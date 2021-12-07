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Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4

Новинка ASUS – яркий пример отличной платы для построения современной игровой системы на базе новой платформы Intel LGA 1700 с оперативной памятью DDR4.
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Оглавление

Вступление

Компания Intel недавно представила новую платформу, и пока не все осознали произошедшее. Очевидно, что она значительно превосходит прошлое поколение по всем фронтам, и теперь нужно срочно избавляться от процессоров и плат под LGA 1200 и переходить на новый сокет…

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Впрочем, новое поколение принесло массу новых сюрпризов и необычных моментов. Даже если цены на процессоры можно считать терпимыми, то материнские платы откровенно не дешевые, а память DDR5 найти сложно. Платформа есть, она быстрая, но нельзя просто так пойти в магазин и купить себе комплект. Однако все (Intel, AMD и производители материнских плат) предвидели нечто подобное и поэтому решили не делать резких движений с бескомпромиссным вводом нового стандарта памяти. И не нужно волноваться раньше времени, ведь есть платы с поддержкой памяти DDR4, а контроллер в процессорах Intel Core 12 Gen поддерживает оба типа памяти, поэтому на деле все не так печально.

Нужно ли собирать новую платформу с DDR4? Так вопрос не стоит потому, что памяти DDR5 пока «днем с огнем». Гложет странное чувство, что если я куплю новую платформу, но со старой памятью, то это будет не «тру». Настоящий Intelboy-гуру так не поступает, но человек, далекий от фанатских предрассудков, легко способен на разумный компромисс, если в итоге он принесет пользу. А геймеру по большому счету все равно какая-там память, главное, чтобы игра весело бегала и FPS стремился к бесконечности.

Вот для таких счастливых ребят компания ASUS выпускает продукцию TUF Gaming, которая рассчитана на не очень богатого пользователя и геймера среднего класса со стажем, который уже пресыщен этими «Максимусами», но он хочет оставаться в тренде и на хайпе. Собираем все яйца в одну корзину и получаем новую мечту ПК повелителя игр – ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4.

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Последние два символа означают поддержку памяти DDR4. Теперь можно разбивать копилку и мчаться в магазин, ведь память уже есть, или пока рановато? Посмотрим.

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Упаковка и комплектация

В ASUS стараются сохранять преемственность поколений и не рубить с плеча. Стиль должен быть узнаваем, и покупатель должен на ощупь и по запаху различать продукт. Поэтому само оформление изменилось не сильно. Цветовая палитра осталась прежней, а вот логотип поменялся еще в прошлом поколении плат на чипсете Z590. Фон, как обычно, черный, присутствуют серые элементы и ярко-оранжевые вставки. В данном случае последнее относится к тексту спереди и сзади.

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Спереди есть крупное изображение самой платы, где все очень хорошо видно, кроме разъемов задней панели. В левом верхнем углу находится логотип производителя и его знакомый слоган: в поисках невероятного. Посередине указано наименование модели TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4. Сама модификация обозначена белыми буквами. В самом низу практически по краю, расположена большая группа значков. В правом нижнем углу находится новая эмблема серии TUF Gaming.

Пора перевернуть коробку.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4. Справа находится значок ASUS AURA Sync. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим картонный лоток с платой. Часть его загибается, образуя конверт сверху. В нем размещается часть комплекта поставки. Под ним в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

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Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Users Guide (руководство пользователя);
  • Сертификат соответствия стандартам (США);
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
  • Комплект наклеек.

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Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Резиновые квадратики для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводного модуля.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Абсолютно такой же комплект поставки был у платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WIFI.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Это заметно по характерным серым принтам и слотам памяти черного и серого цвета. Оранжевых элементов нет. Самый яркий и заметный элемент – наклейка на крышке процессора.

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Кстати, о крышке, а точнее о сокете. В комментариях к другим статьям кто-то очень сильно переживал по поводу креплений кулера. На самом деле именно с материнскими платами компании ASUS нет никаких проблем и можно устанавливать как системы охлаждения под LGA 1700, так и старые под LGA 1200.

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На платах компании ASUS предусмотрены отверстия под оба стандарта, но в случае с LGA 1200 нужно убедиться в силе прижима. Сам процессор не стал выше или ниже, а скорее всего чуть ниже стал сам сокет и тоньше стала подложка процессора. Все это микроны, но учитывать нужно даже их, поэтому лучше лишний раз просто убедиться в силе прижима, а где-то, если уж совсем край, подсунуть медную пластинку. Двойные отверстия для креплений есть даже на топовых платах типа ASUS Maximus Z690 Hero.

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Что уж говорить про более доступные модели. Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Плата жесткая, не гнется и еще достаточно тяжелая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не легкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат. Принтов на плате прилично при том, что есть несколько радиаторов.

