоит из нескольких зон. В левом верхнем углу есть кнопка меню.

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Там представлена разная справочная информация по настройкам, есть окно поддержки ASUS, можно переключиться на веб-интерфейс, а также поменять тему.

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Еще на основной странице прямо посередине есть пункт настройки RGB подсветки. Можно выбрать не только цвет, но и эффекты работы, как на странице веб-интерфейса.

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Наконец, в самом низу есть еще 5 значков: Главная, Устройства, Рекомендации, Семья и Настройки. На главной странице мы находимся изначально.

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Далее идет пункт устройства, где представлены все подключенные устройства. Нажав на каждое, можно посмотреть информацию отдельно. Доступен не только мониторинг, а можно, например, ограничить пропускную способность канала.

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В рекомендациях находится справочная информация и ссылки на те страницы, которые позволяют осуществить нужные настройки.

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Вкладка «Семья» позволяет настроить функцию родительского контроля для определенных групп пользователей.

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В самом конце находится пункт «Настройки». Он открывает меню, которое сильно похоже по наполнению на левую колонку на основной странице веб-интерфейса.

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Однако здесь не так все подробно представлено, как там и поэтому какие-то настройки удобнее делать за компьютером. Это объясняется тем, что банально проще и часть можно скопировать или загрузить из файла.

Особенно это полезно для тех, у кого много VPN туннелей и куча проброшенных портов, DDNS и прочие интересные вещи. Лучше один раз сохранить конфигурацию и потом в случае чего загрузить ее, чем потом пытаться вспомнить настройки.

Тестирование

Пора переходить к тестам, хотя результаты я уже мог себе представить потому, что немного ранее уже тестировал модель ASUS RT-AX82U, с которой ASUS ROG Strix GS-AX3000 сильно похож по оснащению, а если «железо» одинаковое, то тут даже 10 дополнительных антенн не сделают погоды в пределах ограниченного пространства. Для тестирования использовались беспроводной адаптер Intel WIFI 6E AX210 и сетевые адаптеры Intel I225-V на материнских платах.

ASUS ROG Strix GS-AX3000, Wi-Fi 2.4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
Wi-Fi->Ethernet


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->Wi-Fi


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ASUS ROG Strix GS-AX3000, Wi-Fi 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
Wi-Fi->Ethernet


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->Wi-Fi


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ASUS ROG Strix GS-AX3000, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (1 поток)


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (1 поток)


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Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (8 потоков)


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (8 потоков)


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Заключение

ASUS ROG Strix GS-AX3000 – это удачная модель, ориентированная на геймеров. Она находится на ступеньку ниже ASUS ROG Strix GS-AX5400, который является аналогом ASUS TUF Gaming AX5400, но это не значит, что получилась хуже или урезанная. Несмотря на то, что роутер предназначен для игроков, я бы считал его более универсальным и подходящим для большей аудитории потому, что он также позиционируется для мобильного гейминга и способен управлять приоритетами трафика под определенные сервисы. Также здесь уделяется особое внимание безопасности, для чего реализован новый стандарт WPA3 и AiProtection Pro. Модель предлагает большой функционал по настройке приоритизации трафика через свой специальный сервис Adaptive QoS.

Программная оболочка простая и понятная в освоении. Разобраться здесь просто, есть подсказки и все интуитивно понятно благодаря графической составляющей. Веб-интерфейс предлагает гибкие настройки и мониторинг за всеми функциями и работой устройства. Также есть мобильное приложение, через которое можно осуществлять некоторые функции по управлению и мониторингу. Единственное, что не понравилось, это пестрота в меню, а точнее не совсем удачное цветовое оформление, которое не назовешь классическим. Возможно, производитель хотел подчеркнуть уникальность модели и поэтому уделил особое внимание оформлению, и, на мой взгляд, вышло отлично потому, что получился приятный корпус,