Кроме принтов по правому краю, есть знакомые полоски без слоев металлизации, которые просвечиваются RGB светодиодами с обратной стороны. Вообще с подсветкой здесь все очень хорошо и лично мне нравится, когда плата подсвечивается по периметру с обратной стороны. Это очень хорошо смотрится при установке в корпусе.

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Это флагман, но не самого высокого уровня и даже здесь вместо пластикового кожуха слева над разъемами задней панели возвышается огромный радиатор. Никаких модулей RGB подсветки тут нет, но зато есть декоративная пластинка, на которой написано название устройства.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть немного принтов посередине. Также здесь заметны по одному краю два массива светодиодов, чтобы подсвечивать декоративный узор.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4.

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На всех ранее протестированных платах я видел только 24+8+8, причем оба 8+8 были с технологией ProCool II. Здесь этого нет, но есть просто ProCool без металлического обрамления снаружи. Видимо, сам производитель не позиционирует данное устройство для разгона.

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Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырех светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. Да, никакой ошибки тут нет именно DDR4. Дело в том, что процессоры поддерживают оба типа памяти.

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И производители плат сами решают, какой тип памяти использовать на плате. Поскольку DDR5 немного в дефиците, то логично сейчас выпускать больше устройств с поддержкой именно DDR4. C одной стороны слотов используются фиксаторы, а с другой – защелки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

Используется технология OptiMem II, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах. Нужны ли здесь высокие частоты? Вопрос пока открытый потому, что есть противоречивая информация о новом контроллере памяти. Известно, что есть делители 1:1, 1:2 и 1:4.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333(разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гбайт достигается путем установки четырех модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 15+2. Семь каналов сверху и десять каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1700.

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На каждый из 15 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Vishay SiC659. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 80 А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип DIGI+ VRM ASP2100.

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TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 позиционируется больше как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты можно встретить только на флагманских моделях платах высокого уровня.

Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых моделей. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой.

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Один из них крепится двумя, а другой четырьмя винтами с обратной стороны. На боковом находится пластинка с логотипом и надписью TUF Gaming.

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Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются черные терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности.

Ниже находится каскад еще из двух радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0. Он выделен соответствующей надписью M.2 PCI-e 4.0.

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Нижний очень длинный и предназначен сразу для двух устройств. Они тоже оба поддерживают режим PCI-e 4.0.

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Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены под цвет остальных радиаторов. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате.

Остался только радиатор чипсета.

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Сверху находится декоративная пластиковая пластинка с надписями и изображениями. Под ним есть небольшой радиатор, который изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жестко.

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В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Еще под ним находятся три RGB светодиода. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

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Чипсет поддерживает до восьми портов SATA и только два выведены вбок справа. Еще два находятся по нижнему краю платы.

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Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна колодка USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Там же находится один разъем для подключения разъем 4-pin FAN.

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Левее расположены два разъема SATA, один 4-pin для вентиляторов и две колодки USB 2.0.

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Далее по нижнему краю находится разъем для подключения адаптера Thunderbolt 3 и два разъема для ARGB LED 5B второго поколения. Есть еще один разъем 4-pin FAN и колодка COM-порта.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и операционный усилитель. Саму микросхему не видно потому, что она закрыта специальной декоративной крышкой, но известно, что это чип Realtek S1200A.

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Выше находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V с технологией ASUS LANGuard.

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На этой плате мы видим всего пять слотов расширения: два PCI-e x16, два PCI-e x1 и один PCI-e x4.

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Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Именно он получает свои линии непосредственно от процессора. 16 линий PCI-e Gen5. Оставшиеся слоты получает линии PCI-e Gen3 от чипсета. Последний PCI-e x16 ограничен до х4.

Над верхним слотом PCI-e x16 и под нижним PCI-e x16 находятся четыре разъема M.2 для установки накопителей.

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Только верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Нижние два тоже, а средний еще может в режиме SATA. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

Еще здесь установлен специальный механизм крепления M.2 Q-Latch. Специальная пластиковая клипса поворачивается и фиксирует накопитель. Оказалось очень просто и удобно.

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На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Четыре разъема USB 3.2 Gen1;
  • Два разъема USB 3.2 Gen2;
  • Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2;
  • Один разъем USB 3.2 Gen1 Type-C;
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6 AX201

Технические характеристики

Модель ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
Поддерживаемые процессоры 12 поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z690
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 ( 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);
1 – PCI-e x4;
2 – PCI-e x1
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4 x M.2 порта – 3 x PCI-e x4 Gen4 + 1 x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V;
1 x Intel Wi-Fi 6 AX201
Аудио Realtek S1200A – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen1 5 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen2 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Intel Z690);
2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690)
Thunderbolt 3 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;
1 x Display Port;
4 x USB 3.2 Gen1;
1 x USB 3.2 Gen1 Type-C;
2 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 x Ant. out
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Еще в прошлом поколении материнских плат на чипсете Z590 графическая оболочка устройств серии TUF Gaming изменилась. Точнее появилось свое собственное оформление. Фон черный, а все надписи белые и оранжевые. А еще, как известно, поменялся логотип. Утилиты MemTest86 здесь нет, также нет функции интеллектуального разгона. Однако есть ряд предустановок, чтобы повысить производительность, есть функции разгона, активации XMP профили и изменения делителя памяти. Все что заявлено и работает в платформе последнего поколения здесь есть. Структура меню не изменилась, она проста, узнаваема и понятна. Все функции работают исправно и корректно.