Основное достоинство данной модели – высокая скорость и хорошее оснащение. Традиционно для компании ASUS используется связка из чипов компании Broadcom. Сердцем является SoC микросхема Broadcom BCM6750 с тремя ядрами ARM-A7 на частоте 1500 МГц. Сначала может показаться, что она уступает ASUS RT-AX55, но здесь есть сильные помощники: большой объем оперативной памяти и отдельная микросхема Broadcom BCM43684 на диапазон 5 ГГц. Есть поддержка MU-MIMO. Поэтому мы наблюдаем такую высокую скорость работы по беспроводному стандарту WiFi 6. Также не возникает никаких вопросов к гигабитной коммутации портов Ethernet на устройстве.

Есть ли технологии для геймеров? Да. Дело даже не в использовании RGB-подсветки и функции ASUS AURA, благодаря чему устройство выглядит здорово и необычно, а также открывает возможности для кастомизации. Дело именно в высокой скорости, низких таймингах, специальном игровом порте Ethernet с приоритизацией трафика, заточенной под игровые сервисы. Есть поддержка игрового режима в мобильном приложении ASUS Router, функции Adaptive QoS и Gear Accelerator. Еще у данного устройства есть универсальный порт USB 3.0, который можно использовать для модема или накопителя. Стоит отметить, что это не профессиональное устройство, а для домашней модели скорости приемлемые. В любом случае они не сравнимы с современными SSD.

Я проработал с устройством неделю, и в плане работы у меня не возникло никаких нареканий. Один раз все настроил при запуске и потом просто пользовался. Наконец-то есть нормальное настенное крепление, нагрев умеренный, работа стабильная. Роутер не самый доступный, но зато обеспечивает хорошую функциональность на уровне топовых моделей, отличный дизайн, удобный софт, простая и понятная настройка, стабильная работа. Для кого-то такая скорость и возможности окажутся избыточными, особенно если вы используете только интернет и получаете его через 4G модем.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленный на тестирование маршрутизатор ASUS ROG Strix GS-AX3000.

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Чипы RTX 4000 будут содержать в разы больше транзисторов, чем RTX 3000
Зеновий Радеонович
12:29
сертификат купил. гейтсы идут лесом.
Билл Гейтс написал книгу об эпидемии коронавируса и назвал сроки завершения пандемии
Karely Coleman
12:29
А у тебя на аве кто? Тоже ты?
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
Андрей Грищенко
12:28
Ты на каждой дневной свече будешь сюда этот мусор выкладывать? А, Зелот Биткойнович
Биткоин снова ушёл в минус, а эксперты РБК ожидают падения курса ВТС до 30 000 долларов
Олег Лысенко
12:26
Деньгососательство? Даун что-ли?
Перспективный «выживательный» шутер The Cycle: Frontier готовится ко второй фазе бета-тестирования, детали мероприятия уже известны
no_fate
12:24
Ну это интересно лишь майнерам.
Чипы RTX 4000 будут содержать в разы больше транзисторов, чем RTX 3000
3JIbIDEHb
12:24
присоеденяюсь
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
ev_rus
12:24
А что в ближайшие годы Сонька5 и ХБокс готовятся к замене железа для игр на более производительное? Башкой то думай иногда, что значит ни в чего современное не играешь. Уже три года по всем хитам граф...
Чипы RTX 4000 будут содержать в разы больше транзисторов, чем RTX 3000
ISLAM 001
12:24
Себестоимость карт 3050 на сегодня где-то 10 тысяч )) это же бюджетная версия всегда стоила от 9 до 15 тысяч, сейчас цены подняли, потому что дурачки покупают, пока они есть цены не скинут. У меня 106...
Российские геймеры раскупают GeForce RTX 3050, а скидки на видеокарты NVIDIA достигли 90 000 рублей
Саша Смирнов
12:24
Выйдут и те и другие чипы и надеюсь будут очень крутыми. О ценах правда и думать не охота.
Чипы RTX 4000 будут содержать в разы больше транзисторов, чем RTX 3000
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