И конечно же здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Еще плата корректно ведет себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Для тестирования материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4 была собрана следующая конфигурация:

  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4, версия BIOS 0707;
  • Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);
  • Система охлаждения: ASUS Ryujin II 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

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Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей, но снова встает вопрос совместимости системы охлаждения с оперативной памятью. Использование СЖО – вынужденная мера: она в итоге производительнее моего воздушного кулера, а еще так удобнее делать снимки тепловизором. И околосокетное пространство будет греться сильнее, поскольку ничем не обдувается.

Самое время запускать систему и начинать тесты. Посмотрим сначала на подсветку.

Теперь оценим работу при помощи утилит. В штатном режиме память работает на частоте DDR4 2400 МГц, а не 4600. Причем скорость, а точнее делитель устанавливается автоматически в зависимости от частоты. Я хотел сразу установить режим DDR4-4000 на первой скорости и не тянуть кота за хвост.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

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AIDA64 Cache & Memory:

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3DMark Time Spy:

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3DMark CPU Profile:

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WinRAR 6.01:

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7-Zip 19.00:

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Насколько я понял, всех интересуют показатели Latency в тесте AIDA64 Cache & Memory Benchmark, а остальное не столь интересно. Тем не менее, можно заметить, что результаты неплохие.

Пора переходить на вторую скорость, ведь я точно знаю, что эти планки могут больше, чем DDR4-5000, но с этим возникли проблемы. Кстати, разгон процессора работает отлично.

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Итог: разгон до 5 ГГц по быстрым ядрам и 4 ГГц по эффективным. Это не рекорд, но температуры и потребление в тяжелых приложениях находятся на адекватном уровне. А вот с памятью не задалось. Она не работает стабильно даже со своим XMP профилем.

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Отдельные тесты можно пройти, но стабильности нет. Даже на 4800 МГц со штатными таймингами память просто не заводится. Думаю, платформа только набирает кондиции, и скоро все будет функционировать как часики. Хотя вторая скорость, судя по тестам, мало кому будет нужна. Тут надо сразу DDR5, а все отличные результаты будут на первой, что можно заметить по тестам.

Теперь оценим работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

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Далее я запустил все тот же Prime95 и взял в руки тепловизор. Никакого криминала в температурах замечено не было.

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Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, радиатор чипсета прогревается неплохо.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1200A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4 – отличная плата для построения современной игровой системы на базе новой платформы Intel. Именно в играх она чувствует себя как рыба в воде, но не во всех. Где-то сказываются медленные эффективные ядра процессора Alder Lake, но пачки выходящих драйверов и патчей скоро должны прикрыть эту брешь.

Как бы там ни было, покупка материнской платы под память DDR4 в сегодняшних реалиях выглядит разумным решением. Нужно взглянуть правде в лицо и признать, что новая память DDR5 еще далека от установки рекордов скорости, а когда она созреет, может смениться несколько поколений центральных процессоров и даже AMD способна прийти на эту вечеринку с новой памятью.

Да и к работе оперативной памяти пока есть вопросы. Если на первой скорости с делителем 1:1 все лучше, чем на прошлом поколении, то со второй скоростью память не заработала даже в штатном режиме с XMP профилем. Это говорит о том, что отладка новой платформы еще продолжается и ситуацию могут оперативно поправить в ближайшее время.

Пока могу констатировать, что с делителем 1:2 все не так просто, если использовать DDR4. Посмотрим, может, это нюансы конкретной платы, но статистика будет набираться только по мере рассмотрения других моделей. И это не так важно, ведь основной режим для большинства будет именно 1:1, и в этом есть смысл. На прошлом поколении я никак не мог взять DDR4-4000, но тут это удалось легко, причем показатели скорости очень неплохие, если сравнивать с другими платформами.

Много слов было сказано о платформе, но слишком мало о самой плате. Перед нами отличная модель с современной функциональностью, которая мало чем уступает флагманам. Версии ASUS TUF Gaming Plus WIFI уже давно зарекомендовали себя как наиболее сбалансированные решения по соотношению цена/возможности. Возможно, комплект не такой богатый, но зато качественно выполнена подсистема питания, хорошо продумано охлаждение и отлично реализована подсветка.

Впрочем, для разгона топовых процессоров лучше поискать что-то другое. Пусть материнская плата с этим справляется, но она предназначена скорее для игровых сборок.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную для тестирования материнскую плату ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4.

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